Guerre Ukraine - Russie : les agents occidentaux cherchent à entrer dans la tête de Poutine

Par Gordon Corera

Correspondant pour les questions de sécurité

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Les espions occidentaux pensent que le dirigeant russe Vladimir Poutine est prisonnier d'un monde fermé qu'il a lui-même créé. Et cela les inquiète.

Depuis des années, ils cherchent à pénétrer dans l'esprit de M. Poutine, afin de mieux comprendre ses intentions.

Avec l'enlisement apparent des troupes russes en Ukraine, cette démarche est devenue d'autant plus nécessaire qu'ils tentent de comprendre comment il réagira sous la pression.

Comprendre son état d'esprit sera vital pour éviter une escalade de la crise vers un territoire encore plus dangereux.

On a spéculé sur le fait que le dirigeant russe était malade, mais de nombreux analystes pensent qu'il s'est en fait isolé et fermé à toute autre opinion.

Son isolement est évident sur les photos de ses réunions, comme lorsqu'il a rencontré le président Emmanuel Macron, les deux hommes se trouvant aux extrémités d'une longue table. C'était également évident lors de la réunion de M. Poutine avec sa propre équipe de sécurité nationale à la veille de la guerre.

Le plan militaire initial de M. Poutine ressemblait à quelque chose conçu par un officier du KGB, explique un responsable du renseignement occidental.

Il a été conçu, disent-ils, par une "cabale conspiratrice" étroite qui mettait l'accent sur le secret. Mais le résultat a été le chaos. Les commandants militaires russes n'étaient pas prêts et certains soldats ont franchi la frontière sans savoir ce qu'ils faisaient.

Seul à prendre les décisions

Les espions occidentaux, par l'intermédiaire de sources dont ils ne veulent pas parler, en savaient plus sur ces plans que beaucoup de personnes au sein de la direction de la Russie. Mais ils sont maintenant confrontés à un nouveau défi : comprendre ce que le dirigeant russe va faire ensuite. Et ce n'est pas facile.

"La difficulté de comprendre les actions du Kremlin réside dans le fait que Poutine est le seul décideur à Moscou", explique John Sipher, qui a dirigé les opérations de la CIA en Russie. Et même si ses opinions sont souvent exprimées clairement par des déclarations publiques, savoir comment il va les mettre en œuvre est un défi difficile pour les services de renseignement.

"Il est extrêmement difficile, dans un système aussi bien protégé que celui de la Russie, de disposer de bons renseignements sur ce qui se passe à l'intérieur de la tête du dirigeant, surtout lorsque tant de ses propres collaborateurs ne savent pas ce qui se passe", a déclaré à la BBC Sir John Sawers, ancien chef du MI6 britannique.

Crédit photo, SPUTNIK / AFP Légende image, Isolé - Le président Poutine préside une réunion en février 2022

Selon les responsables des services de renseignement, M. Poutine est isolé dans une bulle qu'il a lui-même créée et dans laquelle très peu d'informations extérieures pénètrent, en particulier celles qui pourraient remettre en question ce qu'il pense.

"Il est victime de sa propre propagande en ce sens qu'il n'écoute qu'un certain nombre de personnes et ignore tout le reste. Cela lui donne une vision étrange du monde", explique Adrian Furnham, professeur de psychologie et co-auteur d'un livre à paraître intitulé The Psychology of Spies and Spying. Le risque est ce que l'on appelle la "pensée de groupe", dans laquelle tout le monde renforce son point de vue. "S'il est victime de la pensée de groupe, nous devons savoir qui est le groupe", explique le professeur Furnham.

Le cercle des interlocuteurs de M. Poutine n'a jamais été très large, mais lorsqu'il s'est agi de prendre la décision d'envahir l'Ukraine, il s'est réduit à une poignée de personnes, selon les responsables des services de renseignement occidentaux, tous ces "vrais croyants" qui partagent l'état d'esprit et les obsessions de M. Poutine.

L'étroitesse de son cercle restreint a été soulignée lorsqu'il a publiquement humilié le chef de son propre service de renseignement extérieur lors de la réunion sur la sécurité nationale qui a précédé l'invasion - un geste qui a semblé humilier le fonctionnaire. Son discours quelques heures plus tard a également révélé un homme en colère et obsédé par l'Ukraine et l'Occident.

Ceux qui l'ont observé disent que le dirigeant russe est animé par le désir de surmonter l'humiliation perçue de la Russie dans les années 1990, ainsi que par la conviction que l'Occident est déterminé à maintenir la Russie à terre et à le chasser du pouvoir. Une personne qui a rencontré M. Poutine se souvient de son obsession à regarder des vidéos de la mort du colonel Kadhafi en Libye après qu'il ait été chassé du pouvoir en 2011.

