Guerre Ukraine - Russie : Nous sommes peut-être aux premiers stades d'une troisième guerre mondiale - Paul Poast

Mariana Sanches

BBC News Brasil

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains aspects du conflit en Ukraine seraient les signes d'une guerre mondiale, selon Paul Poast.

En se projetant dans l'avenir, le 24 février 2022, les historiens pourront dire que ce n'est pas seulement le début de l'invasion du territoire ukrainien par les troupes russes, mais aussi le début de la troisième guerre mondiale, affirme le politologue Paul Poast.

Professeur à l'université de Chicago et spécialiste de la manière dont le pouvoir financier est au cœur des efforts de guerre, M. Poast soutient que la participation active à la guerre va bien au-delà de l'envoi de troupes sur le champ de bataille.

Pour lui, armer ou financer un camp dans un conflit, c'est aussi y participer activement.

Ainsi, tant les États-Unis que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) - qui, ces dernières semaines, ont envoyé des milliards de dollars d'aide aux Ukrainiens et appliqué les plus grandes sanctions économiques de l'histoire contre la Russie de Vladimir Poutine - pourraient être considérés comme des participants à la guerre actuelle.

Ainsi, selon cette interprétation, dans la pratique, les grandes puissances économiques et militaires du monde (Russie, États-Unis et Europe occidentale) seraient déjà en confrontation directe et nous vivrions le début de la troisième guerre mondiale.

Il existe des précédents historiques pour soutenir l'interprétation de Poast. La principale, selon le politologue, serait l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, un acte qui a entraîné les Américains sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale.

Selon le même raisonnement, M. Poast estime que ce n'est qu'une question de temps - ainsi que de capacité organisationnelle et de force militaire - avant que la Russie n'attaque la Pologne, où passent la plupart des convois d'aide de l'OTAN et des États-Unis à l'Ukraine.

Cela conduirait toutefois à une escalade majeure de la guerre, car la Pologne est membre de l'OTAN, ce qui impliquerait que les autres pays de l'alliance lui viennent en aide sur les champs de bataille.

Vous trouverez ci-dessous les principaux extraits de l'entretien accordé par M. Poast à BBC News Brasil

Crédit photo, Divulgación Légende image, Paul Poast est un politologue de l'Université de Chicago

Vivons-nous une guerre mondiale sans la comprendre pleinement ?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky nous a dit que nous étions déjà dans la troisième guerre mondiale. D'autres leaders et penseurs ont dit des choses similaires.

Ma réponse est que cela dépend de la façon dont vous définissez une guerre. Certaines personnes utilisent l'expression "troisième guerre mondiale" pour désigner un conflit dans lequel des armes nucléaires seraient utilisées, ce qui serait en fait une guerre très courte car il s'agirait d'un anéantissement nucléaire.

D'autres diraient qu'une guerre mondiale doit avoir lieu en plusieurs endroits du monde en même temps. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être comme la guerre actuelle, uniquement en Ukraine, mais devrait inclure deux ou trois continents. Mais à mon avis, il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin.

Pour déterminer s'il s'agit d'une guerre mondiale, il faut se demander dans quelle mesure différents pays participent au conflit. Et cela est très lié à un autre concept que de nombreux hommes politiques et universitaires utilisent, à savoir la notion de guerre entre grandes puissances, ce qui, selon beaucoup, ne s'est pas produit depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ma réponse est donc que je pense que nous sommes peut-être aux premiers stades de ce que les historiens diront plus tard être le début d'une guerre mondiale, même si les armes nucléaires n'ont jamais été utilisées.

Pourquoi pensez-vous cela ?

D'abord, parce qu'il y a déjà une grande puissance directement impliquée : la Russie. Deuxièmement, bien que d'autres grandes puissances comme les États-Unis ne participent pas directement à la guerre, nous en sommes très proches.

Les États-Unis fournissent ouvertement à l'Ukraine toutes sortes d'armes pour combattre la Russie. Et le fait qu'elles ne le fassent pas en secret, comme en Afghanistan lorsque ce pays a été envahi par l'Union soviétique en 1989, est un élément qui distingue vraiment la guerre actuelle des guerres dites subsidiaires plus traditionnelles, lorsque les puissances soutiennent un camp de manière voilée, sans le révéler ouvertement.

Le Yémen est un excellent exemple de guerre subsidiaire entre, disons, l'Arabie saoudite et l'Iran, qui ont vécu une sorte de guerre froide pendant des décennies, où ils ont essayé d'éviter les conflits militaires directs entre eux mais ont investi dans de nombreux conflits militaires indirects au Yémen.

