Nutrition : comment perdre du poids ? Cinq régimes populaires et ce qu'en pensent les experts

Cristiane Martins

BBC News Brasil

il y a 29 minutes

Crédit photo, jpm.foto

Vous n'avez même pas besoin de finir de taper "comment perdre du poids" dans un moteur de recherche et il vous proposera le reste dans des phrases comme "5kg en une semaine", "en une semaine 10kg" ou "rapide et facile".

Il en va de même pour les mots "régime" ou "poids", rapidement suivis de termes fréquemment recherchés, tels que les noms de régimes traditionnels ou à la mode, comme "cétogène", "faible teneur en glucides", "soupe", "paléo", "Dukan" ou "Banting".

Le ministère brésilien de la santé met toutefois en garde : "Lorsque le poids est le seul objectif de l'intervention, les moyens d'y parvenir peuvent s'éloigner de ce qui est considéré comme des attitudes saines."

Alors, laquelle de ces méthodes serait efficace pour les 2,3 milliards d'adultes dans le monde qui sont en surpoids, dont 700 millions sont obèses ?

"En ce qui concerne les régimes populaires, la réduction des calories entraîne une perte de poids corporel, quel que soit le macronutriment mis en avant dans la prescription diététique. Qu'il s'agisse d'un régime hyper ou hypoglycémique (glucides), hyper ou hypoprotéique (protéines), hyper ou hypolipidique (graisses), j'aurai une réduction de poids si la quantité de calories est faible", résume à BBC News Brésil le médecin nutrologue Durval Ribas Filho, président de l'Association brésilienne de nutrologie (Abran).

A surtout lire sur BBC Afrique :

En d'autres termes, il peut s'agir du régime cétogène, paléolithique, Ornish ou méditerranéen : le point de convergence général est que, quelles que soient leurs caractéristiques, tous favoriseront la réduction du poids corporel si l'apport alimentaire est généralement limité à 1 200 à 1 500 calories par jour.

"Mais l'adhésion au régime, quel que soit celui que vous choisissez, est le facteur le plus important", dit Ribas Filho.

Le type de régime est-il vraiment différent ou s'agit-il de variations plus ou moins importantes autour du même principe ? Fonctionnent-ils pour tout le monde ou chaque personne aura-t-elle une réponse différente ? Que se passe-t-il lorsque le surpoids et l'obésité deviennent chroniques ? Comment éviter qu'une perte de poids rapide soit suivie d'une reprise de poids plus tard ? Est-il possible de supprimer certains types d'aliments ? Est-il possible d'avoir une alimentation saine sans dépenser beaucoup d'argent ?

BBC News Brésil répond à ces questions ci-dessous à partir d'une analyse d'experts sur les nombreux facteurs impliqués dans la perte de poids, ainsi que sur les mécanismes de certains des régimes les plus populaires, tels que le régime pauvre en glucides, le régime cétogène, le régime pauvre en graisses et le régime paléolithique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Quel que soit le régime, la réduction de l'apport calorique entraînera une perte de poids

Il est important de rappeler qu'ils doivent tous être adoptés avec le suivi d'un professionnel spécialisé en raison des risques pour la santé inhérents à tous les types de régimes.

"Certains de ces régimes sont associés à la restriction de groupes d'aliments fondamentaux pour le bon fonctionnement de l'organisme ou à l'indication d'une surconsommation de certains aliments, favorisant la surcharge de certains organes, déclenchant des symptômes et des maladies", explique Daniela Cierro, vice-présidente de l'Association brésilienne de nutrition (Asbran).

"Leur adhésion est généralement temporaire, car ils peuvent entraîner des carences nutritionnelles et des risques potentiels pour la santé, en plus de modifier le comportement alimentaire, ce qui peut conduire à d'éventuels troubles du comportement alimentaire chez les personnes qui ont des prédispositions."

Les types de méthodes d'amincissement et leurs mécanismes

D'après les archives historiques, l'entrepreneur de pompes funèbres William Banting a été la première personne à élaborer, apprécier et faire connaître, toujours au 19e siècle, un régime restrictif en glucides.

Ce faisant, il a contrôlé la quantité de pain, de pommes de terre, de produits laitiers, d'orge et de sucre, sous la direction du médecin William Harvey.

