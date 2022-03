Guerre Ukraine - Russie : ce que sont les missiles hypersoniques et pourquoi leur utilisation par la Russie en Ukraine "inquiète" l'Occident ?

Paul Kirby

BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Ministère russe de la défense

L'armée russe a tiré un missile balistique hypersonique qui a détruit un important dépôt d'armes souterrain dans l'ouest de l'Ukraine, a annoncé le ministère de la défense de Moscou.

Si cela est confirmé, ce serait la première fois que la Russie utilise le missile balistique Kinzhal, dont le nom signifie "poignard", dans cette guerre.

Le projectile a été tiré depuis l'air, très probablement depuis un chasseur MiG-31.

Que sont les missiles hypersoniques ?

Le président Vladimir Poutine a souligné à plusieurs reprises l'engagement de la Russie en faveur des missiles hypersoniques, qui peuvent se déplacer à plus de cinq fois la vitesse du son, ou Mach 5.

Les statistiques sont convaincantes : selon le gouvernement russe, le Kinzhal peut voler à plus de 6 000 km/h et atteindre des cibles situées jusqu'à 2 000 km.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le missile hypersonique Kinzhal sur un chasseur Mikoyan MiG-31K lors d'une parade aérienne à Moscou en 2018.

Ces fusées mesurent 8 mètres de long et se caractérisent également par leur grande manœuvrabilité.

Mais cela les rend-il plus dangereux que les missiles conventionnels et l'artillerie pour causer la mort et la destruction ?

"Je ne le considère pas comme significatif", déclare James Acton, spécialiste de la politique nucléaire au Carnegie Endowment for International Peace. "Je ne sais pas quel avantage l'utilisation de missiles hypersoniques donne à la Russie.

En savoir plus sur la crise ukrainienne

En décembre dernier, le président Poutine s'est vanté que la Russie était le leader mondial des missiles hypersoniques, qui sont difficiles à suivre car ils peuvent changer de direction en plein vol.

Moscou a publié une vidéo de ce qu'elle a déclaré être son attaque de missiles sur le dépôt d'armes de Deliatyn, un village du sud-ouest de l'Ukraine, à seulement 100 km de la frontière roumaine.

"C'est une attaque mise en scène. Même s'ils sont utilisés, nous devons les considérer comme un recours isolé car la Russie ne dispose pas d'un grand nombre de ces missiles", a déclaré Dominika Kunertova du Centre d'études de sécurité de Zurich.

"C'est un signal pour l'Occident".

Il y a quatre ans, le dirigeant russe a présenté le Kinzhal comme faisant partie d'une série d'armes "invincibles" qui, selon lui, échapperaient aux défenses ennemies. Les autres missiles hypersoniques sont le Zirkon et l'Avangard, qui sont plus rapides et ont une portée beaucoup plus longue.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Poutine défend la supériorité militaire de la Russie dans ses discours publics. Ici, dans son discours du 18 mars à l'occasion de l'anniversaire de l'annexion de la Crimée.

Le Kinzhal peut transporter une ogive conventionnelle ou nucléaire et, selon des rapports récents, des chasseurs MiG-31 ont été envoyés à Kaliningrad, mettant ainsi de nombreuses capitales européennes à portée. On ne sait pas d'où a été lancée l'attaque contre le dépôt d'armes.

"C'est un signal adressé à l'Occident, car Poutine est agacé que l'Occident ose expédier toutes ces armes (à l'Ukraine)", a déclaré Mme Kunertova à la BBC.

"On peut s'interroger sur le fait que (le missile) soit aussi précis, donc ça ne change pas la donne".

Selon James Acton, le Kinzhal était considéré comme un missile Iskander modifié pour les avions de combat. Les missiles Iskander-M sont tirés depuis des lanceurs russes basés au sol depuis le début de la guerre.

Bien que les Iskander-M aient une portée beaucoup plus courte que les missiles à lanceur aérien, le ministère ukrainien de la défense a affirmé cette semaine que la Russie avait tiré la quasi-totalité de ses missiles Iskander-M au cours des 20 premiers jours de la guerre.

Un responsable américain de la défense a affirmé vendredi que les forces russes avaient tiré plus de 1 080 missiles depuis le 24 février.