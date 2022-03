Guerre Ukraine - Russie : quelle est l'influence du néonazisme et de l'extrême droite dans les deux pays ?

La rédaction

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le bataillon Azov reste une force d'extrême droite populaire en Ukraine.

L'un des principaux arguments du président russe Vladimir Poutine pour justifier l'invasion de l'Ukraine est l'objectif de "dénazification" du pays. Les partisans de l'Ukraine rejettent cette accusation et répondent que son président, Volodymyr Zelensky, est juif.

En pleine guerre, le rôle de l'extrême droite en Ukraine a fait l'objet d'un débat et d'une propagande constants de la part des différentes parties au conflit.

Mais existe-t-il vraiment un néonazisme en Ukraine, quel est le rôle des milices d'extrême droite dans le pays, l'Etat ukrainien soutient-il et est-il soutenu par ces idéologies, et existe-t-il une extrême droite en Russie ?

Existe-t-il une idéologie d'extrême-droite en Ukraine ?

Oui. Les responsables ukrainiens et les alliés étrangers, comme les États-Unis et les pays européens, nient souvent l'importance des mouvements néonazis et d'extrême droite dans la politique intérieure de l'Ukraine, mais ces groupes existent bel et bien.

Cela reste une question très sensible, boudée par les politiciens et la presse. Personne ne veut alimenter la machine de propagande russe qui souligne souvent, et parfois exagère, le rôle de ces groupes dans la politique ukrainienne.

L'un des mouvements les plus en vue dans ce conflit est le bataillon dit d'Azov, un groupe néonazi qui a combattu en 2014 l'invasion de la Crimée par la Russie dans la ville de Marioupol.

Le groupe combat depuis lors les séparatistes russes dans la région et joue un rôle important dans la résistance ukrainienne.

La semaine dernière, le bataillon Azov (du nom de la mer d'Azov, située dans le sud-est de l'Ukraine et au nord de la mer Noire) a revendiqué la mort d'un général russe, Oleg Mityaev. Le bataillon est une unité de la Garde nationale ukrainienne, la police militaire de l'Ukraine.

En pratique, le groupe est devenu ces dernières années une milice de guerre dont le plus grand ennemi est les Russes.

L'Azov est critiqué pour avoir affiché des symboles nazis, tels que le Wolfsangel, utilisé par la 2e division SS Das Reich, et le Soleil noir.

Il existe également d'autres groupes considérés comme d'extrême droite par les experts, tels que le parti Svoboda, le C-14 et le Pravyi Sektor (Secteur droit), qui ont créé leurs propres milices armées, dont beaucoup ont rejoint les forces régulières ukrainiennes.

Ces dernières années, avant le conflit actuel en Ukraine, la BBC a rapporté comment ces groupes ont pris un rôle de plus en plus important dans la vie quotidienne des Ukrainiens, profitant des vides de pouvoir laissés par d'autres institutions, comme la police.

En 2017, la BBC a montré des milices d'extrême droite faisant des descentes dans des établissements de jeu et attaquant des ennemis politiques avec la complicité des gouvernements.

Dans la ville de Cherkasy, des miliciens d'extrême droite ont pris d'assaut l'hôtel de ville et ont menacé tous les législateurs, affirmant qu'aucun d'entre eux ne pourrait partir tant que le budget proposé par le maire ne serait pas adopté.

De violents affrontements ont également eu lieu entre la milice et la police.

L'Ukraine a été durement touchée par l'affrontement entre le nazisme et le communisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs régions ont été occupées par les troupes nazies pendant l'opération Barbarossa en 1941.

Avant cela, sous le régime soviétique de Joseph Staline, l'Ukraine avait connu une période de famine connue sous le nom de Holodomor, une combinaison des mots ukrainiens "holod", qui signifie famine, et "mor", qui signifie extermination.

On estime qu'au moins trois millions d'Ukrainiens sont morts de faim entre 1932 et 1933 lors de la famine de l'Holodomor.