Banting a perdu environ 40 kg et 35 cm de tour de taille en presque un an, en plus de récupérer son audition, endommagée par le surpoids, le diabète et l'hypertension.

Depuis lors, selon les spécialistes, la plupart des livres et des régimes créés tournent autour des hypoglycidiques ou de la dynamique low carb, comme celui du Dr Atkins, un régime créé dans les années 1970, qui ressemble beaucoup à celui de William Banting, publié en 1863.

Outre les variations du régime méditerranéen, la stratégie du régime à base de plantes et du jeûne intermittent.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le respect du régime alimentaire est le facteur le plus important, selon un spécialiste

"En théorie, ces régimes (de faible consommation de glucides) auraient l'avantage de stimuler moins d'insuline et, par conséquent, il y aurait un stimulus métabolique plus faible pour le stockage des graisses et une plus grande oxydation (utilisation) des graisses", explique à BBC News Brésil le nutritionniste Glayson Velloso, spécialisé en nutrition appliquée à l'activité physique de l'Université de São Paulo (USP).

Mais à ce jour, il n'existe pas de régime idéal universel pour la perte de poids qui soit efficace pour tout le monde.

D'une manière générale, ce qui les différencie, c'est la voie métabolique choisie pour plus ou moins d'attention, glycolytique (glucides), lipolytique (graisses) et protéolytique (acides aminés), ainsi que leur intensité.

Jetons un coup d'œil à certaines des stratégies diététiques les plus populaires pour perdre du poids.

Régime pauvre en glucides, cétogène et paléo

La plupart des régimes créés au cours du siècle dernier s'articulent autour d'une dynamique de faible consommation de glucides, tels que les sucres, les pâtes et le pain.

Comprenez donc ci-dessous trois des régimes les plus célèbres qui reposent sur ce principe : le régime pauvre en glucides, le régime cétogène et le régime paléolithique.

Le régime pauvre en glucides et le régime cétogène ont une base alimentaire similaire, mais diffèrent principalement par la quantité de glucides ingérés par jour.

Il s'agit de 60 à 130 g de glucides par jour pour le régime Low-Carb et de moins de 50 g pour le régime cétogène.

Cette quantité réduite est essentielle dans les régimes cétogènes pour que le corps entre en cétose (lorsque le corps utilise les graisses stockées comme source d'énergie pour les activités quotidiennes, en réduisant ce stock).

Crédit photo, Peter Dazeley Légende image, Le régime paléolithique favorise, par exemple, la consommation d'aliments frais

Dans ces méthodes, la consommation alimentaire comprend des légumes à faible indice glycémique tels que l'aubergine et la courgette, des graisses, des oléagineux tels que les noix, les amandes et les fruits à coque. Des protéines maigres, comme la volaille, le poisson et les œufs.

Dans le cas d'un régime pauvre en glucides, les fruits à faible indice glycémique comme la mûre, la myrtille, l'avocat et la noix de coco.

Ribas Filho, de l'Association brésilienne de nutrologie, explique qu'un point positif des régimes "low carb" (à faible teneur en glucides) est que "lorsque nous comparons le pourcentage du métabolisme de base (énergie minimale nécessaire pour maintenir les fonctions de l'organisme au repos) des protéines, des glucides et des lipides, ce que nous remarquons, c'est que les protéines sont celles qui favorisent le plus l'augmentation du pourcentage de ce métabolisme de base.

Ce régime amène le corps à brûler les graisses au lieu des glucides, grâce à un processus appelé "cétose".

C'est celui qui dépense le plus d'énergie pour être métabolisé, ensuite les glucides et enfin les lipides", explique le nutrologue.

Cela signifie que, pour métaboliser ces aliments, le corps doit dépenser plus d'énergie.

D'autre part, le nutrologue explique que, dans la hiérarchie des aliments satiogènes, les protéines sont les plus rassasiantes.

"Si vous mangez un œuf et une miche de pain, vous êtes plus rassasié avec l'œuf, même avec la même quantité en termes de grammes".

En outre, Velloso pense que "en théorie, ces régimes, en ayant moins de glucides, auraient l'avantage de stimuler moins d'insuline et, par conséquent, il y aurait un stimulus métabolique plus faible pour le stockage des graisses et une plus grande oxydation (utilisation) des graisses".

