Apprentissage du sommeil : que se passe-t-il vraiment quand on laisse les bébés pleurer ?

Amanda Ruggeri

BBC Future

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un bébé dormant dans les bras de sa mère au Togo

En 2015, Wendy Hall, une chercheuse en sommeil pédiatrique basée au Canada, a étudié 235 familles de bébés de six à huit mois. Le but : voir si l'entraînement au sommeil fonctionnait.

Dans sa définition la plus large, l'entraînement au sommeil peut désigner toute stratégie utilisée par les parents pour encourager leur bébé à dormir la nuit - ce qui peut être aussi simple que de mettre en place une routine nocturne ou de savoir lire les signaux de fatigue du nourrisson. Les conseils de ce type constituaient une partie importante de l'intervention de Hall.

Il en va de même pour une stratégie qui est désormais communément associée à l'"apprentissage du sommeil" et qui tend à susciter davantage de controverses : il s'agit d'encourager les bébés à s'endormir sans l'aide de leurs parents, y compris lorsqu'ils se réveillent la nuit, en limitant ou en modifiant la réponse des parents à leur enfant. Cela peut signifier qu'un parent est présent, mais s'abstient de prendre le bébé dans ses bras ou de l'allaiter pour le calmer physiquement. Il peut s'agir d'intervalles de temps déterminés pendant lesquels le bébé est laissé seul, ponctués par des contrôles des parents. Ou, dans le cas de l'approche "clé en main", il peut s'agir de laisser le bébé et de fermer la porte. Toutes ces approches impliquent souvent de laisser le bébé pleurer, d'où l'appellation courante, bien que de plus en plus impopulaire, de "cry-it-out".

À l'échelle mondiale, l'idée d'"apprendre" aux bébés à dormir seuls et sans aide est peu commune. Les mères mayas modernes, par exemple, se sont dites choquées lorsqu'elles ont appris qu'aux États-Unis, les bébés dorment dans une pièce séparée. Mais en Amérique du Nord, en Australie et dans certaines régions d'Europe, de nombreuses familles ne jurent que par une forme ou une autre de cette technique. Les parents peuvent être particulièrement disposés à tenter l'expérience lorsque les nuits agitées commencent à affecter le bien-être de toute la famille - un mauvais sommeil du bébé est associé à la dépression et à la mauvaise santé de la mère, par exemple. Aux États-Unis, plus de six livres de conseils parentaux sur dix préconisent une forme ou une autre de "cry-it-out". La moitié des parents qui ont répondu à des questionnaires au Canada et en Australie et un tiers des parents interrogés en Suisse et en Allemagne ont déclaré l'avoir essayé (bien que les enquêtes ne soient pas nécessairement représentatives de l'ensemble des parents de ces pays, en raison de la manière dont elles ont été menées). Dans le monde entier, une industrie entière se consacre à aider les parents à apprendre leurs bébés à dormir.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le sommeil perturbé d'un bébé peut affecter toute la famille

Dans leur étude, Hall et son équipe ont prédit que les bébés dont les parents avaient reçu des instructions pour l'apprentissage du sommeil ainsi que des conseils dormiraient mieux après six semaines que ceux qui n'en avaient pas reçu, avec "des périodes de sommeil les plus longues et significativement moins de réveils nocturnes".

Ce résultat serait conforme aux conclusions existantes. Des dizaines d'études affirment que les interventions sur le sommeil sont efficaces ; les pédiatres recommandent systématiquement l'apprentissage du sommeil dans des pays comme les États-Unis et l'Australie (alors que les professionnels de la santé mentale infantile ne le font souvent pas). Cependant, la recherche n'est jamais parfaite, et nombre de ces études antérieures ont fait l'objet de critiques - auxquelles Hall espère répondre.

Tout d'abord, relativement peu d'études sur l'apprentissage du sommeil ont satisfait à l'étalon-or de la recherche scientifique : des essais dans lesquels les participants sont répartis de manière aléatoire pour recevoir l'intervention, qui comportent un groupe de contrôle n'ayant pas reçu l'intervention (particulièrement important pour la recherche sur le sommeil, car la plupart des bébés dorment naturellement plus longtemps au fil du temps) et qui comptent suffisamment de participants pour détecter les effets.

Un certain nombre d'études, par exemple, n'ont pas été randomisées, les parents décidant eux-mêmes de la méthode de traitement. Il est donc difficile de prouver la relation de cause à effet. Par exemple, les parents qui ont des raisons de penser que leur bébé ne pleurera que pendant un court moment (ou pas du tout), puis s'endormira, seront peut-être plus enclins à essayer les pleurs contrôlés pour commencer - ce qui pourrait fausser les résultats et faire croire que cette méthode est plus efficace qu'elle ne l'est. Par ailleurs, il se peut que les parents dont les bébés ont vraiment du mal à s'endormir tout seuls soient plus attirés par la méthode, ce qui la fait paraître moins efficace qu'elle ne l'est. Et, bien sûr, la difficulté d'étudier un sujet tel que l'apprentissage du sommeil est que, même dans le cadre d'un essai randomisé, les parents à qui l'on a assigné une méthode de pleurs contrôlée peuvent décider de ne pas l'appliquer - il est donc impossible de mettre en place une étude "parfaite". De nombreux essais ont souvent des taux d'abandon élevés, ce qui signifie que les parents qui ont trouvé l'apprentissage du sommeil particulièrement difficile peuvent ne pas voir leurs expériences reflétées dans les résultats.

Par ailleurs, la majorité des études s'appuient sur le "rapport des parents", comme les réponses à un questionnaire ou les journaux de sommeil tenus par les parents, plutôt que d'utiliser une mesure objective pour déterminer si un bébé est éveillé ou endormi. Or, si un enfant a appris à ne pas pleurer lorsqu'il se réveille, il se peut que ses parents ne se réveillent pas non plus, ce qui pourrait les amener à déclarer que leur enfant a dormi toute la nuit, quoi qu'il arrive.

