Crédit photo, Reuters Légende image, Aucun des films mettant en vedette les nominées pour la meilleure actrice, y compris Kristen Stewart, n'est en lice pour le meilleur film.

Hollywood a connu une année d'enfer. Spider-Man a sauvé le box-office, Scarlett Johansson a poursuivi Disney en justice, Daniel Craig a fait ses adieux à Bond et tout le monde a parlé de Bruno.

Les Oscars de dimanche, marquent le point culminant de la saison des récompenses et sont le reflet d'une industrie encore en pleine mutation. Des nominés comme Dune, West Side Story, King Richard et Belfast ont, à des degrés divers, ramené le public dans les salles de cinéma après de longues périodes de fermeture.

Nous avons passé en revue les nominés pour rassembler les faits, les bizarreries, les anecdotes et les éventuels records des Oscars.

Voici 18 pépites de faits divers sur les Oscars.

1. Judi Dench pourrait battre un record aux Oscars

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dame Judie Dench (photo) doit faire face à une rude concurrence de la part d'Ariana DeBose, favorite pour le meilleur second rôle féminin.

La star britannique pourrait devenir la lauréate la plus âgée dans une catégorie d'acteurs, après avoir été nominée pour sa performance dans Belfast de Sir Kenneth Branagh.

Dame Judi a 87 ans, soit quatre ans de plus que le détenteur du record actuel, Sir Anthony Hopkins, lorsqu'il a remporté le prix pour The Father en 2021.

Christopher Plummer avait 88 ans lorsqu'il a été nominé pour All The Money In The World en 2018.

2. Avec 179 minutes, Drive My Car est le plus long film en lice cette année

Mais ce n'est pas le film le plus long de l'histoire des Oscars (même si vous en avez l'impression en le regardant).

Le film le plus long à avoir remporté le prix du meilleur film est Autant en emporte le vent, qui dure 238 minutes. Mais le film le plus long à avoir remporté un Oscar est Guerre et Paix, qui a atteint la durée épique de 414 minutes - presque sept heures - lorsqu'il a remporté le prix du meilleur film en langue étrangère en 1968.

3. Bradley Cooper est peut-être la seule personne à avoir perdu du poids pendant le confinement

Mais seulement parce que c'était nécessaire pour son rôle dans le superbe film Nightmare Alley de Guillermo del Toro.

Crédit photo, Reuters Légende image, Bradley Cooper joue dans deux films nominés pour le meilleur film - Licorice Pizza et Nightmare Alley.

Le film a dû interrompre sa production à mi-chemin du tournage en raison de Covid. Mais cela a permis à Cooper d'en profiter pour perdre plus d'un kilo de poids.

L'acteur devait jouer une version plus jeune de son personnage pour les premières scènes du film, qui n'avaient pas encore été tournées. La pause dans le tournage a donc été l'occasion idéale de modifier son apparence.

Pendant ce temps, sa co-star Rooney Mara était au début de sa grossesse lorsque le tournage a été interrompu. La pause de six mois lui a permis d'accoucher et de reprendre son rôle sans que les spectateurs ne remarquent de différence.

4. L'Académie a perdu son goût pour les musiciens

On pensait que trois pop stars seraient dans la course à la meilleure actrice cette année - Lady Gaga (pour House of Gucci), Jennifer Hudson (Respect) et Alana Haim (Licorice Pizza).

Mais malgré des nominations à d'autres cérémonies hollywoodiennes, et le fait que Gaga et Hudson aient toutes deux été reconnues par l'Académie dans le passé, aucune des trois n'a réussi à se hisser dans la catégorie de la meilleure actrice cette année.

5. Will Smith était anxieux à l'idée d'obtenir l'approbation de Venus et Serena Williams

Crédit photo, Reuters

La star est susceptible de remporter son premier Oscar pour sa performance dans King Richard, qui raconte l'histoire d'un père qui a entraîné ses deux jeunes filles à devenir des légendes du tennis.

Je suis allé voir la famille et j'ai dit : "Je veux raconter cette histoire", a déclaré M. Smith à Graham Norton, animateur de la BBC. Venus et Serena m'ont répondu : "D'accord, nous vous accompagnerons tout au long du processus, mais nous devrons voir le film avant de décider si nous y apposons nos noms".

Leur appréhension était compréhensible, étant donné la tendance d'Hollywood à ennuyer ou à contrarier les sujets réels des biopics.

"J'ai donc reçu l'appel m'informant que Venus et Serena allaient entrer dans la salle, et elles sont entrées et ont vu le film, et ce fut littéralement les deux pires heures de ma vie à attendre qu'elles sortent", se souvient Smith. Heureusement, elles ont "adoré le film", a-t-il ajouté.

