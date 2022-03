Psychologie : la vérité complexe de la croissance post-traumatique

Eranda Jayawickreme est né à Londres mais a grandi au Sri Lanka dans les années 80 et 90, dans l'une des périodes les plus turbulentes de son histoire. Il a été témoin de l'insurrection du Front populaire de libération et de la guerre civile en cours avec les Tigres de libération de l'Eelam tamoul.

"Il y avait beaucoup de violence. Mais en grandissant avec tant d'adversité et de traumatismes autour de moi, j'étais souvent frappé par la mesure dans laquelle les gens parvenaient en quelque sorte à 'continuer à continuer' dans le sillage de toutes ces mauvaises expériences", dit-il.

Lorsqu'il a déménagé aux États-Unis pour étudier la psychologie à l'université, il était peut-être tout naturel qu'il soit attiré par la science de la résilience humaine. Jayawickreme a été particulièrement fasciné par le concept de "croissance post-traumatique". Il s'agit de l'idée selon laquelle de nombreuses personnes non seulement se remettent d'événements bouleversants, mais connaissent également une transformation positive de leurs valeurs, de leurs actions et de leurs relations. La recherche semble confirmer l'aphorisme de Nietzsche selon lequel "ce qui ne me tue pas me rend plus fort".

L'attrait intuitif de ce concept est évident - et il a été promu dans de nombreux articles de magazines et livres, notamment dans le best-seller "Option B", de Sheryl Sandberg et Adam Grant. Cependant, en se penchant sur les recherches, Jayawickreme a découvert que la vérité était bien plus compliquée que ne le laissait entendre une partie de la couverture médiatique - et que de nombreuses études scientifiques pouvaient présenter de graves lacunes.

Les conclusions de Jayawickreme sont nuancées, mais il semble désormais de plus en plus probable que la prévalence déclarée de la croissance post-traumatique ait été exagérée. Il ne s'agit pas seulement de pinailler ou de dire des choses pessimistes : cela pourrait avoir de graves conséquences.

"Dans certains cas, ce discours sur le potentiel de croissance pourrait être oppressant", explique Jayawickreme, qui est aujourd'hui professeur de psychologie à la Wake Forest University, en Caroline du Nord (États-Unis). "Cela crée l'attente que non seulement je dois me remettre de ce qui m'est arrivé, mais apparemment, je suis censé devenir meilleur que jamais. Et cette pression, pense-t-il, pourrait conduire à des résultats de santé mentale plus mauvais pour certaines personnes."

Le phénix des cendres

Nietzsche a peut-être fait allusion à l'existence de la croissance post-traumatique (CPT) au XIXe siècle, mais l'étude scientifique du phénomène n'est apparue que dans les années 90, avec les recherches pionnières des psychologues Richard Tedeschi et Lawrence Calhoun. Pour mesurer le PTG, ils ont demandé aux participants d'évaluer comment ils se sentaient aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils ressentaient avant leur traumatisme, dans cinq domaines : appréciation de la vie, relations avec les autres, nouvelles possibilités dans la vie, force personnelle et changement spirituel. Ils devaient ensuite estimer dans quelle mesure ce changement était lié au traumatisme lui-même.

À titre d'exemple, ils ont cité les paroles du rabbin Harold Kushner, décrivant sa vie après la mort de son fils : "Je suis une personne plus sensible, un pasteur plus efficace, un conseiller plus sympathique grâce à la vie et à la mort d'Aaron que je ne l'aurais jamais été sans cela. Et je renoncerais à tous ces acquis en une seconde si je pouvais retrouver mon fils. Si je pouvais choisir, je renoncerais à toute la croissance et à la profondeur spirituelles qui me sont venues grâce à nos expériences... Mais je ne peux pas choisir."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon les experts, l'hypothèse selon laquelle nous vivons un changement positif après un traumatisme pourrait avoir des effets négatifs sur la santé mentale.

