Archéologie : le peuple mystérieux des Caraïbes

Par

Erin Levi

il y a 39 minutes

Crédit photo, Dave Carr/Getty Images Légende image, Un site archéologique de la République dominicaine

Vous ne penseriez pas que la République dominicaine, qui a été envahie par l'homme, soit une destination archéologique de pointe. Pourtant, sous les cabines de plage se cachent probablement des indices d'un mystère précolombien qui laisse les anthropologues perplexes depuis des siècles : qui a réellement découvert les Caraïbes ?

Lorsque Christophe Colomb est arrivé sur Hispaniola au XVe siècle, il a rencontré les Taíno, un peuple de langue arawakane originaire du delta de l'Orénoque, dans l'actuel Venezuela, qui a émigré dès 400 avant notre ère. Si l'on considère souvent que les Taíno étaient les habitants "originels" des Caraïbes, et notamment des Grandes Antilles, d'autres peuples y vivaient déjà depuis plusieurs milliers d'années.

Ces premiers habitants peu connus d'Hispaniola sont connus sous le nom de peuples "archaïques", caractérisés par leur utilisation d'outils en pierre (et les Taíno de "l'âge de la céramique" par leur création de céramiques). Ce terme désigne un groupe diversifié de peuples préhistoriques dont les langues et les noms sont inconnus.

Cependant, une découverte récente faite par une équipe d'archéologues italiens et dominicains sur la péninsule isolée de Samaná, en République dominicaine, pourrait changer notre compréhension de ce qu'ils étaient et d'où ils venaient.

"El Pozito" (qui signifie "petit puits" en espagnol) est un site rare appartenant à ces premiers habitants méconnus d'Hispaniola. Il s'agit également de la plus grande découverte archaïque de la République dominicaine depuis un demi-siècle. À l'œil non averti, le site - un monticule herbeux entouré d'une végétation luxuriante à 2 km à l'intérieur des terres des caps Cabrón et Samaná - peut sembler n'être qu'un endroit idyllique pour un pique-nique. Mais après avoir exploré la zone et trouvé une source naturelle à proximité, l'archéologue chevronné Alfredo Coppa a su creuser davantage.

Crédit photo, Francesco Genchi/Sapienza University of Rome Légende image, El Pozito est la plus grande découverte archéologique de la République dominicaine depuis cinquante ans.

Pendant deux semaines et demie, en septembre 2021, l'équipe de Coppa, de l'université Sapienza de Rome, et des chercheurs du Museo del Hombre Dominicano de Saint-Domingue, ont passé au peigne fin une zone de 12 m x 12 m de gazon vierge, non touchée par l'agriculture. En creusant à seulement 20 cm sous la surface, en sondant doucement la terre humide de couleur café à la recherche de signes de civilisations passées, ils ont trouvé un trésor de marteaux, de pilons et de haches en pierre polie, de conches et d'autres outils utilisés par les peuples archaïques.

Les découvertes les plus significatives sont les haches mariposoïdes ou papillons, probablement utilisées pour abattre les arbres afin de fabriquer des canoës et des rames, et un petit puits cérémoniel (35 cm de diamètre) avec 12 pilons en pierre enterrés à l'intérieur, à peine utilisés à l'exception de quelques résidus de plantes, ce qui amène l'équipe à penser que ces colons pratiquaient également des rituels - une révélation révolutionnaire compte tenu du peu de connaissances sur leur mode de vie. Peu d'établissements archaïques ont été mis au jour dans les Caraïbes à ce jour, mais celui-ci est l'un des plus prometteurs.

"J'ai passé trente ans à chercher un site archaïque comme celui-ci."

Bien que la datation au carbone n'ait pas encore été effectuée sur El Pozito, Coppa pense qu'il a environ 2 000 ans (âge archaïque tardif), d'après les objets qu'il a trouvés jusqu'à présent, mais il espère que l'établissement est beaucoup plus ancien que cela. A son avis, le site est beaucoup plus ancien que cela, d'autant plus qu'il cherche à découvrir une nécropole - avec des sépultures s'étalant sur plusieurs siècles - afin d'en tirer des informations génétiques. Et il y a de fortes chances qu'il y parvienne, car aucun site où des humains ont vécu n'a été associé à une nécropole.

"J'ai passé trente ans à chercher un site archaïque comme celui-ci", a déclaré M. Coppa, qui a supervisé des fouilles dans d'autres endroits comme l'Oman, l'Érythrée, le Pakistan et la Libye, et, bien sûr, en République dominicaine.

