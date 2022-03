Guerre Ukraine - Russie : la guerre en Ukraine touche-t-elle à sa fin ? Ce qu'il faut attendre des nouvelles négociations

il y a 18 minutes

À l'issue d'un cycle de négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine mardi 29 mars, le vice-ministre russe de la défense, Alexander Fomin, a déclaré que, dans un effort pour "accroître la confiance mutuelle", son pays réduirait "considérablement" les opérations de combat près de la capitale ukrainienne, Kiev, et de Tchernigov, une ville du nord de l'Ukraine.

Le gouvernement turc, qui a accueilli des délégations de la Russie et de l'Ukraine, a déclaré que le résultat de mardi représente le progrès le plus significatif depuis le début de la guerre en février. Mais malgré ces signes positifs, les responsables américains et britanniques ont réagi avec prudence.Lire aussi: