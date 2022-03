Technologie : Pas intelligent, mais malin ? Le retour des "dumbphones"

Par Suzanne Bearne

Business reporter

il y a 51 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le téléphone Nokia 3310 est l'un des appareils les plus vendus de tous les temps, avec 126 millions d'unités vendues.

Robin West, 17 ans, est une anomalie parmi ses pairs : elle ne possède pas de smartphone (téléphone intelligent).

Au lieu de faire défiler des applications comme TikTok et Instagram toute la journée, elle utilise ce qu'on appelle un "dumbphone" (téléphone débile).

Il s'agit de combinés de base, ou téléphones fonctionnels, dont les fonctionnalités sont très limitées par rapport à un iPhone, par exemple. En général, vous ne pouvez que passer et recevoir des appels et des SMS. Et, si vous avez de la chance, écouter la radio et prendre des photos très basiques, mais certainement pas vous connecter à l'internet ou à des applications.

Ces appareils sont similaires à certains des premiers combinés achetés à la fin des années 1990.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Deux téléphones photographiés en 2005, deux ans avant la sortie du premier iPhone d'Apple et 11 ans avant TikTok.

La décision de Mme West de se débarrasser de son ancien smartphone il y a deux ans a été prise sur un coup de tête. Alors qu'elle cherchait un appareil de remplacement dans un magasin d'occasion, elle a été attirée par le faible prix d'un "téléphone portable" (appelé aussi cellulaire).

Son appareil actuel, de la société française MobiWire, ne lui a coûté que 10 euros. Et comme il n'a pas la fonctionnalité d'un smartphone, elle n'a pas à se soucier d'une facture mensuelle de données onéreuse.

"Je n'ai pas remarqué avant d'acheter un téléphone portable à quel point le smartphone prenait le dessus sur ma vie", dit-elle. "J'avais beaucoup d'applications de réseaux sociaux dessus, et je ne faisais pas autant de travail car j'étais toujours sur mon téléphone".

La Londonienne ajoute qu'elle ne pense pas acheter un autre smartphone un jour. "Je suis heureuse avec ma brique - je ne pense pas qu'elle me limite. Je suis définitivement plus proactive."

Crédit photo, Robin West Légende image, Robin West dit que ses amis lui demandent sans cesse quand elle va s'acheter un nouveau smartphone.

Les téléphones portables continuent de bénéficier d'un renouveau. Les recherches Google les concernant ont bondi de 89 % entre 2018 et 2021, selon un rapport de la société de logiciels SEMrush.

Et si les chiffres de vente sont difficiles à obtenir, un rapport indique que les achats mondiaux de dumbphones devraient atteindre un milliard d'unités l'année dernière, contre 400 millions en 2019. Cela se compare aux ventes mondiales de 1,4 milliard de téléphones intelligents l'année dernière, après une baisse de 12,5 % en 2020.

Pendant ce temps, une étude de 2021 du groupe comptable Deloitte a déclaré qu'un utilisateur de téléphone mobile sur 10 au Royaume-Uni avait un dumbphone.

"Il semble que la mode, la nostalgie et leur apparition dans les vidéos TikTok, aient un rôle à jouer dans le renouveau des dumbphones", explique Ernest Doku, expert en mobiles sur le site de comparaison de prix Uswitch.com. "Beaucoup d'entre nous ont eu un dumbphone comme premier téléphone mobile, il est donc naturel que nous éprouvions un sentiment de nostalgie envers ces combinés classiques."

M. Doku affirme que c'est le relancement en 2017 du combiné 3310 de Nokia - sorti pour la première fois en 2000, et l'un des mobiles les plus vendus de tous les temps - qui a vraiment déclenché ce renouveau. "Nokia a poussé le 3310 comme une alternative abordable dans un monde rempli de mobiles à haute spécification".

Il ajoute que s'il est vrai que les dumbphones ne peuvent pas rivaliser avec les derniers modèles haut de gamme d'Apple et de Samsung en termes de performances ou de fonctionnalités, "ils peuvent les surpasser dans des domaines tout aussi importants comme la durée de vie de la batterie et la durabilité".

Il y a cinq ans, Przemek Olejniczak, un psychologue, a troqué son smartphone contre un Nokia 3310, initialement en raison de la plus grande autonomie de la batterie. Mais il s'est vite rendu compte qu'il y avait d'autres avantages.

Crédit photo, Przemek Olejniczak Légende image, Przemek Olejniczak admet qu'il doit désormais mieux planifier ses déplacements.

