Guerre Ukraine - Russie : quatre choses que l'Ukraine fait bien

Par Frank Gardner

Correspondant de la BBC pour les questions de sécurité

il y a une heure

Crédit photo, Reuters

Un mois après le début de l'invasion et jusqu'à présent, l'Ukraine a déjoué les pronostics. Dépassées en nombre sur presque toutes les mesures - en chars, en troupes, en avions - les forces ukrainiennes, renforcées par des citoyens volontaires, ont dans de nombreux endroits combattu l'armée russe jusqu'à l'immobilisation.

Elles ont perdu des territoires, notamment dans le sud, autour de la Crimée, qui était déjà occupée et annexée par la Russie en 2014. Mais l'objectif initial de Moscou, qui était de s'emparer rapidement de la capitale Kiev et d'autres grandes villes, en forçant le gouvernement à démissionner, a manifestement échoué.

Le vent peut encore tourner contre l'Ukraine. Ses forces manquent dangereusement de missiles antichars et antiaériens essentiels fournis par l'Occident et nécessaires pour repousser l'avancée des Russes.

Un grand nombre des forces régulières ukrainiennes les plus aguerries dans l'est du pays risquent d'être encerclées, isolées et anéanties. Et avec un quart de la population du pays ayant fui leurs maisons, ceux qui restent sur place risquent de voir leurs villes transformées en un désert dystopique par les tirs incessants d'artillerie et de roquettes russes.

Pourtant, malgré ces facteurs, les forces ukrainiennes surpassent celles de la Russie dans cette guerre, et ce à plusieurs niveaux. Cette semaine, John Kirby, porte-parole du Pentagone, les a félicitées pour avoir défendu certaines parties de leur pays "de manière très intelligente, très agile et très créative". Quels sont donc les secrets de leur réussite ?

1. Forte motivation

Crédit photo, EPA Légende image, La volonté des Ukrainiens de faire ce qu'ils peuvent pour défendre leur nation a permis de libérer des soldats professionnels pour qu'ils aillent au front.

Il y a une grande différence entre le moral des deux armées. Les Ukrainiens se battent pour la survie même de leur pays en tant que nation souveraine, consternés par le discours du président Poutine à la veille de la guerre, dans lequel il a déclaré que l'Ukraine n'était au fond qu'une création artificielle de la Russie.

Les Ukrainiens se sont ralliés à leur gouvernement et à leur président. Ainsi, des citoyens n'ayant aucune expérience militaire préalable ont pris les armes pour défendre leurs villes, malgré l'écrasante puissance de feu russe qui leur fait face.

"C'est ainsi que les gens se battent pour leur existence même", déclare le brigadier Tom Foulkes, qui a passé 35 ans comme officier de l'armée britannique en Allemagne pendant la guerre froide. "C'est ainsi qu'ils défendent leur patrie et leurs familles. Leur courage est à la fois choquant et splendide."

En pratique, cela a libéré les soldats ukrainiens pour aller se battre sur la ligne de front, sachant que leurs villes disposent d'une défense en profondeur.

En revanche, bon nombre des soldats russes envoyés combattre en Ukraine sont des conscrits tout juste sortis de l'école, déconcertés et désorientés de se retrouver dans une zone de guerre alors qu'ils pensaient simplement participer à un exercice.

La plupart n'étaient pas ou peu préparés à la férocité des combats auxquels ils ont été confrontés. Des désertions, des pénuries de nourriture et des pillages ont été signalés.

2. Commandement et contrôle

Crédit photo, EPA Légende image, Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et ses principaux collaborateurs ont fait preuve d'un leadership clair.

Les prévisions initiales d'une cyberattaque russe dévastatrice, mettant hors d'état de nuire les communications de l'Ukraine, ne se sont pas concrétisées. Au lieu de cela, l'Ukraine a réussi à maintenir une coordination efficace sur plusieurs fronts, même lorsqu'elle a perdu du terrain.

Son gouvernement est resté à Kiev et est resté très visible, même la vice-première ministre portant un T-shirt kaki utilitaire lorsqu'elle s'adresse à la nation sur fond d'insignes gouvernementaux.

L'armée russe, en revanche, ne semble pas avoir de direction unifiée, avec peu de coordination entre ses différents fronts de bataille.

Cela a probablement eu un effet négatif sur le moral des militaires russes. Il a été suggéré que la mort signalée d'au moins cinq généraux russes est en partie due au fait qu'ils ont dû se rapprocher des combats pour dégager leurs troupes de l'enlisement.