Crédit photo, Dave Carr/Getty Images Légende image, La péninsule de Samaná, qui s'avance dans l'océan Atlantique, aurait été habitée par les peuples archaïques.

La première et dernière grande découverte archaïque ici a eu lieu dans les années 1970 dans la partie sud de l'île. Au fil des ans, Coppa a trouvé des haches papillons éparpillées dans le nord, mais aucun site, ce qui l'a amené à penser que les peuples archaïques vivaient dans le sud, venant probablement de Cuba, la plus grande île des Grandes Antilles.

Jusqu'à ce qu'il trouve El Pozito.

El Pozito est niché à l'extrémité de la péninsule de Samaná, une bande de terre verdoyante de 30 miles au nord-est du pays, qui s'avance dans l'océan Atlantique. Paradis de l'écotourisme, la terre est couverte de forêts tropicales et spectaculaire, formée par la Sierra de Samaná, une extension de la Cordillera Septentrional - la plus grande chaîne de montagnes des Caraïbes - qui longe la côte nord, offrant des abris naturels le long de plusieurs plages isolées. M. Coppa pense que ces peuples archaïques ont pu atteindre Samaná depuis Porto Rico, l'île la plus proche située à environ 200 milles nautiques à l'est, mais il estime que des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Mais les grandes questions sont : de quel continent viennent-ils ? À qui sont-ils apparentés ? Comment ont-ils interagi et commercé avec les autres ? Et que leur est-il arrivé ?

Voici une vidéo qui pourrait vous intéresser :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Le premier musée national sur l'histoire afro-américaine a été inauguré par Barack Obama.

Selon Yuval Noah Harari, auteur de Sapiens, la première société maritime se serait développée sur l'archipel indonésien il y a quarante-cinq mille ans. Il faudra encore trente-neuf mille ans environ pour que l'homo sapiens découvre les Caraïbes, dernière région des Amériques à être colonisée par l'homme et première à l'être par les Européens.

Bien qu'il y a six mille ans, soit relativement récent pour les archéologues, les preuves sont rares, car presque rien d'organique ne survit aux tropiques. Le climat humide, le sol volcanique et l'élévation du niveau de la mer - sans parler de l'agriculture, du développement, du pillage et de l'indifférence - décomposent et engloutissent les os, les établissements et les objets, ce qui constitue un défi pour l'archéologie des Caraïbes. Mais c'est précisément ce qui rend ce domaine - et cette découverte - passionnant.

Crédit photo, Francesco Genchi/Sapienza University of Rome Légende image, Une découverte révolutionnaire : un petit puits rituel avec 12 pilons en pierre polie enterrés à l'intérieur.

"Ce sont les véritables découvreurs des Caraïbes, mais ce sont eux qui ont reçu le moins d'attention de la part des archéologues", a déclaré Dr Reniel Rodríguez-Ramos, professeur d'archéologie à l'université de Porto Rico, à Utuado. Rodríguez-Ramos a écrit sur la façon dont les récits de voyage européens de l'époque de Christophe Colomb ont induit en erreur les archéologues, qui les ont longtemps considérés comme des "pêcheurs-cueilleurs" nomades vivant dans des grottes sur la côte.

Pendant des siècles, les textes des voyageurs espagnols et italiens, comme Bartolomé de las Casas, un missionnaire de Séville devenu frère dominicain, ont été les seules "preuves" dont disposaient les archéologues sur ces peuples non taïno, souvent décrits en termes peu sophistiqués.

Ce sont les véritables découvreurs des Caraïbes, mais ce sont eux qui ont reçu le moins d'attention de la part des archéologues.

Mais des découvertes récentes dans les Caraïbes - des implications cultuelles des 12 pilons trouvés à El Pozito, à la découverte d'abris et de poids probablement utilisés pour maintenir les filets de pêche à Porto Rico - montrent que ces premiers colons étaient plus habiles que les archéologues ne l'ont historiquement pensé. Ils pratiquaient l'agriculture et la vannerie, et étaient plus sédentaires que nomades.

En outre, l'archipel des Caraïbes n'est pas visible depuis la terre ferme (à l'exception de l'île de Trinidad, que l'on peut voir depuis le Venezuela) et n'a jamais fait partie d'aucun continent. Cela signifie que ces premiers colons ont pris un risque en s'aventurant dans la mer des Caraïbes, ce qui était inhabituel à l'époque, estiment les archéologues.