Il y a aussi le problème du biais de confirmation : si les parents s'attendent à ce qu'une intervention améliore le sommeil de leur enfant, ils seront plus enclins à considérer que le sommeil de leur enfant s'est amélioré après l'intervention.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Si un enfant a appris à ne pas pleurer au réveil, les parents peuvent croire à tort qu'il a dormi toute la nuit

L'étude de Hall - portant sur 235 bébés et leurs parents - a été conçue pour répondre à certaines de ces critiques. Dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé, la moitié des parents ont reçu des instructions sur ce que l'on appelle "l'extinction graduelle", "le réconfort contrôlé" ou "les pleurs contrôlés" : calmer un bébé qui pleure pendant de courtes périodes, puis le laisser pendant la même durée, les intervalles devenant progressivement plus longs, quelle que soit la réponse de l'enfant. Pour les parents qui n'étaient "vraiment pas à l'aise" de laisser leur enfant pleurer seul dans la pièce, les chercheurs ont conseillé de rester dans la pièce, sans aller chercher l'enfant, selon une approche appelée "camping".

Le groupe d'intervention a également reçu des conseils et des informations sur le sommeil de l'enfant, notamment pour casser l'idée que moins de siestes entraînerait plus de sommeil nocturne. (Il convient de noter que ce mélange d'une méthode de pleurs contrôlés et d'autres conseils est courant dans les études portant sur l'apprentissage du sommeil, mais qu'il est plus difficile de déterminer quels résultats, le cas échéant, sont dus aux pleurs contrôlés uniquement). Afin de s'assurer que les deux groupes recevaient une certaine forme d'instruction, les parents du groupe témoin ont reçu des informations sur la sécurité des nourrissons.

En plus de demander aux parents d'enregistrer des journaux de sommeil, l'étude de Hall a inclus l'actigraphie, qui utilise des dispositifs portables pour surveiller les mouvements afin d'évaluer les schémas veille-sommeil.

Lorsque les chercheurs ont comparé les journaux de sommeil, ils ont constaté que les parents qui avaient suivi une formation au sommeil pensaient que leurs bébés se réveillaient moins la nuit et dormaient plus longtemps. Mais lorsqu'ils ont analysé les rythmes veille-sommeil tels qu'ils ressortaient de l'actigraphie, ils ont découvert autre chose : les nourrissons ayant bénéficié d'un entraînement au sommeil se réveillaient tout aussi souvent que ceux du groupe témoin. "Après six semaines, il n'y avait aucune différence entre le groupe d'intervention et le groupe témoin en ce qui concerne le changement moyen des réveils par actigraphie ou les épisodes de réveil prolongés", écrivent-ils.

En d'autres termes, les parents qui ont appris à leurs bébés à dormir pensaient que ces derniers se réveillaient moins. Mais, selon la mesure objective du sommeil, les bébés se réveillaient tout aussi souvent - ils ne réveillaient tout simplement pas leurs parents.

Pour Hall, cela montre que l'intervention a été un succès. "Ce que nous avons essayé de faire, c'est d'aider les parents à apprendre aux enfants à se calmer eux-mêmes", dit-elle. "En fait, nous ne disions pas qu'ils ne se réveilleraient pas. Nous disions qu'ils se réveilleraient, mais qu'ils n'auraient pas à faire signe à leurs parents. Ils pouvaient redescendre dans le cycle de sommeil suivant".

L'actigraphie a permis de constater que l'entraînement au sommeil a amélioré une mesure du sommeil des bébés : leur plus longue période de sommeil. L'amélioration a été de 8,5 %, les bébés ayant suivi un entraînement au sommeil ayant dormi 204 minutes, contre 188 minutes pour les autres bébés.

Une autre partie de son hypothèse s'est également avérée correcte. Son équipe s'attendait à ce que les parents ayant suivi l'intervention déclarent avoir une meilleure humeur, un sommeil de meilleure qualité et moins de fatigue. Cette constatation, qui ne surprendra personne ayant déjà bercé ou allaité un nourrisson pour l'endormir plusieurs fois par nuit, s'est avérée exacte et, pour de nombreux experts et parents, constitue un aspect essentiel de l'apprentissage du sommeil.

Mais pour quiconque a déjà lu, googlé ou reçu des publicités sur les médias sociaux concernant le sommeil des nourrissons, le fait que les chercheurs en matière de formation au sommeil estiment que la formation n'est pas censée réduire le nombre de réveils d'un bébé - et qu'elle pourrait prolonger sa plus longue période de sommeil de 16 minutes seulement en moyenne - peut surprendre.

Les origines du terme "cry it out"

L'apprentissage du sommeil est un phénomène relativement nouveau, même dans les pays où il est désormais assez courant. Comme BBC Future l'a déjà couvert, avant le XIXe siècle, les nouveaux parents ne semblaient pas particulièrement préoccupés par le sommeil de leurs enfants. Cette situation a changé lorsque la révolution industrielle a entraîné des journées de travail plus longues et que l'ère victorienne a mis l'accent sur l'indépendance, même chez les bébés.

En 1892, le "père de la pédiatrie", Emmett Holt, est allé jusqu'à affirmer que les pleurs seuls étaient bons pour les enfants : "chez le nourrisson qui vient de naître, les pleurs dilatent les poumons", écrivait-il dans son populaire manuel d'éducation parentale intitulé The Care and Feeding of Children. Un bébé "devrait simplement être autorisé à 'pleurer'. Cela prend souvent une heure, et dans les cas extrêmes, deux ou trois heures. Une deuxième lutte durera rarement plus de 10 ou 15 minutes et une troisième sera rarement nécessaire."

Ce n'est toutefois que dans les années 1980 que les premiers "programmes" officiels de lutte contre le cri ont été introduits. En 1985, Richard Ferber a préconisé ce qu'il a appelé la méthode des "pleurs contrôlés" ou "extinction graduelle", en laissant l'enfant pleurer pendant des périodes de plus en plus longues. (Il a déclaré plus tard qu'il avait été mal compris et, contrairement à la croyance populaire, qu'il ne suggérerait pas cette approche pour chaque enfant qui ne dort pas bien). En 1987, Marc Weissbluth a conseillé de simplement mettre le nourrisson dans son berceau et de fermer la porte - ce qui a été baptisé "extinction non modifiée".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Alors que certains livres suggèrent une forme de pleurs contrôlés même pour les nouveau-nés, la plupart des chercheurs sur le sommeil mettent en garde contre cette pratique

En 2006, une étude portant sur 40 livres populaires sur l'art d'être parent a révélé que deux fois plus d'entre eux préconisaient la méthode des pleurs que celle de l'opposition. Certains livres suggèrent de suivre une certaine forme de pleurs contrôlés, même pour les nouveau-nés.