Crédit photo, DENIS SINYAKOV

Lorsqu'il a été demandé au directeur de la CIA, William Burns, d'évaluer l'état mental de M. Poutine, il a déclaré qu'il avait "mijoté dans un mélange combustible de griefs et d'ambition pendant de nombreuses années" et a décrit ses opinions comme s'étant "durcies" et qu'il était "beaucoup plus isolé" des autres points de vue.

Le président russe est-il fou ? C'est une question que beaucoup d'Occidentaux se posent. Mais peu d'experts la jugent utile. Un psychologue spécialisé dans ce domaine a déclaré que l'erreur consiste à penser que, parce que nous ne pouvons pas comprendre une décision telle que l'invasion de l'Ukraine, nous considérons la personne qui l'a prise comme "folle".

La CIA dispose d'une équipe qui effectue une "analyse du leadership" sur les décideurs étrangers, s'inspirant d'une tradition qui remonte aux tentatives de compréhension d'Hitler. Ils étudient les antécédents, les relations et la santé, en s'appuyant sur des renseignements secrets.

Une autre source est constituée par les comptes rendus de ceux qui ont eu un contact direct, comme d'autres dirigeants. En 2014, Angela Merkel aurait dit au président Obama que M. Poutine vivait "dans un autre monde". Le président Macron, quant à lui, lorsqu'il s'est assis avec M. Poutine récemment, aurait trouvé le dirigeant russe "plus rigide, plus isolé" par rapport aux rencontres précédentes.

Crédit photo, Anadolu Agency / Getty Images Légende image, Les présidents Poutine et Macron à Moscou récemment

Quelque chose a-t-il changé ? Certains spéculent, sans trop de preuves, sur une éventuelle mauvaise santé ou l'impact des médicaments. D'autres évoquent des facteurs psychologiques, comme le sentiment que le temps lui est compté pour accomplir ce qu'il considère comme sa destinée, à savoir protéger la Russie ou lui rendre sa grandeur. Le dirigeant russe s'est visiblement isolé des autres pendant la pandémie de Covid, ce qui pourrait également avoir eu un impact psychologique.

"Poutine n'est probablement pas un malade mental, et il n'a pas changé, bien qu'il soit plus pressé et probablement plus isolé ces dernières années", déclare Ken Dekleva, ancien médecin et diplomate du gouvernement américain, et actuellement chargé de mission à la Fondation George HW Bush pour les relations entre les États-Unis et la Chine.

Mais ce qui est préoccupant aujourd'hui, c'est que des informations fiables ne parviennent toujours pas à entrer dans le circuit fermé de M. Poutine. Ses services de renseignement ont peut-être hésité, avant l'invasion, à lui dire ce qu'il ne voulait pas entendre, en proposant des estimations optimistes sur le déroulement de l'invasion et l'accueil des troupes russes avant la guerre. Et cette semaine, un responsable occidental a déclaré que M. Poutine n'avait peut-être pas encore la même idée que les services de renseignement occidentaux de la situation de ses propres troupes. Cela conduit à s'inquiéter de la manière dont il pourrait réagir lorsqu'il sera confronté à une situation qui se dégrade pour la Russie.

La théorie du fou

M. Poutine lui-même raconte l'histoire de la poursuite d'un rat lorsqu'il était enfant. Lorsqu'il l'a acculé dans un coin, le rat a réagi en l'attaquant, obligeant le jeune Vladimir à devenir celui qui s'enfuit. La question que se posent les responsables politiques occidentaux est la suivante : que faire si M. Poutine se sent acculé maintenant ?

"La question est de savoir s'il redouble de brutalité et s'il intensifie les systèmes d'armes qu'il est prêt à utiliser", a déclaré un responsable occidental. On craint qu'il n'utilise des armes chimiques ou même une arme nucléaire tactique.

"L'inquiétude est qu'il fasse quelque chose d'incroyablement irréfléchi, en appuyant sur le bouton", affirme Adrian Furnham.

Il s'agit d'une tactique bien connue (souvent appelée la théorie du "fou") selon laquelle une personne ayant accès à des armes nucléaires tente de faire reculer son adversaire en le convainquant qu'il pourrait bien être assez fou pour les utiliser malgré le risque de voir tout le monde périr.

Pour les espions et les responsables politiques occidentaux, comprendre les intentions et l'état d'esprit de M. Poutine aujourd'hui ne pourrait être plus important. Prévoir sa réaction est essentiel pour déterminer jusqu'où ils peuvent le pousser sans déclencher une réaction dangereuse.

"La conception que Poutine a de lui-même ne permet pas l'échec ou la faiblesse. Il méprise ces choses", déclare Ken Dekleva. "Un Poutine acculé, affaibli, est un Poutine plus dangereux. Il est parfois préférable de laisser l'ours sortir de sa cage et retourner dans la forêt."

Crédit photo, AFP