Au niveau des sous-officiers, c'est-à-dire des caporaux et des sergents, la doctrine militaire russe ne permet pratiquement aucune initiative, ces jeunes officiers attendant toujours les ordres d'en haut.

Selon le professeur Michael Clarke, expert militaire au King's College de Londres, les sous-officiers russes sont en proie à la corruption et à l'inefficacité et sont profondément impopulaires auprès de ceux qu'ils commandent.

3. Des tactiques judicieuses

Crédit photo, Reuters Légende image, L'Ukraine a eu accès aux outils de la guerre moderne, tels que le missile Javelin.

Les forces ukrainiennes sont largement inférieures en nombre et pourtant elles ont fait un bien meilleur usage du terrain et de leurs armes que les envahisseurs russes.

Alors que les Russes ont eu tendance à concentrer leurs forces dans des colonnes lentes et lourdement blindées, avec des véhicules souvent serrés les uns contre les autres, les Ukrainiens ont réussi à mener des raids en rafale, en se faufilant et en tirant un missile antichar, puis en disparaissant avant que les Russes ne puissent riposter.

Avant l'invasion, des formateurs de l'OTAN originaires des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada ont passé de longues périodes en Ukraine, afin de mettre à niveau les forces ukrainiennes en matière de guerre défensive et de leur apprendre à utiliser au mieux des systèmes de missiles ultramodernes tels que le Javelin ou l'arme antichar NLAW de conception suédoise, ou encore la dernière version du missile antiaérien Stinger.

"Les Ukrainiens ont été beaucoup plus intelligents que les Russes", déclare le professeur Clarke, "parce qu'ils ont mené un combat beaucoup plus proche d'une opération d'armement combiné que les Russes n'ont pas mené". Il entend par là qu'ils ont pleinement utilisé tous les outils militaires à leur disposition, tels que les drones, l'artillerie, l'infanterie, les chars et la guerre électronique.

Une fois combinée, la somme de tous ces différents aspects de la guerre peut créer un effet exponentiel supérieur à la somme de ses parties.

Un autre stratège militaire, Justin Crump, qui dirige le cabinet de conseil en renseignement Sibylline, affirme que les Ukrainiens ont été particulièrement habiles à rechercher les points vulnérables des formations russes et à les frapper durement. "L'Ukraine a utilisé des tactiques très efficaces", dit-il, notamment en ciblant les points faibles des Russes, tels que les convois de ravitaillement, en utilisant les systèmes d'armes fournis par l'OTAN à bon escient contre des cibles de précision et en improvisant le cas échéant.

S'il est difficile de se faire une idée précise du nombre de victimes, même les estimations les plus prudentes du Pentagone font état de plus de 7 000 morts au combat en Russie. C'est près de la moitié du nombre d'hommes que les Soviétiques ont perdu en 10 ans de combat en Afghanistan et nous ne sommes qu'à un mois de cette guerre.

Le brigadier Tom Foulkes a également une explication quant à la raison pour laquelle tant de généraux russes sont tués sur la ligne de front : "Cela ressemble pour moi à une campagne de sniper délibérée et très réussie qui pourrait dégrader les structures de commandement russes."

4. La guerre de l'information

Crédit photo, HO/EPA Légende image, Le président Zelensky s'est exprimé par vidéo dans une série de réunions internationales et de parlements étrangers.

Et puis il y a la guerre de l'information. L'Ukraine la remporte haut la main dans la plupart des pays du monde, mais pas en Russie où le Kremlin contrôle toujours l'accès à la plupart des médias.

"L'Ukraine a mobilisé la sphère de l'information pour en tirer un avantage considérable au niveau national et international", déclare Justin Crump. "Cela s'est fait du haut vers le bas, avec l'aide du formidable savoir-faire médiatique du président Zelensky".

Le Dr Ruth Deyermond, maître de conférences en études post-soviétiques au Kings College de Londres, partage cet avis. "Il est clair que le gouvernement ukrainien a très bien réussi à contrôler le récit de la guerre, en tout cas pour le monde entier", dit-elle. "Ce que le conflit a fait pour la réputation internationale de l'Ukraine est absolument remarquable."

Mais à l'heure actuelle, un mois après le début de cette lutte désespérée entre la vie et la mort aux frontières orientales de l'Europe, cela pourrait ne pas suffire à sauver l'Ukraine.