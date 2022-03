Santé de la femme : à quoi faut-il s'attendre pendant la première année des menstruations ?

Leticía Mori

BBC News Brasil

il y a 50 minutes

L'éducation des enfants en matière de menstruation est une préoccupation des militants et des experts.

Bien qu'il s'agisse d'un phénomène naturel qui touche la moitié de la population de la planète, la menstruation reste souvent un tabou, en particulier pour les adolescentes qui connaissent leurs premiers cycles. C'est pourquoi le nouveau film d'animation de Pixar, Red, est considéré comme novateur en abordant le sujet sans tabou, par le biais d'une métaphore. La sortie du film a mis la question au premier plan - et le fait de la voir présentée dans un film familial pourrait être l'occasion pour les parents et les adolescents d'en parler.

Mais après tout, que doivent attendre les filles (et leurs familles) de la première année de menstruation ?

L'utilisation de liquide rouge (au lieu de bleu) dans des publicités suédoises pour des serviettes hygiéniques répond aux appels à des représentations plus honnêtes dans les publicités.

Que se passe-t-il avec le corps ?

Les menstruations sont l'un des événements de la puberté chez les filles, c'est-à-dire l'une des étapes de la maturation du corps afin que la personne puisse avoir des enfants.Avant les premières règles, le corps de la jeune fille montre les premiers signes de la puberté, car son axe hormonal commence à être activé, explique la gynécologue Marta Francis Benevides Rehme, présidente de la Commission nationale de gynécologie infantile et pubertaire de la Febrasgo (Fédération brésilienne des associations de gynécologie et d'obstétrique).

Les hormones commencent à augmenter dans le corps à partir de 8 ans et, vers 10 ans, les filles verront apparaître des seins - ce qu'on appelle le télarche. Ensuite, elles commencent à apparaître et, entre 11 et 14 ans, elles passent par la ménarche - les premières menstruations.

"Ce n'est rien d'autre que la maturation biologique du corps, qui est contrôlée par une région du cerveau appelée hypothalamus, qui produit les hormones responsables de ces changements dans le corps et des menstruations", explique le gynécologue Carlos Moraes, spécialiste en périnatologie à l'Institut d'enseignement et de recherche de l'hôpital Albert Einstein. Les menstruations surviennent lorsque le corps commence à ovuler. Avec des ovules matures, les parois de l'utérus s'épaississent pour recevoir un ovule fécondé. Lorsque la fécondation n'a pas lieu, cette couche de cellules est libérée par le corps : c'est le sang des menstruations.

L'âge de la ménarche a diminué au fil des décennies - et est généralement beaucoup plus précoce aujourd'hui qu'au début du siècle dernier, expliquent les gynécologues. "Nous n'avons pas d'explication exacte, mais il y a plusieurs hypothèses, comme des changements dans le régime alimentaire", dit Moraes.

Crédit photo, stefanamer

Mon flux est-il normal ?

Au cours des deux premières années suivant les premières règles, explique Marta Rehme, il est fréquent que les menstruations ne soient pas régulières - l'intensité du flux sanguin et sa fréquence peuvent varier. C'est-à-dire que les saignements peuvent être abondants ou faibles, se produire tous les mois, plus d'une fois par mois ou ne pas se produire pendant une longue période.

"En effet, l'ovulation se produit lorsque le corps produit des œstrogènes, dans la première phase du cycle menstruel. Les menstruations surviennent lorsque le corps produit de la progestérone, lors de la deuxième phase du cycle. Lorsque les filles sont jeunes, le corps n'est pas encore totalement régulé et cette production hormonale peut varier, ce qui entraîne l'irrégularité du cycle et la variation du flux", explique Mme Moraes.

Après ces deux années, le cycle tend à se régulariser et les menstruations surviennent tous les 28 jours, et peuvent varier à 29 ou 30 selon les femmes.

Au début des règles - à la ménarche puis dans les premiers jours de la menstruation - il est normal que la couleur du sang soit plus brunâtre. Le flux peut augmenter le deuxième ou le troisième jour et il est normal qu'il dure jusqu'à 8 jours.

"La quantité de sang est quelque chose que l'on peut observer en changeant de tampon. Est-ce qu'il est changé trop souvent ? Est-ce qu'il est tellement plein qu'il fuit ? Il est normal que le tampon absorbant soit plein le premier ou le deuxième jour et qu'il diminue ensuite", explique M. Rehme.

L'irrégularité du flux et du cycle au cours de ces deux premières années, explique le médecin, est normale et ne nécessite normalement pas d'examen. "Des tests excessifs peuvent conduire à un diagnostic prématuré", dit-elle. Mais une enquête médicale est nécessaire si le saignement dure plus de huit jours ou si la quantité de sang est si importante qu'elle entraîne des problèmes de santé, comme l'anémie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est important que la jeune fille reçoive des conseils sur l'hygiène intime pendant cette phase.

