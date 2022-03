Relations internationales : les sanctions économiques fonctionnent-elles ?

Alessandra Corrêa

BBC News Brasil

il y a 23 minutes

Crédit photo, EPA Légende image, Le rouble russe s'est effondré depuis que des sanctions économiques ont été imposées à la Russie.

Les sanctions imposées à la Russie par les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et d'autres pays en réponse à l'invasion de l'Ukraine s'inscrivent dans une longue histoire d'utilisation de pénalités pour forcer les changements de comportement de certaines nations.

Mais une analyse des mesures du type de celles adoptées dans le passé montre que l'objectif n'est pas toujours atteint. En outre, dans certains cas, il existe un risque de conséquences involontaires mais aussi, que le résultat soit à l'opposé de ce qui était souhaité, renforçant le gouvernement que l'on souhaite affaiblir et générant un impact négatif sur les droits de l'homme, la démocratie et d'autres aspects.

"Si vous regardez l'histoire moderne, vous verrez que presque chaque fois qu'un pays a violé des traités internationaux, ou envahi un autre pays, ou kidnappé des citoyens d'un autre pays (entre autres exemples), des sanctions ont été imposées", explique à BBC News Brasil Paolo Pasquariello, économiste et professeur de finance à l'Université du Michigan, aux États-Unis.

A lire aussi :

"Mais le bilan (des résultats) n'est pas très bon. Au cours des dernières décennies, pour ne citer que quelques exemples, des sanctions ont été imposées à Cuba, au Venezuela et à la Corée du Nord. Mais, à mon avis, elles n'ont pas donné les résultats escomptés", observe M. Pasquariello.

Les études estiment que seul un tiers environ des sanctions sont généralement couronnées de succès et atteignent leurs objectifs. L'une des analyses récentes les plus complètes sur le sujet a été réalisée par des chercheurs de l'université Drexel, basée dans la ville de Philadelphie, et confirme cette estimation.

Les chercheurs ont créé une base de données contenant des informations sur 1 101 cas de sanctions appliquées par des pays, des groupes de pays ou des organisations intergouvernementales depuis 1950, dont beaucoup sont toujours en vigueur.

Les sanctions ont été classées en fonction de leur type (aide commerciale, financière, militaire, armes, voyages et autres) et de leur objectif (forcer des changements de politique, déstabiliser des régimes, prévenir ou mettre fin à des guerres, protéger les droits de l'homme, rétablir la démocratie, combattre le terrorisme, résoudre des conflits territoriaux, entre autres).

L'étape suivante a consisté à analyser le degré de réussite, mesuré en fonction des déclarations officielles des gouvernements ou des "confirmations indirectes dans les annonces de la presse internationale", et en tenant compte du fait que ces déclarations "peuvent être subjectives ou biaisées".

Si l'on inclut les sanctions encore en vigueur, on estime qu'environ 30 % d'entre elles sont au moins partiellement couronnées de succès.

"Au fil du temps, de plus en plus de sanctions ont été jugées partiellement ou totalement réussies, ce qui suggère que les sanctions sont devenues plus efficaces pour atteindre leurs objectifs", indique l'étude.

Exemples historiques

L'utilisation de différentes sanctions pour punir un gouvernement ou le forcer à remplir certains objectifs est enregistrée depuis au moins la Grèce antique et a été adoptée sur plusieurs siècles.

À partir des années 1950, période englobée par la base de données de l'université Drexel, le nombre de sanctions "a continuellement augmenté, et cette augmentation s'est accélérée depuis 2018", selon l'analyse.

"Nous considérons cette tendance comme une preuve de la popularité croissante des sanctions en tant qu'outil de diplomatie coercitive", indiquent les chercheurs.

En moyenne, plus de 35 % de toutes les sanctions entre 1950 et 2019 ont été imposées par les États-Unis, le pays qui a le plus souvent utilisé ce type de sanction. L'analyse révèle également une "augmentation significative et continue des sanctions de l'UE et de l'ONU [Organisation des Nations unies] depuis le début des années 1990."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cuba fait face à un embargo économique imposé par les États-Unis depuis 60 ans

Il existe plusieurs exemples de pays soumis à ces sanctions au cours de la période analysée. L'Afrique du Sud a été la cible de sanctions internationales à l'époque de l'apartheid, le régime de ségrégation raciale en place de la fin des années 1940 aux années 1990.

Cuba a été la cible d'un embargo économique imposé par les États-Unis pendant 60 ans. L'Irak a été soumis à des sanctions après l'invasion du Koweït en 1990. La Corée du Nord et l'Iran ont été sanctionnés en raison de leurs programmes nucléaires.

La Russie elle-même avait déjà été sanctionnée en 2014 lorsqu'elle a envahi la Crimée, et de nombreuses sanctions imposées au pays à l'époque sont toujours en vigueur.

Souffrances de la population

Les sanctions économiques et financières sont les plus couramment utilisées, selon la base de données de l'université Drexel.

Certaines de ces mesures sont conçues pour être aussi spécifiques que possible, ne punissant que certains individus. Mais beaucoup d'autres, bien qu'elles soient une alternative à l'action militaire, causent également de grands dommages et de grandes souffrances à la population civile, y compris aux citoyens qui s'opposent au gouvernement.

