Will Smith Chris Rock Jada Pinkett Smith : ce qui s'est passé sur la scène des Oscars

il y a 17 minutes

Crédit photo, Reuters

Will Smith a giflé Chris Rock sur la scène des Oscars après que le comique a fait une blague sur la femme de l'acteur, Jada Pinkett Smith.

"Jada, j'ai hâte d'être à GI Jane 2", a-t-il dit, dans une référence apparente à sa coiffure rasée - qui est le résultat de l'alopécie, une maladie qui entraîne la perte de cheveux.

Smith est monté sur scène et a frappé Rock avant de retourner à son siège et de crier : "Ne prononcez pas le nom de ma femme dans votre [censuré] bouche".

Il s'est ensuite excusé sur scène.

"Je veux m'excuser auprès de l'Académie. Je veux m'excuser auprès de tous mes collègues nommés", a-t-il déclaré lors de son discours d'acceptation du meilleur acteur, en larmes.

La star a reçu le premier Oscar de sa carrière pour avoir joué le père des légendes du tennis Venus et Serena Williams dans Le Roi Richard."L'art imite la vie. J'ai l'air d'un père fou, comme on disait de Richard Williams. Mais l'amour vous fera faire des choses folles".

La blague de Rock faisait référence au film GI Jane de 1997, dans lequel Demi Moore jouait le rôle titre avec un crâne rasé.

L'humoriste avait l'air abasourdi au lendemain de l'incident, mais a déclaré au public : "C'était la meilleure nuit de l'histoire de la télévision."

Le département de la police de Los Angeles a ensuite déclaré à Variety que Rock avait "refusé de déposer une plainte à la police" à la suite de l'événement.

L'Académie des arts et des sciences du cinéma, qui organise la cérémonie des Oscars, a déclaré sur Twitter qu'elle "ne tolère aucune forme de violence".

Choc en coulisses

Par Steven McIntosh, journaliste spécialiste du divertissement aux Oscars

Crédit photo, Getty Images

Ici, au Dolby Theatre de Los Angeles, les journalistes ont réagi avec stupeur à l'altercation entre Smith et Rock.Les journalistes ont participé à la traditionnelle conférence de presse en coulisses, où les lauréats viennent répondre aux questions après avoir prononcé leur discours d'acceptation.

Mais l'attention s'est soudainement portée sur nos écrans de rétroprojection et sur ce qui se passait lors de la cérémonie, lorsqu'il est devenu évident que quelque chose de grave était en train de se produire.

Au début, cela avait semblé être une blague ou une sorte de mise en scène. Smith a même semblé rire au début après que Rock ait dit que sa femme ressemblait à GI Jane.

Jada avait l'air mal à l'aise, mais à ce stade, on supposait encore que tout cela faisait partie d'une sorte de routine pré-planifiée.Le doute a commencé à s'installer lorsque Smith s'est levé de son siège et a frappé Rock sur la scène. Bien sûr, ces deux gars sont des vétérans du cinéma et de la télévision, et sauraient comment réaliser une fausse gifle sur scène. Sauf que, tout le monde commençait à penser que ça n'avait pas l'air si faux que ça.

Au moment où Smith s'est assis sur son siège et a crié à Rock de "ne pas prononcer le nom de ma femme", il était clair que ce n'était pas un sketch. Un professionnel comme Smith devrait savoir qu'il ne faut pas lâcher le mot F sur scène pendant une émission de télévision en direct.

Les téléspectateurs n'ont pas entendu les jurons. La chaîne ABC avait coupé la retransmission en direct pour ne pas offenser les téléspectateurs.Tout au long de l'altercation, un silence complet a régné dans la salle des gagnants. Les membres du personnel de l'Académie semblaient tout aussi choqués que les journalistes. "Je pensais qu'ils faisaient un petit numéro", a dit l'un d'eux à son collègue.

Rock, quant à lui, semblait visiblement secoué. Mais, réalisant qu'il venait d'entrer dans l'histoire des Oscars, il a pris la situation à la légère en commentant : "C'était la meilleure soirée de l'histoire de la télévision."

Tout comme les précédents Oscars qui ont été définis par leurs moments viraux - tels que le selfie de groupe d'Ellen ou le mélange des gagnants du meilleur film en 2017 - ce sera désormais pour toujours les Oscars où Will Smith a frappé Chris Rock.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le couple était tout sourire plus tôt dans la soirée sur le tapis rouge.

Pinkett Smith a d'abord parlé de sa lutte contre la perte de cheveux dans un épisode de son émission de chat sur Facebook, Red Table Talk, en 2018.