6. Campion et Spielberg se préparent à une revanche

Crédit photo, Reuters Légende image, The Power of the Dog de Jane Campion pourrait permettre à Netflix de remporter son premier prix du meilleur film.

Jane Campion est la première femme à être nommée deux fois dans la catégorie "meilleur réalisateur". Elle avait déjà été nominée en 1994 pour The Piano.

Cette année-là, elle avait perdu face à Steven Spielberg pour La Liste de Schindler. Par coïncidence, il est à nouveau nommé contre elle cette année pour West Side Story.

Elle a beaucoup plus de chances cette fois-ci, et une victoire marquerait la première fois qu'une femme remporte le prix du meilleur réalisateur deux années de suite, après le triomphe de Chloé Zhao l'année dernière pour Nomadland.

7. Conseil aux réalisateurs : engagez Cate Blanchett si vous voulez une nomination aux Oscars

Blanchett est désormais l'actrice qui a réalisé le plus de performances dans des films nommés aux Oscars.

Elle a joué dans neuf films, dont Elizabeth, Babel, The Aviator, The Curious Case of Benjamin Button et trois films du Seigneur des anneaux.

Cette année, elle apparaît dans deux films en lice pour le titre de meilleur film - Don't Look Up et Nightmare Alley. L'ancienne détentrice du record était Olivia de Havilland, avec huit films.

8. Ne sous-estimez jamais Penélope Cruz

Crédit photo, Reuters Légende image, Javier Bardem et sa femme Penélope Cruz sont nommés pour des prix d'interprétation dans des films différents.

Elle a été une addition surprenante mais bienvenue dans la course à la meilleure actrice cette année, pour sa performance dans le formidable Mères parallèles de Pedro Almodovar.

Mme Cruz n'a pas été nommée à presque toutes les grandes cérémonies, notamment les Golden Globes, le Choix des critiques et la Screen Actors Guild. Elle n'a même pas été retenue pour les Bafta.

Cruz était déjà devenue la première actrice d'origine espagnole à remporter un Oscar, pour le film Vicky Cristina Barcelona en 2008. Mais si elle gagne cette fois, ce sera pour un rôle en langue espagnole.

9. Les films en noir et blanc sont le nouveau noir

De plus en plus de réalisateurs choisissent de se passer des inconvénients tels que la couleur dans leurs films.

Crédit photo, Reuters Légende image, La tragédie de Macbeth, de Denzel Washington, fait partie des films en noir et blanc de la compétition de cette année.

Cette année, quatre films sont en noir et blanc dans la course aux prix : Belfast, Passing, C'Mon C'Mon et La Tragédie de Macbeth.

Del Toro a également sorti une version en noir et blanc de Nightmare Alley, bien que la version couleur normale soit nominée pour le meilleur film.

10. West Side Story pourrait battre un tas de records

Respirez profondément.

L'adaptation de Spielberg pourrait devenir le premier remake d'un précédent film à remporter le prix du meilleur film. Aucun remake d'un précédent gagnant du meilleur film n'a été nommé auparavant.

En fait, un seul remake a été récompensé par le prix du meilleur film : Les Infiltrés (2006) de Martin Scorsese, adapté du thriller policier Infernal Affairs de Hong Kong, qui n'a pas été nominé.

Une victoire du meilleur film ferait également de West Side Story la première comédie musicale à remporter le prix en près de deux décennies, la dernière fois étant Chicago en 2003 (bien que La La Land ait failli gagner en 2017, avant qu'il ne soit précisé que le gagnant correct était Moonlight).

Crédit photo, EPA Légende image, DeBose remportera probablement le prix du meilleur second rôle féminin pour le rôle initialement joué par Rita Moreno, qui a également remporté un Oscar.

Mais il y a de fortes chances que West Side Story ne gagne pas. Au cours des 50 dernières années, un seul film - Titanic - a remporté le prix du meilleur film sans nomination pour l'écriture, ce que le remake de Spielberg n'a pas réussi à faire.

En revanche, la candidate au titre de meilleure actrice dans un second rôle, Ariana DeBose, pourrait remporter le même prix et pour le même rôle que son prédécesseur, Rita Moreno, qui a obtenu un Oscar pour la version de 1961. DeBose serait également la première actrice de couleur ouvertement homosexuelle à remporter un Oscar.

11. Les Oscars de cette année sont une affaire de famille

Il y a deux couples nommés dans les catégories d'acteurs. Javier Bardem et Penélope Cruz, tous deux nominés pour le rôle principal, sont mariés depuis 2010.

Ailleurs, Kirsten Dunst et Jesse Plemons sont nommés dans les catégories de soutien. Le couple est fiancé depuis 2017 et a deux enfants ensemble.

