Parentalité : la stigmatisation inébranlable des mères qui vivent séparées de leurs enfants

Maddy Savage

il y a une heure

Crédit photo, Getty

Quitter un emploi parce qu'on ne l'aime plus, quitter une ville qui ne répond plus à ses besoins ou mettre fin à une relation avec une personne dont on n'est plus amoureuse - ces dernières décennies, la société occidentale a pris fait et cause pour les femmes qui font ce genre de choix autonomes. Mais qu'en est-il si le choix est de laisser ses enfants ?

Malgré l'amélioration de l'égalité entre les sexes, les mères qui prennent la décision difficile de vivre séparées de leurs enfants sont souvent tout sauf célébrées.

"Même si les deux parents font un travail remarquable pour élever des enfants heureux et en bonne santé, [s'il] arrive qu'ils vivent loin de leur mère, les femmes sont toujours vilipendées", explique Melissa, qui vit à une heure et demie de route de ses deux enfants et administre un groupe de soutien en ligne pour les femmes dans des situations similaires. "[Ces] mères sont évoquées comme si elles étaient défectueuses, comme si quelque chose au fond d'elles était brisé."

La récente production Netflix de The Lost Daughter (La Fille perdue) a mis en lumière ce type de réaction à l'égard des mères qui vivent séparément de leurs enfants. Le film, basé sur le roman du même nom d'Elena Ferrante, se concentre sur l'actrice Olivia Coleman qui joue le rôle d'une mère qui laisse ses enfants avec son mari pendant trois ans pour poursuivre ses propres objectifs de carrière. Elle et les autres considèrent sa décision comme égoïste, ce qui contraste avec un père dans le film qui a également quitté ses enfants (joué par Ed Harris), apparemment sans beaucoup de jugement.

Bien que, dans la vie réelle, les parents de tous les sexes s'éloignent de leurs enfants depuis des siècles, certaines preuves anecdotiques suggèrent que le départ des mères pourrait être en augmentation. Melissa affirme que le groupe de soutien en ligne qu'elle administre compte des centaines de membres et qui ne cesse de croître. Et des thérapeutes comme Renne Singh, porte-parole du Conseil britannique de psychothérapie (UKCP), affirment qu'ils remarquent une "légère évolution" vers un plus grand nombre de mères qui choisissent de renoncer à la parentalité directe.

Des données provenant du Royaume-Uni et des États-Unis suggèrent également une augmentation de la proportion de foyers monoparentaux, bien qu'elles ne fassent pas la distinction entre les familles où les enfants passent encore une partie importante de leur temps avec leur mère - ou ne le passent pas - ou la manière dont ces arrangements de garde d'enfants ont été décidés.

Quels que soient les chiffres exacts, la question du départ des femmes - plutôt que des hommes - de la cellule familiale suscite encore beaucoup de débats dans les cultures occidentales.

Par exemple, l'une des tensions du film The Lost Daughter est la question suivante : une fille a-t-elle été abandonnée par sa mère ou, à l'inverse, la mère qui abandonne ses filles est-elle "l'égarée", ce qui souligne que ce comportement suscite toujours une profonde réaction émotionnelle. À bien des égards, cela peut sembler surprenant, étant donné le raz-de-marée de soutien sociétal et médiatique en faveur de l'égalité des sexes dans d'autres secteurs de la société.

"Les familles recomposées, les parents de même sexe - nous les avons acceptés dans une plus large mesure que les mères qui travaillent et qui élèvent leurs enfants à distance", explique Tom Buchanan, professeur de sociologie à l'université Mount Royal de Calgary, au Canada. "Il y a un décalage culturel". Et, selon les experts, cela pourrait ne pas changer de sitôt.

Les raisons de quitter la maison

Crédit photo, Getty Légende image, L'adaptation de La Fille perdue d'Elena Ferrante a mis en lumière le tabou des mères qui quittent leurs enfants

Les universitaires et les thérapeutes qui suivent la "légère évolution" vers un plus grand nombre de mères choisissant de vivre séparées de leurs enfants affirment qu'il existe un large éventail de raisons pour expliquer ce phénomène.

Certaines partent pour accepter des emplois, des missions ou des possibilités d'études dans différentes villes, tout en restant dans une relation avec le père de leurs enfants ou après une séparation. "Les temps ont suffisamment changé pour que les femmes se sentent plus à l'aise et autorisées à poursuivre leur propre carrière, leurs propres intérêts", explique Mme Singh, "même si cela implique de vivre loin du foyer [familial]."