Pendant la guerre, les Ukrainiens étaient divisés entre collaborer avec les nazis allemands ou avec les communistes en Russie.

L'une des figures les plus éminentes et les plus controversées de ce nationalisme collaborationniste ukrainien est Stepan Bandera, qui a d'abord agi pour faciliter la domination nazie dans la région, puis s'est retourné contre eux lorsqu'il a réalisé que son projet d'indépendance ukrainienne ne se réaliserait pas.

Bandera a passé des années dans un camp de concentration nazi et a finalement été assassiné par un agent du KGB en 1959.

L'Ukraine est également marquée par le massacre de Babi Yar, lorsque les forces allemandes nazies ont tué les plus de 33 000 Juifs vivant à Kiev et enterré les corps dans une fosse commune.

Le massacre, qui a eu lieu les 29 et 30 septembre 1941, est considéré par les historiens comme l'un des plus importants de l'histoire de l'Holocauste.

Après la guerre, les Soviétiques ont interdit la construction de monuments commémoratifs sur le site.

Quel est le rôle de l'extrême droite dans le gouvernement ukrainien ?

Les groupes d'extrême droite se mobilisent contre l'invasion russe, mais ils jouent un rôle mineur dans la politique ukrainienne et il n'y a pas de liens avérés entre eux et le président Zelensky.

Mais dans un passé récent, des inquiétudes ont été exprimées quant aux liens entre les miliciens d'extrême droite et l'ancien ministre de l'intérieur Arsen Avakov.

En 2017, Avakov a nommé un chef notoire du bataillon Azov, Vadym Troyan, au poste de vice-ministre. Troyan a été licencié en 2019 et Avakov a démissionné du ministère l'année dernière.

L'influence supposée des néonazis au sein du gouvernement ukrainien est l'un des points cruciaux avancés par Poutine pour justifier son invasion.

Dans un passé récent, lors de la révolution de 2014, le bataillon Azov a soutenu le renversement du président ukrainien Viktor Ianoukovitch, allié de Poutine.

Crédit photo, EPA Légende image, Manifestation d'Ukrainiens d'extrême droite à Kiev en 2015, avec la bannière du nationaliste ukrainien Stepan Bandera, qui a collaboré avec les nazis.

Si l'influence de l'extrême droite est bien présente dans la politique ukrainienne, elle reste très minoritaire dans le pays : lors des élections de 2019, les candidats et groupes d'extrême droite tels que Svoboda sont passés bien en dessous du minimum de 5 % requis pour entrer au Parlement.

Les experts en technologie accusent le gouvernement de Moscou d'orchestrer une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux à propos des craintes internationales que suscitent ces mouvements d'extrême droite.

Depuis novembre dernier, les recherches dans les médias liant l'Ukraine au nazisme ont connu un pic, selon Logically, une société technologique qui suit des centaines de comptes de réseaux sociaux pro-Kremlin.

La Russie est "prompte à qualifier ses adversaires et ses victimes en Europe de nazis", déclare Keir Giles, un expert qui a rédigé un rapport de l'OTAN sur la guerre de l'information.

"Nous l'avons vu non seulement en Ukraine, mais aussi dans le dénigrement des États baltes par la Russie", dit-il.

Certains analystes suggèrent que l'invasion de l'Ukraine pourrait même profiter aux groupes d'extrême droite à l'intérieur et à l'extérieur de ce pays, qui se renforcent en recrutant des combattants.

"Le conflit a clairement créé une opportunité pour les extrémistes de recruter des suprémacistes blancs étrangers en quête de formation et de réseaux, ou cherchant à accroître leur implication dans la cause d'une autre manière", explique la chercheuse Cynthia Miller-Idriss, directrice du Polarization and Extremism Research Innovation Lab (PERIL) à l'American University, aux États-Unis.

