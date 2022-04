Guerre Ukraine - Russie : des preuves macabres indiquent que des crimes de guerre ont été commis sur une route en dehors de Kiev

Crédit photo, Jeremy Bowen Légende image, Des cadavres et des voitures brûlées jonchent ce tronçon de l'autoroute E-40

Début mars, les images des troupes russes abattant un homme les mains en l'air sur une autoroute près de Kiev ont fait le tour du monde. Aujourd'hui, les Russes ont été chassés de la région et Jeremy Bowen, de la BBC, s'est rendu sur place pour constater les sombres conséquences de leur brève occupation.

Ce reportage contient des informations que certains lecteurs trouveront choquantes.

Nous avons compté 13 corps sur une portion de route cauchemardesque d'à peine plus de 200 mètres de long, entre Mria et Myla, des villages dont les noms ukrainiens se traduisent par Rêve et Chérie.

Deux des morts sont confirmés comme étant des civils ukrainiens qui ont été tués par les Russes. Les autres n'ont pas encore été identifiés - ils gisent là où ils ont été tués - mais seuls deux d'entre eux portent des uniformes militaires ukrainiens reconnaissables.

Notre équipe de la BBC a pu se rendre dans la zone, sur la principale autoroute E-40 à l'approche de Kiev, car les forces ukrainiennes avaient pris le secteur seulement 10 heures auparavant.

Les stigmates de la bataille et du bombardement intensif étaient partout. Des stations-service et un hôtel réputé pour son spa et son restaurant sont en ruines. Des trous d'obus et des cratères parsèment les deux chaussées.

Les troupes ukrainiennes qui changeaient une roue dans les ruines d'un garage en bord de route ont déclaré que les Russes se trouvaient à environ 4 km et qu'ils avaient retiré leurs derniers hommes et leurs blindés après une dure bataille de plusieurs jours, aux premières heures du matin.

Au cœur de la désolation, on a laissé derrière soi des cadavres, et une multitude de questions et d'inquiétudes sur leur identité et la façon dont ils sont morts.

Crédit photo, Jeremy Bowen Légende image, Certaines des preuves recueillies par la BBC sont trop choquantes pour être montrées en entier. Ici, un homme mort a été recouvert de pneus en caoutchouc

Des réponses existent déjà pour un couple qui a été tué par les Russes et laissé en décomposition le 7 mars. Leur voiture rouillée et criblée d'éclats d'obus gît sur la route à côté d'une des stations-service, réduite à l'état d'obus par le feu. À côté d'elle se trouvent les restes brûlés et tordus d'un corps que l'on peut à peine reconnaître comme celui d'un homme. Une alliance est encore au doigt du cadavre. Allongé à l'intérieur de la carcasse de leur voiture se trouve ce qui reste du corps incinéré d'une femme, la bouche ouverte dans ce qui ressemble à un cri.

Leur mort a été filmée par un drone ukrainien le 7 mars, opéré par l'unité Bugatti de la défense territoriale. L'unité a diffusé la vidéo, qui a été republiée par des organes de presse du monde entier. Elle a suscité l'indignation car elle montrait le meurtre de sang-froid d'un homme qui avait levé les bras pour montrer qu'il était inoffensif, dans un geste classique de reddition.

Les corps, découverts par la BBC lors d'une enquête menée ce mois-ci, sont ceux de Maksim Iowenko et de sa femme Ksjena. Ils faisaient partie d'un convoi de 10 véhicules civils qui tentaient d'échapper aux Russes et de se rendre à Kiev.

Crédit photo, Supplied Légende image, Ksjena et Maksim Iowenko étaient des civils et auraient dû être protégés

En descendant la route, ils ont repéré un char russe en position, enfoncé dans l'herbe. La vidéo du drone montre qu'il était clairement marqué de la lettre V, l'un des identifiants utilisés par les forces armées russes. Les autres voitures ont fait demi-tour rapidement et sont parties à toute vitesse. Mais la voiture de Maksim s'est arrêtée, très probablement parce qu'elle a été touchée.

Dès que la voiture s'est arrêtée, Maksim est sorti d'un bond et a levé les mains. En quelques secondes, il a été abattu. Sa femme a été tuée dans la voiture. Leur fils de six ans et la mère âgée d'un des amis de Maksim se trouvaient également dans la voiture. Tous deux ont survécu et ont finalement été libérés par les soldats russes.