Il convient de noter que même les chercheurs qui préconisent des interventions en matière de sommeil, dont Hall, pensent que commencer si tôt - avant six mois, en fait - est une erreur. Ils disent également qu'ils ne recommanderaient pas l'apprentissage du sommeil pour les enfants qui pourraient être plus enclins à subir des dommages psychologiques, notamment les bébés qui ont subi un traumatisme ou qui ont été placés dans une famille d'accueil, ou les bébés au tempérament anxieux ou sensible. (Selon les experts en lactation, les mères qui allaitent ont une raison supplémentaire d'attendre jusqu'à six mois pour apprendre à dormir, car un sevrage nocturne précoce peut réduire l'approvisionnement).

Selon les chercheurs, les stratégies d'apprentissage du sommeil pour les bébés de moins de six mois ont peu de chances de fonctionner dans tous les cas. "La croyance que l'intervention comportementale pour le sommeil au cours des six premiers mois de la vie améliore les résultats pour les mères et les bébés est historiquement construite, néglige les problèmes d'alimentation et biaise l'interprétation des données", selon une analyse de 20 ans d'études pertinentes. "Il n'a pas été démontré que ces stratégies diminuent les pleurs du nourrisson, préviennent les problèmes de sommeil et de comportement dans l'enfance ultérieure, ou protègent contre la dépression postnatale."

Mme Hall a reçu un jour un appel téléphonique d'une grand-mère inquiète, disant que son fils et sa femme avaient emmené leur enfant de trois mois chez un entraîneur de sommeil. "L'entraîneur de sommeil avait été très intransigeant, et l'enfant, âgé de sept mois, avait d'énormes problèmes d'attachement", raconte Mme Hall. "Je lui ai simplement répondu par écrit que personne ne devrait jamais faire ça à un enfant de trois mois. Ils n'ont pas la permanence de l'objet, ils ne savent pas que si vous n'êtes pas dans la pièce, vous n'avez pas disparu de la planète. C'est psychologiquement dommageable.

"Et c'est là le problème avec les nombreuses personnes qui se contentent d'ouvrir un bureau et de commencer à travailler avec les parents en leur disant ce qu'ils doivent ou ne doivent pas faire, sans comprendre ce qu'ils font potentiellement à ces bébés."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour certains bébés, il n'y a pas de larmes, alors que pour d'autres, cela peut durer des heures de pleurs

Les réactions des bébés plus âgés peuvent varier. Pour certains, les pleurs sont brefs ou inexistants. Pour d'autres, les pleurs peuvent durer des heures, jusqu'à provoquer des vomissements (ce qui est assez courant pour être un sujet de conversation fréquent sur les forums consacrés à l'apprentissage du sommeil et pour être abordé dans les livres sur le sommeil des bébés, dont celui de Ferber). Et si des méthodes comme le camping - où les parents restent dans la chambre mais ne prennent pas le bébé, ne l'allaitent pas et ne le câlinent pas - sont souvent considérées comme plus douces, elles peuvent perturber et désorienter certains bébés plus que les stratégies plus dures et ont tendance à prendre plus de temps.

Quoi qu'il en soit, de nombreux parents estiment que l'apprentissage du sommeil est un rite de passage nécessaire, non seulement pour avoir eux-mêmes une bonne nuit de sommeil, mais aussi parce qu'on leur dit que leurs bébés dormiront mieux, plus longtemps et plus profondément, et qu'ils en ont besoin pour s'épanouir. Ce refrain est particulièrement courant dans le monde du coaching du sommeil, un secteur non réglementé où les honoraires de consultation peuvent atteindre des centaines de dollars.

Mais ce n'est pas tout à fait ce que montre la recherche.

Pleurer - mais toujours éveillé

L'une des rares études à long terme sur l'apprentissage du sommeil, par exemple, a comparé des bébés de huit mois qui ont été entraînés à l'aide de la méthode des pleurs contrôlés (attendre de plus en plus longtemps avant de répondre aux pleurs), ou du camping (s'asseoir avec le bébé jusqu'à ce qu'il s'endorme sans le prendre dans ses bras, et s'éloigner progressivement), par rapport à ceux qui continuaient à répondre à leur bébé normalement. Tous les bébés participant à l'essai, mené en Australie, ont été décrits par leurs mères comme ayant des problèmes de sommeil.

Dans les questionnaires qu'elles ont remplis, certaines mères ont indiqué que l'apprentissage du sommeil avait aidé leur bébé à court terme. Mais pas toutes. Quatre-vingt-quatre pour cent de celles qui ont utilisé les pleurs contrôlés et 49 % de celles qui ont utilisé le camping ont déclaré que ces approches étaient utiles. (Il convient également de noter que l'intervention que les mères ont le plus appréciée était très différente : "avoir quelqu'un à qui parler", considéré comme utile par 95 % d'entre elles).

Et pour celles qui ont trouvé une forme d'apprentissage du sommeil utile, les effets n'ont pas nécessairement duré. Deux mois après l'intervention, lorsque les bébés avaient 10 mois, 56% des mères ayant suivi un apprentissage du sommeil et 68% des autres mères ont déclaré que leurs bébés avaient toujours des problèmes de sommeil. À l'âge de 12 mois, 39 % des mères ayant suivi une formation sur le sommeil et 55 % des autres mères ont déclaré que leur bébé avait toujours des problèmes de sommeil.

Cela ne signifie pas seulement que l'apprentissage du sommeil ne fonctionne pas pour tous les bébés. Cela signifie également que, pour les familles qui ont trouvé l'apprentissage du sommeil efficace, il faut souvent le répéter pour que les effets soient durables. Cette constatation est confirmée par d'autres recherches : un questionnaire canadien a révélé qu'en moyenne, les parents avaient essayé de contrôler les pleurs entre deux et cinq fois au cours de la première année de vie de leur bébé.

À plus long terme, l'étude australienne a révélé que toute amélioration du sommeil constatée par les parents grâce à l'apprentissage du sommeil disparaissait à l'âge de deux ans.

Lorsque les enfants ont atteint l'âge de six ans, les chercheurs n'ont constaté aucune différence - négative ou positive - entre ceux qui avaient été entraînés à dormir et ceux qui ne l'avaient pas été, notamment en ce qui concerne leurs habitudes de sommeil, leur comportement, leur attachement ou leur taux de cortisol.

"Nous avons constaté qu'il n'y avait aucune différence dans le sommeil des enfants, ni dans leur comportement, et que les parents n'étaient pas plus durs, abusifs ou désengagés vis-à-vis de leurs enfants", a déclaré Harriet Hiscock, l'un des auteurs de l'étude et membre du National Health and Medical Research Council d'Australie.

