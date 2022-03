Guerre Ukraine - Russie : pourquoi Marioupol est si important pour le plan de la Russie

Par Frank Gardner

Correspondant pour les questions de sécurité

il y a 46 minutes



Marioupol est devenue la ville la plus bombardée et la plus endommagée de la guerre entre l'Ukraine et la Russie - ayant subi le plus gros des attaques russes soutenues. C'est la clé de la campagne militaire de Moscou en Ukraine. Mais pourquoi?

Il y a quatre raisons principales pour lesquelles la prise de la ville portuaire serait une telle victoire stratégique pour la Russie - et un coup dur pour l'Ukraine.

1. Sécuriser un corridor terrestre entre la Crimée et le Donbass

Géographiquement, la ville de Marioupol n'occupe qu'une infime zone sur la carte mais elle se dresse désormais obstinément sur le chemin des forces russes qui ont fait irruption hors de la péninsule de Crimée.

Ils poussent vers le nord-est pour tenter de rejoindre leurs camarades et alliés séparatistes ukrainiens dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine.

Le général Sir Richard Barrons - ancien commandant du Commandement des forces conjointes du Royaume-Uni - a déclaré que la capture de Marioupol était vitale pour l'effort de guerre de la Russie.

"Lorsque les Russes sentiront qu'ils ont conclu avec succès cette bataille, ils auront achevé un pont terrestre entre la Russie et la Crimée et ils verront cela comme un succès stratégique majeur."

Si Marioupol était saisi, la Russie se retrouverait également avec le contrôle total de plus de 80% du littoral ukrainien de la mer Noire, coupant son commerce maritime et l'isolant davantage du monde.

En résistant à l'avancée des forces au cours des trois dernières semaines, les défenseurs ukrainiens ont réussi à inquiéter un grand nombre de troupes russes. Mais cet échec de la Russie à assurer une capture rapide de la ville a incité les commandants russes à recourir à une version du 21e siècle des tactiques de siège médiévales.

Ils ont martelé Marioupol avec de l'artillerie, des roquettes et des missiles - endommageant ou détruisant plus de 90% de la ville. Ils ont également coupé l'accès à l'électricité, au chauffage, à l'eau douce, à la nourriture et aux fournitures médicales - créant une catastrophe humanitaire d'origine humaine que Moscou accuse maintenant l'Ukraine d'avoir refusé de se rendre à 05h00 lundi. Un député ukrainien a accusé la Russie de "tenter d'affamer Marioupol pour qu'elle se rende".

L'Ukraine s'est engagée à défendre la ville jusqu'au dernier soldat. Cela pourrait bien en arriver là. Les troupes russes poussent lentement vers le centre et, en l'absence de tout type d'accord de paix viable, la Russie est maintenant susceptible d'intensifier ses bombardements - faisant peu ou pas de distinction entre ses défenseurs armés et la population civile assiégée qui compte toujours plus de 200 000 personnes.

Si, et quand, la Russie prendra le contrôle total de Marioupol, cela libérera près de 6 000 de ses soldats - organisés en groupes tactiques de 1 000 bataillons - pour ensuite aller renforcer d'autres fronts russes autour de l'Ukraine.

Il existe un certain nombre de possibilités quant à l'endroit où ils pourraient être redéployés :

au nord-est pour rejoindre la bataille visant à encercler et détruire les forces armées régulières ukrainiennes combattant les séparatistes pro-Kremlin dans la région du Donbass

à l'ouest pour pousser vers Odessa , qui serait le dernier grand débouché de l'Ukraine vers la mer Noire

au nord-ouest vers la ville de Dnipro

2. L'étranglement de l'économie ukrainienne

Marioupol est depuis longtemps un port stratégiquement important sur la mer d'Azov, qui fait partie de la mer Noire.

Avec ses couchettes profondes, c'est le plus grand port de la région de la mer d'Azov et abrite une importante usine sidérurgique. En temps normal, Marioupol est un centre d'exportation clé pour l'acier, le charbon et le maïs ukrainiens destinés aux clients du Moyen-Orient et au-delà.

Défenses ukrainiennes en béton sur une plage près du port de Marioupol, 17 février

Depuis huit ans maintenant, depuis l'annexion illégale de la Crimée par Moscou en 2014, la ville est mal à l'aise entre les forces russes sur cette péninsule et les séparatistes pro-Kremlin dans les républiques autoproclamées séparatistes de Donetsk et Louhansk.

Perdre Marioupol serait un coup dur pour ce qui reste de l'économie ukrainienne.

3. Opportunité de propagande

Marioupol abrite une unité de milice ukrainienne appelée la Brigade Azov, du nom de la mer d'Azov qui relie Marioupol au reste de la mer Noire. La brigade Azov contient des extrémistes d'extrême droite, y compris des néonazis.

Bien qu'ils ne forment qu'une infime fraction des forces combattantes ukrainiennes, cela a été un outil de propagande utile pour Moscou, lui donnant un prétexte pour dire à la population russe que les jeunes hommes qu'elle a envoyés combattre en Ukraine sont là pour débarrasser leur voisin des néo- nazis.

Camp d'entraînement du bataillon Azov dans un ancien lieu de villégiature près de Marioupol, février 2019

Si la Russie parvient à capturer vivants un nombre important de combattants de la Brigade Azov, il est probable qu'ils seront exhibés dans les médias contrôlés par l'État russe dans le cadre de la guerre de l'information en cours pour discréditer l'Ukraine et son gouvernement.

4. Augmentation majeure du moral

La prise de Marioupol par la Russie, si elle se produit, sera psychologiquement significative pour les deux parties dans cette guerre.

Une victoire russe à Marioupol permettrait au Kremlin de montrer à sa population - par le biais de médias contrôlés par l'État - que la Russie atteignait ses objectifs et progressait.

Pour le président Poutine, pour qui cette guerre semble être personnelle, il y a une signification historique à tout cela. Il considère que le littoral ukrainien de la mer Noire appartient à quelque chose appelé Novorossiya (Nouvelle Russie) - des terres russes qui remontent à l'empire du 18ème siècle.

Poutine veut faire revivre ce concept, "sauver les Russes de la tyrannie d'un gouvernement pro-occidental à Kiev" comme il le voit. Marioupol l'empêche actuellement d'atteindre cet objectif.

Mais pour les Ukrainiens, la perte de Marioupol serait un coup dur - non seulement militairement et économiquement - mais aussi pour l'esprit des hommes et des femmes qui se battent sur le terrain pour défendre leur pays. Marioupol serait la première grande ville à tomber aux mains des Russes après Kherson, une ville stratégiquement beaucoup moins importante qui était à peine défendue.

Il y a un autre aspect moral ici et c'est la dissuasion.

Des hommes en train de creuser des tombes au bord de la route à Marioupol, 20 mars

Marioupol a opposé une résistance féroce - mais regardez le coût. La ville est décimée, elle est en grande partie en ruines. Il entrera dans l'histoire aux côtés de Grozny et d'Alep, des lieux que la Russie a finalement bombardés et bombardés pour les soumettre, les réduisant en décombres. Le message aux autres villes ukrainiennes est clair - si vous choisissez de résister comme Marioupol l'a fait, vous pouvez vous attendre au même sort.

"Les Russes ne pouvaient pas entrer dans Marioupol", déclare le général Sir Richard Barrons, "ils ne pouvaient pas entrer avec leurs chars, alors ils l'ont réduit en décombres. Et c'est ce que nous devrions nous attendre à voir partout ailleurs qui compte vraiment pour eux."