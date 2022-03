Dysmorphie corporelle : "Je passais la journée à dormir et à me lever pour me regarder dans le miroir, jusqu'à ce que mes parents le retirent de ma chambre"

Leire Ventas

BBC News Mundo

il y a une heure

Enfant, partout où j'allais, j'étais toujours comparé à ma sœur, qui était blonde et avait les yeux bleus. J'ai les cheveux bruns.

"Pourquoi est-elle si jolie, et que t'est-il arrivé", disaient-ils.

C'étaient des commentaires amusants qu'ils faisaient pour plaisanter, mais à force de les répéter, ils sont restés gravés dans ma mémoire.

C'est alors que le trouble a commencé à prendre forme.

Carlos* souffre d'un trouble dysmorphique du corps mais, comme beaucoup de patients, il ne l'a su que des années après que les premiers symptômes se soient manifestés.

Également appelé syndrome dysmorphique ou dysmorphobie, il fait partie des troubles obsessionnels compulsifs dans les principales classifications médicales**.

Les personnes qui en souffrent ne peuvent s'empêcher de penser à un trait qu'elles considèrent comme un défaut physique - souvent invisible aux yeux des autres - et tentent de manière répétée et obsessionnelle de le cacher ou de le modifier. Cela les amène à vivre dans un état d'anxiété permanent, avec des pensées et des comportements intrusifs constants et difficiles à contrôler.

La préoccupation de l'apparence et les comportements pour la cacher ou la modifier prennent tellement de temps qu'ils affectent leur fonctionnement quotidien, depuis leurs relations personnelles et familiales jusqu'à leurs performances professionnelles.

C'est ce qui est arrivé à Carlos.

"J'ai commencé à m'inquiéter beaucoup de mon physique.

"D'abord, c'était mon poids. À 16 ans, j'étais relativement rond, alors je me suis inscrit dans une salle de sport et j'ai commencé à faire très attention à mon alimentation.

"Ce n'est pas devenu de l'anorexie - parce que je mangeais - mais j'ai fait tellement d'exercice que j'ai perdu 10 kilos en deux semaines.

"Tu es allé trop loin, tu es allé trop bas", m'ont-ils dit. Mais je ne l'ai pas vu. J'avais généré l'idée fausse qu'il suffisait d'être mince pour obtenir un rendez-vous.

"Et ce n'est pas tout : j'avais l'impression que ceux qui sont plus minces et ont une belle apparence ont de meilleures chances dans la vie. Je sais que ce n'est pas vrai, mais c'est ce que je pensais.

"À cette époque, mes relations avec ma famille ont commencé à se dégrader. Ils ont vu que c'était mal et ont essayé de me mettre en garde de plusieurs façons, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils me disent de demander l'aide d'un professionnel.

"Je ne le reconnaissais toujours pas, mais à cette époque, j'avais peur d'aller à des fêtes, des anniversaires... parce que j'avais mauvaise mine.

"La préoccupation de mon poids s'est progressivement déplacée vers d'autres "défauts". Je suis devenu obsédé par mon nez. Je l'ai vu comme large, grand, laid.

"Je me regardais dans le miroir et prenais des photos de moi sous tous les angles possibles pour voir à quoi je ressemblais. Je pouvais passer beaucoup de temps à regarder ces images.

"Puis l'asymétrie est devenue ma fixation, tant au niveau du visage que du corps. Je me suis analysé en détail, je me suis disséqué. J'ai regardé chaque partie. Je ne me rendais pas compte de mon niveau de perfectionnisme et de l'obsession avec laquelle je m'examinais.

"À tel point que, si je devais rencontrer quelqu'un, je m'habillais et m'enfermais dans la salle de bains pendant des heures pour me filmer et vérifier mon apparence.

"J'avais besoin de contrôler mon apparence. Et si je n'aimais pas ça, mon estime de moi chuterait et je ne sortirais peut-être même pas.

"La même chose m'est arrivée si je savais que quelqu'un allait télécharger des photos de la fête de la veille sur Instagram ou Facebook.

"Je ne voulais même pas les voir. Je ne voulais pas y faire face.

"Je savais que je verrais beaucoup de défauts et que je ne serais pas capable d'y faire face. Cela m'a rendu très anxieux et j'ai commencé à m'isoler.

"A un moment donné, je me suis dit que je n'en pouvais plus. Je n'étais qu'un adolescent et cela conditionnait toute ma vie, alors j'ai décidé de consulter un professionnel.

"Ce médecin m'a adressé à un autre, qui m'a donné des médicaments : des anti-obsessionnels et des antidépresseurs.

Le trouble dysmorphique du corps a été décrit pour la première fois en 1891 par le médecin italien Enrico Morselli. Selon les experts qui l'ont étudié, il touche entre 1,7 et 2,9 % de la population, hommes et femmes confondus.

Pourtant, il passe souvent inaperçu, même chez les spécialistes, et est sous-diagnostiqué ou mal diagnostiqué.

