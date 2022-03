Guerre Ukraine - Russie : la chasse aux superyachts des oligarques russes sanctionnés

Reality Check

BBC News

il y a une heure

Deux superyachts liés au milliardaire russe Roman Abramovitch ont accosté en Turquie, hors de portée des sanctions du Royaume-Uni et de l'UE.

Chacun de ces navires a coûté plus de 500 millions de dollars et fait partie d'un certain nombre de navires suivis par Lloyd's List Intelligence. Les experts en données maritimes ont surveillé les dispositifs de suivi et ont partagé ces informations en exclusivité avec la BBC, ce qui a permis de tracer le parcours de ces navires et d'autres liés à des Russes sanctionnés.

Un bateau rempli de jeunes Ukrainiens a tenté d'empêcher le superyacht MY Solaris d'accoster à Bodrum, en Turquie. L'autre yacht lié à Abramovitch, l'Eclipse, s'est rendu à Marmaris.

A lire aussi :

Le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne ont déclaré qu'ils s'attaqueraient aux superyachts, et au moins huit d'entre eux ont été saisis jusqu'à présent. D'autres sont toujours en liberté, certains se déplacent, d'autres sont amarrés dans des endroits qui sont actuellement à l'abri des sanctions, notamment les Maldives.

De nombreux superyachts sont liés à des milliardaires russes, mais leur propriété est entourée de secret : les bateaux sont souvent enregistrés par l'intermédiaire d'une série de sociétés offshore.

L'équipe de la Lloyd's List a passé au crible les documents d'immatriculation, les rapports de solvabilité et d'autres documents pour déterminer qui, selon elle, est lié à chaque superyacht.

Roman Abramovich

MY Solaris, dont le coût est estimé à 600 millions de dollars, dispose d'une piscine et d'un héliport. Il compte jusqu'à 60 membres d'équipage et peut accueillir plus de 30 invités.

Il a quitté Barcelone le 8 mars où il était en réparation.

Il a accosté au large de Tivat au Monténégro quelques jours après que M. Abramovitch ait été sanctionné par le Royaume-Uni. Tivat, dans la baie de Kotor bordée de montagnes, est une plaque tournante pour les superyachts et possède une grande marina.

Le MY Solaris a quitté Tivat et naviguait au large de la côte ouest de la Grèce lorsque l'UE a sanctionné M. Abramovitch le 15 mars.

Après cette date, les données de suivi du yacht montrent qu'il s'éloignait des eaux territoriales grecques (la Grèce fait partie de l'UE) et naviguait dans les eaux internationales, où il ne peut être saisi.

Le 21 mars, il est arrivé dans la station balnéaire turque de Bodrum, qui dispose d'une marina moderne et peut accueillir des superyachts d'une longueur maximale de 140 mètres.

Mais sa route a été bloquée par un petit canot pneumatique transportant huit enfants d'une équipe de voile ukrainienne junior et leur entraîneur, brandissant des drapeaux ukrainiens.

L'entraîneur Paulo Donstov a déclaré à la BBC qu'ils étaient là pour participer à un championnat de voile et qu'ils avaient été prévenus de l'arrivée du MY Solaris.

Crédit photo, Yaşar Anter Légende image, Des manifestants d'une équipe de voile junior tentent d'empêcher MY Solaris d'accoster

"Nous voulons que le monde sache que l'Ukraine veut la liberté et la paix", a déclaré M. Donstov, dont la famille se trouve toujours dans la ville portuaire ukrainienne d'Odessa.

La Turquie a déclaré qu'elle n'avait "aucune intention" de se joindre aux sanctions de l'UE contre les Russes et, contrairement à la plupart des pays européens, elle continue d'autoriser les vols directs en provenance de Russie.

Le capitaine d'un navire lié à un riche Russe, qui n'a pas souhaité être identifié, a déclaré à la BBC que les responsables turcs avaient clairement fait savoir que les navires russes étaient "les bienvenus et seraient traités comme n'importe quel autre navire".

L'Eclipse est l'un des plus grands superyachts du monde. Il possède neuf ponts, trois héliports et un sous-marin de trois personnes. Selon les rumeurs, il serait également équipé d'un système de défense antimissile et d'un système de lumière dirigée au laser pour dissuader les photographes de prendre des clichés du bateau.

Il était amarré au large de l'île caribéenne de Saint-Martin, un territoire néerlandais d'outre-mer lié à l'Union européenne, mais a quitté l'île au début du mois de mars. Il a ensuite navigué vers l'est en Méditerranée, au nord de l'Algérie.

Le 22 mars, les données l'ont montré arrivant à Marmaris en Turquie. Cette station balnéaire, un ancien village de pêcheurs, est une autre destination populaire pour les superyachts. On y trouve une marina, un château ottoman et plus de 50 sites de plongée à proximité.

Andrei Kostin

Le Sea Rhapsody est également en mouvement. Il a été lié à Andrei Kostin, président de la banque publique russe VTB, qui a été sanctionné par les autorités américaines, européennes et britanniques.

Le navire, qui dispose d'un cinéma et d'une salle de sport, a quitté Fethiye en Turquie le 18 février, en direction d'Oman, avant d'arriver aux Seychelles le 3 mars, où il est encore.

Oleg Deripaska

D'autres superyachts n'ont pas bougé. L'un d'eux, le Clio, est lié à Oleg Deripaska, un industriel proche du président Poutine, qui a été sanctionné par le Royaume-Uni et les États-Unis.

