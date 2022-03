Iran : vendre du sexe pour survivre

Par Amir Nategh

BBC News

il y a une heure

L'establishment iranien a longtemps nié officiellement l'existence de travailleurs du sexe dans le pays.

"J'ai honte de ce que je fais, mais quel choix ai-je ?" dit Neda, une divorcée de Téhéran.

Le jour, elle travaille comme coiffeuse, mais la nuit, elle a un deuxième emploi comme prostituée, se sentant obligée de vendre son corps pour du sexe juste pour joindre les deux bouts.

"Je vis dans un pays où les femmes ne sont pas respectées, l'économie s'effondre et le prix de tout augmente presque tous les jours", poursuit-elle. "Je suis une mère célibataire. Je dois m'occuper de mon fils. La prostitution paie bien, et maintenant j'envisage d'acheter une petite maison dans le centre-ville. C'est la triste réalité de ma vie. Je suis littéralement en train de vendre mon âme."

En 2012, l'Iran a annoncé un programme national pour lutter contre la prostitution. Cependant, selon des rapports non officiels d'organisations non gouvernementales (ONG) et de chercheurs, le nombre de personnes travaillant dans l'industrie du sexe n'a fait qu'augmenter.

L'establishment religieux conservateur de l'Iran a longtemps nié officiellement l'existence de travailleurs du sexe dans le pays. Au lieu de cela, les autorités font allusion à la prostitution comme à un complot occidental visant à corrompre la jeunesse, ou reprochent aux femmes de tomber dans les filets d'hommes sans scrupules.

Des données non officielles suggèrent également que les travailleurs du sexe iraniens sont de plus en plus jeunes. Les statistiques de diverses ONG suggèrent qu'en 2016, des filles âgées de 12 ans seulement se livraient à la prostitution.

Aftab Society, une ONG dédiée au traitement des femmes toxicomanes en Iran, a déclaré en 2019 qu'il pourrait y avoir près de 10 000 travailleuses du sexe dans la capitale, dont environ 35 % sont mariées.

Selon Amir Mahmoud Harrichi, professeur de bien-être social à l'université de Téhéran, le chiffre du nombre de travailleuses du sexe à Téhéran pourrait être deux fois plus élevé.

Étant donné le manque relatif de possibilités d'emploi pour les femmes en Iran et l'absence d'égalité entre les sexes, de nombreuses femmes vivant sous le seuil de pauvreté ont été contraintes d'échanger des rapports sexuels contre de l'argent. Toutefois, ce travail s'accompagne de grands risques.

"Les hommes savent que la prostitution est illégale en Iran et qu'elle entraîne de graves sanctions pour les femmes, alors ils l'utilisent à leur avantage", explique Mahnaz, une travailleuse du sexe à temps partiel, étudiante dans une université de Téhéran.

"Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un mais il ne m'a pas payée et je ne pouvais pas aller voir les autorités."

Mahnaz dit que le coût de la vie à Téhéran est très élevé et que faire un autre travail ne lui permettra pas de payer ses factures.

Les "mariages de plaisir"

Après la révolution islamique de 1979 en Iran, un certain nombre de travailleurs du sexe ont été exécutés par le nouveau régime et les maisons closes ont été fermées. Afin de légitimer l'utilisation des femmes à des fins sexuelles, la pratique de ce que l'on appelle le zawaj al-mutaa ou "mariage de plaisir" - un mariage soumis à un contrat qui précise sa durée et le montant de la rémunération de l'épouse temporaire - s'est répandue.

Dans le système islamique chiite d'Iran, le mariage mutaa est autorisé et n'est pas considéré comme un acte de prostitution. Cette pratique est très répandue dans les villes saintes de Mashhad et de Qom, qui sont visitées par des pèlerins chiites du monde entier. Des vidéos sur les médias sociaux montrent des hommes irakiens cherchant à avoir des relations sexuelles à Mashhad, où les autorités affirment qu'ils ne font que s'engager dans des mariages temporaires.

Aujourd'hui, il existe d'innombrables services en ligne proposant un mariage mutaa en Iran, notamment sur Telegram et WhatsApp, ces groupes affirmant avoir l'approbation du gouvernement.

Le coût de la vie a grimpé en flèche en Iran, ce qui rend difficile pour certains l'achat de produits de base.

Les sanctions économiques imposées par les États-Unis en raison du programme nucléaire iranien sont l'un des moteurs de la hausse du coût de la vie qui sous-tend la croissance de la prostitution. Depuis l'année dernière, l'inflation en Iran a augmenté de 48,6 %. Le chômage a également augmenté et ceux qui ont un emploi ne sont pas bien payés.

Dans ce contexte, on constate également une augmentation du nombre d'hommes âgés de 20 à 35 ans qui ont des relations sexuelles avec des femmes en échange d'une rémunération. Le phénomène des hommes travailleurs du sexe se répand dans les grandes villes d'Iran.

C'est le cas de Kamyar, un caissier de supermarché de 28 ans, qui vivait chez ses parents jusqu'à l'année dernière et ne pouvait pas payer ses dépenses sans l'aide de son père. Il peut désormais se permettre de louer un appartement dans le centre de Téhéran et espère un jour partir à l'étranger.

"Je trouve mes clientes par le biais des comptes de réseaux sociaux", explique-t-il. "Ces femmes ont généralement entre 30 et 40 ans. Une fois, j'ai eu une cliente qui avait 54 ans. Elles me traitent bien, me paient bien et passent toujours la nuit chez elles. Et grâce au bouche-à-oreille, je reçois beaucoup de clientes."

Kamyar est ingénieur de formation, mais il ne voit pas d'avenir pour lui dans un domaine qu'il a toujours aimé.

"J'ai toujours voulu devenir ingénieur. Mais il n'y a pas d'emploi pour moi", dit-il."J'aimais une fille, mais nous ne pouvions pas nous marier parce que je n'avais pas de travail correct. Je ne suis pas fier de ce que je fais maintenant. Coucher avec des inconnues pour de l'argent n'était pas dans mes rêves les plus fous en grandissant. Bien sûr, j'ai honte, mais cela paie les factures. Je suis dans un pays où la misère est la seule chose que j'imagine pour mon avenir."