Crédit photo, PA Media Légende image, Le milliardaire russe Roman Abramovitch, connu pour être propriétaire de l'équipe anglaise de Chelsea, a également été visé par des sanctions.

Toutefois, malgré leur impact parfois dévastateur, les sanctions n'atteignent pas leur objectif dans environ deux tiers des cas.

"Habituellement, les sanctions finissent par affecter la majorité des personnes vivant dans ces pays", explique Pasquariello, de l'Université du Michigan.

"Je pense que, même si cela n'est pas dit explicitement, l'objectif est vraiment de faire du mal à la population du pays (cible)."

Selon l'économiste, le but est de faire comprendre à l'ensemble du pays que ses dirigeants font quelque chose que les nations imposant des sanctions considèrent comme mauvais.

Les sanctions actuelles contre la Russie sont considérées comme uniques par leur portée et la rapidité avec laquelle elles ont été adoptées, quelques jours seulement après l'invasion de l'Ukraine le 24 février. En outre, elles sont différentes parce qu'elles visent une puissance nucléaire et un pays qui, bien qu'il ne soit pas considéré comme un géant économique, joue un rôle géopolitique crucial.

"Les sanctions sont généralement imposées à de petits acteurs régionaux", souligne Pasquariello, notant que ces pays ne sont pas si importants pour l'économie mondiale.

"Le cas de la Russie est différent. Il a une ampleur et une portée que je n'ai jamais vues dans d'autres sanctions au cours de mes 50 ans de vie."

Parmi les sanctions déjà adoptées figurent des sanctions à l'encontre des banques et des membres du gouvernement et de l'élite économique russes, notamment un gel des avoirs, des restrictions de voyage et l'exclusion des grandes banques russes du système financier et du système de communication utilisé pour les transactions internationales.

D'autres mesures comprennent la restriction des importations de pétrole, de gaz et de charbon en provenance de Russie, l'interdiction de l'exportation de divers produits vers le marché russe, y compris les produits de luxe, la taxation de l'importation de produits russes et la restriction de la présence d'avions russes dans l'espace aérien de plusieurs pays.

Crédit photo, Getty Images Légende image, McDonald's est l'une des multinationales qui ont suspendu leurs activités en Russie après les sanctions.

De grandes entreprises du secteur privé telles que Coca-Cola, McDonald's, Starbucks et plusieurs autres ont suspendu leurs activités en Russie.

Ces sanctions et d'autres encore ne font pas qu'ébranler et isoler l'économie et le système financier de la Russie ainsi que ses élites, elles touchent également la population en général. Le rouble, la monnaie russe, s'est effondré, et l'économie s'écroule.

"Ce sont des sanctions économiques dévastatrices, qui font vraiment mal aux citoyens russes", explique Pasquariello.

"Nous parlons de 145 millions de personnes, dont beaucoup ne peuvent pas retirer de l'argent dans les banques".

Les impacts de la crise économique russe devraient toucher le reste du monde, avec une hausse globale des prix du pétrole et un impact sur l'inflation.

Succès ou échec

Mais malgré cet impact, la Russie poursuit son offensive militaire, et on ne sait pas si les sanctions aideront l'Ukraine.

La Russie a interdit l'exportation de certains produits en guise de représailles, imposé des sanctions à des membres du gouvernement américain et menacé de nationaliser les actifs des entreprises qui se sont retirées du pays. Certains craignent également que la crise n'entraîne un approfondissement des relations avec la Chine.

M. Pasquariello souligne qu'il est toujours très difficile de prédire si certaines sanctions atteindront leurs objectifs.

Le succès ou l'échec dépend d'une combinaison de circonstances et de facteurs différents - parmi eux, le degré d'intégration économique du pays cible avec le reste du monde.

"Certains pourraient faire valoir que certaines sanctions imposées à l'Iran ont permis de ralentir la progression du développement des armes nucléaires et d'amener le pays à la table des négociations", note-t-il, citant un exemple où les sanctions ont pu porter leurs fruits.

Les sanctions contre l'Iran ont été levées après un accord nucléaire négocié sous l'administration Obama en 2015. Son successeur, Donald Trump, a abandonné l'accord et repris les mesures punitives.

Plus tôt cette année, le successeur de Trump, l'actuel président Joe Biden, a annoncé qu'il allait alléger les sanctions, dans un contexte de nouvelles négociations sur un accord.

M. Pasquariello compare l'Iran à la Corée du Nord, où la pression internationale a échoué.

"La Corée du Nord est un pays isolé du reste du monde depuis des décennies et dans lequel les sanctions n'ont pas réussi à empêcher le développement d'armes nucléaires", explique-t-il.

Dans le cas de la Russie, Pasquariello souligne que l'on ne peut pas analyser un seul facteur de manière isolée. Selon l'économiste, l'impact éventuel des sanctions doit être considéré en conjonction avec d'autres aspects.

"En combinaison avec le fait que l'Ukraine résiste mieux que prévu et que les Russes ont clairement surestimé leur propre force militaire", souligne-t-il.

"Je pense que tout cela crée une situation très précaire pour (le président Vladimir) Poutine et les personnes qui l'entourent."

Selon Pasquariello, il reste à voir quelle sera la réaction de la Russie face à cette situation.