Mais ce n'est pas toujours le cas, et chez certaines personnes, la réduction des glucides "peut augmenter la consommation de graisses, notamment de graisses saturées, entraînant un risque cardiovasculaire plus élevé."

Velloso précise également qu'"il n'y a pas de contre-indication spécifique, mais bien que recommandé par l'American Diabetes Association pour le contrôle de la glycémie, une mise en garde s'impose pour ceux qui utilisent des agents hypoglycémiants, car il peut y avoir un risque d'hypoglycémie si la dose du médicament n'est pas adaptée à la faible quantité de glucides."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les glucides - tels que les sucres, les pâtes et le pain - sont les méchants de la plupart des régimes

Le régime paléolithique apporte également des échos au régime Low-Carb, mais son objectif est une consommation alimentaire similaire à celle de nos ancêtres, en privilégiant les aliments frais.

Elle est principalement basée sur les fruits, les légumes, les oléagineux, les tubercules et la viande.

Selon Velloso, certains aspects plus radicaux de ce régime encouragent la consommation d'aliments crus, comme le lait, ce qui peut entraîner un risque microbiologique.

D'autre part, un élément considéré comme positif dans ce régime est la réduction des produits ultra-transformés, qui sont généralement associés à plusieurs problèmes de santé.

En ce qui concerne les effets indésirables fréquents dans les régimes restreints en glucides, on observe des maux de tête, des crampes, de l'irritabilité et de la fatigue pendant la phase d'adaptation du régime. Mais elles peuvent varier d'une personne à l'autre.

En raison de tous les risques liés à tout régime, M. Cierro, de l'Association brésilienne de nutrition, renforce la recommandation selon laquelle tous les types de changements alimentaires doivent être suivis par des professionnels spécialisés.

Méditerranéenne, à base de plantes, pauvre en graisses et jeûne intermittent

Le régime méditerranéen est considéré comme plus équilibré, car il vise davantage d'objectifs tels que la perte de poids à long terme, l'accent sur la santé cardiaque et la longévité.

Dans les années 1950, on a remarqué que le taux de maladies cardiaques était plus faible dans la population des pays ayant des côtes sur la mer Méditerranée, comme la Grèce et l'Italie.

Cette stratégie alimentaire connaît aujourd'hui plusieurs variantes dans le monde, mais toutes sont fondamentalement riches en aliments végétaux, en céréales, en huile d'olive, en grains entiers, en fruits de mer, notamment en poissons gras comme le thon et le saumon (source de protéines et de bonnes graisses comme les oméga-3).

Une faible consommation de viande rouge, qui doit être constituée de morceaux maigres, privilégier les produits laitiers écrémés, et éviter la consommation de produits industrialisés.

Généralement associé au soin du fonctionnement du cœur, il est toujours un pari des conseils de santé et des guides diététiques.

Selon le British Health System, par exemple, le régime méditerranéen est très proche des recommandations du gouvernement en matière d'alimentation saine.

Les régimes à base de plantes sont un mode d'alimentation basé sur un régime riche en légumes.

"On y trouve une grande quantité de micronutriments et de fibres qui aident à la bonne régulation de l'organisme et à la promotion de la satiété. En outre, la plupart des légumes ont une faible densité énergétique, ce qui permet de compter sur la consommation de grands volumes d'aliments, avec un apport calorique relativement faible, ce qui favorise le déficit énergétique et, par conséquent, la perte de poids", explique Velloso.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Fondamentalement, les gens ont tendance à prendre du poids lorsqu'ils consomment plus de calories qu'ils n'en brûlent

Les régimes pauvres en graisses, en revanche, demandent de faire attention à la quantité de graisses ingérées, et sont donc basés sur les recommandations des guides alimentaires mondiaux, et sur les recommandations diététiques pour certaines conditions de santé, comme les maladies cardiovasculaires.

"L'avantage de ce type de régime pour la perte de poids est que, comme la graisse a 9kcal/g, vous réduisez une plus grande quantité de calories avec une réduction du volume de nourriture moins importante", explique Velloso.

Les spécialistes alertent toutefois sur la possibilité d'une consommation accrue de sources de glucides simples et raffinés avec la réduction des graisses, outre les risques pour la synthèse des hormones en cas de restrictions très sévères des graisses.