La conclusion de l'étude selon laquelle l'apprentissage du sommeil peut réduire les problèmes de sommeil de certaines familles à court terme est conforme à un grand nombre de recherches. Une analyse de 52 études réalisée en 2006 et faisant autorité a révélé que plus de 80 % des enfants ayant bénéficié d'une intervention (comprenant des stratégies autres que les méthodes de pleurs, comme la mise en place d'une routine à l'heure du coucher) ont présenté "une amélioration cliniquement significative qui s'est maintenue pendant trois à six mois".

Mais aucune mesure objective du sommeil n'a été utilisée dans plus de 77 % des études incluses dans l'examen de 2006 - ce qui explique en partie pourquoi, sur les 52 études examinées, les chercheurs ont considéré que seules 11 d'entre elles présentaient des données de haute qualité. Aucune mesure objective n'a non plus été utilisée dans l'étude de Hiscock. Comme le souligne une revue de la recherche sur l'apprentissage du sommeil, "il y a des faiblesses" même dans de nombreux essais contrôlés randomisés, "car de nombreuses études d'intervention ont utilisé les rapports des parents, des questionnaires et des journaux, et non des mesures objectives comme les données actigraphiques, comme résultats".

Les recherches menées à l'aide d'une mesure objective telle que l'actigraphie, en revanche, n'ont révélé aucune différence réelle en matière de sommeil entre les nourrissons qui avaient été entraînés à dormir et ceux qui ne l'avaient pas été. L'étude de Hall n'est pas la seule. Une étude canadienne portant sur 246 mères et leurs nouveau-nés n'a révélé "aucune différence significative" dans le nombre de réveils ou la durée du sommeil entre les bébés. Il est intéressant de noter que les mères qui ont appris à leur bébé à dormir ont dormi seulement six minutes de plus que celles qui n'ont pas appris à dormir. Une étude portant sur 802 familles en Nouvelle-Zélande a révélé qu'il n'y avait "aucun effet significatif de l'intervention sur les résultats du sommeil" à six mois, les réveils nocturnes ayant diminué de 8 % et la durée du sommeil ayant augmenté de six minutes chez les bébés que l'on laissait s'endormir seuls, par rapport aux bébés que l'on berçait ou que l'on nourrissait pour les endormir.

Une très petite étude portant sur 43 nourrissons et comparant trois groupes - pleurs contrôlés, coucher progressif (où les bébés sont mis au lit si tard qu'ils s'endorment facilement, l'heure du coucher étant ensuite avancée progressivement) et un groupe témoin - a été largement rapportée lors de sa publication comme démontrant la réussite de l'apprentissage du sommeil, les parents des groupes non contrôlés signalant que leurs bébés se réveillaient moins et dormaient plus longtemps. Mais, là encore, ces résultats n'ont pas été obtenus par une mesure objective. Comme l'ont noté les auteurs de l'étude, "aucun changement significatif du sommeil n'a été constaté en utilisant l'actigraphie objective, ce qui suggère que l'agenda du sommeil et l'actigraphie mesurent des phénomènes différents (par exemple, l'absence de pleurs du nourrisson par les parents par rapport aux mouvements du nourrisson, respectivement), ce qui suggère également que les nourrissons peuvent encore être éveillés mais ne le signalent pas aux parents".

Selon la chercheuse Jodi Mindell, directrice associée du Sleep Center de l'hôpital pour enfants de Philadelphie et elle-même partisane de l'apprentissage du sommeil, la raison en est simple : le principal objectif de l'apprentissage du sommeil n'est pas d'empêcher les bébés de se réveiller ou de les aider à dormir davantage. Il s'agit de leur apprendre à se rendormir tout seuls, plutôt que de réveiller leurs parents.

"Tous les bébés se réveillent fréquemment pendant la nuit. Il s'agit simplement de savoir s'ils ont ou non la capacité de se rendormir de manière autonome", explique-t-elle.

"Je ne m'attends pas à ce que les bébés se réveillent moins fréquemment. Je ne m'attends pas toujours à ce qu'ils dorment davantage selon une mesure objective."

Ces réveils fréquents peuvent être difficiles pour les parents, mais ils jouent un rôle important dans la sécurité et la santé des bébés. Comme nous l'avons déjà dit, les bébés ont évolué et se réveillent fréquemment pour se nourrir, s'occuper d'eux et se protéger, notamment contre le syndrome de mort subite du nourrisson.

Même lorsqu'elle est menée sous forme d'essai contrôlé randomisé avec une mesure objective, la recherche sur l'apprentissage du sommeil présente d'autres difficultés. Il semblerait, par exemple, que les participants à l'essai puissent ressentir plus de pression pour suivre une intervention sur le sommeil qu'ils ne l'auraient fait autrement, ce qui soulève des questions quant à l'applicabilité de ces résultats aux parents de tous les jours - un phénomène qui n'est guère propre à la recherche sur le sommeil en pédiatrie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les réveils fréquents peuvent être difficiles pour les parents, mais ils jouent un rôle important dans la sécurité et la santé des bébés

Prenons l'exemple du questionnaire au Canada : seuls 14% des parents ont déclaré que les pleurs contrôlés éliminaient tous les réveils nocturnes, et près de la moitié ont dit qu'ils ne réduisaient pas du tout les réveils - des résultats qui, selon les chercheurs, indiquent "que les parents dans la communauté ont beaucoup moins de succès avec l'extinction graduelle que les parents dans les milieux cliniques/de recherche".

Cet écart est logique, surtout si l'on considère que nombre de ces essais ont été menés par des cliniques du sommeil ou leurs chercheurs, explique Helen Ball, directrice du Durham Infancy and Sleep Centre, professeur d'anthropologie à l'université de Durham et critique de longue date des méthodes d'apprentissage du sommeil fondées sur les pleurs. "Les personnes qui mènent ces essais ont un état d'esprit particulier", dit-elle - par exemple, que l'apprentissage du sommeil fonctionne - ce qui peut se traduire par une plus grande adhésion des participants à l'intervention.

"Je suis toujours un peu sceptique quant au fait que les données produites par ces études soient réellement applicables à la vie réelle."

Apaisé ou stressé ?