Ces récits suggèrent une transformation positive qui va bien au-delà du rétablissement et de l'adaptation. "La croissance post-traumatique n'est pas simplement un retour au point de départ - c'est une expérience d'amélioration qui, pour certaines personnes, est profondément profonde", ont écrit Tedeschi et Calhoun dans l'un de leurs premiers articles.

Des recherches ultérieures ont mis en évidence l'existence d'une croissance post-traumatique chez les personnes ayant survécu à de nombreuses crises différentes, notamment des ruptures relationnelles, des deuils, des diagnostics de cancer, des abus sexuels et l'immigration depuis des zones de guerre. La croissance post-traumatique semble être étonnamment courante, certaines estimations suggérant que jusqu'à 70 % des survivants de traumatismes pourraient en faire l'expérience.

En cours de route, les chercheurs ont dû comprendre comment émerge la croissance post-traumatique. Amy Canevello, professeure de psychologie à l'université de Caroline du Nord, aux États-Unis, la décrit comme un processus constructif. "Le traumatisme brise votre vision du monde et perturbe vos croyances fondamentales, explique-t-elle. Et la croissance post-traumatique, du moins en théorie, est le résultat de votre tentative de recomposer votre vision du monde d'une manière qui intègre cet événement traumatique. Vous sortez de l'autre côté en ayant l'air différent d'une certaine manière."

À l'appui de cette hypothèse, Canevello a constaté que les niveaux de croissance post-traumatique ont tendance à être corrélés aux niveaux de rumination après l'événement : plus les gens y pensent, plus ils sont susceptibles de voir une transformation positive. Au début, ces pensées peuvent être intrusives et indésirables, renseigne-t-elle, mais avec le temps, la pensée peut devenir plus contrôlée et réfléchie. "Cela vous permet de commencer à rassembler cognitivement ces éléments et à donner un sens à l'événement", ajoute Canevello.

Certaines personnes faisant état d'une croissance post-traumatique décrivent un courage et une détermination énormes pour venir à bout de leur adversité. Ann Wild est née avec une maladie congénitale de la colonne vertébrale et affirme avoir vécu une série de traumatismes en raison de son handicap et des procédures médicales qu'elle a subies - la dernière ayant entraîné des complications qui pourraient s'avérer fatales dans les années à venir. Elle a participé à cinq Jeux paralympiques, a été décorée de l'Ordre de l'Empire britannique et travaille comme ergothérapeute.

"J'ai constamment grandi en tant que personne et j'ai toujours gardé les principes d'indépendance, d'optimisme, de gratitude et de bonté, ajoute-t-elle. Bien que je ne suive pas de religion organisée, j'ai une profonde spiritualité et une foi inébranlable dans ce que je fais dans le monde et dans ce que je peux accomplir au-delà des limites de mes déficiences... "

"Je pense que pour certaines personnes, il faut un traumatisme pour nous faire prendre conscience de notre potentiel", analyse Amy Canevello.

Wild reconnaît cependant que de nombreuses personnes ne voient pas cette croissance.

Des illusions positives ?

Les chercheurs qui étudient la croissance post-traumatique ont pris soin de ne pas négliger la douleur de surmonter l'adversité. "Ce n'est certainement pas que du soleil et des arcs-en-ciel, dit Canevello. Cela signifie que vous êtes sorti de l'autre côté de cette chose - que vous avez ces expériences de croissance, malgré le stress."

Ce message est parfois perdu dans la couverture médiatique et la compréhension publique de la croissance post-traumatique, cependant, qui peut se concentrer sur les éléments inspirants du phénomène. Le concept se prête à une compréhension plutôt "pollyannaise" de la récupération de l'adversité", déclare Jayawickreme.

La principale préoccupation de Jayawickreme concerne toutefois les méthodes scientifiques spécifiques qui sous-tendent la recherche et la façon dont la croissance post-traumatique est le plus souvent mesurée - des problèmes qu'il a récemment exposés dans un livre pour Oxford University Press. Il ne doute pas que certaines personnes connaissent une transformation positive après un traumatisme, mais il estime que ces lacunes nous ont conduits à surestimer la probabilité que cela se produise.

