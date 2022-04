Le Pibara en Australie : l'extraordinaire beauté de cet endroit où se trouvent certaines des plus anciennes formations de la Terre

Dan Avila

BBC Travel

il y a 47 minutes

Crédit photo, Dan Avila Légende image, Un paysage spectaculaire de rouge profond et de vert.

Ces dernières années, la science a confirmé ce que les Aborigènes australiens, la plus ancienne culture encore vivante au monde, ont toujours su : la région de Pilbara, en Australie occidentale, fait partie des endroits les plus anciens de la planète.

Le Pilbara a commencé à se former il y a plus de 3,6 milliards d'années et son vaste paysage de rouge pindan profond (c'est ainsi que l'on appelle le terrain rougeâtre de cette région) et de panoramas sans fin, qui s'étend de la côte ouest à la frontière du Territoire du Nord, est un lieu ancien et imposant.

Pour les nouveaux visiteurs, l'impression initiale d'espace et de solitude peut être écrasante : la région fait environ deux fois la taille de la Grande-Bretagne, mais avec une population de seulement 61 000 habitants, c'est l'une des régions les moins peuplées de la planète.

La plus ancienne écorce du monde

Crédit photo, Dan Avila

Les scientifiques ont déterminé que les vastes formations rocheuses riches en fer du Pilbara, formées avant l'existence de l'oxygène et de la vie elle-même, constituent l'exemple le mieux préservé de la croûte la plus ancienne du monde.

Alors que l'on pense que d'autres gisements de fer mondiaux se sont formés à une époque similaire, la surface du Pilbara reste intacte et n'a pas été perturbée par des événements géologiquement catastrophiques.

"Ce qui est exceptionnel dans le paysage du Pilbara, ce n'est pas seulement son âge, mais son incroyable état de conservation", explique Martin Van Kranendonk, professeur de géologie à l'université de Nouvelle-Galles du Sud, qui a passé des années à cartographier et à étudier le Pilbara.

Les plus anciennes formes de vie sur Terre

Selon M. Van Kranendonk, la roche de Pilbara est si vieille qu'elle ne contient aucun fossile dans sa structure, mais on y trouve des stromatolites, les preuves fossilisées des plus anciennes formes de vie sur Terre.

Crédit photo, Pete West Légende image, Des stromatolites fossiles vieux de 3,45 milliards d'années près de Marble Bar dans le Pilbara.

En 1980, des stromatolites fossiles vieux de 3,45 milliards d'années ont été découverts près de Marble Bar dans le Pilbara.

Ces communautés microbiennes cyanobactériennes ont vu le jour lorsque les conditions sur Terre ne permettaient pas d'autres formes de vie. Elles ont construit des structures bulbeuses ressemblant à des récifs en libérant de l'oxygène par photosynthèse.

Fait incroyable, juste au sud du Pilbara, à Hamlin Pool, près de Shark Bay, le plus grand système de stromatolites vivants du monde continue de prospérer, et même de bouillonner, car il produit de l'oxygène dans la baie hypersaline.

C'est l'un des deux seuls endroits sur Terre où il existe des stromatolites marins vivants..

L'exploration de la planète rouge

En 2019, des scientifiques de la NASA ont mené des recherches dans le Pilbara avec Van Kranendonk pour mieux les préparer à leur voyage vers Mars.

Crédit photo, Dan Avila Légende image, Des couches d'histoire dans les montagnes.

"Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu de traces de vie ancienne et c'est ce qu'ils sont allés chercher sur Mars", a déclaré M. Van Kranendonk.

"Pour eux, c'était vraiment une expérience révélatrice, de voir et de comprendre les détails et la texture des stromatolites fossilisés pour mieux comprendre quels types de signaux il faut rechercher lorsqu'on cherche des preuves de vie à la surface de Mars."

Plus que son âge, les similitudes chimiques dans la composition de la roche rendent le Pilbara très pertinent pour préparer les scientifiques à la mission sur Mars.

"La composition de ces roches et la quantité de fer dans le Pilbara sont étonnantes et similaires à celles de Mars", déclare Van Kranendonk, "c'est pourquoi on l'appelle la planète rouge".

Une surprise souterraine

Le Pilbara peut être impitoyable, extrême et parfois dangereux pour les personnes non préparées.

Il est également d'une beauté envoûtante et captive l'imagination des visiteurs du monde entier.

Crédit photo, Dan Avila

Bien que la région ressemble à un désert semi-aride, elle abrite l'un des plus beaux parcs nationaux du monde.

