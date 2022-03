Cinéma : "Red", le nouveau film Pixar qui brise le tabou de la menstruation

il y a 37 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sandra Oh dit que les menstruations doivent être normalisées.

"Toutes les filles ont leurs règles. Alors normalisons-les et célébrons-les", déclare l'actrice Sandra Oh, qui interprète un personnage dans le nouveau film de Pixar, "Red - Growing Up is a Beast", une animation qui parle de la honte, des grandes émotions et, oui, de la menstruation.

Connue pour les séries "Killing Eve" et "Grey's Anatomy", Oh incarne le personnage de Ming, la mère de Mei, une jeune fille sino-canadienne de 13 ans, le personnage principal. Le film d'animation a été lancé le 11 mars sur la plateforme de streaming Disney Plus.

"J'étais vraiment heureuse qu'il y ait un film consacré à ce sujet. C'est un sujet dont on ne parle pas assez, donc faire partie d'un film qui parle de la puberté est important pour moi", déclare Oh à la BBC.

Mei, le personnage principal, est intelligente, extravertie, et s'entend bien avec ses parents, un couple heureux.

La réalisatrice Domee Shi et la dramaturge Julia Cho, co-scénaristes du film, se sont inspirées de leur propre enfance pour créer une héroïne reconnaissable et originale.

Mei vit très bien sa pré-adolescence, jusqu'à ce que la vague d'hormones la frappe.

Crédit photo, Pixar Légende image, Les amis de Mei sont très compréhensifs vis-à-vis de sa transformation.

De la fille au panda

La poussée hormonale peut nous faire perdre le nord à un moment ou à un autre, mais pour le film pour enfants, les auteurs ont créé une grande métaphore en la personne de Mei : chaque fois qu'elle se sent dépassée ou que quelque chose la met mal à l'aise, elle se transforme en panda géant rouge, une version mignonne de l'Incroyable Hulk.

Un matin, Mei se réveille et réalise qu'elle est devenue un panda. Agacée par cette transformation soudaine, elle se cache dans la salle de bains, un peu dégoûtée par ses nouveaux poils corporels et l'odeur de ses aisselles.

Cette métaphore directe tente de montrer ce à quoi les jeunes femmes sont confrontées lorsque les grands changements physiques et mentaux qu'entraîne la puberté arrivent.

Au bout d'un moment, sa mère lui pose une question subtile : "La pivoine rouge a-t-elle fleuri ?"

La politesse prend fin lorsque Ming entre dans la salle de bains avec une pile de serviettes hygiéniques et d'analgésiques.

Rosalie Chang, qui joue le rôle de Mei, avait 12 ans lorsqu'elle a commencé à enregistrer et en a actuellement 16. "J'ai traversé la puberté tout au long de ce film", explique-t-elle.

"Le film ne s'excuse pas d'aborder la puberté. Il n'essaie pas de le cacher, il n'essaie pas de faire une blague, il parle simplement, directement. C'est un sujet vraiment tabou, mais tout le monde passe par là", dit Chang.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La réalisatrice Domee Shi, les actrices Sandra Oh et Rosalie Chang et la productrice Lindsey Collins

L'importance de parler des menstrues

Pixar a déjà exploré les émotions d'une jeune fille dans le long métrage d'animation "Funny" (2015), et les tensions entre mère et fille dans "Valiant" (2012), mais "Red" est la première incursion dans le sujet de la puberté - un thème qui n'est pas très souvent abordé dans les films familiaux.

La réalisatrice, Domee Shi, explique que l'idée de parler de la menstruation et de la gêne que peuvent ressentir les filles était dans sa tête "dès le début". Le film aborde le sujet avec délicatesse et montre comment Mei se sent gênée, notamment par la réaction de sa mère.

Shi, qui a remporté l'Oscar du court-métrage d'animation pour "Bao" (2018), a coécrit "Red" avec Julia Cho.

La productrice Lindsey Collins explique qu'ils ont jaugé l'accueil du film lors des premières projections devant d'autres collègues de Pixar. "C'était un mélange de rire et de choc - la meilleure réponse que nous pouvions obtenir", dit-elle.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Les coupes menstruelles peuvent aider à résoudre les problèmes de précarité menstruelle.

Carolyn Danckaert, fondatrice du site internet A Mighty Girl, qui propose des conseils aux filles et aux parents sur la menstruation, explique à la BBC que de nombreux parents "trouvent difficile d'entamer des conversations avec leurs enfants sur des sujets comme la puberté et la menstruation, quelque chose que les préadolescentes trouvent souvent embarrassant".

"Cependant, lorsqu'ils regardent un film ensemble, ils peuvent profiter de l'expérience du personnage pour aborder ces questions avec un peu de distance émotionnelle, ce qui peut mettre les enfants plus à l'aise", explique-t-elle.

Emma Thompson O'Dowd, experte en santé et bien-être auprès de l'organisation caritative mondiale pour les enfants Plan International UK, qualifie de "merveilleuse" l'inclusion des menstruations dans les films.

Ses recherches indiquent que "lorsque les filles commencent à avoir leurs règles, plus de deux cinquièmes d'entre elles se sentent anxieuses et un tiers ont honte".

"Tous les enfants, mais surtout les filles, doivent apprendre que les menstruations sont une partie saine et normale de la vie. Des films comme 'Red' contribuent à briser les tabous et à créer des opportunités pour des conversations ouvertes et honnêtes."

Crédit photo, Pixar Légende image, Le film traite également de la relation entre la mère et la fille.

"Une relation compliquée"

Ce film se distingue également comme le premier film Pixar réalisé uniquement par une femme, avec une équipe principale et un casting féminin.

Pixar, qui a été racheté par Disney en 2006, a remporté plusieurs prix, dont 18 Oscars.

Selon Mme Collins, l'équipe féminine s'est sentie très soutenue par les cadres, qui n'étaient pas intimidés par le thème du film. Elle ajoute que le fait que l'équipe soit féminine leur "a donné la permission d'être audacieuses".

"Red" fait également partie du phénomène de popularité des films et des séries télévisées réalisés par des Asiatiques. Outre la popularité, il s'agit de la visibilité.

La réalisatrice du film, qui est sino-canadienne, parle de l'importance de la représentativité. "Je n'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de représentation pour moi et ma famille quand j'étais petite, je ne voyais pas mon reflet dans les médias", dit-elle.

Sandra Oh, qui est américano-canadienne d'origine asiatique, a déclaré au magazine Elle Canadá en 2020 qu'elle était "particulièrement intéressée par les rôles qui explorent la race d'un personnage".

"C'est exactement le projet que je cherchais", dit-elle à propos de "Red", heureuse qu'il y ait désormais "plus d'occasions de raconter des histoires [qu'elle n'a] pas pu raconter plus tôt dans [sa] carrière".

Relation mère-fille

L'animation parle également des mères et des filles de toutes les générations de la famille de Mei.

Ming veut que sa fille honore ses traditions en travaillant au temple familial. Elle n'apprécie pas le désir de Mei d'être une adolescente typique.

Oh décrit Ming comme une mère "aimante et hypervigilante". "Je ne connais personne qui n'ait pas une relation compliquée avec sa mère. C'est l'amour, mais ça peut aussi être difficile", dit-elle.

Shi ajoute que de nombreuses personnes de l'équipe, d'ascendance asiatique ou immigrée, ont "des histoires similaires, qui ont ressenti cette pression et cette tension avec leurs mères et leurs pères".