Les crampes

Après les premières règles, il est normal que les jeunes filles commencent à ressentir des crampes menstruelles - des douleurs dans l'abdomen qui peuvent irradier vers le dos ou les plumes et sont appelées à ce stade "dysménorrhée primaire".

"Les crampes sont liées à la biochimie des substances qui agissent sur les règles, comme les prostaglandines, qui favorisent la contraction des muscles de l'utérus et provoquent une inflammation", explique Rehme.

"Cette douleur peut aller d'un léger inconfort à quelque chose d'intense qui empêche la jeune fille d'aller à l'école", explique M. Rehme. Le traitement de cette douleur se fait généralement avec un anti-inflammatoire.

Si la douleur est très intense, le médecin peut rechercher une autre cause, explique M. Rehme.

Une visite chez le gynécologue

Il est très important que la jeune fille effectue une visite (qui est souvent la première) chez le gynécologue après ses premières règles. Au cours de cette visite, le médecin vérifiera que tout se passe comme prévu, guidera la jeune fille sur le fonctionnement du cycle menstruel, répondra à ses questions et parlera de la prévention des maladies.

"Il est important que la jeune fille comprenne que les menstruations sont un événement féminin naturel, ce qui signifie que son axe hormonal fonctionne bien", explique Mme Rehme. "Il faut que ce soit compris comme une chose positive et naturelle, et non pas comme quelque chose d'inconfortable, qui provoque la honte."

Le gynécologue explique en outre qu'au cours de cette visite chez le médecin, la jeune fille peut également apprendre à gérer ce changement dans sa vie, son corps et même son humeur.

"Par exemple, si elle manque des cours de natation ou des sorties à la piscine, le médecin peut vérifier si elle peut utiliser un tampon absorbant interne, même si elle n'a pas encore commencé sa vie sexuelle", explique Rehme. "Selon le type d'hymen (une peau à l'entrée du vagin), elle peut utiliser l'absorbant interne sans problème."

Sexualité, prévention de la grossesse et IST

Une visite chez le gynécologue est également importante pour que la jeune fille s'informe sur la prévention de la grossesse (méthodes contraceptives) et la prévention des infections sexuellement transmissibles.

"C'est un apprentissage très important, même si elle n'a pas commencé sa vie sexuelle et n'est pas prête de le faire", explique Mme Rehme.

Le gynécologue affirme qu'il ne faut pas craindre que l'explication encourage le début de la vie sexuelle.

"Il est nécessaire que la jeune fille comprenne ce qui se passe avec son corps : elle a désormais un corps capable de se reproduire. Il ne s'agit pas d'encourager l'activité sexuelle ou de l'obliger à utiliser des contraceptifs, mais de la préparer aux changements de son corps et de lui faire comprendre les risques qu'elle court", précise le médecin.

"Guider ne signifie pas que vous l'encouragez. C'est comme le port de la ceinture de sécurité : lorsque vous dites à une personne de la porter, cela ne signifie pas que vous l'encouragez à courir et à provoquer un accident", explique M. Rheme.

"Il est important qu'ils soient guidés par leur médecin, leur école, leurs parents, car sinon, ils chercheront ces informations ailleurs - et généralement dans un endroit où les informations seront erronées", explique Carlos Moraes. "De nos jours, il y a un excès d'informations disponibles sur Internet, ou même chez des amis - et ce sont souvent des informations incorrectes et dangereuses."

C'est précisément l'absence d'orientation adéquate qui conduit à des problèmes tels que le taux élevé de grossesses chez les adolescentes que nous connaissons au Brésil, déclare Marta Rheme.

Hygiène intime

La première menstruation est aussi un moment où la jeune fille doit recevoir de nouveaux conseils sur l'hygiène de la zone intime.

Les absorbants, par exemple, doivent être changés plusieurs fois par jour, même si le débit n'est pas intense, pour éviter la prolifération des bactéries.

Il est normal qu'après les menstruations, la jeune fille commence à avoir des pertes plus abondantes - qui doivent être transparentes ou laiteuses, sans odeur ou de couleur jaunâtre (ce qui peut indiquer la présence de micro-organismes nuisibles).

L'utilisation de culottes en coton est indiquée pour la bonne ventilation de la zone et elle doit éviter de rester trop longtemps dans un bikini mouillé - cela peut provoquer une candidose.

Pour comprendre comment se désinfecter, il est important que la jeune fille comprenne la différence entre le vagin (le canal interne qui mène à l'utérus) et la vulve (la zone externe, où se trouvent les petites et grandes lèvres, le clitoris et les poils pubiens).

De nombreuses femmes adultes, même aujourd'hui, ne font pas attention à cette différence, expliquent les gynécologues, mais elle est importante car le vagin n'a besoin d'aucun type d'hygiène - il se nettoie lui-même, et insérer de l'eau ou du savon dans cette zone interne peut affecter la flore vaginale (les bactéries bénignes qui y vivent) et provoquer des maladies.