Si les bébés entraînés à dormir se réveillent encore fréquemment, mais sans pleurer ni faire de signaux, cela soulève un autre débat au cœur de l'entraînement au sommeil. Lorsqu'ils se réveillent, ces bébés apprennent-ils réellement à se calmer à partir d'un état de stress (autorégulation émotionnelle) ? Ou sont-ils tout aussi stressés et ont-ils besoin de soins lorsqu'ils se réveillent, mais ont-ils simplement appris que s'ils pleurent, personne ne répondra ?

De nombreux chercheurs spécialisés dans l'apprentissage du sommeil croient fermement à la première hypothèse. "Ne sous-estimez pas les capacités des enfants à s'autoréguler", déclare Hall, la chercheuse en sommeil pédiatrique qui a utilisé l'actigraphie dans son étude portant sur 235 familles canadiennes. "Les parents peuvent les aider à apprendre à s'autoréguler en leur donnant des occasions de le faire. C'est ainsi que l'on peut considérer l'auto-apaisement - c'est une occasion de se calmer."

Il est difficile de mesurer objectivement si les bébés s'apaisent réellement ou s'ils ont simplement renoncé à appeler à l'aide.

L'un des moyens consiste à mesurer le taux de cortisol, souvent appelé l'hormone du stress. Mais le cortisol augmente et diminue en réponse à d'autres facteurs que le stress, et les études qui l'ont mesuré ont donné des résultats mitigés. L'une d'entre elles a révélé que le taux de cortisol des bébés était élevé juste après une intervention sur le sommeil, mais il n'y avait pas de groupe témoin de bébés non entraînés auquel le comparer. La petite étude portant sur 43 nourrissons a révélé que le cortisol diminuait, mais elle n'a mesuré le cortisol qu'une semaine après l'intervention. Et pour tenter de savoir si l'apprentissage du sommeil entraînait des niveaux de stress élevés à long terme, une troisième étude, l'étude longitudinale de Hiscock en Australie, a prélevé des échantillons de cortisol cinq ans plus tard et n'a trouvé aucune différence entre les cohortes.

"J'ai personnellement un problème avec les études sur le cortisol", déclare Mindell. "Le cortisol change tout au long de la journée. Même l'échantillonnage du cortisol est très difficile. Il repose sur de nombreux éléments, notamment le nombre d'heures d'éveil d'une personne, la manière dont il est échantillonné - c'est une chose compliquée. Les gens pensent souvent que si nous mesurons le cortisol, nous saurons si le bébé est stressé ou non".

Même le terme "auto-apaisement" a une histoire confuse. Inventé par le chercheur sur le sommeil Thomas Anders dans les années 1970, il est souvent utilisé comme synonyme de l'idée que les bébés peuvent s'autoréguler. Pour Anders, cependant, un bébé qui s'auto-apaise est simplement un bébé qui se rendort sans intervention parentale - il n'essayait pas de quantifier son niveau de stress.

Parmi les quelques études qui ont examiné les résultats à court et à long terme de l'apprentissage du sommeil, aucune n'a trouvé d'effet sur l'attachement ou la santé mentale du bébé. L'étude de Hiscock, par exemple, l'étude longitudinale la plus vaste et la plus longue réalisée sur l'apprentissage du sommeil, a révélé que les enfants ayant bénéficié d'un apprentissage du sommeil n'étaient pas plus susceptibles d'avoir un attachement insécurisant à l'égard de la personne qui s'occupe d'eux à l'âge de six ans que leurs pairs. (Des experts comme Hiscock affirment qu'ils n'ont connaissance d'aucune étude portant sur les effets potentiels à long terme des pleurs à répétition, mais uniquement sur l'extinction modifiée. Les chercheurs ont également examiné des bébés en bonne santé âgés d'au moins six mois. Ces résultats ne sont donc pas nécessairement applicables aux nourrissons entraînés à des âges plus jeunes, ou d'une autre manière).

Comme d'autres études longitudinales, l'étude d'Hiscock a perdu le contact avec un certain nombre de familles au moment du suivi final : 101 des 326 familles initiales. Cela signifie qu'il est théoriquement possible que l'apprentissage du sommeil ait eu un effet négatif ou positif à long terme sur certains enfants, mais que leurs expériences n'aient pas été prises en compte. Il est toutefois plus probable que les effets d'une intervention unique se soient tout simplement "dissipés" au bout de six ans, explique le Dr Hiscock.

Les avantages de la réponse

Une autre façon d'examiner la question de l'autorégulation est de considérer le développement du cerveau des bébés - et ses limites. Les bébés humains naissent très immatures sur le plan neurologique par rapport aux autres mammifères, avec un cerveau dont la taille représente environ un tiers de celle d'un adulte. Le cortex préfrontal, le "foyer" de la régulation des émotions dans le cerveau, est l'une des dernières parties du cerveau à arriver à maturité, ne se développant pleinement qu'au milieu de la vingtaine.

Par conséquent, tout au long de la petite enfance et de l'enfance, le cerveau compte sur la "corégulation" - l'aide d'un soignant apaisant - pour se calmer. Dans une position adoptée par l'Académie américaine de pédiatrie, par exemple, le Conseil scientifique national sur l'enfant en développement définit une réponse "positive" au stress comme étant celle qui résulte d'un stress bref, "léger à modéré", et qui repose sur "la disponibilité d'un adulte attentif et réceptif qui aide l'enfant à faire face au facteur de stress, fournissant ainsi un effet protecteur qui facilite le retour des systèmes de réponse au stress à l'état de base".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tout au long de la petite enfance et de l'enfance, le cerveau s'appuie sur la "corégulation" - l'aide d'un soignant apaisant - pour se calmer

En particulier, l'une des périodes les plus cruciales pour le développement de la régulation émotionnelle se situe entre six et douze mois, affirme Dan Siegel, professeur clinicien de psychiatrie à la faculté de médecine de l'université de Californie à Los Angeles et auteur de nombreux ouvrages sur le développement de l'enfant, dont The Whole-Brain Child. "La seconde moitié de la première année de vie est un grand moment d'apprentissage de l'autorégulation", explique-t-il. C'est pourquoi, selon lui, il peut être justifié d'attendre au moins jusqu'à la fin de la première année avant d'apprendre à dormir.