Populairement considéré comme un régime, le jeûne est une stratégie alimentaire consistant à restreindre fortement l'apport alimentaire ou à s'en passer totalement pendant une période déterminée d'heures, avec plusieurs variantes.

Exemples : Le jeûne d'un jour sur deux (un jour, on mange normalement, l'autre jour, on limite fortement l'apport calorique, par exemple de 25 % et ainsi de suite) ; l'alimentation limitée dans le temps (le jeûne est pratiqué pendant un laps de temps spécifique, de 16 à 20 heures) ; le jeûne d'une journée entière (on choisit un ou deux jours - généralement en alternance - dans la semaine pour jeûner complètement pendant 24 heures).

L'objectif principal dans le cas d'une perte de poids par le biais de cette stratégie est une réduction des calories consommées, qu'il est difficile de compenser par les heures de repas, ce qui permet de consommer moins de calories par semaine.

Mais l'un des obstacles est que certaines personnes peuvent finir par surcompenser la nourriture au moment de la consommation. En outre, le nutritionniste met en garde contre les risques de faiblesse, de vertiges et d'anxiété dus au manque d'apport alimentaire.

Ribas Filho, de l'Association brésilienne de nutrologie, affirme que les jeûnes de 8 ou 12 heures peuvent être adaptés à la vie quotidienne sans grandes difficultés ("Vous terminez le dîner à 8 heures et ne mangez à nouveau qu'à 8 heures du matin").

Mais il fait une alerte pour les femmes enceintes. "En aucun cas la femme enceinte ne peut jeûner".

Selon lui, des études montrent que si la femme enceinte jeûne pendant une période supérieure à quatre heures, des corps cétoniques se forment, ce qui est néfaste pour le développement psychomoteur du bébé.

Velloso nous rappelle que, quelle que soit la méthode choisie, le plus important lorsqu'on pense à la perte de poids et au maintien du poids perdu est le respect du régime alimentaire fait par le patient et les besoins individuels de chaque personne, comme le contexte socio-économique, les préférences alimentaires, la culture, la religion, la routine, le risque métabolique et les comorbidités.

Pourquoi les gens sont en surpoids ou obèses

Essentiellement, les gens prennent généralement du poids lorsqu'ils consomment plus de calories qu'ils n'en dépensent et, à l'inverse, ils perdent du poids lorsqu'ils consomment moins que ce qu'ils dépensent.

Avec le temps, le manque d'équilibre entre un apport plus élevé et une dépense énergétique plus faible tend à entraîner un surpoids ou une obésité.

L'Organisation mondiale de la santé définit le surpoids et l'obésité comme une accumulation anormale ou excessive de graisse, qui présente un risque pour la santé. Dans le cas du covid-19, par exemple, une plus grande quantité de graisse dans le corps augmente les portes d'entrée du coronavirus, qui reste plus longtemps dans le corps des patients obèses.

La graisse, de manière générale, est la manière dont nous accumulons ce surplus d'énergie qui n'a pas été dépensé.

Mais, comme expliqué ci-dessus, la prise ou la perte de poids n'est pas seulement une question d'excès ou de déficit de calories ingérées chaque jour.

Complexe et multifactorielle, l'obésité est considérée comme une maladie chronique et un grave problème de santé publique, car elle constitue un facteur de risque pour d'autres pathologies, telles que l'hypertension, le diabète sucré et les maladies cardiovasculaires.

Les causes du surpoids comprennent plusieurs éléments, tels que la génétique, l'environnement, la consommation de médicaments, la sédentarité, la santé mentale et les habitudes de consommation - la population bénéficie, par exemple, d'une offre importante d'aliments caloriques, ultra-transformés et bon marché.

Selon M. Velloso, la relation entre la vulnérabilité socio-économique et le risque d'obésité fait aujourd'hui l'objet d'importants débats.

"L'accès à des aliments sûrs et de qualité et les stratégies de lutte contre l'obésité, y compris le type et l'accès à l'information devraient être faites en tenant compte des nuances de toutes les classes sociales, ayant plus de risque pour ceux qui ont moins d'accès financier et éducatif pour l'accès et la consommation en toute sécurité des aliments et des informations."

