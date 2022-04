Guerre Ukraine - Russie : l'économie russe a jusqu'à présent bien supporté les sanctions, selon The Economist

BBC News - Service russe

il y a 29 minutes

Le magazine britannique The Economist, dans son article intitulé "L'ours blessé. Comment l'économie russe s'en sort sous des sanctions sans précédent" affirme que jusqu'à présent, elle s'en sort mieux que vous ne le pensez.

En réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Occident a déclaré la guerre économique à la Russie, selon The Economist. Les États-Unis ont interdit la vente d'un large éventail de marchandises à la Russie, les grandes entreprises ont quitté le pays les unes après les autres et 60 % des réserves de la Banque centrale détenues à l'étranger ont été gelées.

L'idée était de punir Poutine pour son agression en détruisant l'économie russe. En une semaine, le rouble a chuté d'un tiers par rapport au dollar et le cours des actions de nombreuses entreprises russes s'est effondré.

The Economist se demande si cette stratégie occidentale fonctionne vraiment comme prévu.

Le chaos sur les marchés russes semble s'être calmé, selon The Economist. Après avoir chuté début mars, le rouble s'est renforcé et s'approche de son niveau d'avant-guerre. Le principal indice boursier de la Russie a chuté d'un tiers, mais il a récupéré une partie de ses pertes.

Le gouvernement et la plupart des entreprises paient leurs obligations en devises étrangères. Les retraits massifs d'argent liquide - près de 3 000 milliards de roubles - ont pris fin et la population a reversé la majeure partie de l'argent sur ses comptes.

Crédit photo, EPA Légende image, Uniqlo est l'une des nombreuses entreprises qui ont quitté le marché russe

La série de mesures prises a contribué à stabiliser les marchés. Certaines mesures étaient traditionnelles, comme l'augmentation du taux de la Banque centrale de 9,5 % à 20 %, qui a encouragé les gens à conserver leur argent sur des comptes en roubles.

D'autres mesures étaient moins traditionnelles, comme l'ordre donné aux exportateurs de restituer 80 % de leurs recettes en devises.

La négociation à la Bourse de Moscou est devenue, pour utiliser l'euphémisme de la Banque centrale, "contractuelle". Les ventes à découvert sont interdites et les non-résidents ne peuvent pas vendre d'actions avant le 1er avril. (La Bourse de Moscou a déclaré le 31 mars que l'interdiction de la vente à découvert était levée pour les participants à la compensation des actions, mais restait en vigueur pour les clients des courtiers. - BBC)

L'économie réelle, poursuit The Economist, reflète à certains égards l'économie financière : elle est plus saine qu'il n'y paraît à première vue.

Crédit photo, EPA Légende image, Le détaillant français de produits sportifs Décathlon a annoncé qu'il ne cesserait pas ses activités en Russie avant le 29 mars, suite aux appels lancés sur les médias sociaux européens pour boycotter ses produits.

Les prix à la consommation ont augmenté de plus de 5 % rien que depuis le début du mois de mars. De nombreuses entreprises étrangères se sont retirées du marché, interrompant les expéditions de leurs produits, tandis que l'affaiblissement du rouble et les sanctions ont rendu les importations plus coûteuses.

Mais tout n'a pas fait un bond en avant. La vodka, un produit principalement fabriqué en Russie, ne coûte que légèrement plus cher qu'avant la guerre. L'essence est à peu près la même qu'avant. Bien qu'il soit trop tôt pour se prononcer, peu de signes indiquent encore que l'activité économique a été durement touchée.

L'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), qui a réalisé une étude sur Internet, estime que le PIB russe de la quatrième semaine de mars était supérieur d'environ 5 % à celui de l'année précédente.

Crédit photo, EPA Légende image, L'industrie automobile russe se trouve dans une situation difficile après le retrait des grandes entreprises du marché.

D'autres données compilées par The Economist suggèrent que la consommation d'électricité et le trafic ferroviaire se maintiennent à des niveaux normaux.

Les outils d'analyse des dépenses de la Sberbank suggèrent que la population dépense légèrement plus qu'il y a un an.

Cela est dû en partie au fait que les gens thésaurisent en prévision de la hausse des prix. Les appareils ménagers font l'objet d'un rachat particulièrement actif. Mais les dépenses en services n'ont que peu diminué et restent beaucoup plus actives que pendant la pandémie.

Néanmoins, cette année, la Russie semble entrer dans une phase de récession. Certains prédisent une baisse de 10 à 15 % du PIB, en fonction de trois facteurs.

La première est de savoir si les Russes ordinaires vont commencer à s'inquiéter de l'économie pendant que la guerre se poursuit et, par conséquent, s'ils vont commencer à faire des économies en réduisant les dépenses, comme cela s'est produit en 2014 lorsque la Russie a annexé la Crimée.

La seconde est de savoir si la production va s'arrêter en raison des sanctions qui coupent l'accès des entreprises russes aux importations occidentales. Le secteur de l'aviation russe est particulièrement vulnérable, tout comme l'industrie automobile. Mais nous devons tenir compte du fait que de nombreuses entreprises qui ont démarré à l'époque soviétique avaient l'expérience du travail sans importations. Si l'économie d'un pays peut s'en sortir en étant isolée du reste du monde, c'est bien celle de la Russie.

Le troisième facteur, et le plus important, est celui des importations énergétiques russes. Malgré les sanctions, la Russie vend encore 10 milliards de dollars de pétrole par mois à des acheteurs étrangers. C'est un quart des exportations d'avant-guerre. Les revenus provenant de la vente de gaz naturel et de produits pétroliers sont également en hausse.

C'est une source importante de devises étrangères avec lesquelles on peut acheter des biens dans les pays neutres et amis. Et jusqu'à ce que cela change, l'économie russe peut encore s'accrocher pendant un certain temps, conclut The Economist.