Dans le conflit ukrainien, les parties sont très claires. D'un côté, nous avons la Russie, avec l'aide de la Biélorussie, qui cherche à obtenir l'aide d'autres pays comme la Chine. De l'autre côté, l'Ukraine est soutenue par l'OTAN, les États-Unis et plusieurs autres pays du soi-disant Occident.

Donc, dans ce sens, les camps et le champ de bataille sont très clairs. Il existe de nombreuses caractéristiques des éléments que vous recherchez lorsque vous essayez de dire que quelque chose est une guerre entre grandes puissances et, selon le nombre de grandes puissances impliquées, vous pouvez dire qu'il s'agit vraiment d'une guerre mondiale.

Crédit photo, Pierre Crom/Getty Images Légende image, Bâtiment détruit par un bombardement dans la capitale ukrainienne, Kiev

La seule chose qui pourrait amener quelqu'un à dire que nous ne sommes pas dans une guerre mondiale, c'est qu'il n'y a pas encore de confrontation militaire directe entre, disons, l'OTAN ou les forces américaines contre la Russie.

Mais si vous regardez les commentaires de Zelensky et d'autres, il y a un ton selon lequel cela se produira inévitablement et, lorsque les historiens se pencheront sur cette période, ils diront qu'en février 2022, lorsque la guerre a commencé, les parties recevaient déjà de l'aide d'autres pays, et que progressivement, cela a alimenté la confrontation militaire directe.

C'est la seule chose que nous n'avons pas encore vue. C'est important, bien sûr, mais tous les autres facteurs indiquent une guerre mondiale.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu'il n'enverrait pas de combattants américains pour combattre les Russes sur le territoire ukrainien, mais il ne semble pas considérer l'envoi d'armes et de ressources financières comme faisant partie de la guerre. Or, l'engagement des Américains dans les deux guerres mondiales a précisément commencé par l'aide économique et en armement qu'ils ont envoyée à leurs alliés. Comment, alors, expliquer cette ligne de non-participation qui semble plutôt artificielle ?

Je pense qu'artificiel est le bon mot. L'un de mes principaux domaines de recherche est ce que j'appelle l'économie politique de la guerre. Je prends donc très au sérieux l'idée de fournir des fonds, des fournitures, des ressources et la manière dont cela est vital pour la guerre.

Pour moi, si vous êtes le principal bailleur de fonds/fournisseur, vous êtes un contributeur clé à l'effort de guerre. Il est donc difficile de dire que vous ne participez pas à cette guerre.

Le mot artificiel est très important, car si l'on considère la participation des États-Unis à la Seconde Guerre mondiale en particulier, les Américains ont contribué à approvisionner les Alliés des années avant qu'ils ne soient directement impliqués dans les conflits.

Bien que les États-Unis n'envoient officiellement des troupes à la guerre qu'en 1942, entre 1940 et 1941, ils fournissent déjà les armes et, du point de vue de l'Allemagne, de Hitler, ils sont déjà impliqués dans le conflit et sont déjà considérés comme une menace majeure.

Par conséquent, du point de vue de l'ennemi, il importe peu que vous déclariez la guerre ou que vous vous reconnaissiez comme faisant partie de la guerre si, en finançant ou en armant un camp, vous devenez la principale raison pour laquelle l'ennemi perd cette guerre ou a plus de mal à la gagner.

Vous pouvez voir que Poutine fonctionne avec cette logique de comprendre l'aide à l'Ukraine de l'Ouest, de l'OTAN et des États-Unis, comme faisant partie du conflit. Il a même fait des déclarations sur le fait que ces sanctions sont déjà une guerre économique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Du point de vue de Poutine, il est déjà en guerre avec l'Occident", dit Poast

Du point de vue de Poutine, il est déjà en guerre avec l'Occident, avec les États-Unis, et il lui importe peu que les troupes américaines n'aient pas encore été utilisées.

Bien sûr, on peut dire que cela a de l'importance, car la présence de l'armée américaine serait un point clé de l'escalade du conflit. Mais si Poutine continue de voir ses progrès militaires en Ukraine contrariés, il dira que la cause en est l'assistance fournie par les États-Unis et l'OTAN.

Et, selon son raisonnement, Poutine n'a pas tort de le penser.