Bien que les mesures du cortisol doivent être prises avec un grain de sel, les scientifiques soulignent que les études montrent régulièrement que les bébés de parents moins réactifs ont des niveaux de cortisol plus élevés, en particulier après un événement stressant. Les chercheurs ont constaté, par exemple, que les nouveau-nés dont la mère était plus "sensible" à leur égard pendant le bain - c'est-à-dire qu'elle était consciente des communications de son enfant et y répondait de manière appropriée et rapide - régulaient mieux leur taux de cortisol lorsqu'on les sortait du bain. Les niveaux de cortisol des enfants de sept mois dont les mères étaient moins sensibles mettaient également plus de temps à se réguler après une situation stressante.

Cela n'est pas moins vrai pendant la nuit. Une étude a révélé que le fait de répondre à des nourrissons de trois, six et neuf mois pendant la nuit était associé à une baisse du taux de cortisol chez le nourrisson. Une autre étude a révélé que les jeunes enfants dont les mères étaient émotionnellement disponibles au moment du coucher - y compris en répondant à leur bébé dans la minute qui suit ses pleurs - présentaient des niveaux de cortisol inférieurs à ceux des bébés dont les mères étaient moins réactives (bien que, là encore, nous devions être prudents quant à la surinterprétation de la signification des résultats concernant le cortisol). "Comme les nourrissons peuvent être particulièrement fatigués au moment du coucher, leur tolérance au stress peut être réduite et ils ont donc besoin d'une aide supplémentaire pour réguler leurs émotions", ont écrit les chercheurs. "Ainsi, la capacité des parents à apaiser leurs enfants et à créer un environnement calme et sûr qui leur permet de s'endormir peut être particulièrement pertinente pour les processus de régulation des nourrissons tels que la sécrétion de cortisol."

Pendant ce temps, un grand nombre de recherches ont montré que la réactivité constante d'un soignant est "le plus souvent associée au développement linguistique, cognitif et psychosocial", y compris une meilleure acquisition du langage, moins de problèmes de comportement et moins d'agressivité, une intelligence plus élevée et un attachement plus sûr.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des soins chaleureux et attentifs ont été associés à toute une série d'avantages pour les bébés et les enfants, notamment un attachement plus sûr

Pour les chercheurs, comme ceux qui ont constaté que les bébés avaient un taux de cortisol plus faible lorsqu'on leur répondait pendant la nuit, le risque de stress est à plus long terme. "Étant donné que les expériences précoces de stress peuvent programmer l'axe HPA (hypothalamo-hypophyso-surrénalien) pour qu'il soit plus réactif au stress, ce qui augmente le risque de problèmes de santé physique et mentale plus tard dans la vie, nos résultats suggèrent que le rôle des parents dans le contexte du sommeil du nourrisson peut jouer un rôle important dans la façon dont l'enfant réagit au stress pendant toute son enfance", écrivent-ils.

De plus, pour les nourrissons préverbaux, les pleurs sont l'une de leurs seules formes de communication, en particulier s'ils essaient de réveiller leurs parents endormis - ce qui suscite des inquiétudes quant à l'impact d'une intervention visant spécifiquement à "éteindre" leurs pleurs. (Les détracteurs de la technique des pleurs font remarquer que cette intention et cet objectif final sont l'une des différences entre un bébé qui pleure dans le cadre d'un apprentissage du sommeil et une situation où un bébé pleure mais où un parent peut être incapable d'apporter son niveau habituel de réconfort, par exemple en conduisant).

Et si un nourrisson se réveille régulièrement et fréquemment ou a du mal à se calmer, cela peut être le signe d'un problème de santé sous-jacent, comme un reflux ou un attachement de la langue, il est donc important d'écarter d'abord toute raison médicale aux problèmes de sommeil.

Les détracteurs de l'apprentissage du sommeil affirment également que nous ne posons peut-être tout simplement pas les bonnes questions, ou n'utilisons pas les bons outils scientifiques, pour comprendre pleinement les risques potentiels.

"Je pense que [l'attachement et les niveaux de cortisol] sont juste deux choses que nous avons des outils pour mesurer. C'est donc pour cela qu'ils ont été choisis", déclare M. Ball.

Des personnalités différentes

Il existe un autre facteur de complication : la mesure dans laquelle la personnalité individuelle d'un bébé joue un rôle dans le fait qu'il s'endorme tout seul ou que l'apprentissage du sommeil soit un succès.

Par exemple, des recherches ont montré que plus les parents aident activement leurs enfants à s'endormir, plus il leur faut du temps pour apprendre à dormir de manière autonome. Cela est souvent interprété comme signifiant que vous devez laisser votre bébé se débrouiller ou l'entraîner à dormir pour qu'il devienne un dormeur indépendant. Mais il s'agit d'études d'observation. Il se pourrait donc que les bébés qui ont besoin d'être apaisés pour s'endormir aient des parents qui réagissent en les apaisant.

En effet, d'autres recherches ont montré que les bébés au tempérament plus difficile dorment aussi moins bien - et que les parents réagissent davantage à leur égard la nuit. Une étude longitudinale a révélé que si les bébés dormaient mal, leurs parents étaient plus susceptibles d'adopter des comportements pour les aider à se calmer, même lorsqu'ils étaient tout petits. Les chercheurs écrivent que ces résultats "suggèrent que les problèmes de sommeil précoces sont plus prédictifs des troubles du sommeil futurs que les comportements parentaux qui interviennent".

Des recherches récentes ont également montré que les enfants au tempérament plus sensible (parfois surnommés "enfants orchidés") peuvent réagir plus fortement à leur environnement - en étant par exemple plus négativement affectés par le stress.

En effet, certains enfants restent calmes et sereins même lorsque la personne qui s'occupe d'eux s'éloigne momentanément, expliquent les chercheurs du sommeil. D'autres deviennent contrariés et frustrés. C'est le signe, disent-ils, que certains enfants apprennent à s'autoréguler plus tôt que d'autres.

"Cela signifie que vous devez faire très attention, lorsque vous donnez des suggestions aux parents sur la façon de gérer les problèmes de sommeil, à tenir compte de ces différences dans l'anxiété de séparation", déclare Hall.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La personnalité du bébé joue un rôle dans le fait qu'il s'endorme seul ou qu'il ait besoin de l'aide et du réconfort d'une personne qui s'occupe de lui

Ces différences de tempérament peuvent contribuer à expliquer pourquoi l'apprentissage du sommeil (ou, d'ailleurs, les suggestions du type "couchez votre bébé somnolent mais éveillé") semble fonctionner à merveille pour certaines familles, qui constatent que leur bébé ne fait que grimacer avant de s'endormir, et ne fonctionne pas du tout pour d'autres, dont le nourrisson peut sangloter pendant des heures et des jours. Le questionnaire des parents canadiens, par exemple, a révélé que 25 % d'entre eux ont déclaré avoir utilisé les pleurs contrôlés pendant des périodes de plus de deux semaines d'affilée - 13 % ont même essayé pendant plus d'un mois. (Le conseil de Mindell : "Tenez bon pendant sept à dix jours, et après sept à dix jours, si cela ne fonctionne pas, faites une pause. Ne continuez pas à suivre cette voie").

