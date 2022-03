Élection présidentielle en France : un guide simple pour comprendre le scrutin

Emmanuel Macron, le président actuel, vise à remporter un second mandat.

Les candidats

Il y a 12 candidats, huit hommes et quatre femmes.

Sur les six principaux prétendants, trois sont issus de la droite française et deux de la gauche.

Emmanuel Macron est considéré comme un centriste. Il représente le parti La République en marche et attire des électeurs de droite et de gauche.

Marine Le Pen et Eric Zemmour sont tous les deux d'extrême droite, M. Zemmour étant considéré comme le plus dur.

Valérie Pécresse se présente pour les Républicains de droite, plus modérés.

Jean-Luc Mélenchon est issu du parti d'extrême gauche La France insoumise, et Yannick Jadot se présente pour Les Verts.

Le soutien au Parti socialiste s'est effondré depuis que son candidat François Hollande a occupé la présidence entre 2012 et 2017.

La campagne électorale a également été éclipsée par la guerre en Ukraine, et le président a joué un rôle diplomatique important en tant qu'homme d'État.

Si, comme prévu, aucun candidat ne remporte plus de 50 % des voix au premier tour, le 10 avril, les deux candidats ayant obtenu le plus de voix participeront à un second tour, qui se tiendra le 24 avril.