D'autres femmes décident qu'il est préférable pour leurs enfants de résider avec leur père après une rupture pour des raisons pratiques ou financières. "Les enfants vivaient dans une belle maison dans une ferme à la campagne et ils étaient dans de bonnes écoles avec des amis adorables", raconte Melissa. "Je ne savais pas comment j'allais pouvoir me permettre de les héberger". En laissant ses enfants à leur père, elle a pu reprendre sa carrière de pigiste dans les médias, et déménager dans un quartier moins cher, plus proche de sa famille élargie. "J'étais aussi assez épuisée par ce qui s'est passé dans le mariage, et j'avais besoin de temps pour m'en remettre".

Ailleurs dans le spectre du choix, il y a des mères qui quittent la maison pour un autre type de style de vie ou de relation.

"Je me sentais juste piégée, complètement piégée dans une situation", explique Katy, une enseignante qui a laissé ses cinq enfants avec leur père en 2018 et a déménagé dans une autre région d'Europe. "Je me suis mariée à 22 ans, j'ai eu mon premier enfant à 25 ans et ensuite c'était 'boom, boom, boom' - enfant après enfant après enfant. Et même si c'était ce que je voulais à l'époque, je n'ai pas l'impression d'avoir pu faire ce qui était pour moi."

À l'autre extrémité du continuum de choix se trouvent les mères qui fuient des relations toxiques. Pour ce groupe, laisser leurs enfants derrière elles peut être une sorte de dernier recours pour surmonter de graves problèmes de santé mentale et aller de l'avant dans leur vie.

C'est le cas de Natalie, d'Australie, qui est devenue gravement dépressive alors qu'elle vivait à l'étranger avec son ex-mari. Elle dit que la dynamique entre eux n'était pas saine, mais qu'il s'occupait très bien de leurs enfants, si bien qu'elle a fini par retourner dans son pays d'origine sans eux.

"Mes enfants avaient un père et une famille élargie qui les aimaient, des habitudes et un foyer. Partir, c'était pour me sauver", dit-elle. "Une fois que vous avez touché le fond, vous devez faire preuve de créativité".

Singh pense que la sensibilisation croissante du public au bien-être contribue à la décision des mères de quitter le nid familial, contrairement aux générations précédentes, où les femmes avaient souvent l'impression de devoir s'accommoder des arrangements domestiques existants. Par exemple, les livres d'auto-assistance et les podcasts contemporains sur la séparation ou l'auto-prise en charge peuvent apporter réconfort et validation à celles qui ont pris la difficile décision de vivre séparées de leurs enfants.

Cependant, Mme Singh prévient qu'une partie de cette littérature n'existe qu'en raison des stéréotypes persistants sur la maternité, et elle craint que certaines femmes ne ressentent le besoin d'utiliser des discours sur le bien-être "pour justifier ou légitimer ce qu'elles font".

"Si la société était plus égale et plus juste, les femmes n'auraient peut-être pas à se fier autant à la littérature pour se sentir à l'aise avec les décisions qu'elles prennent. J'essaie d'aider les femmes à devenir plus fortes et plus ancrées dans leurs choix et, vous savez, à penser, 'oh, bien, la société peut dire 'peu importe', mais c'est ce que je veux faire à ce moment-là'", argumente-t-elle. "Parfois, cette option est la seule qui se présente à elles... [donc c'est] aussi simplement aider à leur donner la permission de partir et de sentir que c'est OK."

Une stigmatisation persistante

Crédit photo, Getty Légende image, Certaines mères partent pour trouver un emploi ou étudier dans une autre ville, tout en restant en relation avec le père de leurs enfants ou après une séparation

La liberté de partir ne s'est pas traduite par une absence de jugement. Les femmes - surtout en Occident - ont encore tendance à faire face à des réactions négatives de la part de leurs amis, de leur famille et de la société en général pour la décision non conventionnelle de vivre loin de leurs enfants, quelles que soient les raisons qui la motivent.

"Le thème commun au groupe [en ligne] est la surprise des femmes face aux limites de ce que la société attend encore d'elles", explique Melissa. Elle ajoute que même les membres qui vivent loin de leurs enfants pour poursuivre leur carrière dans l'armée ou pour faire des études supérieures ont partagé des expériences de "diffamation" pour leurs choix. Les nouvelles connaissances demandent souvent aux membres : " Comment ça, tes enfants ne vivent pas avec toi ? Quelle sorte de mère ne veut pas être avec ses propres enfants ?", dit-elle. "Comme si c'était un choix simple que seule la mère pouvait faire. Comme si les pères n'avaient pas leur mot à dire, ni la moindre responsabilité".

Selon Mme Singh, cela est dû en grande partie au fait que les discours et les attentes concernant la maternité n'ont pas évolué au même rythme que les progrès des femmes dans d'autres domaines. En d'autres termes, on attend toujours des femmes qu'elles jouent le rôle de nourricière, quelles que soient les autres circonstances extérieures. "Il y a toujours un certain stigmate lié au fait que les femmes abandonnent en quelque sorte leurs devoirs et leurs responsabilités", dit-elle. "Cela a beaucoup à voir avec l'histoire, les idées culturelles et les relations entre les sexes".

