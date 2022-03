Will Smith - Chris Rock : ce que la gifle de Will Smith nous apprend

Il y a près de quarante ans, c'est "une petite bagarre" qui avait valu des ennuis au 'prince de Bel Air' et qui l'avait poussé à aller vivre chez son oncle et sa tante à Bel Air.

Cette altercation scénarisée sur un terrain de basket a lancé la carrière d'humoriste et d'acteur de l'adolescent, mais aujourd'hui, c'est une altercation réelle qui pourrait faire dérailler la vie d'une superstar incontestée d'Hollywood.

Lorsque Chris Rock, le présentateur des Oscars, a fait une blague sur la perte de cheveux de Jada Pinkett Smith, le mari de cette dernière a bondi sur la scène et a donné au comédien une gifle qui a résonnée dans le monde entier.

Mais la blague dénuée de tact, la réaction violente de M. Smith et le fait que la cérémonie de remise des prix se soit poursuivie sans conséquence ont également suscité un vif débat sur ce que signifie "protéger les femmes" et sur l'apparente complaisance de la culture américaine avec la violence.

L'ambiance a changé

Dans une vaine tentative de détendre l'atmosphère après une pause publicitaire, l'humoriste Amy Schumer a plaisanté en disant que "l'ambiance avait changé" et a semblé reconnaître que Rock n'était pas le seul à être ébranlé.

Certains ont plaisanté en disant que Will Smith prenait au sérieux son rôle d'acteur et qu'il se mettait dans la peau de Mike Lowrey, son personnage de tête brûlée dans Bad Boys. Mais d'autres ont trouvé l'altercation alarmante.

Dans un tweet supprimé depuis, le réalisateur Judd Apatow a déclaré que Smith "aurait pu tuer" Chris Rock et qu'il avait "perdu la tête". Des appels ont même été lancés pour que l'acteur soit arrêté et accusé d'agression.

Mais l'actrice Tiffany Haddish a parlé au nom de beaucoup lorsqu'elle a loué Smith pour avoir défendu sa femme.

"Peut-être que le monde n'aime pas la façon dont ça s'est passé, mais pour moi, c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue", a-t-elle déclaré au magazine People. Haddish, qui a partagé l'affiche avec Pinkett Smith dans le film Girls Trip, a déclaré que les femmes noires sont souvent le sujet de blagues et de moqueries, donc voir un homme noir défendre sa femme "signifiait tellement pour moi".

De nombreux Noirs américains ont relevé l'ironie du fait que Chris Rock ait produit le documentaire Good Hair sur l'importance des cheveux dans la culture noire, pour ensuite se moquer de la coiffure choisie par Jada Pinkett Smith. Mme Smith est l'une des nombreuses femmes qui ont récemment rendu public leur combat contre l'alopécie, une maladie qui entraîne la perte des cheveux et touche de nombreuses femmes noires.

L'art imite la vie

En acceptant son tout premier Oscar, pour le rôle de Richard Williams dans le film La Méthode Williams, plus tard dans la soirée, M. Smith s'est excusé en larmes auprès de l'Académie pour cette altercation. Bien qu'il ait d'abord refusé d'étendre ces excuses à Rock.

"On m'encourage à aimer les gens et à les protéger", a déclaré Smith. Ajoutant "L'art imite la vie."

Il a ensuite dédié le prix à sa mère.

Cette phrase a interpellé l'animateur radio Lenard McKelvey, connu professionnellement sous le nom de Charlamagne tha God. Dans son émission de radio populaire, The Breakfast Club, McKelvey a déclaré qu'il pensait que la blague de Chris Rock n'était pas la seule raison pour laquelle Smith s'est emporté.

"Je ne sais pas le 'pourquoi', mais pour que Will réagisse comme ça, il y a quelque chose de plus profond en lui que nous ne connaissons pas", a-t-il déclaré.

Smith n'a pas caché qu'il a grandi dans un foyer en proie à la violence domestique. Le premier chapitre de son autobiographie, Will, s'ouvre sur une description poignante de son père attaquant sa mère et l'acteur écrit que l'incident a défini son enfance, et a finalement conduit à sa carrière.

"Dans tout ce que j'ai fait depuis lors... il y a eu une série subtile d'excuses à ma mère pour mon inaction ce jour-là", écrit M. Smith. "Peu importe le succès que j'ai obtenu... il y a ce sentiment subtil et silencieux qui pulse toujours au fond de mon esprit : que je suis un lâche."

Nous vivons à une époque de violence

Psychologue et ministre, le révérend Dr Jacqui Lewis, qui a lu le livre de Smith a déclaré qu'elle souhaitait que Smith puisse se tourner vers un autre moyen de protéger sa famille.

"Il ne veut pas être la personne qui gifle quelqu'un comme son père l'a fait, mais pourtant c'est ce qui s'est passé hier soir".

L'altercation entre Smith et Rock a brisé le vernis de perfection qui existe souvent autour des célébrités, mais Lewis a déclaré que nous devrions l'utiliser comme un moment pour interroger à quel point la violence est devenue normalisée dans notre culture.

[Dans ce tweet : "Soumettre les femmes à des blagues cruelles à leurs dépens devant Dieu et tout le monde et les agressions physiques sont les deux faces d'une même pièce, et cette pièce est la masculinité toxique, ici s'achève le sermon mes chers"].

"Nous vivons à une époque de violence : verbale, physique, émotionnelle, territoriale, discours politique et humour violent. Chris Rock était violent, lui aussi", a-t-elle déclaré. "Tout cela est lié, et pourrions-nous être suffisamment abasourdis par cela pour être abasourdis par toutes les façons dont cela se produit partout ?".

"Voulons-nous que la violence soit la réponse à la violence ? Je ne le veux pas."

Destructeur

Dans une longue déclaration postée sur Instagram lundi soir, Smith s'est excusé pour un comportement qu'il a qualifié d'"inacceptable et inexcusable".

"La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice", écrit l'acteur. "Je suis embarrassé et mes actions n'étaient pas représentatives de l'homme que je veux être. Il n'y a pas de place pour la violence dans un monde d'amour et de gentillesse."

L'acteur s'est également excusé directement auprès de Chris Rock en écrivant : "J'ai dépassé les bornes et j'ai eu tort".

De nombreux internautes, dont McKelvey, ont félicité Chris Rock pour avoir littéralement pris les choses à bras le corps et être resté suffisamment calme pour poursuivre la cérémonie.

"Je tiens à Chris Rock et Will Smith, deux légendes. Deux dieux. Je n'aime pas voir ça entre deux hommes noirs, personnellement", déclare-t-il. "On rit tous, mais ça reste un autre humain à l'autre bout de la gifle.