L'un des problèmes est la formulation des questions de l'enquête. Presque toutes les études utilisent le "Post-traumatic Growth Inventory" (PTGI), dans lequel les participants sont invités à considérer une série d'affirmations décrivant des changements potentiellement positifs, puis à indiquer combien de fois ils les ont vécus, de 0 ("Je n'ai pas vécu ce changement à la suite de ma crise") à 5 ("J'ai vécu ce changement à un très haut degré à la suite de ma crise").

"Vous ne pouvez pas signaler un changement négatif", explique Jayawickreme. Cela pourrait inciter les gens à faire état d'une croissance, ajoute-t-il. (En général, les participants peuvent être réticents à encercler 0 pour chaque question).

Il cite une étude de 2015 qui s'est penchée sur les réponses des gens aux tremblements de terre de Canterbury, en Nouvelle-Zélande, en 2010 et 2011. Dans ces enquêtes, les participants avaient la possibilité de signaler des changements aussi bien négatifs que positifs - et les preuves d'une croissance post-traumatique généralisée étaient beaucoup moins convaincantes que les études standard.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une étude portant sur des soldats suggère que les fausses perceptions de la croissance post-traumatique reflètent une stratégie d'adaptation dysfonctionnelle.

Ensuite, il y a le risque que le biais de mémoire fausse les résultats. Pour remplir le PTGI, les participants doivent regarder en arrière et comparer ce qu'ils étaient avant le traumatisme avec leur état actuel. Ils doivent ensuite évaluer dans quelle mesure ce changement est dû à l'adversité à laquelle ils ont été confrontés. "Cela suppose qu'une personne puisse calculer avec précision son changement et sa cause, et je pense que la plupart des gens n'en sont pas capables", explique Jayawickreme.

La mémoire humaine est notoirement peu fiable, après tout, et des recherches antérieures suggèrent que la plupart des gens sont naturellement enclins à trouver des améliorations dans leur personnalité au fil du temps - même s'il y a peu de raisons de penser que cela s'est réellement produit.

La meilleure façon de démontrer une croissance réelle serait d'interroger les gens avant et après l'événement traumatique. Malheureusement, très peu d'études sur la croissance post-traumatique l'ont fait, mais les résultats de celles qui l'ont fait sont révélateurs.

Prenons l'exemple d'un article de Patricia Frazier, professeure de psychologie à l'université du Minnesota, qui a examiné un échantillon de plus de 1 500 étudiants. Au début et à la fin de l'étude, les participants ont rempli divers questionnaires approfondis qui mesuraient les domaines censés être positivement affectés par l'adversité, tels que l'appréciation de la vie et l'état de leurs relations.

Cent vingt-deux des participants ont déclaré avoir subi un traumatisme quelconque, comme un accident mettant leur vie en danger ou le décès d'un ami proche, au cours des deux mois de l'étude. En comparant leurs réponses au début et à la fin de cette période, les chercheurs ont pu déterminer si une transformation psychologique réelle s'était produite et l'ont comparée à la croissance perçue par les participants, mesurée à la fin de l'étude avec le PTGI.

Bien que l'étude n'ait duré que quelques mois, nombre de ces personnes ont effectivement fait état d'un changement positif en utilisant le PTGI. Pourtant, ces réponses ne reflétaient généralement pas une amélioration de l'une des mesures psychologiques prises au début et à la fin de la période d'étude.

Une telle divergence semble confirmer les soupçons de Jayawickreme selon lesquels nombre de nos estimations de la prévalence de la CPT pourraient être erronées et ne pas refléter le nombre de personnes qui connaissent une véritable transformation psychologique.

