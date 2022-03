La jeune fille qui a laissé pousser ses cheveux afro pendant six ans pour les donner en charité

Tyler Edwards

BBC News

il y a 29 minutes

Crédit photo, Family photo

Poppy Lee-Burrowes n'a que 11 ans, mais elle se laisse pousser les cheveux depuis la moitié de sa vie, dans un but précis.

Depuis ses 5 ans, elle souhaite faire don de ses cheveux à The "Little Princess Trust", une organisation caritative britannique qui fournit gratuitement des perruques en cheveux naturels aux enfants et aux jeunes qui ont perdu les leurs à la suite d'un traitement contre le cancer ou pour d'autres raisons.

Mais Poppy a été confrontée à un problème.

Lire aussi :

Ses cheveux sont très délicats, et les fabricants de perruques l'avaient prévenue qu'ils ne pouvaient pas les utiliser, car ils se cassaient facilement.

Le tissage d'une perruque individuelle peut durer entre trente et soixante heures, et nécessite parfois 12 à 14 dons de cheveux individuels.

"Little Princess Trust" a produit des perruques afro, mais avec des cheveux européens, dont la boucle est "plus serrée".

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, En Inde, les cheveux des fidèles coupés dans les temples finissent pour la plupart en Europe, en Afrique et en Amérique.

Les dons de personnes noires et métisses étaient limités en raison de la fragilité des cheveux.

Poppy et sa mère ont commencé à collecter des fonds et ont réuni plus de 3 500 dollars US (environ 1,86 million de francs CFA).

Un rêve qui se réalise

Finalement, une technique développée en 2021 a permis à Poppy de réaliser son rêve.

La méthode en question protège les cheveux et assure leur longévité, ce qui signifie que l'organisation caritative peut désormais accepter les cheveux afro.

"Je me sens très enthousiaste et ma tête est très légère. J'espère que cela incitera d'autres personnes à donner de l'argent et leurs cheveux", a-t-elle déclaré avec enthousiasme.

"Je suis très fière de ce que j'ai fait. Il est important de faire don de cheveux afro, car ils constituent une part importante de l'identité de nombreuses personnes", a-t-elle ajouté.

Phil Brace, directeur général de "Little Princess Trust", a déclaré que "la présence de jeunes comme Poppy faisait chaud au cœur".

Légende image, Les cheveux seront transformés en perruque par une méthode appelée "tissage", qui garantit leur longévité.

"C'est toujours doux-amer, car nous préférerions ne pas avoir à faire ces perruques. Les jeunes doivent déjà faire face au défi de la perte de leurs cheveux, et cela s'ajoute à l'inquiétude de savoir s'ils auront la perruque la plus adaptée", ajoute Brace.

Beki Lee-Burrowes, la mère de la jeune fille, a fait remarquer que "savoir qu'un enfant qui souffre du cancer, qui traverse une période horrible de sa vie, a accès à des cheveux qui lui conviennent est très gratifiant pour eux".

Mais ce n'est pas la fin de l'histoire pour Poppy, qui se dit prête à laisser pousser ses cheveux et à faire un nouveau don. "Je suis impatiente de recommencer à l'avenir", assure-t-elle.