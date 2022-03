Guerre Ukraine Russie : Le périple des enfants ukrainiens atteints de cancer

il y a 31 minutes

Plus de 600 enfants atteints de cancer ont été évacués d'Ukraine afin de reprendre un traitement salvateur en Europe et en Amérique du Nord. La BBC a récemment passé du temps dans un hôtel en Pologne, qui est utilisé comme un lieu sûr pour que les familles puissent se reposer avant d'être relocalisées pour le traitement du cancer.

"J'ai dû partir pour mon fils"

Il n'y a pas si longtemps, Pavlo était un bambin en bonne santé vivant paisiblement avec sa grande sœur, sa mère et son père près de Lviv, en Ukraine.

Mais on lui a diagnostiqué un type de cancer rare, et le traitement de chimiothérapie a commencé. Lorsque la guerre a commencé, les sirènes des raids aériens ont retenti jour et nuit, obligeant la famille à se cacher dans un abri en sous-sol.