Santé : Des études montrent que le papillomavirus humain peut également provoquer un cancer chez les hommes

il y a une heure

Dès 1842, le rôle que semble jouer le contact sexuel dans la causalité du cancer du col de l'utérus (CCU) a été décrit. Mais ce n'est qu'en 1981 que les progrès scientifiques ont permis d'identifier le papillomavirus humain (HPV) comme une cause nécessaire au développement du cancer du col de l'utérus.

Cette découverte a constitué une révolution dans la prévention du cancer du col de l'utérus. Elle a ouvert la possibilité de développer des vaccins contre le VPH et donc de prévenir l'infection par le VPH comme étape préliminaire au développement du cancer.

Le CCU est le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde et le deuxième chez les femmes âgées de 15 à 44 ans. En raison de sa forte prévalence, les premières études et les premiers programmes de vaccination contre le VPH ne ciblaient que les femmes.