En raison de ses comorbidités, les patients sont souvent considérés comme schizophrènes ou comme souffrant d'un trouble de l'alimentation, explique Tania Borda, psychologue argentine, experte de ce type de troubles mentaux et auteur du livre "Body Dysmorphic Disorder : a complex disorder".

"Au début, je me sentais beaucoup mieux, mais parfois je me sentais moins bien, parfois très mal.

"J'ai dû changer sans cesse de médicament, car il est clair que l'obsession du corps, du "qu'en dira-t-on", du "comment on me verra" était plus forte que les pilules.

On ne connaît pas précisément les causes du trouble dysmorphique. Elle peut être le résultat d'une combinaison de problèmes, tels que des antécédents familiaux, des anomalies cérébrales et des évaluations ou expériences négatives concernant le corps ou l'image de soi, explique la clinique Mayo.

Les experts s'accordent à dire qu'il commence à se manifester à l'adolescence, qu'il ne s'améliore pas d'elle-même et que, non traité, il peut conduire à une dépression grave, voire à des pensées et des comportements suicidaires.

"Il s'agit de l'un des troubles présentant le taux le plus élevé de tentatives de suicide en psychopathologie", déclare Borda, qui est également directeur clinique de l'Institut bio-comportemental de Buenos Aires.

"On m'avait déjà diagnostiqué un trouble dysmorphique du corps et j'avais commencé une thérapie avec un médecin. Ça a coïncidé avec mon moment le plus bas. Je ne suis pas sorti de la maison. Je ne faisais rien.

"Mon estime de moi était si basse, j'étais si déprimé et si anxieux que n'importe quoi - écouter de la musique, regarder un film - me faisait pleurer. J'étais tellement au fond du trou que je ne pouvais même pas supporter ça.

"Donc ce que j'ai fait, c'est me lever tard. Quand on est déprimé, une bonne échappatoire est de dormir.

"Je me levais à 10 heures du matin et me recouchais jusqu'à minuit. Je mangeais et me regardais dans le miroir.

"Je passais des heures, la journée entière, à dormir et à me lever pour me regarder dans le miroir, jusqu'à ce que mes parents le retirent de ma chambre.

"Après cette période, qui a duré environ un mois, la thérapie avec le médecin a continué à progresser lentement et avec des hauts et des bas. Parfois je lui disais comment je me sentais, parfois non.. et pour progresser, il faut faire sortir ce qu'il y a en soi.

"Vous devez être honnête avec le professionnel. Vous ne pouvez pas dire que vous allez bien alors que ce n'est clairement pas le cas.

"Je n'arrêtais pas d'avoir des crises d'angoisse très fortes. Cela m'est arrivé dans certaines situations, lors de bals, par exemple.

"Je devenais anxieux parce que je ne savais pas comment les autres me voyaient. Et je me disais : "Je ne sais pas s'ils vont m'accepter, s'ils vont m'aimer".

"C'était comme si j'étais lié à cette pensée, comme si elle me poursuivait et que je devais m'enfuir.

"Et la première chose que je faisais était d'aller aux toilettes. Je le résolvais en me regardant dans le miroir ou en prenant une photo de moi. Ça me calmait.

"Je suis resté en thérapie d'entretien après deux ans de traitement, mais j'ai fait une rechute et je suis retourné chez le médecin à la fin de l'école secondaire.

"Je me suis beaucoup amélioré.

"J'ai été encouragé à faire des choses que je n'avais jamais faites auparavant : inviter quelqu'un à sortir, aller à une fête où je ne connaissais personne, ou m'habiller avec certains vêtements.

"C'est lorsque j'ai commencé à travailler que j'ai commencé à obtenir de bons résultats dans tous les domaines. Cela a été un déclic car c'est très social : il y a des réunions tout le temps et on finit par s'ouvrir aux gens.

"Je me suis définitivement détourné de ce que les gens peuvent dire et j'ai arrêté de mettre mon apparence en avant.

"Le trouble dysmorphique du corps vous pousse à faire passer votre apparence avant tout le reste : vos amis, vos relations, votre identité.

"Vous mettez votre physique sur un piédestal et pensez que les belles personnes sont les seules à réussir dans la vie.

"Jusqu'à ce que vous rvous rendez compte que ce n'est pas la chose la plus importante et que vous voyez que les autres vous acceptent même si vous n'êtes pas Ken (le petit ami de Barbie).

"Maintenant, j'ai l'air bien.

"Bien qu'il y ait toujours une légère inquiétude concernant mon physique, ce n'est pas comme la précédente, qui m'empêchait de vivre.

"Je pense que cela fait partie de ma personnalité, de ma façon d'être, de ma façon de voir les choses et le monde. La différence, c'est qu'avant, c'était un obstacle, un énorme mur que je ne pouvais pas franchir.

"Maintenant, c'est un souci qui, bien qu'il soit toujours là, me laisse vivre.

*Nom inventé pour protéger l'identité du contributeur.