Sculptée dans la terre par des milliards d'années de lente érosion, la splendeur éthérée du parc national de Karijini se trouve au cœur de ses canyons anciens et de ses gouffres aux pentes abruptes, où des chutes d'eau spectaculaires et des points d'eau cristalline se trouvent au milieu de la roche striée.

Pour les visiteurs, c'est un paradis de bassins rocheux frais alimentés par des sources souterraines, une végétation luxuriante et une faune abondante.

Pour les scientifiques, les canyons de Karijini offrent un accès inégalé à des sections transversales de roches stratifiées creusées naturellement, qui en disent long sur la Terre à l'époque de sa formation.

"C'est une chose tellement belle ; ces gorges vous permettent de voir à travers les couches du temps", explique Van Kranendonk.

Une piscine thermale naturelle

Les chutes d'eau, les trous d'eau et les oasis qui coulent en permanence sont d'autant plus impressionnants que les conditions extérieures sont rudes dans le Pilbara.

Crédit photo, Dan Avila Légende image, Le Spa Pool.

Telle une ancienne citerne secrète, le Spa Pool a été creusé dans la roche par l'écoulement constant de l'eau à la tête de la gorge de Hamersley.

La formation en forme de baignoire est presque entièrement enveloppée d'une paroi rocheuse lisse et multicolore.

Le doux bouillonnement du ruisseau qui remplit constamment la piscine est le seul son dans l'un des refuges les plus intimes de Karjini.

Le secret caché de l'Australie

Le seul hébergement du parc national est le Karijini Eco Retreat, propriété des autochtones. Les petits matins à la retraite sont spéciaux.

Crédit photo, Dan Avila Légende image, La nuit, le ciel sombre permet d'observer les étoiles. Karijini Eco Retreat.

L'air frais de l'aube est énergisant, et la faible lumière filtrée par la poussière riche en fer en suspension sature le paysage de couleurs avant que le plein soleil de la fin de matinée n'efface son intensité jusqu'au coucher du soleil.

La nuit, lorsque le ciel est à la fois clair et sans lune, Karijini est une merveille de ciel noir pour les astronomes et les astrophotographes. L'air sec et l'absence de pollution lumineuse offrent un spectacle éblouissant de détails dans la Voie lactée.

"Karijini est une destination australienne unique et emblématique", a déclaré la copropriétaire Marnie Shields, expliquant que les clients sont souvent subjugués par la beauté, l'accessibilité et la diversité de Karijini.

"Bien que la magnificence de la région soit révélée au reste du monde, elle reste l'un des secrets cachés les plus spectaculaires de l'Australie."

Un monde de contrastes choquant

Selon Pete West, guide de Karijini, le changement marqué de microclimat, de faune et de flore surprend la plupart des visiteurs lorsqu'ils descendent de la surface aride vers les canyons verdoyants.

Légende image, Un énorme grand hoja hygiénique, Dale Gorge, près de Fern Pool.

"Il devient très vite évident qu'il existe un microenvironnement distinct", dit-il.

"La flore est sensiblement différente de celle de la surface, comme les melaleucas, qui sont les plus grands arbres du Pilbara. On ne les trouve pas à la surface, on ne les voit que dans les lits des cours d'eau. Puis il y a les fougères délicates, la mousse et le figuier à grandes feuilles. C'est un grand contraste, à l'intérieur et à l'extérieur de la gorge."

La présence permanente d'eau dans les canyons est la composante fondamentale du microenvironnement, qui abrite des poissons, des roussettes et divers prédateurs qui profitent des conditions optimales.

L'abondance des reptiles est stupéfiante, des petits dragons du désert aux pythons pouvant atteindre 5 mètres de long.

Un lieu important pour les femmes

Karijini est également un lieu d'une grande importance culturelle pour les populations indigènes. Certains endroits du parc sont réservés aux femmes et d'autres sont strictement réservés aux hommes.

Crédit photo, Dan Avila Légende image, Fern pool

"Il y a des endroits, par exemple, où les femmes iraient si elles voulaient tomber enceintes et d'autres où elles iraient si elles voulaient avoir des jumeaux", explique l'anthropologue Amanda Harris, qui a travaillé avec des propriétaires traditionnels dans le Pilbara.

