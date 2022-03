Guerre Ukraine - Russie : les Etats-Unis critiquent la neutralité des pays africains

il y a une heure

L'ambassadeur a déclaré qu'il ne pouvait y avoir de terrain neutre et que cette crise n'était pas simplement une compétition de guerre froide entre l'Occident et la Russie.

"La guerre aurait pu être évitée si l'Otan [Organisation du traité de l'Atlantique Nord] avait tenu compte des avertissements lancés par ses propres dirigeants et responsables au fil des ans, selon lesquels son expansion vers l'est entraînerait une plus grande, et non une moindre, instabilité dans la région", a déclaré M. Ramaphosa en répondant à des questions au parlement hier.