Ils ont été retrouvés marchant sur la route, et la femme a raconté à sa famille que Maksim criait qu'un enfant se trouvait dans la voiture lorsqu'il a été tué. Selon l'unité de drone Bugatti, les deux survivants sont maintenant sains et saufs mais profondément traumatisés.

La voiture est maintenant calcinée, mais elle n'était pas en feu après l'attaque. Une hypothèse doit être que les corps et la voiture ont été incendiés par les Russes pour détruire les preuves de ce qu'ils avaient fait. L'unité Bugatti a transmis sa vidéo de drone aux autorités ukrainiennes et à la police métropolitaine de Londres.

D'autres voitures brûlées et des cadavres bordent la route sur les centaines de mètres suivants. Aucune vidéo n'est apparue pour montrer ce qui s'est passé. Une hypothèse de travail crédible pour toute enquête doit être que les autres personnes mortes ont été tuées par l'équipage du char, ou par d'autres soldats russes.

Crédit photo, Jeremy Bowen Légende image, Ici, un soldat ukrainien fait un geste vers des restes humains calcinés près d'un véhicule incendié

Des tentatives ont été faites pour détruire les autres corps. Certains ont été laissés en état de putréfaction là où ils ont été tués. Mais d'autres cadavres ont été empilés et entourés de pneus. Les vêtements carbonisés indiquent qu'on a tenté de faire du feu autour d'eux. Les pneus sont inflammables et ont dû être placés là comme accélérateur.

L'emplacement où le char a été enterré présente un arc de feu clair dans la zone où se trouvent les 13 corps. Le char a disparu, mais son équipage a laissé des débris, notamment des rations de campagne de l'armée russe. Dans les bois à proximité se trouve au moins un autre char, qui a brûlé après avoir été touché par un missile antichar.

Un soldat ukrainien a sorti un portefeuille qu'il avait trouvé dans le char. Il en a vidé des papiers d'identité russes, des billets de banque en rouble, la monnaie russe, et de la petite monnaie en cuivre biélorusse. La principale poussée au nord-ouest de Kiev provenait d'envahisseurs qui avaient franchi la frontière depuis la Biélorussie, alliée de Moscou.

Près du char démoli se trouvent les restes d'un camp chaotique, avec des abris, des chaises et une longue table sur laquelle sont empilés des restes de nourriture et de boisson. Ils sont tous entourés de gros tas d'ordures, de nourriture pourrie et de bouteilles d'alcool vides. Les soldats ukrainiens ont déclaré que les magasins des stations-service ont été pillés.

Légende image, Un camp russe abandonné : les soldats auraient pillé des stations-service

À côté de la table se trouve une grande paire de coupe-boulons. Des tas de déchets non enterrés éparpillés dans une position avancée sont généralement le signe de soldats indisciplinés.

Nous avons décidé de rouler deux ou trois kilomètres plus loin sur la route, après que des soldats ukrainiens aient déclaré que d'autres blindés russes avaient été détruits.

Dans un petit village, un char russe et deux véhicules blindés de transport de troupes étaient brisés et brûlés. Une partie de l'épave fumait encore. La force de l'arme qui a détruit le char a fait sauter sa tourelle et son canon principal, qui gisaient à l'envers et à moitié enterrés dans un cratère à une quinzaine de mètres de là.

Dans les bois de pins de chaque côté de la route, des soldats ukrainiens creusent des tranchées et des trous de renard avec des pelles. D'autres patrouillent. Il est bien trop tôt pour dire si les Russes sont partis pour de bon, ou s'ils reviendront.

Ce qui est clair cependant, c'est que les forces russes, sous la pression continue des soldats ukrainiens, ont été contraintes de céder des territoires stratégiques autour de Kiev. Chaque fois qu'elles reculent, la capitale ukrainienne et ses habitants deviennent un peu plus sûrs.

Lorsque les Russes partiront, il est probable que d'autres preuves de la mort de civils apparaîtront, confirmant les nombreux récits de tels incidents.

Les scènes macabres sur la route ne sont pas seulement la mort terrible d'êtres humains devenus victimes de la décision d'invasion du président Poutine. Il s'agit également d'une scène de crime, avec des preuves qui devraient être collectées et préservées pour une enquête lorsque cette guerre prendra fin.

Selon les lois de la guerre, les civils sont protégés, et lorsqu'ils sont tués au mépris de ces lois, leur mort équivaut à un crime de guerre.