Elle souligne que ce récit est particulièrement courant dans les cultures occidentales individualistes, par opposition aux sociétés plus collectives. "Aux Philippines ou en Inde, il est assez courant que les femmes aillent gagner de l'argent dans un autre pays pendant que leurs enfants sont gardés par la famille élargie ou par les grands-parents."

Pour les femmes de ces cultures occidentales qui quittent le nid familial pour suivre un style de vie ou une relation spécifique, la stigmatisation est souvent encore plus forte que pour celles qui partent pour des raisons pratiques ou professionnelles. Katy raconte que nombre de ses proches ne lui ont pas adressé la parole pendant des mois, même si la décision de laisser ses enfants dans la maison familiale au lieu de partir avec elle a été prise, dit-elle, d'un commun accord avec leur père.

"Un homme peut faire cela et ne pas avoir de contact avec son enfant, et c'est acceptable", dit Katy. "Mais si une femme le fait - et j'ai toujours des contacts avec mes enfants - les gens pensent que je suis une mauvaise mère, que je les ai abandonnés. Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour eux", dit-elle, affirmant que si elle était restée, son épuisement et son malheur n'auraient fait qu'empirer. "Je ne me suis pas rendu compte à l'époque de toutes les conséquences, de tous les jugements que j'allais recevoir".

Quatre ans après son déménagement, Katy dit que certains amis et membres de sa famille la perçoivent encore comme "une mauvaise mère" et attribuent toutes les difficultés rencontrées par ses enfants à sa décision de partir.

Partager son histoire avec de nouveaux amis n'a pas aidé à alléger le fardeau ; plusieurs personnes dont elle s'est rapprochée ont pris leurs distances avec elle après avoir appris son passé, si bien qu'aujourd'hui elle évite complètement de parler de ses enfants. "C'est difficile parce que chaque jour où vous vous dites "oui, en fait, ce que j'ai fait m'a demandé beaucoup de courage", quelqu'un fait un commentaire, et cela vous renvoie à l'idée que vous êtes la pire personne au monde."

Melissa dit que les femmes qui admettent que la violence domestique a été un facteur de leur départ - même si elles croyaient que leur ancien partenaire ne ferait pas de mal à leurs enfants - font face aux jugements "peut-être les plus cruels" des autres. "Dans les cas de violence domestique, les femmes s'en sortent à peine vivantes, et encore moins avec une santé mentale intacte", dit-elle. Pourtant, cette cohorte de mères se verra toujours demander par des étrangers et des personnes qu'elles connaissent "comment as-tu pu faire ça ?" ou "est-ce que les enfants sont d'accord avec ça ?". Il est très rare que les gens demandent "comment ça va ?" ou "ça va ?", dit Melissa.

La vision de la paternité contribue au fardeau des mères

Historiquement, les pères qui quittent le foyer familial ont été beaucoup plus acceptés dans la société et dans la culture populaire que les mères, convient M. Buchanan. Il cite le titre Hungry Heart du chanteur américain Bruce Springsteen, qui commence par les paroles "Got a wife and kids in Baltimore, Jack, I went out for a ride and I never went back" ("J'ai une femme et des enfants à Baltimore, Jack, je suis sorti faire un tour et je ne suis jamais revenu").

Cette acceptation est en partie due aux stéréotypes sociétaux concernant les hommes et les femmes : les pères sont traditionnellement considérés comme des soignants moins capables que les mères. Il s'agit également de la valeur attribuée au travail domestique non rémunéré, comme la garde des enfants, par rapport aux emplois salariés, explique Buchanan. Cela a alimenté le discours selon lequel il est plus acceptable pour les hommes de quitter le foyer s'ils contribuent financièrement, alors que les femmes sont considérées comme abandonnant leurs tâches domestiques. Les pères sont plus susceptibles de percevoir le travail [rémunéré] du marché comme un "travail". Et tant que cela ne changera pas, je pense que les femmes seront soumises à de nombreuses pressions", affirme-t-il. Les pères doivent s'attaquer à la stigmatisation selon laquelle ils ne sont que les "soutiens de famille", et pas nécessairement les "parents".

M. Buchanan estime que malgré tout cela, les pères démissionnaires d'aujourd'hui ne sont "pas complètement déstigmatisés" et "n'ont probablement pas une grande réputation". Cependant, il admet qu'il existe un "niveau différent de stigmatisation" pour les femmes qui quittent leur famille dans ce genre de circonstances. "Lorsque cela se produit dans une situation de maternage, cela devient une affaire énorme et cela devient sexué".