Il convient également de noter que, dans leurs premiers résultats, les études font généralement état d'un résultat moyen, qui ne reflète pas les variations de l'expérience de chaque famille, notamment celles qui se situent aux extrêmes, comme celles pour qui l'apprentissage du sommeil a été un succès retentissant ou un échec total.

Compte tenu de ces différences individuelles, lorsqu'il s'agit d'aider un enfant à acquérir une nouvelle compétence, Siegel encourage les parents à tenir compte de la "zone de développement proximal". La partie inférieure de la zone correspond à ce que l'enfant peut faire par lui-même, tandis que la partie supérieure correspond à une compétence plus complexe que vous devez réaliser avec l'enfant. "La meilleure transmission des compétences se fait à l'intérieur de la zone. Laisse-moi t'apprendre à le faire. Voici comment tu te brosses les dents. Maintenant, voyons si tu peux le faire tout seul. Oh, tu ne peux vraiment pas, d'accord.' 'Ok, maintenant tu as un mois de plus, et maintenant tu peux'", dit-il.

Tout le monde ne croit pas que s'endormir de manière autonome est une compétence, soulignant que cela se produit normalement au cours du développement, avec ou sans enseignement, et que, contrairement à la marche à quatre pattes, par exemple, cela peut être quelque chose qui va et vient (un enfant peut s'installer seul à la crèche mais pas à la maison, ou pendant quelques mois puis s'arrêter). Mais s'il s'agit d'une compétence, il est plus efficace de travailler dans cette zone, sans pousser l'enfant au-delà de ses limites, dit Siegel.

Alors comment savoir ce qu'est la limite ? Est-ce que 15 minutes de pleurs signifient que l'étape que vous essayez d'enseigner est trop avancée pour l'enfant à ce moment-là ? Une heure ?

"Je ne peux pas répondre en tant que scientifique", dit Siegel. "Mais intuitivement, en tant que parent, thérapeute, éducateur, si en cinq minutes, votre enfant ne trouve pas le moyen de l'amener dans un état plus calme, alors sa zone de développement proximal a été poussée, je pense, au-delà de ses limites. Et alors vous voudriez lui apporter votre soutien."

La difficulté réside dans le fait que l'apprentissage du sommeil repose sur l'idée que vous "récompensez" les pleurs d'un enfant si vous lui répondez, en lui apprenant que vous répondrez s'il vous fait signe - c'est donc exactement ce que les programmes basés sur l'extinction disent de ne pas faire.

Fatigue familiale

Les chercheurs ont tendance à se concentrer sur l'impact potentiel de l'apprentissage du sommeil sur les bébés - ce qui est logique, puisqu'ils sont les membres les plus vulnérables et sans défense de la cellule familiale. Mais il est évident que l'apprentissage du sommeil touche aussi le reste de la famille.

Il est à noter que cela peut aller dans les deux sens : certains parents regrettent profondément d'avoir utilisé une méthode d'extinction avec leurs petits, par exemple, surtout si cela va à l'encontre de leur instinct. En moyenne, selon le questionnaire canadien, les parents ont tendance à trouver les pleurs contrôlés "assez stressants", tant pour eux que pour leur enfant. "On met en danger la santé mentale des parents en allant à l'encontre de leur instinct, car je pense que cela les rend anxieux quant à ce qu'ils veulent faire (réconforter leur bébé) par rapport à ce qu'ils finissent par faire (le laisser pleurer). Et puis, je pense qu'il est vraiment difficile de savoir ce que l'on risque au nom du bébé", explique Mme Ball.

Ce que l'on entend le plus souvent, cependant, c'est que l'apprentissage du sommeil peut aider les familles, et certaines recherches le confirment. L'étude de Hiscock a révélé que les mères de bébés ayant bénéficié d'un apprentissage du sommeil étaient moins susceptibles d'être déprimées lorsque le bébé avait deux ans. D'autres recherches ont montré que les pères d'enfants de quatre mois ayant des problèmes de sommeil étaient plus en colère contre leur bébé et présentaient davantage de symptômes dépressifs, et que les problèmes de sommeil des nourrissons étaient associés à une moins bonne santé, tant chez les mères que chez les pères.

La santé mentale d'un parent peut à son tour influer sur les habitudes de sommeil du nourrisson : une petite étude utilisant l'actigraphie a révélé que les mères déprimées étaient plus susceptibles d'avoir des bébés dont le sommeil était plus perturbé. La mauvaise santé mentale d'un parent peut également exposer les bébés à un risque plus élevé d'attachement insécurisant.

L'étude de Hall s'est également penchée sur cet élément. Si l'actigraphie a montré que les bébés dormaient et se réveillaient de la même manière, qu'ils aient été éduqués au sommeil ou non, la perception de la situation par leurs parents était très différente. À six semaines, les parents de seulement 4 % des nourrissons ayant bénéficié d'un apprentissage du sommeil, contre 14 % des nourrissons du groupe témoin, ont déclaré que leur enfant avait un grave problème de sommeil. En outre, les niveaux de fatigue, la qualité du sommeil et l'humeur dépressive des parents se sont tous améliorés de manière significative.

Bien que ces résultats soient assortis de certaines réserves, comme le fait qu'ils puissent s'appliquer principalement aux mères qui présentent déjà des symptômes de dépression, de nombreux experts y voient un argument de poids en faveur de l'apprentissage du sommeil pour améliorer le bien-être de toute la famille.

"Si nous ne sommes pas en bonne santé et ne fonctionnons pas en tant que parents, il est très difficile de s'occuper de nos enfants et de leur donner l'amour et l'éducation dont ils ont besoin", déclare Hiscock. "Certaines personnes disent qu'il faut faire passer le bébé en premier et ne pas s'inquiéter du parent, et je pense que c'est faux, car si la mère n'est pas en bonne santé et ne s'épanouit pas, il est difficile d'avoir un bébé en bonne santé et qui s'épanouit. C'est une dynamique de relation - ce n'est pas l'un ou l'autre."

