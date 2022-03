Will Smith : qu'est-ce que l'alopécie dont souffre Jada Pinkett Smith et qui est à l'origine de la gifle contre Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars ?

il y a une heure

Will Smith et sa femme, Pinkett Smith, après avoir reçu l'Oscar du meilleur acteur pour la première fois

La cérémonie des Oscars 2022 a été marquée par l'agression de l'acteur Will Smith contre Chris Rock lors de la remise des plus importantes récompenses cinématographiques.

Après le commentaire de Chris Rock, Will Smith a quitté son siège dans le public, est monté sur scène, a giflé l'humoriste et est retourné à son siège.

"Je pense que Will Smith vient de me casser la gueule", a dit Rock, au milieu d'un juron.

Qu'est-ce que l'alopécie ?

L'alopécie est l'un des problèmes de perte de cheveux les plus courants chez les hommes et les femmes, où qu'ils se trouvent sur le corps. Elle peut être causée par des influences génétiques, des processus inflammatoires locaux ou des maladies systémiques.

Un autre type courant d'alopécie est l'alopécie androgénétique, qui est également auto-immune et provoque l'amincissement progressif des cheveux. Elle est plus récurrente chez les hommes, et les zones les plus touchées sont la couronne et la région antérieure (entrées).