"Ces gens devaient être des explorateurs", a déclaré Rodríguez-Ramos en réponse à la question de savoir pourquoi ils étaient si audacieux. "Il n'y avait pas de grosse pression démographique à l'époque. Pas besoin de sauter dans un canoë et de risquer leur vie pour venir ici. C'est ce que font les navigateurs. Ce sont des gens de la mer. Ils sont comme les alpinistes. Ils font des choses parce que ça fait partie de leur idiosyncrasie."

Crédit photo, rancesco Genchi/Sapienza University of Rome Légende image, Les haches papillons étaient probablement utilisées pour abattre les arbres afin de fabriquer des canoës et des avirons.

Il pense qu'ils venaient de toute l'Amérique et que les îles étaient un centre de commerce et d'échange culturel, une route de la soie maritime.

En outre, alors que l'on a longtemps supposé que les Archaïques étaient les ancêtres des Taïno ou qu'ils s'étaient mélangés avec eux, l'analyse de l'ADN nous apprend aujourd'hui que les premiers colons étaient génétiquement distincts, malgré les preuves que les deux groupes ont coexisté pendant des siècles.

Cela a surpris les experts. "Lorsque deux groupes se rencontrent, vous trouvez généralement un mélange. Il est presque entièrement absent des Caraïbes et nous nous demandons pourquoi", a déclaré Dr Kathrin Nägele, archéogénéticienne de l'Institut Max Planck, spécialiste des Caraïbes, qui a été à l'origine d'une étude sur la génomique ancienne des Caraïbes publiée dans Science en 2020.

Cette absence pourrait toutefois être due à un manque d'échantillons.

Une vidéo pourrait vous intéresser :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Tunisie: Découverte de vestiges romains

L'étude a permis de séquencer pour la première fois des génomes humains anciens des Caraïbes, grâce à une percée dans l'extraction de l'ADN. (Cela a donné lieu à des études ultérieures menées par l'université de Harvard et d'autres laboratoires plus petits). Si des centaines de squelettes Taíno ont été analysés jusqu'à présent, seuls 55 génomes de l'âge archaïque ont été séquencés : 52 provenant de Cuba et trois de la République dominicaine.

C'est pourquoi Coppa espère trouver une nécropole à El Pozito, où il pourra peut-être trouver l'os de quelques centimètres de long qu'ils recherchent - l'os pétreux du crâne, qui protège l'oreille interne - qui est la meilleure source d'ADN préservé. Il pourrait expliquer à qui les peuples archaïques étaient apparentés et ce qu'il leur est arrivé ; s'ils se sont mélangés avec les groupes de l'âge céramique, les Européens, se sont éteints ou ont disparu.

Crédit photo, Dave Carr/Getty Images Légende image, Accessible uniquement à pied, en bateau ou à cheval, Playa Frontón abrite des sites précolombiens accessibles.

"Chaque nouveau génome que nous étudions a le potentiel de changer ce que nous pensions savoir", a déclaré Dr Kendra Sirak, chargée de recherche à la Harvard Medical School, qui travaille avec Coppa sur le séquençage des génomes anciens.

Pour les voyageurs désireux de creuser plus profondément, l'endroit où commencer est le Museo del Hombre Dominicano, à Saint-Domingue, lorsqu'il rouvrira ses portes. L'impressionnant musée anthropologique de quatre étages est en rénovation depuis 2017, mais Glenis Tavarez, un archéologue qui travaille au musée depuis trente-huit ans, espère qu'il rouvrira pour son 50e anniversaire en 2023. À cette occasion, il présentera des objets provenant d'El Pozito.

Pour l'instant, il est préférable de se rendre à Samaná. Le site n'est pas encore ouvert au public (les fouilles doivent se poursuivre en juillet et les voyageurs intéressés sont invités à se renseigner sur la possibilité de s'y joindre), mais à proximité, sur le cap Samaná, à environ deux heures de marche du paisible village de pêcheurs de Las Galeras, à travers la jungle, se trouve une imposante falaise calcaire de 90 m de haut qui longe sur 3,5 km une plage appelée Playa Frontón. Cette plage de sable blanc, ainsi que sa voisine Playa Madama, ne sont accessibles qu'à pied, en bateau ou à cheval. Coppa suggère ces plages comme de bons endroits à explorer pour les voyageurs intéressés, car elles sont toutes deux remplies de sites précolombiens accessibles, notamment des grottes et des pétroglyphes, qu'il a étudiés avant de trouver El Pozito.