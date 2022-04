Élection présidentielle en France : qui défie Emmanuel Macron pour la présidence ?

Crédit photo, Getty Images

Douze candidats sont en lice pour la présidence française le mois prochain, alors que le président sortant Emmanuel Macron revendique un second mandat.

Les électeurs se rendront aux urnes pour le premier tour le 10 avril et, dans l'hypothèse où aucun candidat ne remporterait la majorité, les deux premiers candidats participeront à un second tour deux semaines plus tard.

Le gagnant aura le pouvoir de façonner la France et son rôle clé en Europe pour les cinq prochaines années. Nous examinons ici les quatre femmes et les huit hommes qui briguent la présidence et évaluons leurs chances de l'emporter.

Emmanuel Macron, La République en Marche !

Crédit photo, EPA

Lorsqu'il est devenu le plus jeune président de l'histoire de la France en 2017, il a scellé une ascension fulgurante, survenue moins d'un an après avoir lancé un mouvement politique centriste pour défier les partis traditionnels. Cinq ans plus tard, à 44 ans, il continue de dominer la politique française et semble prêt à être réélu.

Il est entré à l'Élysée comme un inconnu, un ancien ministre de l'économie qui n'avait jamais brigué de mandat électif auparavant. Protégé du président socialiste François Hollande, il a balayé les anciennes loyautés politiques, ce qui, pour de nombreux électeurs, le distingue de la classe dirigeante.

Il est arrivé au pouvoir avec 66,1 % des voix, battant facilement la candidate d'extrême droite Marine Le Pen.

Il a dû naviguer dans des eaux politiques agitées pour faire passer des réformes controversées.

Il a facilité le licenciement des travailleurs par les entreprises, réduit les impôts et introduit des lois de sécurité strictes pour lutter contre le terrorisme. Mais il a été contraint d'abandonner une proposition de taxe sur les carburants en 2018 après des semaines de troubles alimentés par les manifestations des gilets jaunes.

D'autres réformes, dont la promesse de ramener le taux de chômage de plus de 10 % à 7 % d'ici 2022, ont été frappées par la pandémie de Covid, bien que le chômage soit actuellement ramené à 7,4 %.

Les restrictions strictes de la France en matière de Covid ont été en grande partie supprimées, et Emmanuel Macron se lance dans la course en ayant joué un rôle européen dominant avant et pendant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Il propose désormais le plein emploi d'ici cinq ans, une réduction des impôts de 15 milliards d'euros (12,5 milliards de livres sterling) par an pour les ménages et les entreprises, et le financement de son programme par une augmentation progressive de l'âge de la retraite de 62 à 65 ans.

Il a dû revoir son projet controversé de conditionner l'allocation de retour à l'emploi pour les chômeurs, le RSA, à 15 à 20 heures de travail par semaine. M. Macron veut également investir dans les forces armées, en doublant la force de réserve de la France.

Quelles sont ses chances ?

M. Macron a de très fortes chances de l'emporter, les sondages le plaçant largement en tête de ses principaux rivaux. En cette période de guerre en Europe, il est considéré comme un homme d'État bien plus que les autres.

Marine Le Pen - Rassemblement National

Crédit photo, Reuters

Marine Le Pen était la dauphine d'Emmanuel Macron en 2017 et cette fois-ci, elle est aussi sa plus proche rivale avant le premier tour.

Sa famille est synonyme d'extrême droite en France depuis des décennies. Cependant, elle ne peut plus s'arroger le vote de la droite dure en raison de la forte pression exercée par son féroce rival Éric Zemmour. Certains membres de son équipe sont passés dans son camp, dont sa propre nièce.

Acteur politique en France depuis des années, Marine Le Pen est devenue eurodéputée avant de concrétiser ses ambitions présidentielles. Après sa défaite présidentielle en 2017, elle a rebaptisé son parti, le Front national, Rassemblement national.

Elle a depuis élaboré un message anti-immigration et anti-UE cohérent qui a trouvé un écho auprès des électeurs mécontents.

Elle a par le passé exprimé son admiration pour le Russe Vladimir Poutine, mais condamne désormais son invasion de l'Ukraine tout en mettant en garde contre le risque de sanctions pour l'économie française.

Aujourd'hui âgée de 53 ans, elle a promis de mettre fin aux abus du droit d'asile, avec un référendum sur la restriction de l'immigration. Elle cherche également à transformer l'Union européenne en une alliance de nations non soumises aux lois européennes.

