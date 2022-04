Body positive : une vision caribéenne de la positivité corporelle

Par Sarah Harvey

BBC Travel

il y a 28 minutes

Crédit photo, Sarah Harvey Légende image, La présence de ces sculptures voluptueuses sur l'île est révélatrice de la culture émergente et de la scène artistique florissante de Curaçao.

Il est impossible de voyager sur l'île de Curaçao, dans les Caraïbes néerlandaises, sans tomber amoureux des sculptures Mama (mère) et Chichi (grande sœur) à l'allure affectueuse et de grande taille que l'on trouve sur les places publiques, devant les hôtels et dans des endroits inattendus de l'île.

Leurs poses - mains tendues dans une étreinte accueillante ou serrées l'une contre l'autre dans une contemplation tranquille - dégagent une chaleur maternelle. Grâce à leur taille imposante de 2 mètres, les Curaçaos et les voyageurs ne peuvent s'empêcher de se précipiter pour photographier une étreinte avec une Mama ou une Chichi ou de s'arrêter pour une discussion rapide.

La présence de ces sculptures voluptueuses sur l'île est révélatrice de la culture émergente et de la scène artistique florissante de Curaçao. Curaçao a été colonisée par le peuple arawak d'Amérique du Sud il y a environ six mille ans, mais en 1515, toute la population a été déportée sur l'île voisine d'Hispaniola et réduite en esclavage dans ses mines de cuivre par les Espagnols. Aujourd'hui, la population de Curaçao, toujours en quête de son passé, est une fusion de cultures africaines, européennes et latino-américaines provenant de plus de 50 pays.

En fait, ce sont des migrants relativement récents à Curaçao qui, inspirés par la beauté et la force des femmes qu'ils voyaient autour d'eux, ont décidé pour la première fois d'immortaliser les Mamas et les Chichis de l'île dans des sculptures. Mais peu de gens connaissent l'histoire de ces figures vibrantes ou savent comment elles sont devenues des emblèmes de la culture dushi (sucrée) contemporaine de Curaçao.

Ma première rencontre avec une Mama a eu lieu sous un couvert d'arbres, sur une colline baignée de soleil, près des Colourful Steps, dans le quartier Otrobanda de Willemstad. Créée par la sculptrice Hortence Brouwn, cette Mama au sommet de la colline est la plus haute et l'une des plus grandes Mama de l'île. Avec ses 2 mètres de hauteur et presque autant de largeur, elle est perchée sereinement sur une petite falaise au-dessus d'un resplendissant enchevêtrement de bougainvilliers magenta, corail et blancs. Sa robe écarlate est ornée de tournesols parfaitement assortis à sa coiffe safran. Les mains jointes, elle contemple la baie de Sint Anna, comme si elle attendait patiemment le retour d'un être cher.

Crédit photo, Hortence Brouwn Légende image, Pour de nombreuses femmes de Curaçao, ces statues sont devenues des emblèmes de positivité corporelle.

Brouwn, âgée de 84 ans, pratique la sculpture depuis l'âge de 17 ans. Originaire du Suriname, elle a émigré à Curaçao il y a quarante ans. La sculptrice se spécialise dans la forme humaine et cherche à exprimer le mouvement et les sentiments à travers le langage corporel de ses sujets. L'inspiration pour le premier Mama de Brouwn est venue il y a trente-cinq ans, après avoir observé comment les mères de Curaçao, dans toute l'île, restaient assises au même endroit et profitaient de la journée pendant de longues périodes alors que leurs enfants étaient à l'école. Aujourd'hui, les sculptures de Brouwn se trouvent dans le monde entier, y compris en Hollande et à Bonaire, mais sa chère Curaçao compte plus de Mamas que tout autre endroit.

"J'ai commencé par faire une petite sculpture d'une dame assise sur un banc, explique Brouwn. L'ancien propriétaire de l'hôtel Avila Beach est venu me voir un jour pour prendre un café et l'a vue. Il a dit : 'C'est une si belle sculpture, pouvez-vous m'en faire une très grande ?'. Je lui ai demandé quelle taille, et il m'a répondu : 'Grandeur nature'".