Elle a déclaré : "J'ai eu des problèmes avec la perte de cheveux. Et c'était terrifiant quand ça a commencé".

La star de Girls Trip a dit qu'elle a d'abord soupçonné qu'elle avait une alopécie après que des "poignées de cheveux" se soient détachées sous la douche.

"J'étais juste comme, 'Oh mon Dieu, est-ce que je vais devenir chauve ?'. C'était l'un de ces moments de ma vie où je tremblais littéralement de peur", a-t-elle expliqué. "C'est pour cela que je me suis coupé les cheveux et que je continue à le faire".

Après l'incident, Rock a remis le prix du meilleur documentaire, raison pour laquelle il était sur scène.

Selon Scott Feinberg du Hollywood Reporter, un Smith en larmes a dû être "tiré à part et réconforté" par Denzel Washington et Tyler Perry pendant une pause publicitaire.

En présentant la section suivante, Sean "Diddy" Combs a déclaré : "Will et Chris, nous allons résoudre ça comme une famille. Pour l'instant, nous allons de l'avant avec amour".

Ce n'était pas la première fois que Rock faisait une blague sur Pinkett Smith lors de la cérémonie des Oscars. Il a accueilli l'événement de 2016, alors qu'elle faisait partie des stars qui ont boycotté la cérémonie en raison du manque de diversité dans les nominations.

Cette année-là, il a déclaré : "Jada Pinkett Smith boycottant les Oscars, c'est comme moi boycottant la culotte de Rihanna - je n'étais pas invité !".

Parmi les autres lauréats de la cérémonie de dimanche, citons Jessica Chastain, qui a obtenu le prix de la meilleure actrice pour The Eyes of Tammy Faye, Jane Campion, qui a remporté le prix du meilleur réalisateur pour The Power of the Dog, et le film Coda d'Apple TV, qui a été désigné meilleur film.

Le prix du meilleur second rôle féminin a été attribué à Ariana DeBose pour West Side Story, tandis que Troy Kotsur a remporté le prix du meilleur second rôle masculin pour Coda, qui a également reçu le prix du meilleur scénario adapté.

L'épopée de science-fiction Dune a remporté six prix au total, notamment dans les catégories techniques des meilleurs effets visuels et de la meilleure cinématographie.

Le discours d'acceptation du meilleur acteur par Will Smith dans son intégralité :

Crédit photo, Getty Images Légende image, Smith a versé des larmes pendant son discours d'acceptation

Richard Williams était un fervent défenseur de sa famille. À cette époque de ma vie, en ce moment, je suis submergé par ce que Dieu m'appelle à faire et à être dans ce monde. En faisant ce film, j'ai pu protéger Aunjanue Ellis, qui est l'une des personnes les plus fortes et les plus délicates que j'aie jamais rencontrées. J'ai dû protéger Saniyya [Sidney] et Demi [Singleton], les deux actrices qui ont joué Venus et Serena.

Dans ma vie, on m'appelle à aimer les gens, à les protéger et à être une rivière pour mon peuple. Je sais que pour faire ce que nous faisons, il faut être capable de supporter les abus. Vous devez être capable de laisser les gens dire n'importe quoi sur vous. Dans ce métier, vous devez être capable de laisser les gens vous manquer de respect, et vous devez sourire, vous devez faire comme si tout allait bien. Ce que j'ai aimé, c'est ce que Denzel [Washington] m'a dit il y a quelques instants : "Quand vous êtes au sommet, faites attention, c'est là que le diable vient vous chercher".

Je veux être un vaisseau pour l'amour. Je veux dire merci à Venus et Serena et à toute la famille Williams de m'avoir confié votre histoire. C'est ce que je veux faire. Je veux être l'ambassadrice de ce genre d'amour, d'attention et d'intérêt.

Je veux m'excuser auprès de l'Académie. Je veux m'excuser auprès de tous mes collègues nominés. C'est un moment magnifique et je ne pleure pas pour avoir gagné un prix. Il ne s'agit pas de gagner un prix pour moi. Il s'agit de pouvoir mettre en lumière tous ces gens - Tim [White, producteur] et Trevor [White, producteur] et Zach [Baylin, scénariste] et Saniyya et Demi et Aunjanue et toute l'équipe du Roi Richard, et Venus et Serena, toute la famille Williams.

L'art imite la vie. Je ressemble au père fou, comme ils ont dit de Richard Williams. Mais l'amour vous fait faire des choses folles.