Quelles sont ses chances ?

Il s'agit de sa troisième candidature à la présidence (elle est arrivée troisième à l'élection de 2012). Elle est en deuxième position dans les sondages et espère défier à nouveau M. Macron au second tour de la présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon - La France Insoumise

Crédit photo, Reuters

Le candidat le plus fort de la gauche est l'agitateur vétéran Jean-Luc Mélenchon, un critique acharné des politiques économiques d'Emmanuel Macron et un soutien de premier plan des manifestations des gilets jaunes.

Bien que peu de gens croient qu'il puisse aller jusqu'à la présidence, il a mené une campagne solide et se considère comme une "tortue astucieuse", dépassant certains des lièvres dans la course.

M. Mélenchon a abandonné une carrière dans l'enseignement et le journalisme pour la politique de gauche dans les années 1970. Il a été brièvement ministre de l'éducation sous le Premier ministre socialiste Lionel Jospin mais, au début des années 2000, il a été déçu par la dérive droitière du parti socialiste.

Après avoir créé un nouveau parti de gauche, il est devenu député européen et s'est présenté deux fois à la présidence sous le titre La France Insoumise - France Unbowed.

Il a obtenu 19,6 % des voix en 2017, en promettant une augmentation des dépenses publiques, un taux d'imposition maximal de 90 % et une réforme constitutionnelle radicale pour une Sixième République française.

Cette fois-ci, il promet d'abaisser la retraite de deux ans, à 60 ans, alors que M. Macron vise à l'augmenter, et il souhaite une forte hausse du salaire minimum.

Ses détracteurs l'ont accusé d'être trop indulgent envers le président Poutine, et il a fait pression pour quitter l'OTAN et faire de la France un État non aligné.

Quelles sont ses chances ?

Il est de loin le plus fort parmi un ensemble de candidats de gauche, mais sa position molle sur la guerre en Ukraine pourrait rebuter des électeurs potentiels.

Valérie Pécresse - Les Républicains

Crédit photo, Reuters

"Je suis prête à être la première femme présidente de la République", a déclaré Valérie Pécresse en déclarant sa candidature en juillet de l'année dernière.

Lorsque les Républicains de droite français l'ont choisie pour être leur toute première femme candidate à la présidence, elle a rapidement grimpé dans les sondages, mais son étoile a chuté depuis, sur fond d'accusations de campagne désordonnée et de défections au sein de son parti. Un test Covid positif a aggravé la situation, la contraignant à l'isolement.

Depuis 2015, elle est la première femme à diriger le conseil régional d'Île-de-France, qui couvre Paris. Elle s'est décrite comme "un tiers de Margaret Thatcher et deux tiers d'Angela Merkel".

Parlant quatre langues, dont le russe, elle est entrée en politique dans l'équipe du président Jacques Chirac, mais a acquis sa réputation politique en tant que ministre de l'enseignement supérieur de 2007 à 2011 sous Nicolas Sarkozy.

Mme Pécresse a mené des réformes de l'enseignement supérieur qui ont été accueillies par une vague de grèves.

Considérée comme pro-européenne et modérée, elle a conquis une partie du territoire centriste de M. Macron, tout en adoptant une ligne dure sur des questions typiquement de droite telles que l'immigration, l'intégration et l'islam. Elle a été critiquée pour avoir semblé adhérer à une théorie du complot anti-musulman.

Sa campagne a accusé le camp Macron de copier ses politiques concernant le relèvement de l'âge de la retraite et l'obligation pour les personnes bénéficiant d'une aide au revenu de suivre une formation ou de travailler 15 heures par semaine.

Quelles sont ses chances ?

Initialement considérée comme le principal obstacle à une victoire de Macron, Valérie Pécresse a eu du mal à trouver sa voix et oscille entre la troisième et la cinquième place dans les sondages. Le discours qu'elle a prononcé lors d'un rassemblement en février devant 7 500 partisans du parti a été largement critiqué pour son manque de naturel et sa maladresse.

Éric Zemmour - Reconquête

Crédit photo, EPA

Un journaliste, auteur et commentateur de télévision sans expérience électorale et condamné pour incitation à la haine raciale n'est généralement pas considéré comme un candidat à la présidence dans la politique française.

Mais le challenger d'extrême droite Éric Zemmour, 63 ans, a construit une carrière en se positionnant contre ce qu'il appelle un "consensus politiquement correct" et propose maintenant une "Reconquête" de la France.