Oui, il y a ceux qui remettent en question ce raisonnement, en disant : "Poutine n'a pas encore attaqué un pays de l'OTAN, s'il croit vraiment être en guerre avec l'OTAN, n'aurait-il pas déjà attaqué la Pologne ?

Et la réponse pourrait être : "Le temps nous le dira". Il se peut que, dans les prochaines semaines, il attaque la Pologne. Et il se peut qu'il ne l'ait pas encore fait parce qu'il n'a pas la capacité d'ouvrir un nouveau front militaire en raison des grandes difficultés en Ukraine.

En fait, il pourrait être assez rationnel pour dire : "Je ne veux pas tirer une arme nucléaire parce que je ne suis pas encore dans une situation suffisamment désespérée pour le faire".

Mais je pense que si j'avais des conditions militaires légèrement meilleures, j'aurais étendu cette guerre maintenant.

Au début de la guerre, j'ai expliqué qu'en fonction de la facilité avec laquelle il parviendrait à conquérir l'Ukraine - ce qui, bien sûr, s'est avéré assez difficile - Poutine chercherait à étendre le conflit aux pays voisins. Je pense donc que la seule raison pour laquelle il n'a pas encore attaqué d'autres parties de l'Europe est qu'il n'a pas encore réussi à gagner en Ukraine et qu'il n'a donc aucun moyen de réorienter ses forces.

Mais il s'agirait d'un scénario dans lequel les intentions de Poutine vont bien au-delà de l'Ukraine. À votre avis, que veut Poutine avec son offensive militaire ?

Je pense que son objectif ultime était de recréer au moins une partie de l'empire de l'Union soviétique, voire de l'empire russe.

Ceci est apparent dans sa rhétorique avant l'invasion. Et si cela avait été facile, je pense qu'il aurait cherché à annexer complètement l'Ukraine pour en faire non seulement un État indépendant subordonné à la Russie, mais une partie de la Russie.

S'il avait réussi, je pense qu'il aurait visé d'autres anciennes républiques soviétiques qui ne sont pas totalement alignées sur la Russie, comme la Moldavie ou la Géorgie elle-même. Et si c'était assez facile, il se pencherait sur les États baltes, bien qu'il s'agisse bien sûr d'un scénario totalement différent puisqu'ils font partie de l'OTAN.

Maintenant, à mon avis, il a dû ajuster son objectif. Je pense qu'il espère toujours obtenir un changement de régime en Ukraine. Le scénario, cependant, est qu'il pourrait se retrouver dans un bourbier en Ukraine dont il ne veut pas se retirer, mais où il ne peut pas non plus avancer vers son objectif ultime.

Avant l'invasion, M. Biden a clairement indiqué que l'OTAN ou les forces américaines ne combattraient pas directement en Ukraine, mais il n'a annoncé aucune restriction en termes de soutien financier ou d'armement pour M. Zelensky. Récemment, cependant, les Américains et leurs alliés ont exclu d'envoyer des avions de guerre en Ukraine. Pourquoi ne pas envoyer des avions s'ils envoient déjà des drones anti-aériens ?

L'envoi d'avions serait une formule d'escalade du conflit. En effet, l'envoi d'avions par voie terrestre dans une zone de guerre constituerait un défi logistique majeur. L'avion devrait alors décoller du territoire de l'OTAN, mener des opérations militaires, puis revenir à la base.

Crédit photo, Casa Blanca Légende image, Le président américain Joe Biden a exclu l'envoi de troupes américaines en Ukraine

L'idée initiale était donc que les avions partent d'une base en Allemagne et non en Pologne, car depuis la base aérienne polonaise située près de la frontière ukrainienne, les avions et la base aérienne elle-même seraient des cibles faciles pour les Russes.

Mais ce n'est pas le seul problème. Même si les pilotes étaient ukrainiens, il s'agirait d'avions polonais, partant d'une base américaine en Allemagne pour attaquer le territoire ukrainien et revenir ensuite à la base. Les Russes verraient évidemment cela comme une escalade de l'implication des États-Unis et des alliés de l'OTAN.

Mais les États-Unis et leurs alliés envoient constamment des armes aux Ukrainiens et ces armes passent généralement par la frontière polono-ukrainienne. Alors quelle est la différence entre envoyer des avions ou d'autres armes depuis le territoire polonais ?

Oui, et c'est pourquoi l'une des plus grandes préoccupations aujourd'hui est la possibilité que la Russie cible ces convois de ressources et d'approvisionnement traversant la frontière polono-ukrainienne.