Il dispose de son propre navire de soutien, le Sputnik, équipé de son propre héliport, et se trouve actuellement près des Maldives.

Plusieurs autres superyachts liés à des Russes sanctionnés se trouvent aux Maldives ou à proximité, notamment l'Ocean Victory lié à Viktor Rashnikov et le Nord lié à Alexei Mordashov.

Le Madame Gu, lié à Andrey Skoch, qui a été sanctionné par l'UE et le Royaume-Uni, se trouve à Dubaï.

Les Maldives, les Seychelles et Dubaï n'ont pas conclu d'accord avec les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Union européenne qui permettrait aux autorités de saisir des biens, ce qui protège les yachts de toute sanction.

Mais ils ne pourront peut-être pas rester indéfiniment dans des eaux sûres. "Ces bateaux sont des animaux vivants et gourmands qui ont besoin d'être entretenus... Il faut donc des ports capables de répondre à ces besoins", explique Capucine de Vallée, PDG de Boat Bookings. "Tous les grands chantiers navals se trouvent en Europe du Nord".

Elle pense que les fabricants pourraient cesser de proposer des pièces et de la maintenance en raison des sanctions.

Sur les neuf superyachts liés à des Russes sanctionnés, un seul est amarré dans les eaux européennes.

Le Tango - lié à Viktor Vekselberg - est amarré au large des côtes de Palma, en Espagne. M. Vekselberg fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis et du Royaume-Uni, mais pas de l'UE.

Vladimir Putin

Un superyacht lié au président russe Vladimir Poutine par le passé a regagné les eaux russes avant le début de l'invasion de l'Ukraine.

Le Graceful est passé d'Allemagne à la côte de Kaliningrad, en Russie, à la mi-février.

Mais selon la Lloyd's List, les données relatives aux mouvements sont limitées car le navire a éteint son dispositif de suivi pendant plusieurs semaines.

En vertu de la convention des Nations unies pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), les navires doivent avoir leur dispositif de repérage à bord allumé à tout moment, sauf s'il y a un danger pour la sécurité de l'équipage et du navire.

Plusieurs autres yachts liés à des Russes ont également désactivé occasionnellement leurs données de suivi au cours du mois dernier.

Les autorités américaines examinent la propriété d'un deuxième yacht, le Scheherazade, qui est actuellement amarré au large de la ville italienne de Marina di Carrara.

Les partisans du chef de l'opposition russe Alexandre Navalny ont établi un lien entre ce navire de 140 mètres, dont la valeur est estimée à 700 millions de dollars, et le président Poutine.

Quels yachts ont été saisis ?

À cette époque de l'année, de nombreux superyachts commencent habituellement à se diriger vers des destinations européennes populaires, telles que le Port Hercule à Monaco ou Marina Grande sur l'île italienne de Capri.

"Entre décembre et avril, c'est la saison des Caraïbes, puis les yachts sont déplacés vers l'Europe pour la saison méditerranéenne, qui s'étend normalement de mai à septembre", explique Chris Jefferies, de Superyacht World Magazine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le voilier A, lié à Andrei Melnichenko, a été saisi à Trieste, en Italie.

Plusieurs yachts liés à des Russes sanctionnés ont déjà été saisis par les autorités en France, en Italie et en Espagne :

Le voilier A saisi à Trieste, en Italie (lié à Andrei Melnichenko)

saisi à Trieste, en Italie (lié à Andrei Melnichenko) Le Lena saisi à San Remo, Italie (lié à Gennadiy Timchenko)

saisi à San Remo, Italie (lié à Gennadiy Timchenko) Lady M saisi à Imperia, Italie (lié à Alexei Mordashov)

saisi à Imperia, Italie (lié à Alexei Mordashov) Amore Vero saisi à La Ciotat, France (lié à l'oligarque russe Igor Sechin)

Valerie saisi près de Barcelone, Espagne (lié à Sergei Chemenov)

saisi près de Barcelone, Espagne (lié à Sergei Chemenov) Crescent saisi à Tarragone, Espagne

saisi à Tarragone, Espagne Lady Anastasia saisi à Port Adriano, Espagne (lié à Alexander Mikheev)

saisi à Port Adriano, Espagne (lié à Alexander Mikheev) Axioma saisi à Gibraltar (lié à Dmitrievich Pumpyansky)

La confusion règne toujours quant au statut de l'un des plus grands superyachts du monde, le Dilbar, lié à l'homme d'affaires russe Alisher Usmanov, qui fait l'objet de sanctions.

Il a été rapporté qu'il avait été saisi alors qu'il était amarré à Hambourg. Les autorités locales nous ont dit que ce n'était pas le cas et qu'il était toujours là pour des réparations en cours.

Crédit photo, Guardia di Finanza Légende image, Les autorités italiennes a bord du yacht Lena -lié a Gennadiy Timchenko

Qu'en est-il des yachts non sanctionnés ?

Lloyds List a examiné plus de 40 superyachts qu'elle a associés à de riches Russes. Nombre d'entre eux n'ont pas été sanctionnés et certains d'entre eux (surlignés en bleu) se trouvent toujours en Méditerranée.

Mais ils reçoivent déjà un accueil glacial dans certains ports. Selon Mme de Vallee, certains entrepreneurs ont refusé d'effectuer des travaux de maintenance à Monaco par crainte de voir leurs paiements confisqués par l'UE.

Le capitaine d'un superyacht nous a confié : "Notre ligne de crédit est complètement coupée, ce qui rend les opérations très difficiles".