République démocratique du Congo : qui a abattu l'hélicoptère de l'ONU dans l'est du Congo ?

il y a 35 minutes

Crédit photo, ALEXIS HUGUET

Les rebelles du M23 ont nié avoir abattu l'hélicoptère des casques bleus de l'ONU qui a disparu dans la zone de combat qui les oppose à l'armée de la RD Congo, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

"Cet avion a été touché par des tirs des FARDC", déclare le Maj Willy Ngoma, porte-parole du M23, à la BBC Grands Lacs.

Dans une déclaration faite mardi soir, les rebelles ajoutent que pendant que l'armée loyale pilonnait leurs positions, un mortier de 122 mm a touché l'avion des casques bleus avec huit personnes à bord.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

L'armée et les rebelles se sont mutuellement accusés d'avoir abattu l'hélicoptère.

"Ce mouvement récidiviste M23, vient d'abattre dans la zone qu'il contrôle, l'un des deux hélicoptères de reconnaissance de la mission des nations unies pour la stabilisation en RDC", a déclaré mardi le Général Sylvain Ekenge Bomusa, porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu.

Quelle est la réaction de l'ONU ?

Les Nations unies ont condamné l'incident, mais ont refusé de désigner un responsable alors que les enquêtes se poursuivent.

La mission de l'ONU n'a pas encore révélé la cause du crash de l'appareil. Les Nations unies ont déclaré qu'elles enquêtaient sur la mort de six soldats pakistanais, d'un russe et d' un serbe décédés lors du crash de l'hélicoptère.

"Leurs corps ont été retrouvés et ramenés à Goma [principale base des forces de l'ONU]", a écrit la MONUSCO sur Twitter, tout en présentant ses condoléances aux gouvernements et aux familles des personnes décédées.

Les forces armées pakistanaises ont pleuré la mort de leurs six soldats de la paix à bord. Sur Twitter, le ministre de l'information, Fawad Hussain, a qualifié les soldats décédés de "cœurs courageux" en publiant leur photo.

Selon la Croix-Rouge, les affrontements entre les rebelles et l'armée royale qui ont éclaté aux premières heures de lundi ont provoqué la fuite de plus de 6 000 civils dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu.

Selon l'ONU, plus de treize mille personnes ont fui leur foyer dans la région de Rutushuru, au Nord-Kivu, et sont passées en Ouganda, alors que les affrontements entre les rebelles et l'armée congolaise se poursuivent.