Mme Singh ajoute que les stigmates sociaux peuvent même jouer un rôle dans la façon dont les enfants réagissent à la décision de leur mère de quitter le foyer familial. Elle a travaillé avec de nombreux clients adultes qui ont été témoins de l'infidélité de leurs parents dans leur enfance, et dit que les gens ont tendance à juger les mères qui partent plus sévèrement que les pères, et trouvent "qu'il est difficile de leur pardonner, même plus tard dans la vie".

Gérer à distance

Natalie décrit le lien qui l'unit à ses enfants comme étant "très étroit". Elle dit qu'ils se parlent plusieurs fois par semaine, envoient régulièrement des SMS et se rendent visite. "Les moments de qualité que nous passons ensemble est magique et normal. Nous nous amusons beaucoup, et je suis là pour gérer les drames et les devoirs, aussi."

En revanche, Katy dit qu'il lui est difficile de maintenir un contact régulier avec certains de ses cinq enfants, et qu'elle a une relation particulièrement fragile avec sa fille aînée. Pourtant, même si la pandémie a rendu les visites de ses enfants plus difficiles, elle dit qu'elle a pu leur offrir le genre de temps familial de qualité qui était difficile lorsqu'elle jonglait avec la garde à domicile et les horaires de travail asociaux.

C'est difficile parce que chaque jour où vous vous dites 'oui, ce que j'ai fait m'a demandé beaucoup de courage', quelqu'un fait un commentaire et vous vous retrouvez à penser que vous êtes la pire personne au monde - Katy.

"Nous allons à la plage, nous sortons, nous faisons des pique-niques dans le parc ensemble... des choses comme ça", dit Katy. "Je ne regrette pas ma décision. J'ai fait ce que je sentais que je devais faire à ce moment-là. Je regrette d'avoir fait subir cela à mes enfants, car je pense que cela a été difficile pour eux. J'aimerais qu'un jour, mes enfants grandissent et me regardent en disant : "Ma mère n'était pas heureuse, mais elle ne s'est pas contentée de supporter la situation. Elle a fait quelque chose pour y remédier".

Dans le groupe de soutien en ligne, de nombreuses femmes partagent régulièrement des sentiments de culpabilité, d'isolement social et d'ostracisation, explique Melissa, car il est difficile de discuter avec d'autres de ce qu'elles vivent. "La remarque la plus fréquente des nouveaux membres de notre groupe est qu'ils se sont sentis incroyablement seuls. Ils disent que trouver notre groupe les aide parce qu'ils se sentent compris et non diabolisés par leur situation." Elle pense que les attitudes sociétales plus larges doivent changer, avec une meilleure compréhension que "les femmes qui partent... aiment leurs enfants autant que les mères qui vivent une vie plus traditionnelle."

Une société plus tolérante ?

La question de savoir si la société finira par accepter davantage les mères qui vivent séparées de leurs enfants reste un sujet de débat.

Buchanan pense que les choses s'amélioreront, mais seulement dans certaines circonstances. "S'il s'agit d'une décision axée sur la carrière, je pense que nous dépasserons ce stade de la stigmatisation", dit-il. Selon lui, il s'agira d'un effet secondaire d'une amélioration plus générale de l'égalité des sexes au foyer et sur le lieu de travail, les pères s'impliquant de plus en plus à la maison et les femmes étant plus nombreuses à occuper des postes de direction. "S'éloigner d'une famille simplement parce qu'on veut poursuivre quelque chose de différent - je pense que cela sera toujours stigmatisé".

"Je ne pense pas que les choses vont beaucoup changer à l'avenir", convient Melissa, l'administratrice du groupe de soutien. Dix ans après avoir déménagé de la maison familiale, elle dit qu'elle a vu peu de progrès dans les attitudes de la société envers les mères vivant séparées comme elle.

Natalie a toutefois plus d'espoir que les femmes qui quittent le foyer pour des raisons non liées à leur carrière verront leurs choix plus "normalisés" à l'avenir, "avec suffisamment d'éducation et de sensibilisation". Mais pour que cela se produise, elle estime que la société doit également s'ouvrir à l'idée que les pères sont tout aussi bien équipés pour s'occuper des enfants. Selon Mme Singh, ce type de changement doit également s'accompagner d'une acceptation plus large et plus respectueuse de l'éventail complet des options qui s'offrent aux femmes actives modernes, au-delà des modèles traditionnels de domesticité.

"Qu'il s'agisse d'avoir des enfants plus tard dans la vie, de ne pas en avoir du tout, d'en avoir et de laisser quelqu'un d'autre s'occuper de ses enfants, nous avons beaucoup de travail à faire, en tant que femmes, pour nous sentir plus à l'aise avec le fait qu'il y a des choix possibles de nos jours", affirme-t-elle. "C'est bien de choisir quelque chose d'un peu différent... chacun de ces choix à un coût".