Alice Ball : l'histoire fascinante de la scientifique américaine qui a mis au point le premier traitement efficace contre la lèpre

La rédaction

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Dominio público

Bien qu'elle soit morte à l'âge de 24 ans, Alice Ball a profondément marqué le monde scientifique.

Cette chimiste afro-américaine a mis au point le premier et le seul traitement efficace pour les milliers de personnes souffrant de la maladie de Hansen, plus connue sous le nom de lèpre, en 1915.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Mais ce n'est pas tout : Ball a également créé un précédent important pour les femmes intéressées par les branches complexes de la science, qui étaient à l'époque principalement dirigées par des hommes blancs.

À BBC Mundo, nous avons voulu revoir son histoire et nous vous la racontons ici.

Une carrière universitaire réussie

Alice Augusta Ball est née le 24 juillet 1892 à Seattle, Washington, dans une famille de classe moyenne.

Sa mère, Laura, était photographe et son père, James P. Ball, avocat. Il avait deux frères aînés, Robert et William, et une sœur cadette, Addie.

Elle a fréquenté le lycée de Seattle, où elle a obtenu un diplôme en sciences avec mention en 1910. Elle entre ensuite à l'université de Washington pour étudier la chimie.

Quatre ans plus tard, en 1914, elle obtient des diplômes en chimie pharmaceutique et en sciences pharmaceutiques. La jeune étudiante s'est distinguée parmi ses pairs en cosignant un article de dix pages dans le prestigieux Journal of the American Chemical Society.

En raison de sa carrière éminente, elle a reçu, après son diplôme, une bourse pour étudier à l'université d'Hawaï, où elle a obtenu une maîtrise en chimie.

En 1915, elle est devenue la première femme et la première Afro-Américaine des États-Unis à obtenir une maîtrise en chimie.

Elle se voit ensuite proposer un poste d'enseignement et de recherche à l'université d'Hawaï et devient, à l'âge de 23 ans, la première femme professeur de chimie de l'établissement.

La "méthode Ball"

Au laboratoire, Ball a travaillé intensivement à la mise au point d'un traitement efficace pour les personnes atteintes de la lèpre.

Bien que l'on pense que la maladie affecte l'humanité depuis au moins 4 000 ans, au début du 20e siècle, il existait peu d'informations sur les moyens de la guérir.

En conséquence, des milliers de personnes dans le monde ont souffert des effets complexes de la lèpre sans bénéficier d'un traitement adéquat.

En outre, les personnes atteintes étaient profondément stigmatisées. Beaucoup ont été contraintes de vivre en isolement jusqu'à leur mort.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La lèpre est causée par le bacille Mycobacterium leprae

Le seul antidote administré à certains patients était une huile provenant des graines de l'arbre chaulmoogra, utilisée depuis des siècles dans la médecine chinoise et indienne.

Mais elle n'a eu qu'un succès modéré et de nombreux lépreux ont refusé de la recevoir car, si elle était injectée, elle était extrêmement douloureuse et, lorsqu'elle était prise, elle avait tendance à déranger l'estomac.

Le Dr Harry T. Hollmann, qui travaillait à l'hôpital de Kalihi à Hawaï, spécialisé dans les patients lépreux, a demandé à Alice de l'aider à trouver une solution. À l'époque, la lèpre sévissait dans les îles hawaïennes.

Elle a isolé les composés chimiques de l'huile (les esters éthyliques des acides gras) et a créé avec eux le premier remède hydrosoluble facile à injecter, car il pouvait être facilement absorbé dans la circulation sanguine.

Ainsi, la scientifique a mis au point une méthode efficace pour soulager les symptômes de la lèpre - plus tard connue sous le nom de "méthode Ball" - qui a été utilisée sur des milliers de personnes infectées pendant plus de 30 ans, jusqu'à l'introduction des antibiotiques à base de sulfone.

Qu'est-ce que la lèpre ?

Il s'agit d'une maladie qui touche l'humanité depuis des milliers d'années, et pourtant, bien que beaucoup de gens s'en étonnent, elle est toujours présente.

La lèpre est causée par le bacille Mycobacterium leprae, qui est transmis par des gouttelettes provenant du nez et de la bouche des personnes infectées.

L'infection touche principalement les nerfs périphériques et la peau, et le patient peut développer des complications graves telles qu'une défiguration, une déformation et un handicap, soit par des dommages neurologiques, soit par la cécité.

La bactérie de la lèpre détruit la capacité du corps à ressentir la douleur, ce qui peut amener une personne à se blesser sans s'en rendre compte, et ses plaies peuvent s'infecter.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les lésions nerveuses sont à l'origine de l'incapacité physique dans la lèpre

Des modifications de la peau peuvent également survenir, entraînant des ulcères qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent entraîner des complications, des plaies et une défiguration du visage et des membres.

Un diagnostic précoce et un traitement opportun et approprié sont deux piliers fondamentaux de la lutte contre les maladies.

Mais pendant des centaines d'années, la lèpre a été une maladie mal comprise par la société, selon les experts.

Dans certaines parties du monde, les personnes atteintes de la lèpre sont encore craintes et les anciennes perceptions de cette maladie comme une "malédiction biblique" persistent.

Mort et héritage

Malheureusement, Alice Ball n'a pas pu voir l'impact de son travail car en décembre 1916, alors qu'elle n'avait que 24 ans, elle est morte. La jeune femme n'avait même pas pu publier ses conclusions.

Bien que la cause de sa mort ne soit pas claire, on dit qu'il pourrait s'agir de l'inhalation de fumées toxiques pendant son travail au laboratoire ou de la tuberculose.

Le chimiste Arthur L. Dean a poursuivi ses travaux et a publié les résultats. En 1918, il a été rapporté que 79 patients de l'hôpital de Kalihi sont sortis de l'hôpital grâce à ce traitement, qui a continué à être utilisé jusque dans les années 1940.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Alice Ball a isolé les composés chimiques de l'huile des graines de l'arbre chaulmoogra

Bien que l'université d'Hawaï n'ait pas reconnu son travail pendant près de 90 ans, elle lui a rendu hommage en 2000 en plaçant une plaque commémorative sur le seul chaulmoogra du campus.

Son nom est également inscrit à la London School of Hygiene & Tropical Medicine, aux côtés de Florence Nightingale et de Marie Curie.

Le scientifique Paul Wermager, qui a effectué des recherches approfondies sur les travaux de Ball, a noté que la jeune femme a non seulement réalisé le premier traitement utile contre la lèpre, mais qu'elle a également surmonté les barrières raciales et sexuelles de l'époque.