"Les dirigeants des milices d'extrême droite en Europe ont réagi à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en collectant des fonds en ligne, en recrutant des combattants et en planifiant des voyages vers les lignes de front, des activités que SITE Intelligence Group a décrites comme un 'soutien massif à l'Ukraine' de la part de 'nombreux groupes nationalistes blancs et néonazis' à travers l'Europe et l'Amérique du Nord."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président ukrainien Volodymyr Zelensky assiste à la cérémonie de commémoration du massacre de Babi Yar en septembre 2021.

Le journaliste ukrainien Lev Golinkin estime que les gens doivent concilier deux positions qui peuvent sembler contradictoires : l'Ukraine compte des groupes d'extrême droite qui sont dangereux, mais ces groupes ne peuvent servir d'excuse à Poutine pour envahir l'Ukraine.

"Cela ne donne à la Russie aucune raison, aucune justification pour envahir un pouce du territoire ukrainien. Les deux sont vrais en même temps. Ce que nous devrions faire aux États-Unis, c'est condamner et combattre la Russie, en veillant à ce que des extrémistes ne voyagent pas et ne s'entraînent pas avec les néonazis ukrainiens", a déclaré M. Golinking au site d'information en ligne Democracy Now.

"Quelqu'un profite toujours d'une guerre. Et l'extrême droite en Ukraine est le principal bénéficiaire du côté ukrainien de cette guerre, parce que maintenant ils parviennent à attirer des gens du monde entier et sont vus en première ligne de la lutte pour la civilisation blanche."

Quelle est la relation de la Russie avec l'extrême droite ?

Le gouvernement russe a été régulièrement accusé par les pays occidentaux d'encourager les groupes néo-nazis et d'extrême droite.

En 2020, la BBC a révélé que Rinaldo Nazzaro, fondateur du groupe néonazi américain The Base, dirigeait l'organisation depuis un appartement situé dans un quartier aisé de la ville de Saint-Pétersbourg, en Russie.

The Base est une cible des enquêtes du FBI sur le terrorisme.

Crédit photo, EPA Légende image, Vladimir Poutine a déclaré vouloir "dénazifier" l'Ukraine.

Le chercheur Robert Horvath, de l'université La Trobe de Melbourne, en Australie, affirme que si Poutine parle de "dénazifier l'Ukraine", le président russe "cultive ses propres nazis".

Dans un récent article paru dans The Conversation, le chercheur affirme que le Kremlin a des liens avec Russkii Obraz, un groupe néo-nazi qui a été fréquemment invité à des débats télévisés dans des médias fortement contrôlés par le gouvernement.

Ces dernières années, le gouvernement de Poutine a pris ses distances avec le groupe, mais certains de ses membres restent influents dans la vie politique du pays.

Pour Alexandre Verkhovsky, directeur du Centre SOVA, un cabinet de conseil indépendant à Moscou, Poutine cherche à maintenir un "monopole" sur le nationalisme dans le pays et ne tolère donc pas de nombreux mouvements politiques d'extrême droite indépendants, même lorsqu'ils soutiennent également le nationalisme russe.

"Certes, il [Poutine] est un nationaliste, qui croit en un État fort, et ce type de nationalisme est complètement monopolisé par le gouvernement..... Le gouvernement n'accepte la formation d'aucun type d'organisation, même celles qui sont similaires", a déclaré M. Verkhovsky dans une interview accordée à BBC Monitoring.

L'un des problèmes pour Poutine est que certains de ces radicaux ont acquis une expérience du combat dans la région de Dombas, ce qui pourrait être utile contre le dirigeant russe en cas de dissidence majeure contre le gouvernement.

"Il ne reste presque plus rien du mouvement [nationaliste]. Ils n'ont pas leur propre espace dans l'arène politique."

Verkhovsky estime que, contrairement aux militants qui ont été arrêtés ou soumis à des pressions, Poutine n'est pas un nationaliste ethnique.