C'est pourquoi je pense que si un membre de l'OTAN est plus susceptible d'être attaqué par les Russes aujourd'hui, c'est la Pologne.

Il est vrai que Poutine a des intérêts territoriaux dans les Balkans, qui auraient été une cible plus évidente dans le passé, mais la Pologne est maintenant celle qui offre l'assistance la plus directe à l'Ukraine, et il est facile pour les Russes de dire que la Pologne est une filière d'armement pour les Ukrainiens, et que c'est là que vont la plupart des réfugiés.

Cela pourrait donc être précisément l'argument de la Russie pour attaquer un pays de l'OTAN en l'accusant d'avoir attaqué le premier, que l'argument des dirigeants politiques américains selon lequel il existe une distinction entre la fourniture d'armes et leur utilisation directe dans une guerre est une farce.

Existe-t-il un précédent historique pour une telle situation ?

Le meilleur exemple historique est celui des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 1937, le Japon a été impliqué dans une guerre en Chine et les États-Unis ont fini par lui imposer un embargo sur le pétrole.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Zelensky a pris la tête de la résistance ukrainienne, mais le changement de régime reste l'objectif de Poutine, selon M. Poast

La Chine a ensuite bénéficié des fournitures du prêt-bail (un programme du président américain Franklin Roosevelt visant à financer, par le biais de prêts, des armes et des ressources pour les pays alliés).

Cela a conduit le Japon à réaliser qu'il ne pourrait pas gagner la guerre en Chine avec le soutien des États-Unis et à prendre la décision d'attaquer Pearl Harbor.

En fait, l'attaque du Japon sur Pearl Harbor visait à stopper l'aide de guerre à la Chine, même si les Américains n'avaient pas de troupes sur le sol chinois. Il s'agit d'un cas classique où les États-Unis ont essayé d'éviter de s'impliquer effectivement dans le conflit, mais ont été perçus comme une menace tellement importante qu'ils ont fini par être attaqués et entraînés directement dans le conflit.

La Chine est au cœur du sort du conflit en Ukraine et a jusqu'à présent maintenu une position ambiguë. La semaine dernière, son dirigeant Xi Jinping et le président Biden ont parlé de la situation pendant près de deux heures. Les Américains ont accusé les Chinois d'envisager de financer les Russes, ce que Pékin dément. Après la conversation, Xi a déclaré que les pays ne devaient pas s'affronter sur les champs de bataille. Comment voyez-vous la situation en Chine ?

Tout au long de cette crise, la Chine a adopté une position ambiguë, sans faire de déclaration ferme pour ou contre la Russie.

Ce qui semble ressortir de cette conversation entre les États-Unis et la Chine, à savoir éviter une confrontation directe en Ukraine, peut être lu de plusieurs manières.

Cela ne signifie pas que la Chine ne soutiendra pas la Russie. Cela signifie simplement que, comme Biden, Xi n'a pas l'intention d'envoyer des troupes chinoises directement en Ukraine.

Aucun des deux pays ne souhaite qu'une éventuelle guerre par procuration entre eux se transforme en une guerre directe entre les États-Unis et la Chine. Et il est bon de rappeler que les deux pays étaient déjà dans des camps opposés lors de conflits après la Seconde Guerre mondiale : le Vietnam en est le meilleur exemple.

Mais même si l'on ne s'attend pas à une confrontation directe entre les deux pays, il n'est pas exclu que la Chine fournisse une forme d'assistance directe à la Russie. Et il est certain que la menace de sanctions économiques (par les États-Unis) ne suffit pas à empêcher la Chine de faire ce qu'elle estime être dans son intérêt stratégique primordial.

Les échanges commerciaux considérables entre les États-Unis et la Chine permettent d'affirmer qu'une guerre entre les deux pays est improbable en raison de son coût économique pour les deux pays et pour le monde entier.

Mais en 2017, lorsque la crise des missiles nord-coréens a éclaté, la Chine a apaisé la crise en précisant que si les États-Unis attaquaient la Corée du Nord, les Chinois défendraient le pays, même s'ils resteraient neutres si une attaque américaine était motivée par une provocation nord-coréenne.

Et l'aide à la Russie suit la même logique. Poutine et Xi ont récemment signé un accord d'amitié ; ils se considèrent comme faisant partie de ce nouvel ordre international qu'ils veulent diriger.

C'est donc l'une des plus grandes implications de ce conflit, qui va bien au-delà des scénarios horribles d'attaques contre des civils et de la destruction d'un pays.