"Avant, j'étais toujours collé au téléphone, à vérifier tout et n'importe quoi, à parcourir Facebook ou les actualités, ou d'autres faits que je n'avais pas besoin de connaître", dit-il.

"Maintenant, j'ai plus de temps pour ma famille et pour moi. Un énorme avantage est que je ne suis pas accro à liker, partager, commenter ou décrire ma vie à d'autres personnes. Maintenant, j'ai plus de vie privée".

New Tech Economy est une série qui explore la manière dont l'innovation technologique va façonner le nouveau paysage économique émergent.

Cependant, M. Olejniczak, qui vit dans la ville polonaise de Lodz, admet qu'au départ, le changement a été difficile. "Avant, je vérifiais tout, comme les bus et les restaurants, sur mon smartphone lorsque je voyageais. Maintenant, c'est impossible, alors j'ai appris à faire toutes ces choses à l'avance à la maison. Je m'y suis habitué."

L'un des fabricants de téléphones muets est la société new-yorkaise Light Phone. Légèrement plus intelligents que la norme pour ce type de produits, ses combinés permettent aux utilisateurs d'écouter de la musique et des podcasts, et sont reliés par Bluetooth à des écouteurs. Pourtant, l'entreprise s'engage à ce que ses téléphones "n'aient jamais de médias sociaux, de news clickbait, d'email, de navigateur internet ou tout autre flux infini anxiogène".

Crédit photo, Light Phone Légende image, Light Phone affirme que les ventes de ses combinés, illustrés sur la photo, ont explosé.

L'entreprise affirme avoir enregistré sa meilleure année en termes de performances financières en 2021, avec des ventes en hausse de 150 % par rapport à 2020. Et ce, malgré le fait que ses combinés soient chers pour des téléphones muets - les prix commencent à 99 $ 59 053 F CFA (75 £).

Le cofondateur de Light Phone, Kaiwei Tang, explique que l'appareil a été créé à l'origine pour servir de téléphone secondaire aux personnes souhaitant faire une pause avec leur smartphone le temps d'un week-end par exemple, mais que désormais la moitié des clients de l'entreprise l'utilisent comme appareil principal.

Crédit photo, Kaiwei Tang Légende image, Kaiwei Tang plaisante en disant que beaucoup trop de gens sont contrôlés par leurs smartphones.

"Si des extraterrestres venaient sur terre, ils penseraient que les téléphones portables sont l'espèce supérieure qui contrôle les êtres humains", dit-il. "Et ça ne va pas s'arrêter, ça ne va faire qu'empirer. Les consommateurs se rendent compte que quelque chose ne va pas, et nous voulons offrir une alternative."

M. Tang ajoute que, étonnamment, les principaux clients de l'entreprise ont entre 25 et 35 ans. Il dit qu'il s'attendait à ce que les acheteurs soient beaucoup plus âgés.

Le professeur Sandra Wachter, expert en technologie et chercheur principal en intelligence artificielle à l'Université d'Oxford, estime qu'il est compréhensible que certains d'entre nous recherchent des téléphones portables plus simples.

"On peut raisonnablement dire qu'aujourd'hui, la capacité d'un téléphone intelligent à connecter des appels et à envoyer des messages courts est presque une caractéristique secondaire", explique-t-elle. "Votre téléphone intelligent est votre centre de divertissement, votre générateur de nouvelles, votre système de navigation, votre agenda, votre dictionnaire et votre portefeuille."

Elle ajoute que les smartphones "veulent toujours attirer votre attention" avec des notifications, des mises à jour et des nouvelles de dernière minute qui perturbent constamment votre journée. "Cela peut vous tenir en haleine, pourrait même être agité. Cela peut être accablant."

Crédit photo, Sandra Wachter Légende image, Le professeur Sandra Wachter estime qu'il est compréhensible que certaines personnes se sentent "dépassées" par leurs smartphones.

Le professeur Wachter ajoute : "Il est logique que certains d'entre nous recherchent désormais des technologies plus simples et pensent que les téléphones portables pourraient offrir un retour à des temps plus simples. Ils pourraient laisser plus de temps pour se concentrer pleinement sur une seule tâche et s'y consacrer de manière plus ciblée. Ils pourraient même calmer les gens. Des études ont montré que trop de choix peut créer du malheur et de l'agitation."

Pourtant, de retour à Londres, Robin West affirme que de nombreuses personnes sont déconcertées par son choix de mobile. "Tout le monde pense que c'est juste un truc temporaire. Ils sont du genre : 'Alors quand est-ce que tu vas avoir un smartphone ? Tu vas en avoir un cette semaine ?".