Et ne nous lancez pas sur Cyrano. Bon, d'accord, lancez-vous. Son réalisateur, Joe Wright, a un enfant avec son actrice principale, Haley Bennett, tandis que la star du film, Peter Dinklage, est mariée à la scénariste, Erica Schmidt.

12. Troy Kotsur doit en partie son buzz de prix à une chaise mal construite

Crédit photo, Reuters Légende image, Troy Kotsur joue le rôle du père sourd d'une jeune fille qui veut devenir chanteuse dans Coda d'Apple TV.

Il pourrait devenir le deuxième acteur sourd à remporter un Oscar, après Marlee Matlin en 1986 pour Children of a Lesser God. Les deux acteurs jouent maintenant un couple marié dans Coda d'Apple TV.

Kotsur n'était pas initialement considéré comme un favori pour le meilleur second rôle, mais il a connu une montée en puissance tardive et a maintenant remporté plusieurs prix précurseurs.

En plus d'avoir livré une performance formidable dans Coda, les observateurs des prix ont remarqué que Kotsur a été un plaisir à suivre pendant cette saison, tombant littéralement de sa chaise à l'annonce de sa nomination aux Bafta.

(Si ce moment glorieux a été mis en scène, alors franchement, il mérite de gagner encore plus).

13. L'Académie aime Hamaguchi plus que House of Gucci

Drive My Car est le 14e film non anglophone à obtenir une nomination pour le meilleur film, et le quatrième en quatre ans, après Roma, Parasite et Minari. Ryusuke Hamaguchi a également été nommé dans la catégorie meilleur réalisateur.

Drive My Car (qui est japonais) et l'excellent Worst Person in the World (norvégien) ont tous deux des nominations pour le scénario, tandis que Penélope Cruz a une nomination dans la catégorie meilleure actrice pour son film parallèle en espagnol Mothers.

14. Andrew Garfield a failli s'étouffer avec un steak

Crédit photo, Reuters

La star britannique est nommée dans la catégorie meilleur acteur pour avoir joué le rôle de feu Jonathan Larson dans Tick Tick.... Boom ! Mais il a failli ne pas vivre pour apparaître dans le film, après avoir failli s'étouffer avec un steak en 2018.

"Il y avait trois niveaux de conscience en cours", s'est-il souvenu à Vanity Fair. "Le premier était, je veux profiter de mon steak. Le deuxième niveau était, saint [moly], je pense que je pourrais être en danger de m'asphyxier réellement ici."

Mais sa troisième réaction a prouvé son dévouement au métier d'acteur : "Je me suis dit, sois conscient de ton comportement, de ce que tu fais, de ce que tu ressens, de la chaleur qui traverse ton corps, souviens-toi des odeurs - parce que tu vas peut-être devoir t'étouffer à l'écran ou sur scène à un moment donné. C'était ce niveau de folie, si vous survivez à ça, vous pouvez l'utiliser dans une performance."

15. Flee est le premier film à être nommé dans les catégories meilleur film d'animation, meilleur documentaire et meilleur film international

Ce triptyque inhabituel est dû à la nature du film - la plupart des documentaires ne sont, par nature, pas animés.

Cependant, ce traitement s'est avéré utile pour Flee, qui suit l'histoire d'un réfugié afghan gay. L'animation a permis de dissimuler sa véritable identité et de résoudre le problème de la représentation des événements de son passé.

Crédit photo, EPA Légende image, Jessica Chastain espère remporter son premier Oscar

16. Cette année, il n'y a pas de chevauchement entre les catégories meilleure actrice et meilleur film

Jessica Chastain, Nicole Kidman, Olivia Colman, Kristen Stewart et Penélope Cruz sont toutes nommées pour des films qui n'ont pas été sélectionnés pour le meilleur film.

Ces deux catégories se rejoignent rarement. La victoire de Frances McDormand pour Nomadland en 2021 est la première fois en 16 ans que la gagnante de la meilleure actrice joue dans le gagnant du meilleur film.

17. Il y a une coïncidence folle dans les catégories de soutien

Sortez votre anorak du placard pour celle-ci.

Anna Paquin est devenue la deuxième plus jeune lauréate du prix du meilleur second rôle féminin en 1994 pour sa performance dans The Piano, réalisé par Jane Campion.

Cette année, Kodi Smit-McPhee pourrait devenir le deuxième plus jeune lauréat dans la catégorie des seconds rôles pour The Power of the Dog, réalisé par... Jane Campion.

Crédit photo, Reuters Légende image, Kodi Smit-McPhee est nommé dans la catégorie meilleur second rôle masculin pour The Power of the Dog de Jane Campion.

18. Netflix n'a toujours pas gagné le prix du meilleur film

Dieu sait qu'ils ont essayé. Roma, Mank et The Irishman étaient tous des prétendants sérieux ces dernières années.