C'est ainsi que Brouwn a coulé sa première grande sculpture en bronze de Mama, qui a été placée en bonne place sur un banc à l'extérieur de l'hôtel. Peu de temps après, l'hôtel Kura Hulanda lui a commandé une autre Mama. La deuxième Mama en bronze de Brouwn, tout en étant extrêmement réaliste, conserve un instantané de la vie à Curaçao dans les années 1980. "Les femmes de Curaçao avaient l'habitude de se promener dans les rues avec des épingles à frisure dans les cheveux et quand elles sortaient pour la soirée, elles les enlevaient, mais on ne voit plus cela aujourd'hui", m'a-t-elle dit.

Ses Mamas de toutes tailles ont rapidement été très demandées, bien que les plus grandes semblent susciter les réactions émotionnelles les plus fortes de la part des observateurs et des acheteurs. Cela est peut-être dû en partie au manque de représentation de l'énorme diversité de formes et de tailles des membres de la population de Curaçao, qui se compose de 75,4 % de Curaçaoans noirs ou métis, de 6 % de Hollandais, de 3,6 % de Dominicains et de 3 % de Colombiens, le reste étant originaire de diverses autres îles des Caraïbes, du Venezuela et du Suriname. Pour de nombreuses femmes de Curaçao, les statues telles que celle de Brouwn sont devenues des emblèmes de positivité corporelle, rappelant que les femmes de ce melting-pot sont de toutes formes et couleurs.

Crédit photo, Sarah Harvey Légende image, Créée par Hortence Brouwn, cette maman de 2 m de haut est l'une des plus grandes de l'île.

De nombreux Curaçaoans, ainsi que des visiteurs, se voient ou voient des membres de leur famille dans les sculptures. "Un jour, je regardais par la fenêtre de ma cuisine, et je n'en revenais pas quand j'ai vu un homme venir s'asseoir et parler à l'une de mes Mamas, a déclaré Brouwn. Depuis, j'ai remarqué que beaucoup de gens aiment venir s'asseoir à côté d'elles, et même parfois parler avec les sculptures."

De nombreux Curaçaoans ont également ces figurines chez eux. Leur affection et leur respect pour les femmes de l'île font partie du caractère national, qui valorise et célèbre tout ce qui est dushi. Le dushi n'est pas seulement un comportement ; c'est aussi un mot fréquemment utilisé comme terme d'affection pour toute personne, qu'il s'agisse d'un membre de la famille ou d'un étranger, une façon de décrire un repas délicieux ou tout ce qui est considéré comme agréable, bon ou plaisant. Voir la douceur dans tout est peut-être l'une des façons dont cette nouvelle nation diversifiée a tenté de guérir de son passé.

Si Brouwn a été le premier artiste de Curaçao à populariser ces représentations de femmes aux formes arrondies - et de nombreux autres artistes lui ont emboîté le pas -, c'est la sculptrice Serena Israel qui a fait de la fabrication de figurines de grande taille une entreprise communautaire pour les femmes locales. Cette fois, elle s'est inspirée d'un autre membre important des familles de Curaçao : la Chichi.

Comme Brouwn, Israël a été attirée par Curaçao, où elle vit depuis 2001. En tant que nouvelle immigrée, se trouvant à court d'argent, célibataire et enceinte, cette Allemande d'origine est passée d'un emploi de femme de ménage et de serveuse à celui d'enseignante en sculpture à la célèbre galerie Landhuis Bloemhof. Au fil des ans, elle a découvert la culture et l'histoire complexe de l'île auprès d'amis curaçaoïens, et a été inspirée par l'histoire des Chichis de Curaçao - le mot papiamentu désignant la sœur aînée d'une famille.

Les Chichis, bien plus qu'une grande sœur

"Les Chichis sont bien plus que de simples grandes sœurs ; elles représentent les étreintes, la fierté et l'héritage de nombreuses femmes de Curaçao", a expliqué Mme Israël.

"Pendant la Première Guerre mondiale, les Chichis sont passées au premier plan parce que les mères travaillaient alors que beaucoup d'hommes étaient partis au combat. Elles devaient prendre en charge la famille, ce qui signifiait souvent qu'elles n'avaient pas le temps de suivre une éducation scolaire. Les Chichis sont donc devenus les piliers des familles de Curaçao - ils les maintenaient unies", ajoute-t-elle.

