Histoire : comment fonctionnait la Tcheka, la police secrète bolchevique qui a instauré la "Terreur rouge" en URSS

Crédit photo, Getty Images Légende image, Vladimir Lénine prononçant un discours en 1901

C'était le bras armé du gouvernement de Vladimir Ulyanov, plus connu sous le nom de Lénine.

La police secrète bolchevique, appelée Commission extraordinaire panrusse de lutte contre la contre-révolution et le sabotage - ou simplement "Cheka" - harcelait et arrêtait toute personne qui soutenait un acte "contre-révolutionnaire" ou qui ne sympathisait pas avec le régime marxiste installé en 1917.

Grâce à ses pouvoirs étendus, cette force de sécurité - la première d'une succession de polices secrètes de l'ère soviétique - reste aujourd'hui dans les mémoires comme l'une des plus brutales de l'histoire récente de la Russie.

Mais dans quel contexte la Tcheka a-t-elle été créée ? Quelle était réellement sa mission et pourquoi était-elle si redoutée ?

La révolution russe

Pour comprendre l'histoire de la police bolchevique, il faut d'abord se rappeler la situation politique, économique et sociale turbulente à laquelle les Russes ont été confrontés en 1917.

À cette époque, la Russie était un empire, mais en même temps un pays rural et économiquement arriéré par rapport au reste de l'Europe. Le tsar Nicolas II, dernier héritier de la dynastie des Romanov, était un autocrate qui concentrait tous les pouvoirs entre ses mains.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le tsar Nicolas II était le dernier héritier de la dynastie Romanov.

La population était divisée en deux classes sociales : la noblesse féodale et le reste du peuple. Quatre Russes sur cinq étaient des travailleurs paysans, et les inégalités étaient énormes.

Mais Nicolas II refuse de procéder à des réformes, et périodiquement, de nouveaux soulèvements éclatent, que les troupes du tsar répriment violemment.

En outre, depuis 1914, l'armée russe participe à la Première Guerre mondiale. Après trois ans de conflit, ses troupes comptaient plus de 6 millions de morts, de blessés et de prisonniers.

À cela s'ajoutent une inflation exorbitante, des pénuries alimentaires et un mécontentement politique lié à l'absence de réformes.

C'est dans ce contexte qu'en février 1917, le gouvernement impérial est affaibli par une série de grèves et par la pression de l'opposition libérale et des commandements militaires.

En quelques jours, le tsar Nicolas II, discrédité et incapable de contrôler la situation, est contraint d'abdiquer.

Les rebelles prennent alors le pouvoir par le biais d'un comité de gouvernement provisoire, dirigé par le socialiste-révolutionnaire Alexandre Kerensky.

Mais les Soviets, une assemblée populaire composée d'ouvriers, de paysans et de soldats, veulent également gouverner.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Léon Trotsky à la tête de ses soldats bolcheviques.

Et au sein de cette force politique se trouvaient les bolcheviks, le groupe le plus radical dirigé par Lénine et Léon Trotsky.

Dans la nuit du 7 novembre 1917, Lénine et Trotsky prennent d'assaut le Palais d'hiver de Petrograd (l'actuelle Saint-Pétersbourg), siège du gouvernement provisoire, capturent tous ses membres et instaurent un régime communiste.

Parmi ses premières mesures figurent la liquidation des grands domaines et la distribution des terres aux paysans, la nationalisation des banques, le contrôle ouvrier de la production industrielle et l'abolition des privilèges de la noblesse et de l'Église.

Comme il fallait s'y attendre, toutes ces réformes fondées sur les théories économiques et sociales développées par Karl Marx et Friedrich Engels suscitent des résistances dans plusieurs secteurs.

C'est ainsi que commence une guerre civile entre les bolcheviks et l'armée dite blanche - formée par un groupe disparate, allant des conservateurs et des libéraux favorables à la monarchie, aux socialistes démocratiques - qui durera jusqu'en 1922.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La guerre civile russe a eu lieu entre 1917 et 1922.

Et c'est à ce moment-là que la police secrète, appelée la Tcheka, entre en scène, jouant un rôle clé dans le soutien du plan ambitieux de Lénine et Trotsky.

Qu'était exactement la Tcheka ?

Au départ, la Tcheka était une petite agence chargée d'enquêter et de traiter les menaces contre le nouveau régime.

