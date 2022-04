Bien-être : l'utilisation des réseaux sociaux par les adolescents "accroît leur sentiment de frustration"

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Plus les filles âgées de 11 à 13 ans passaient de temps sur les réseaux sociaux, plus elles étaient susceptibles de ne pas être satisfaites de leur vie, selon une étude récente.

L'étude britannique, publiée dans la revue Nature Communications, montre des résultats similaires chez les garçons âgés de 14 et 15 ans, ainsi que chez les garçons et les filles âgés de 19 ans.

Les scientifiques estiment que la faiblesse des garçons et des filles devant les réseaux sociaux à un certain âge peut être liée aux changements cérébraux et hormonaux et sociaux qui se produisent à la puberté.

Ils affirment que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ce lien.

A lire aussi :

Des chercheurs des universités d'Oxford et de Cambridge, ainsi que du Donders Institute for Brain and Behavioral Studies, affirment que les sociétés de réseaux sociaux devraient partager davantage leurs données avec les scientifiques pour permettre des recherches plus approfondies.

Crédit photo, Getty Images

Selon les experts, les réseaux sociaux pourraient devenir une force positive, en permettant par exemple aux jeunes de rester connectés pendant la pandémie de Corona.

"le développement du cerveau"

Le lien entre les réseaux sociaux et la santé mentale est extrêmement complexe, a déclaré la chercheuse principale Amy Urban, différentes études ayant donné des résultats mitigés.

"Les changements dans notre corps, comme le développement du cerveau et la puberté, et nos conditions sociales, nous font paraître vulnérables à certains moments de notre vie."

"Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur l'âge adulte, où nous savons que nous sommes plus à risque que d'autres, et nous utilisons cela pour traiter des questions vraiment intéressantes", dit-elle.

Les chercheurs ont examiné les résultats d'une étude menée auprès de 72 000 personnes, à qui l'on a demandé de répondre à une question sur leur degré de satisfaction à l'égard de leur vie, et sur le temps qu'elles passent à communiquer avec leurs amis sur les réseaux sociaux au cours d'une journée typique.

L'enquête a été menée à sept reprises entre 2011 et 2018.

Les garçons ont montré le plus grand degré de relation négative entre l'utilisation des réseaux sociaux et leur satisfaction de vie en général.

Cette vidéo pourrait vous intéresser :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, L'effet néfaste des écrans sur notre concentration et notre sommeil.

L'étude a révélé ce qui suit :

Ceux qui ne passaient pas de temps sur les réseaux sociaux ou qui y passaient plus de sept heures par jour, qui étaient âgés de 16 à 21 ans, ont déclaré une satisfaction de vie plus faible que ceux qui passaient le maximum de trois heures.

Les plus jeunes présentaient un schéma différent, puisque le niveau de satisfaction de leur vie était d'autant plus faible que les réseaux sociaux étaient utilisés.

Les scientifiques se sont ensuite concentrés sur un groupe plus restreint de 17 409 personnes âgées de 10 à 21 ans, afin d'examiner si l'utilisation des réseaux sociaux avait une incidence sur la satisfaction future.

Ils ont examiné les profils issus d'enquêtes sur la perception de l'autosatisfaction de chaque personne et leur propre rapport sur leur utilisation des réseaux sociaux sur une période de sept ans.

L'étude a révélé que les filles âgées de 11 à 13 ans qui avaient augmenté leur utilisation des réseaux sociaux au cours des 12 derniers mois étaient moins satisfaites de leur vie un an plus tard.

Les chercheurs affirment que leur étude ne permet pas de prédire l'identité des personnes les plus à risque, et ajoutent que de nombreux autres facteurs, tels que la nature du contenu des réseaux sociaux et les personnes qui interagissent avec eux, tout cela aura une incidence sur la santé de l'adolescent.

Ils soulignent que ce moyen de communication aura un impact positif sur certaines personnes, et leur permettra d'entrer en contact avec des amis et d'obtenir un soutien précieux.

Le professeur Bernadka Dubica, experte en santé mentale des enfants à l'Université de Manchester, déclare : "Cette étude couvre la période allant jusqu'à 2018, et depuis lors, l'utilisation des réseaux sociaux est devenue plus importante dans la vie des jeunes, en particulier pendant l'épidémie et les difficultés émotionnelles, et surtout chez les adolescentes. Elle a augmenté de manière significative."