Il a fait irruption sur la scène politique en 2021 lors d'une tournée nationale pour promouvoir un livre déplorant le déclin de la France, qu'il impute principalement à l'immigration et à l'islam.

Au début, il a fait un bond dans les sondages, offrant un nationalisme considéré comme plus dur que celui de Marine Le Pen. Mais il a depuis reculé, ses propositions s'étant durcies.

Son projet de ministère de la ré-immigration, visant à expulser 100 000 immigrants chaque année, notamment vers l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, a été condamné par Mme Le Pen comme étant profondément injuste et "anti-républicain".

M. Zemmour a suscité la controverse pour avoir minimisé la culpabilité de Philippe Pétain, le chef du gouvernement collaborationniste français, dans les déportations de Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et son bilan sur la Russie est également embarrassant : en 2018, il a déclaré qu'il "rêvait d'avoir un Poutine français".

Il a demandé l'interdiction des prénoms qu'il considérait comme non français, disant à une femme en direct à la télévision que ses parents n'avaient pas le droit de l'appeler Zina. Il souhaite également que les binationaux récidivistes soient déchus de la nationalité française et que le port du hijab en public soit interdit.

Il a calqué sa campagne sur celle de l'ancien président américain Donald Trump et s'est insurgé contre les élites politiques. Il a également l'honneur douteux d'être le premier candidat de la course à se faire frapper la tête par un œuf.

Quelles sont ses chances ?

Ses chances d'atteindre le second tour semblent de plus en plus minces, les électeurs d'extrême droite considérant Marine Le Pen comme une candidate plus viable.

Autres candidats de gauche

Yannick Jadot - Europe Écologie Les Verts

Crédit photo, EPA

Ancien militant de Greenpeace et député européen depuis 2009, Yannick Jadot a été choisi par Les Verts lors d'une primaire en ligne.

Il souhaite que la France sorte du nucléaire d'ici 20 ans, alors qu'Emmanuel Macron vient de soutenir le projet de construction de six réacteurs nucléaires supplémentaires. Il souhaite également que des panneaux solaires soient installés sur la plupart des bâtiments.

Outre un changement radical de l'impôt sur le revenu, avec des niveaux supplémentaires pour les hauts revenus, M. Jadot, 54 ans, aimerait voir un revenu citoyen garanti pour tous les plus de 18 ans et une aide de 400 € (335 £) pour les familles les plus touchées par l'inflation.

Il est en concurrence avec l'ex-maire de Paris Anne Hidalgo pour devenir le champion de la gauche traditionnelle, et pourrait influencer le vote des partisans de gauche lors de l'élection présidentielle.

Fabien Roussel: premier candidat communiste depuis 15 ans, son approche charismatique a connu un certain succès. M. Roussel, 52 ans, a demandé la nationalisation des grandes banques françaises et des augmentations de salaire pour les fonctionnaires, notamment les infirmières et les enseignants.

Anne Hidalgo: choisie comme candidate des socialistes, sa lutte pour obtenir le soutien des électeurs reflète le profond déclin d'un parti qui dirigeait le pays il y a seulement cinq ans, sous la présidence de François Hollande.

Nathalie Arthaud: institutrice de la région parisienne, elle s'est présentée deux fois à la présidence pour le parti d'extrême gauche Lutte ouvrière, mais n'a pas encore obtenu plus de 1 % des voix. Bien qu'opposée à l'invasion "monstrueuse" de l'Ukraine par la Russie, elle n'a pas non plus beaucoup de temps pour l'OTAN.

Philippe Poutou: l'ancien ouvrier d'une usine de voitures se présente pour le Nouveau parti anticapitaliste et prône la redistribution des richesses.

Autres candidats :

Jean Lassalle: plus proche du centre de la politique française que les autres candidats, mais en aucun cas modéré, il est issu d'une famille de bergers des Pyrénées et est devenu le plus jeune maire de France en 1977.

Il a fait une grève de la faim pour protester contre la fermeture d'une usine et a ensuite parcouru plus de 6 000 km à pied à travers la France pour aller à la rencontre de la population. En tant que leader de Résistons !, il a pris la défense des gilets jaunes anti-Macron en France en portant un gilet jaune au Parlement et il a appelé à des référendums d'initiative citoyenne, à la renégociation des traités de l'UE et à la sortie de l'OTAN.

Nicolas Dupont-Aignan: un libertaire qui a quitté la droite dominante pour fonder le parti Debout la France, il a placé la liberté pour la France au cœur de sa campagne.