En revanche, la vulve, expliquent les médecins, doit être nettoyée avec de l'eau et du savon neutre - ou des savons intimes spécifiques pour cela.

Il est important que la jeune fille sache également que l'hygiène après être allée aux toilettes doit se faire de l'avant vers l'arrière, afin d'éviter de contaminer la vulve avec des bactéries provenant de l'évacuation.

Cheveux et odeurs

Une jeune fille qui a ses premières règles peut également s'attendre à une série de changements dans son corps, dont beaucoup commencent jusqu'à deux ans avant les menstruations.

C'est le cas de la croissance des seins et de l'apparition de poils corporels.

L'augmentation du taux d'œstrogènes entraîne un certain nombre d'autres changements - elle affecte la croissance des os longs, par exemple, de sorte que la poussée de croissance de la puberté est généralement interrompue par les premières règles.

"C'est pourquoi, si la fille a ses règles trop tôt, avant l'âge de 8 ans, c'est un processus qui doit généralement être interrompu médicalement", explique Carlos Moraes.

Avec les œstrogènes, il y a également une accumulation de tissu adipeux dans les hanches, qui s'élargissent afin que le corps soit préparé à la grossesse et à la naissance d'un bébé.

Il peut également y avoir des changements d'odeur corporelle provoqués par les hormones, explique M. Rheme. C'est la phase au cours de laquelle de nombreuses femmes commencent à utiliser un déodorant sous les aisselles - ce qui est acceptable, mais son utilisation est facultative, explique le médecin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est important que le sujet ne soit pas tabou.

Changement de comportement

Les menstruations surviennent à l'adolescence (définie par l'OMS comme l'âge compris entre 9 et 19 ans), une période où le cerveau est encore en cours de maturation.

"Les endroits du cerveau qui sont le siège des émotions arrivent à maturité plus tôt que le lobe frontal, qui est responsable du raisonnement, de la maîtrise de soi, etc.", explique Marta Rehme.

En d'autres termes, il est normal que les adolescents - garçons et filles - se comportent de manière plus impulsive et moins prudente. Les hormones produites par le corps pendant cette phase de puberté peuvent également affecter l'humeur.

"Ils pensent qu'ils sont invulnérables, que le danger ne les atteindra pas. Et lorsqu'ils doivent peser le risque et le bénéfice, ils ont tendance à choisir le plus grand bénéfice, quel que soit le risque. Souvent, ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent, n'ont pas d'objectif professionnel et ressentent tout plus intensément", explique le gynécologue.

"Il est normal que les filles aient des sautes d'humeur au moment où elles ont leurs règles", explique Mme Rehme.

"Et avec les œstrogènes qui agissent sur le cerveau, les filles commencent à avoir un éveil de la sexualité - qui était déjà là, mais qui atteint de nouveaux contours. Souvent, l'adolescente commence à vouloir initier sa vie sexuelle, et dans ce sens, elle peut entrer en conflit avec ses parents", dit-elle. "Les filles commencent aussi à se préoccuper davantage de leur image, à avoir un plus grand besoin d'intimité, et c'est une phase où le groupe social commence à avoir une plus grande importance."

Selon l'expert, ce changement de comportement peut effrayer de nombreux parents. "Ils trouvent ce comportement étrange, car jusqu'alors les parents étaient les idoles", dit Rehme.

La psychologue Paula Peron, professeur à PUC/SP, explique que ces changements de subjectivité sont toutefois très différents d'une fille à l'autre.

"L'expérience de ce processus sera très singulière. Bien sûr, il existe des marques typiques de la culture occidentale contemporaine, mais ces changements biologiques ne sont pas vécus de la même manière par chaque personne", explique-t-elle.

À ce stade, explique Mme Peron, il existe de nombreuses attentes sociales sur la façon dont les parents et les filles doivent se comporter. "Il est nécessaire que les personnes concernées décident si elles veulent ou non faire respecter ces attentes", précise la psychologue.

Selon elle, la tendance est que la relation entre les parents et les enfants change à ce stade, mais cela peut ne pas se produire. "Le fait menstruel ne va pas nécessairement changer la subjectivité", dit-elle.

"Certains parents auront plus de mal à gérer une phase où leurs enfants veulent plus d'autonomie, d'autres auront plus de facilité. Il n'y a aucun moyen de prédire dans quelle direction cela va aller", dit-elle.

L'important dans tous les cas, dit-elle, est de reconnaître qu'il y a des attentes, qu'elles ne seront pas toujours satisfaites et d'être prêt à faire face à une certaine déception. En outre, dit-elle, l'établissement d'une bonne communication et d'un dialogue est essentiel dans tout scénario. "Et c'est quelque chose qui se construit, ça ne se fait pas du jour au lendemain."