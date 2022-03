Puberté précoce chez les filles : les risques et les moyens de la traiter

Letícia Mori

BBC News

il y a 23 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La puberté précoce présente des risques pour la santé des filles.

Mais à quel âge la puberté peut-elle être considérée comme prématurée ? Quelles sont les causes de ce problème et que peut-on faire pour le combattre ?

La puberté est la maturation du corps en vue de la procréation, explique le docteur Marta Francis Benevides Rehme, présidente de la Commission nationale spécialisée en gynécologie infantile et pubertaire de la Fédération brésilienne des associations de gynécologie et d'obstétrique (Febrasgo). Il se produit par étapes, et le processus est différent chez les filles et les garçons.

"Chez les filles, il y a d'abord la croissance des seins, puis l'apparition des poils du corps et enfin les premières menstruations, qui marquent la fin de ce processus", explique Rehme.

L'âge de la puberté chez les filles a diminué au fil des ans : l'âge moyen des premières règles est aujourd'hui beaucoup plus bas qu'au début du siècle dernier, indique le médecin. Les chercheurs ne peuvent pas encore en déterminer la raison avec certitude, mais il existe un certain nombre d'hypothèses, notamment des changements dans le régime alimentaire et des stimuli environnementaux.

Aujourd'hui, l'apparition des premiers signes de la puberté se situe en moyenne autour de 10 ans et les premières règles entre 11 et 12 ans, explique Rehme.

Crédit photo, Getty Images

Lorsque l'apparition de poils ou de seins se produit chez des filles de moins de 8 ans, on considère qu'elles traversent un processus de puberté précoce, explique l'endocrinologue Sonir Roberto Rauber Antonini, professeur à l'école de médecine de l'USP, à Ribeirão Preto, et président du département d'endocrinologie pédiatrique de la société brésilienne d'endocrinologie et de métabologie (SBEM).

Outre l'apparition des seins et des cheveux, d'autres facteurs peuvent apparaître dans la puberté précoce : une croissance très rapide chez les filles de très petite taille, la peau devenant grasse, avec une acné, voire la présence d'une odeur axillaire et des changements de comportement.

Dans ces cas, explique Antonini, il est extrêmement important que la jeune fille consulte un pédiatre et soit orientée vers un endocrinologue pédiatrique pour des tests et un diagnostic. S'il est positif, c'est-à-dire si la jeune fille est vraiment en train de vivre une puberté précoce, il faut généralement interrompre ce processus.

Mais pourquoi cette intervention est-elle nécessaire et quels problèmes la puberté précoce peut-elle entraîner ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les menstruations marquent la fin de la puberté chez les filles.

Les risques de la puberté précoce

Pendant la puberté, le corps commence à créer certaines hormones en plus grande quantité.

Une région du cerveau appelée hypothalamus produit une plus grande quantité de l'hormone GNRH, qui agit sur l'hypophyse, une glande située dans la partie inférieure du cerveau, et augmente la production des hormones LH et FSH.

Ces hormones, à leur tour, voyagent dans le sang et affectent l'ovaire, le faisant mûrir et produire l'hormone œstradiol (un type d'œstrogène), qui à son tour provoque le développement des seins, augmente le taux de croissance et génère des changements dans la forme du corps - les hanches deviennent plus larges, par exemple. Cette hormone agit également sur le cerveau et peut affecter l'humeur et le comportement. La première menstruation est la dernière phase de ce processus, lorsque le corps augmente la production de l'hormone progestérone.

Lorsqu'une fille atteint la puberté précoce, toutes ces hormones sont produites avant l'heure, ce qui entraîne une série de conséquences sur sa vie et sa santé.

"Cette enfant va grandir très vite, mais va cesser de grandir rapidement, car les menstruations, qui sont la dernière phase de la puberté, ralentissent beaucoup la croissance", explique l'endocrinologue pédiatrique Sonir Antonini.

"Ainsi, une fille qui devrait grandir jusqu'à 11 ou 12 ans environ aura ses règles plus tôt et cessera de grandir jusqu'à 8 ans, devenant plus petite", ajoute-t-il.

En outre, explique la gynécologue Mara Mendes, directrice du département de protection des patients du Collège médical brésilien d'acupuncture (CMBA), les modifications du corps avant l'heure augmentent le risque de sexualisation précoce de la jeune fille. "Nous ne pouvons pas ignorer le risque de grossesse si elle s'est menstruée tôt et qu'elle subit des abus sexuels", dit le médecin. À cet âge, la grossesse peut même mettre la vie de l'enfant en danger.

Légende vidéo, Les mythes autour des règles à clarifier

L'exposition à tant d'hormones avant l'heure peut également provoquer d'importants changements émotionnels, explique Mendes. "Il y a les effets des hormones sur le cerveau, mais aussi d'autres facteurs plus subjectifs. Il peut y avoir un raccourcissement de l'enfance, elle peut ne pas s'accepter devant ses camarades, qui prendront encore du temps pour faire le processus."