On peut se demander si la perception d'une croissance après un traumatisme peut aider les gens à faire face à la situation ; il est peut-être sain d'essayer de voir une issue positive à l'adversité. En réalité, le PTGI peut être associé à un risque plus élevé de maladie mentale. Une étude a examiné des soldats déployés en Irak pendant quinze mois après leur retour de mission. Les soldats qui ont fait état d'une croissance post-traumatique plus importante cinq mois après leur retour avaient tendance à présenter des symptômes plus graves de troubles liés au stress post-traumatique à la fin de l'étude.

Cela suggère que, pour certaines personnes, la fausse perception de la croissance peut être un moyen peu utile de traiter le traumatisme. Si tel est le cas, nous devrions nous méfier particulièrement d'encourager les gens à voir des transformations positives résultant de leur traumatisme.

Des nuances de gris

Jayawickreme n'est pas le seul à avoir ces préoccupations, même si de nombreux chercheurs continuent de croire que les questionnaires standard mesurant la croissance post-traumatique ont capté quelque chose de significatif. "Les avis sont partagés dans la littérature", explique Dr Matt Brooks, maître de conférences en psychologie à la Manchester Metropolitan University, au Royaume-Uni.

Dans le cadre de ses propres travaux sur la croissance post-traumatique, Dr Brooks a constaté que certaines personnes qui déclarent avoir connu une croissance post-traumatique dans les questionnaires décrivent également des difficultés persistantes découlant de leurs expériences négatives. Elles peuvent avoir encore du mal à quitter la maison, par exemple, ou signaler des idées suicidaires. Dans de tels cas, il est naturel de se demander si la perception d'un changement positif n'est pas illusoire ou ne reflète pas une stratégie d'adaptation dysfonctionnelle, dit-il. "Mais pour certaines personnes, il y a certainement un changement transformateur", ajoute Matt Brooks. Il décrit des personnes qui en sont venues à réévaluer leurs valeurs fondamentales, de sorte qu'elles changent d'emploi, voyagent dans le monde entier ou s'engagent dans des œuvres caritatives. "Ils ont canalisé [leur détresse] vers quelque chose de positif", constate le psychologue.

Dr Hanna Kampman, maître de conférences en psychologie à l'université d'East London, adopte un point de vue tout aussi nuancé. "Nous avons une responsabilité majeure dans la façon dont nous présentons la théorie, dit-elle, afin qu'elle ne s'accompagne pas d'une pression supplémentaire pour quelqu'un qui a déjà traversé une période très difficile." Cela pourrait être particulièrement dommageable, dit-elle, si le discours sur la croissance post-traumatique signifie que les autres commencent à attendre des gens qu'ils se rétablissent trop rapidement.

Cependant, Mme Kampman craint également que notre culture ne dévie dans la direction opposée, de sorte que le potentiel de résilience et de croissance soit complètement négligé. Ses recherches portent sur la croissance post-traumatique chez les personnes souffrant de handicaps acquis, que beaucoup de gens associent uniquement à la vulnérabilité et à la faiblesse. "Il est très important que nous montrions aussi l'autre côté - que certaines personnes excellent et se lancent des défis - plutôt que de se concentrer uniquement sur l'attente de la souffrance."

Les recherches futures - utilisant des méthodes expérimentales mieux conçues - devraient permettre de lever l'incertitude sur la prévalence réelle de la croissance post-traumatique, et sur les facteurs susceptibles d'aider les personnes à traiter leurs crises. Forts de ces connaissances, les thérapeutes devraient être mieux à même d'adapter leurs conversations avec leurs clients et de les guider dans leur rétablissement.

En attendant, nous devons nous rappeler que l'expérience de chaque individu sera très différente et qu'elle doit être jugée selon ses propres termes. La priorité doit être de fournir le soutien dont ils ont personnellement besoin pour accepter leur traumatisme, qu'ils fassent état de détresse ou d'épanouissement - ou des deux à la fois - sans imposer un récit à leur rétablissement.