C'est alors que les gens ont commencé à les appeler "Chichi", en signe de respect. Lorsque la première génération de Chichis a grandi, le mot est devenu un terme plus général pour décrire les femmes locales.

Il y a quatorze ans, Mme Israël a commencé à fabriquer de petites chichis en papier mâché pour les touristes. La demande a fait boule de neige et a conduit à la création d'une usine d'art, où les visiteurs peuvent la voir à l'œuvre, ainsi que de plusieurs boutiques et points de vente. On lui a demandé de créer de grands chichisto pour célébrer leur importance dans la culture de Curaçao, notamment une figure colorée à l'extérieur de l'hôtel Renaissance Wind Creek, portant un maillot de bain peint de motifs de fleurs tropicales. Les clients sont souvent vus perchés sur ses genoux.

Crédit photo, Serena Israel Légende image, Un nouveau "Chichi XXXL" comprend des illustrations des plus belles attractions de Curaçao.

"Mes Chichis sont très joyeuses et capturent la racine de la vérité, a déclaré Israël. En ce qui concerne la positivité du corps, je pense qu'elles sont grandes et belles. Cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas sportives ou qu'elles ne mangent pas sainement. Elles ont leur propre beauté. Pour moi, elles représentent la fierté nationale, mais aussi la guérison. Curaçao est encore en train de guérir de son passé. Son histoire est lourde. Toutes ces pensées me traversaient l'esprit lorsque j'ai eu une idée qui, selon moi, pourrait fonctionner : une sculpture qui célébrerait la volupté, les femmes de Curaçao et leur héritage."

Après être passée du statut d'immigrée en difficulté à celui d'artiste à succès dans son nouveau pays d'origine, Mme Israël a décidé de rendre la pareille en apprenant aux femmes sans emploi de son quartier à fabriquer et à peindre leurs propres chichis, un processus en 12 étapes qui nécessite dix paires de mains. Fonctionnant comme une sorte de coopérative d'artistes, cette opportunité leur donne la possibilité de gagner leur propre argent, de travailler à domicile et de choisir leurs propres horaires pour s'adapter aux obligations familiales.

Comme on pouvait s'y attendre, l'île de vacances n'est pas sortie indemne de la pandémie actuelle de Covid-19. La coopérative de Mme Israël dépendait des touristes pour 80 % de ses revenus. Mais elle vient de lancer une idée de crowdfunding pour créer une nouvelle "Chichi XXXL" extra-large, qui attire l'attention sur les charmes de Curaçao grâce à des illustrations de ses plus belles attractions - dont le lieu de saut de falaise très prisé de Playa Forti - ainsi que de la flore et de la faune indigènes comme les dauphins, les colibris et les fleurs de cayenne. Les gens peuvent voir Israël et les autres artistes faire des séances de peinture en direct sur la sculpture tous les mercredis à différents endroits, ou regarder le livestream.

"Nous allons déplacer la Chichi XXXL autour de l'île pendant un an, car nous voulons montrer au monde à quel point notre île est belle", a déclaré Israël, expliquant que la nouvelle Chichi sera donnée à la ville de Willemstad pendant trois ans après sa tournée d'un an. "En attendant, le crowdfunding aide à remettre nos peintres au travail et nous permet d'embaucher de nouveaux peintres, afin de fournir un revenu supplémentaire à la communauté locale qui en a vraiment besoin."

Crédit photo, Sarah Harvey Légende image, Angelique Martina est l'une des associées d'Israël à Curaçao qui peint des Chichis.

Angelique Martina, une artiste de Curaçao qui fabrique des Chichis avec Israël depuis plusieurs années, croit également fermement à l'importance de ces figures comme symbole de la force féminine. "Pour moi, les sculptures Chichi représentent tous les membres de la famille qui sont des femmes fortes. Nous sommes intelligentes, nous pouvons travailler dur, nous prenons soin de nos enfants, nous prenons des responsabilités - nous sommes géniales !" a déclaré Martina.

"Nous sommes de toutes formes et de toutes tailles, avec toutes les couleurs et tout le bonheur du monde."