Fern Pool est un lieu important pour les femmes du peuple local des Banjima, mais contrairement à d'autres destinations indigènes qui interdisent l'ingérence, comme l'interdiction d'escalade à Uluru et l'interdiction de photographier dans certaines zones des Kunku-Breakaways près de Coober Pedy, les propriétaires traditionnels de Karijini accueillent tous les invités et demandent seulement aux visiteurs d'être respectueux et de marcher prudemment.

Un lieu de repos

Les scientifiques pensent que le peuple Banjima et ses ancêtres utilisent Karijini, qui signifie "lieu montagneux" dans les langues aborigènes locales, comme lieu de rencontre depuis 30 000 à 40 000 ans.

Crédit photo, Dan Avila Légende image, Monte Bruce.

Les tribus nomades du Pilbara vivaient dans un environnement difficile en collectant quotidiennement les ressources essentielles à leur survie.

Karijini offre un lieu de répit et la sécurité des ressources, un abri et de l'eau permanente.

"Toutes les tribus voisines considèrent Karijini comme un lieu de rassemblement, un lieu ancien où l'on fait des affaires, où les familles se réunissent, où les mariages sont arrangés, où la tradition se transmet. Cela continue aujourd'hui", explique West.

Le Mont Bruce, deuxième plus haut sommet d'Australie occidentale, se trouve à l'entrée de Karijini et a une signification à la fois géologique et indigène.

Connue sous le nom de Punurrunha par les peuples indigènes, la montagne est un site sacré et très important dans le droit aborigène.

À Banjima, c'est un lieu strictement réservé aux hommes, et certaines vieilles dames refusent même de regarder le pic en passant.

Les visiteurs, en revanche, n'ont pas l'interdiction de photographier ou même de monter au sommet.

Des connaissances anciennes

Le Pilbara continue de révéler de nouveaux secrets sur les conditions initiales de la Terre et la vie des premiers habitants de la région.

Crédit photo, Dan Avila

Si les nouvelles découvertes sur la durée de l'occupation continue du Pilbara surprennent les scientifiques, pour les autochtones, c'est quelque chose qu'ils ont toujours su.

"Parce que nous connaissons la vie, en tant que peuple, nous avons toujours su que la vie [humaine] avait commencé ici", explique Clinton Walker, guide touristique indigène et ancien des Yindjibarndi et Ngarluma Pilbara.

"Le monde a commencé ici, tout a commencé ici", a -t-il insisté.

"Donc, de notre point de vue, nous n'avons jamais cru que nous venions d'ailleurs et que nous avons été créés dans ce paysage par des êtres beaucoup plus avancés que nous, qui nous ont également enseigné toutes nos connaissances.", affirme -t-il.

Des enregistrements de macropodes disparus

Plus tôt cette année, Walker explorait à marée basse et a trouvé d'anciennes gravures rupestres représentant des empreintes de kangourous dans la zone intertidale de la péninsule de Burrup, dans le Pilbara.

Crédit photo, Dan Avila Légende image, Clinton Walker, guide touristique autochtone.

Selon lui, il s'agit de la première découverte sous-marine de ce type en Australie, ce qui a suscité un grand intérêt scientifique.

Il explique que la théorie actuelle sur l'origine de cette gravure est qu'elle a probablement été réalisée après la dernière période glaciaire, lorsque le niveau des eaux était plus de 100 mètres plus bas, il y a entre 7 000 et 18 000 ans.

Walker se réjouit de montrer aux invités l'art rupestre local qui contient des images importantes telles que des macropodes disparus et pense que de nombreuses découvertes restent à faire, tant sous l'eau que sur terre.

"C'est tellement amusant, même lorsque je suis en tournée, je trouve toujours beaucoup de nouvelles œuvres d'art rupestre dans les mêmes endroits que j'ai visités à maintes reprises", déclare West.

"Même les invités trouvent des choses que je n'avais pas vues auparavant. C'est passionnant pour tout le monde. "

Un endroit magique

La magie du Pilbara réside dans ses racines anciennes.

Il n'y a pas de foule, de clôtures, de bâtiments ou autres impositions de la modernité.

Crédit photo, Dan Avila

Un lieu aussi vieux que le temps et ses gardiens, qui vous accueillent dans votre propre voyage de découverte.

"Cet endroit est destiné aux explorateurs. Pour les photographes, les artistes, les peintres, les géologues, les amoureux de la nature", dit West.

"Je le vois dans les personnes qui viennent à Karijini en particulier".

"En vous promenant dans ces gorges, je vous garantis que vous passerez vos mains sur les roches les plus anciennes que vous ayez jamais touchées."