Mais à mesure que l'opposition aux bolcheviks grandissait, la taille et la puissance de cette force de sécurité augmentaient, passant de 40 agents à plus de 100 000.

Elle était organisée en différentes équipes, qui échangeaient des informations entre elles et agissaient de manière coordonnée.

L'un des groupes était celui des renseignements, qui enquêtait et surveillait les "contre-révolutionnaires" et luttait contre le sabotage et la spéculation. Il y avait également une équipe d'intervention, une équipe de recrues et une équipe de soldats.

Son fondateur et premier chef, le révolutionnaire communiste Felix Dzerzhinsky, était connu sous le nom de Félix de Ferro.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Felix Dzerzhinsky était connu sous le nom de 'Felix de Ferro'

"Il y a une raison pour laquelle l'homme qui l'a créé était connu sous le nom de Felix de Ferro. Il était très strict, très concentré sur ce qu'il voulait, il s'occupait des contre-révolutionnaires et protégeait la révolution comme personne d'autre", explique-t-il à BBC News Mundo, un service en espagnol de la BBC, Stephen Hall, spécialiste de la Russie à l'université de Bath, au Royaume-Uni.

Mais la brutalité de Dzerjinski reste à ce jour controversée en Russie : si certains le considèrent comme un "héros national", d'autres lui reprochent d'avoir cruellement réprimé des milliers de personnes.

Pendant ses quatre années d'existence, la Tcheka a agi seule, procédant à des arrestations massives, des tortures et des exécutions, même sans procédure judiciaire.

"Elle était plus efficace que la police secrète tsariste. Et beaucoup plus offensive, en partie parce que les bolcheviks ne contrôlaient pas autant de territoire à l'époque", explique Hall.

"Sa brutalité a certainement généré beaucoup de peur", ajoute l'universitaire.

Crédit photo, Getty Images

Ils ont également appliqué des mesures répressives, telles que la confiscation de biens, la privation de nourriture, les vols à domicile, les expulsions et la publication de listes d'"ennemis du peuple".

La terreur rouge

La période des atrocités commises par la Tchéka est connue sous le nom de "Terreur rouge".

Certains historiens la réduisent aux exécutions et à la répression bolcheviques qui ont eu lieu en 1918, tandis que d'autres l'étendent de 1918 à l'émergence de l'Union soviétique en 1922.

"Le but de la Terreur rouge était d'effrayer la population pour qu'au moins elle ne conspire pas contre les bolcheviks", explique Stephen Hall.

"Ils attendaient des contre-révolutionnaires qu'ils donnent un signal, afin que les autres personnes sachent que si elles faisaient quelque chose contre le régime, ils la fusilleraient", ajoute-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lénine devait contrôler les "contre-révolutionnaires" pour assurer le succès de son régime.

Selon l'universitaire, la tentative d'assassinat de Lénine, qui a eu lieu en août 1918, a fini par donner à la Tchéka encore plus de pouvoirs.

En fait, beaucoup pensent que c'était le point de départ de la Terreur rouge : l'excuse parfaite pour commencer la campagne de répression contre les "ennemis de classe" ou toute personne alignée avec l'armée blanche.

"Et donc, cela a fini par être une unité pour contrôler efficacement la population, la paysannerie", explique Hall à BBC News Mundo.

L'un des dirigeants de la Tcheka, Martyn Latsis, a expliqué l'"essence" de la Terreur rouge ainsi :

"Nous ne menons pas une guerre contre des personnes individuelles... Nous exterminons la bourgeoisie en tant que classe."

Le nombre de morts de cette période est controversé. Les estimations vont de 50 000 personnes à plus d'un million.

Crédit photo, Getty Images

Parmi les personnes qui sont mortes aux mains de la Tcheka figurent des personnalités russes de premier plan, comme le célèbre poète Nikolay Gumilyov, accusé de comploter une révolte contre les bolcheviks.

Lorsque les bolcheviks sortent victorieux de la guerre civile en 1922 et prennent définitivement le pouvoir, la Tcheka est restructurée et rebaptisée GPU (Directoire politique unifié de l'État).

Cependant, pour de nombreux historiens, la première police secrète de l'ère soviétique a jeté les bases des forces de renseignement qui ont dirigé la Russie par la suite.

Nombre d'entre elles, selon les analystes, ont reproduit les mesures répressives de l'époque.