Spiritualité et religions : les guérisseurs qui traitent la "malchance"

Heide Brandes

BBC Travel

il y a 47 minutes

Crédit photo, Vince Harris/Alamy Légende image, Les guérisseurs traditionnels équatoriens utilisent ce qu'ils considèrent comme des plantes magiques et sacrées pour traiter le sentiment de malchance ou une aura souillée.

En Équateur, des centaines de guérisseurs traditionnels proposent des purifications spirituelles. Mais ces purifications ne sont pas destinées aux personnes à la peau sensible : elles peuvent notamment entraîner des sensations brûlantes.

Dans l'arrière-salle d'une petite boutique de Quito, en Équateur, une femme équatorienne âgée et de petite taille a frotté un paquet d'orties sur mon corps nu. Tout en marmonnant en espagnol, ses mains ont fait des mouvements rapides de frottement de la tête aux orteils. En quelques secondes, mon corps a vibré d'une sensation piquante et brûlante. Des verrues sont apparues en bandes rouges.

"Votre énergie est bloquée. Nous devons ouvrir vos lignes d'énergie", a-t-elle dit. Alors qu'elle frottait une fois de plus ma peau désormais irritée, je ne pouvais m'empêcher de grimacer devant la douleur.

Emma Lagla est l'une des limpiadores (nettoyeuses) de l'Équateur. Depuis des siècles, ces guérisseurs traditionnels utilisent ce qu'ils considèrent comme des plantes magiques et sacrées du paysage équatorien pour traiter plusieurs maladies, le sentiment de malchance ou une aura souillée.

Je venais pour une purification spirituelle, un processus qui implique un frottement vigoureux avec des plantes traditionnelles pour éliminer les mauvaises énergies. Si l'on en croit la sensation de brûlure et les piqûres sur mon corps, j'en avais besoin.

Crédit photo, Vinita Salisbury Légende image, Emma Lagla utilise des herbes, dont l'ortie, pour effectuer un nettoyage spirituel sur l'écrivain.

Dans tous les marchés du centre-ville de la capitale équatorienne, les curanderos (guérisseurs traditionnels) proposent leurs remèdes sur des étals remplis de plantes comme les roses, appréciées pour leur valeur spirituelle, la citronnelle, qui peut être mélangée à la horchata pour réduire les inflammations, et le guayusa, un arbuste ressemblant au houx des Andes utilisé par les tribus indigènes comme excitant.

Outre les huiles parfumées dont les vendeurs jurent qu'elles feront naître le désir chez votre amant, on trouve sur les étals d'autres plantes des hauts plateaux andins comme la rue (herbe de la grâce), utilisée pour faciliter les cycles menstruels, et l'ishpingo, une épice équatorienne aux propriétés antifongiques, qui peut être transformée en thé pour soigner les maux d'estomac.

Les magasins de briques et de mortier tenus par des curanderos le long des rues secondaires, qui proposent non seulement des produits à base de plantes mais aussi des traitements, sont également populaires. (Les limpiadores sont un type particulier de curanderos qui effectuent les traitements de purification).

Crédit photo, Martha Barreno /VW Pics/Universal Images Group via Légende image, Les curanderos vendent des herbes médicinales dans des échoppes et des magasins à travers Quito.

"Ces dames ici attendent des patients pour nettoyer leurs mauvais esprits, leur mauvaise énergie et leur stress", m'a dit Marcos Peralvo, mon guide touristique de Quito, à propos des autres personnes qui attendaient dans la boutique lorsque je suis entré. "C'est une sorte de médecine de type magie ancestrale, mais ce n'est pas une médecine naturelle. Vous venez ici pour des traitements que les médecins ne sont pas capables de soigner, comme le nettoyage des auras et le nettoyage des esprits du corps. Ils utilisent ces herbes, et ces herbes vont absorber les mauvaises énergies des gens. C'est notre conviction."

Si les adultes cherchent à se faire "nettoyer", la majorité des patients sont des bébés dont les mères anxieuses cherchent à protéger les "auras pures" de leur progéniture.

Heureusement, l'ortie n'est pas utilisée sur les bébés. Au lieu de cela, j'ai vu une femme tenir son bébé pendant que Lagla le tapotait avec un doux bouquet d'herbes comprenant de la menthe et du marco (ambrosia arborecens), une herbe anti-rhumatismale couramment utilisée pour traiter les problèmes bronchiques et respiratoires. Après s'être agité, le bébé s'est calmé lorsque Lagla a placé un collier de baies vertes dures autour de son cou pour le protéger. Elle a ensuite caressé le bébé avec une poignée de pétales de rose imbibés d'huile de rose pour apaiser sa peau et lui insuffler une bonne énergie. Le bébé s'endort tranquillement dans les bras de sa mère.

"Maintenant, elle va donner à la mère des herbes pour faire un thé. La mère doit le boire car elle allaite encore son enfant. Elle doit boire ce thé plusieurs fois par jour", explique Peralvo.

Crédit photo, Heide Brandes Légende image, Lagla prépare des pétales de rose pour l'un de ses traitements.

Les limpiadores peuvent fournir d'autres services comme l'herboristerie et les massages, a déclaré Peralvo. D'autres prétendent s'occuper d'autres problèmes, comme la gestion d'un mari infidèle, la recherche d'objets perdus ou même le "traitement" de manuels scolaires pour aider les étudiants à réussir leurs examens. Certains revendiquent le titre de llamadors (appelants), qui peuvent rappeler une âme défunte dans le corps d'un individu.

Au cours d'un nettoyage approfondi, le guérisseur effectue une limpia, une procédure de nettoyage andine née de la croyance que Mère Nature est le remède à tous les maux. La limpia peut consister à frotter un œuf et un cochon d'Inde noir mort sur le corps du patient pour évaluer son état de santé. Viennent ensuite les herbes et l'ortie, connue dans les Andes pour ses pouvoirs purificateurs.

N'étant pas malade, je n'ai pas eu besoin du traitement complet au cochon d'Inde noir ou à l'œuf - au contraire, ma purification a été plus simple et plus rapide qu'une limpia complète. C'était plus comme un massage spirituel, un gommage rapide pour éliminer les mauvaises énergies. Avec mon corps encore en feu à cause des orties, Lagla a rassemblé ses pétales de rose imbibés d'huile de rose pour oindre ma peau.

"Cela va apaiser ta peau et ton esprit. Tu avais du stress et une faible énergie", a-t-elle expliqué.

Les croyances en ces traditions sont profondément ancrées dans les hautes terres andines de l'Équateur, mais elles perdent du terrain dans les zones métropolitaines du pays. Mais pas complètement - dans certains hôpitaux, les médecins autorisent les limpiadores à "nettoyer" les patients pendant qu'ils administrent leurs propres traitements. Il est prouvé que votre cerveau peut convaincre votre corps qu'un traitement est efficace, au point que, dans certains cas, un placebo peut fonctionner aussi bien que la médecine moderne, du moins lorsqu'il s'agit d'affections comme la douleur.

Crédit photo, Jonatan Rosas/Anadolu Agency/Getty Images Légende image, Une femme est purifiée avec des orties avant une cérémonie à Puyo, en Équateur.

Les Équatoriens comme Peralvo, qui a grandi dans les hautes terres rurales situées au nord de Quito, n'ont pas besoin d'être convaincus. Il croit aux propriétés curatives des herbes, dit-il, et il les a utilisées lui-même : une fois, après qu'une parade bruyante ait effrayé sa fille de deux ans, elle est tombée malade et n'arrêtait pas de pleurer. Sa femme de l'époque ne croyait pas aux remèdes populaires, mais il l'a convaincue de le laisser emmener le bébé chez un guérisseur.

"Après l'avoir nettoyée, le guérisseur m'a dit qu'elle dormirait pendant au moins trois heures. Mon bébé ne fait jamais de sieste pendant la journée, mais elle l'a fait. Elle s'est endormie et quand elle s'est réveillée, elle a voulu aller dans sa chambre et y a marché toute seule", a déclaré Peralvo.

"Il faut croire à ce genre de choses pour que ça marche, mais certaines personnes des villes n'y croient pas", ajoute-t-il.