Les universitaires qui s'opposent à l'apprentissage du sommeil reconnaissent que ces facteurs sont importants. Selon eux, le problème réside dans le fait que de nombreux parents se voient simplement conseiller d'apprendre à dormir à leur enfant, sans qu'on leur parle des nuances - comme le fait que cela ne fonctionne pas pour tous les bébés ou que cela doit souvent être répété - et sans qu'on leur présente d'autres options.

"Je pense que cette méthode est souvent vendue aux parents qui ont l'impression d'être dans une situation difficile et qu'ils doivent apprendre à dormir à leur enfant pour pouvoir survivre. Mais en fait, je pense que nous devons les aider à trouver d'autres stratégies bien avant qu'ils n'en arrivent à ce point de crise", explique Mme Ball.

Ball et James McKenna, fondateur et directeur du Mother-Baby Behavioral Sleep Laboratory de l'université de Notre Dame, ont constaté que le partage du lit, ou co-sommeil, était une stratégie efficace pour certaines familles à faible risque. De petites études ont montré que les mères déclarent avoir un meilleur sommeil lorsqu'elles partagent leur lit que lorsqu'elles dorment séparément de leur nourrisson, même si les mesures objectives ne révèlent que des changements modestes de leur sommeil, et si les recherches ont montré que si les nourrissons qui partagent leur lit se réveillent plus fréquemment, leur temps total d'éveil ne diffère pas de celui des dormeurs solitaires. (Le Lullaby Trust présente ici des lignes directrices pour un partage du lit en toute sécurité).

Crédit photo, Kathryn O'Donnell Légende image, Certains experts suggèrent aux familles à faible risque de partager leur lit ou de dormir ensemble

Il existe d'autres stratégies sur lesquelles les chercheurs des deux côtés du débat s'accordent. La mise en place d'une routine au moment du coucher en est une. Une étude co-rédigée par Mindell a révélé que le fait de suivre une routine à l'heure du coucher est lié au fait que les enfants s'endorment plus rapidement, se réveillent moins et dorment plus longtemps. La mise en place d'une routine est même efficace lorsque c'est la seule stratégie de sommeil suivie par les familles : un essai contrôlé randomisé portant sur 405 enfants âgés de sept à 36 mois a révélé que ceux à qui l'on avait attribué au hasard une routine en trois étapes comprenant un bain, un massage ou une lotion, et une activité calme comme la lecture, dormaient mieux et plus longtemps que les bébés à qui l'on n'avait pas attribué de routine.

Ball, qui a récemment travaillé avec d'autres chercheurs pour adapter le programme de sommeil australien Possums en une version destinée aux praticiens du NHS britannique, souligne également que nous nous rendons souvent les choses encore plus difficiles.

"Nous avons cette obsession culturelle de mettre les enfants au lit à sept heures du soir", dit-elle. "Mais la plupart des bébés vont avoir besoin d'une autre tétée avant que leurs parents aillent se coucher. Et généralement, quand un bébé s'endort, le premier bloc de sommeil est le plus long de la nuit." Ces quatre premières heures de sommeil sont également celles où nous avons la plupart de notre sommeil profond. "Donc, si vous faites coïncider votre période de sommeil le plus profond avec le moment où votre bébé a sa plus longue période de sommeil en allant vous coucher en même temps qu'eux, vous maximisez les bénéfices. Pourquoi sommes-nous assis en bas à regarder la télévision ? Quand on dit ce genre de choses aux parents, certains disent : "nous voulons du temps pour nous, nous voulons du temps sans enfant". Eh bien, c'est votre choix. Vous échangez cela contre du sommeil".

Donner aux parents plus de soutien et d'informations peut également être utile. Rappelez-vous l'intervention qui a été considérée comme utile par la plupart des mères dans l'étude longitudinale de Hiscock : "avoir quelqu'un à qui parler". Un pourcentage plus élevé de parents a également jugé utile d'en savoir plus sur les causes de l'aggravation du sommeil de leur enfant et sur les habitudes de sommeil normales que sur les pleurs contrôlés. De même, les mères ont été plus nombreuses à juger utile de recevoir des conseils sur la façon de veiller à leur propre bien-être et d'obtenir des informations sur la gestion des mannequins que de faire du camping.

De manière plus générale, les critiques soulignent également que le sommeil des bébés est un problème de société. De nombreuses familles modernes comptent sur deux revenus et n'ont que peu ou pas de congé parental - des aspects qui poussent les parents à obtenir rapidement une bonne nuit de sommeil, souvent bien avant que le nourrisson ne soit prêt, du point de vue de son développement, à le faire tout seul, sans encouragement. Il est courant de voir des appels en faveur d'un meilleur (ou d'un quelconque) congé de maternité ou de paternité dans les cercles anti-crieurs.

Que les familles choisissent ou non d'apprendre à dormir, il y a une bonne nouvelle : à terme, avec ou sans apprentissage, la plupart des enfants cessent d'avoir besoin de l'aide d'un soignant la nuit.

Une étude portant sur plus de 4 000 enfants, par exemple, a révélé que 71 % des enfants de cinq mois qui se réveillaient régulièrement la nuit ont cessé de le faire à l'âge de 20 mois, et 89 % à l'âge de 4 ans et demi. (Ceux qui se réveillaient fréquemment lorsqu'ils étaient nourrissons étaient également plus susceptibles de se réveiller lorsqu'ils étaient d'âge préscolaire, mais là encore, il est difficile de déterminer dans quelle mesure cela est dû au tempérament : un bébé qui se réveille peut également être plus susceptible d'être un enfant qui se réveille).

En conclusion, l'apprentissage du sommeil est-il nécessaire ?

"Cela ne vaut la peine de le faire que si les parents le veulent et considèrent que c'est un problème pour lequel ils ont besoin d'aide", déclare Hiscock. "Je rencontre des parents qui peuvent se lever trois, quatre, cinq fois par nuit, mais qui sont heureux de l'être, ou qui s'en accommodent et le gèrent."

Mindell est d'accord. "Si vous bercez un bébé pour l'endormir à l'âge de quatre mois, qu'il se réveille une fois par nuit, que cela fonctionne pour la famille, pourquoi voudriez-vous gâcher le succès ? Pourquoi faire un apprentissage du sommeil ?