"Une puberté précoce peut conduire à la dépression et à des comportements à risque à l'âge adulte - plusieurs études établissent un lien entre la puberté précoce et ces problèmes", explique Antonini.

Certaines études montrent également une corrélation entre l'exposition précoce aux hormones de la puberté et un risque accru de certains types de cancer à l'âge adulte - bien que cela doive encore être étudié, selon Antonini.

Facteurs de risque et causes de la puberté précoce

Il existe plusieurs causes possibles à la puberté précoce, poursuit-il - d'une cause génétique, c'est-à-dire une tendance au problème héritée des parents, à la présence de maladies telles que des tumeurs, des problèmes de glandes surrénales ou d'ovaires.

La plus courante, cependant, est celle qui a ce que les médecins appellent une cause centrale, c'est-à-dire lorsque le cerveau - pour diverses raisons qui ne sont pas toujours claires - libère des hormones avant l'heure.

Il existe également un facteur de risque qui peut augmenter les chances que la puberté soit avancée : l'obésité infantile.

L'endocrinologue Maria Edna de Melo, présidente du groupe Obésité infantile de la SBEM, explique que les filles souffrant d'obésité ont tendance à avoir une puberté précoce.

"Ce qui se passe généralement, c'est qu'une fille qui aurait eu ses règles à 11 ou 12 ans finit par les avoir à 9 ou 10 ans.

Selon Antonini, on ne sait pas encore exactement pourquoi l'obésité provoque cette anticipation, mais elle est probablement liée à la production de leptine, une hormone importante pour que le corps puisse produire les hormones de la puberté.

"La leptine est produite par le tissu adipeux, explique Antonini. Donc, l'excès de leptine est probablement l'un des facteurs de l'obésité qui génère cette anticipation."

"La quantité de graisse dans le corps est très liée à la puberté. Ainsi, tout comme une fille en surnombre peut l'anticiper, un enfant très maigre peut ne pas entrer dans la puberté", explique l'endocrinologue.

Selon Melo, il est important que les parents consultent leur pédiatre s'ils ont des doutes sur le poids adéquat de leurs enfants. "L'obésité chez les enfants ne se calcule pas de la même manière que chez les adultes, il existe un indice spécifique pour eux indiqué par l'OMS (Organisation mondiale de la santé)."

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'obésité infantile peut avancer la puberté chez les filles, mais n'est généralement pas la cause de la puberté précoce.

Le traitement qui sera indiqué dépend de la cause du problème.

Dans le cas d'une puberté précoce, mais pas techniquement précoce (avant l'âge de 8 ans), dont la cause est l'obésité, il n'est pas nécessaire d'interrompre la puberté - ce qui est indiqué est le traitement de l'obésité, qui peut entraîner d'autres risques pour la santé à l'avenir.

"Dans 95 % des cas d'obésité infantile, la cause est une alimentation inadéquate et un manque d'activité physique, ce sont donc ces facteurs qu'il faut changer", explique Antonini.

"Aujourd'hui, il y a beaucoup de pression de la part de l'industrie alimentaire, beaucoup de facilité à se procurer des aliments ultra-transformés. Et parfois, ils sont même moins chers que les aliments frais", constate Melo.

"Les parents sont souvent jugés - et eux-mêmes ont parfois quelque chose à se reprocher - lorsqu'il y a de l'obésité infantile, mais on oublie que les parents sont aussi victimes de cette forte pression de l'industrie alimentaire", explique le médecin.

Selon elle, le traitement de l'obésité infantile passe par un changement de comportement, une rééducation alimentaire et un suivi médical des indicateurs de santé.

Cette vidéo pourrait vous intéresser :

Légende vidéo, Santé : " On disait que les filles refuseraient de me faire la bise à cause de l'acné »

Lorsqu'il s'agit d'une puberté précoce d'origine centrale, c'est-à-dire causée par l'avance de la libération d'hormones par le système nerveux central, le processus doit être interrompu par l'utilisation de bloqueurs d'hormones, explique Antonini.

"Habituellement, l'utilisation d'injections d'analogues de la GNRH se fait tous les 1, 3 ou 6 mois, précise-t-il. La démarche doit être accompagnée par un endocrinologue pédiatre, qui suivra la croissance et le poids de l'enfant, et adaptera les doses."

Les bloqueurs sont généralement pris par les filles jusqu'à l'âge de 10 ou 11 ans.

"Quelques mois ou un an après l'arrêt de la prise des bloqueurs, la jeune fille entre en puberté. Une trentaine d'années d'études ont montré qu'il s'agit de médicaments très sûrs et sans effets secondaires graves, explique le médecin. Lorsque la jeune fille arrête d'en prendre, entre dans la puberté et a ses règles, elle aura une capacité de fertilité normale."