La nutritionniste explique également que le surpoids et la perte de poids impliquent également la régulation des signaux de faim et de satiété du patient, qui ne sont pas encore totalement compris par les scientifiques, et que des facteurs psychologiques, des questions socio-économiques et même des inflammations dans le corps peuvent interférer avec cela, par exemple.

La question de la satiété et de la prise de poids, rappelle Ribas Filho, est également liée à la vitesse de la prise alimentaire. Cela se produit, selon lui, parce que certaines personnes mangent si vite que le corps n'a pas le temps de libérer des substances qui signalent au cerveau qu'il doit arrêter de manger et se sentir rassasié.

En outre, le système de santé britannique souligne l'influence des conditions sous-jacentes qui peuvent contribuer à la prise de poids, comme l'hypothyroïdie, et des médicaments tels que certains corticostéroïdes.

Tous ces facteurs conduisent près de deux tiers des Brésiliens à être en surpoids, a estimé l'Enquête nationale sur la santé (PNS) en 2019, un taux qui a doublé en 17 ans.

La recherche de surveillance des facteurs de risque et de protection des maladies chroniques par enquête téléphonique (Vigitel), de la même année, a souligné que plus de la moitié des participants étaient en surpoids (IMC égal ou supérieur à 25) et près de 20% obèses (IMC égal ou supérieur à 30).

L'IMC est l'indice de masse corporelle, une mesure générale qui permet de classer le surpoids et l'obésité. Il est calculé en divisant le poids en kilogrammes par le carré de la taille en mètres.

Cette référence sert aux calculs des adultes de tous âges de manière approximative et non pas taxative ou absolue.

Un homme de 30 ans qui mesure 1,70 m, par exemple, aura un IMC normal s'il pèse entre 53,5 kg et 72 kg, en surpoids s'il pèse entre 72 kg et 86,7 kg, et obèse s'il est en surpoids.

Mais cet indice n'est qu'un des éléments utilisés dans la définition d'un régime par un professionnel spécialisé.

Ribas Filho, de l'Association brésilienne de nutrologie, explique que l'obésité, parce qu'elle est une maladie complexe comme le diabète, est insérée dans la pyramide du traitement des maladies chroniques.

C'est-à-dire qu'il y a 4 étapes possibles (qui peuvent varier) : d'abord le régime alimentaire et l'activité physique, ensuite les changements cognitifs et comportementaux, puis l'utilisation de médicaments contre l'obésité et, enfin, la chirurgie bariatrique.

Pourquoi de nombreuses personnes perdent-elles du poids, mais reviennent quelque temps plus tard à leur niveau initial ?

Selon M. Cierro, de l'Association brésilienne de nutrition, il est fondamental de comprendre les facteurs liés à l'excès de poids pour réussir à la fois à réduire le poids et à le maintenir.

"Lorsque nous abordons ces besoins individuels, nous envisageons plusieurs facteurs qui doivent être pris en considération lors de la planification des repas. Nous devons comprendre que nous sommes des individus avec des génétiques différentes, des histoires différentes, des âges différents et des réponses différentes."

Alors pourquoi certaines personnes ont-elles du mal à perdre du poids ou à maintenir le poids qu'elles ont atteint au cours d'un régime ? Il existe également plusieurs points liés à ce que l'on appelle l'effet accordéon.

Selon Velloso, l'une d'entre elles est une réaction du corps lui-même au déficit calorique, c'est-à-dire au fait d'ingérer moins de calories que l'on en dépense.

"Lorsque nous perdons du poids et de la graisse corporelle, une alerte déclenche une réponse afin que les réserves de graisse soient restaurées. Moins il y a de graisse, plus la libération de leptine, une hormone libérée par le tissu adipeux, qui est un signal de satiété, est faible. Ainsi, un signal indiquant qu'il est nécessaire de consommer plus de calories est envoyé afin qu'il y ait une normalisation de la graisse corporelle et une augmentation de la leptine".

Ainsi, la reprise de poids est essentiellement liée à l'augmentation de la faim, de la satiété (ou mieux, à son absence).

Ribas Filho explique que les caractéristiques métaboliques d'une personne en surpoids ou obèse, après une perte de poids, sont différentes.

"C'est comme si c'était le temps des grottes, quand l'homme s'est habitué à conserver son énergie parce qu'il n'y avait pas de nourriture disponible tous les jours. C'est comme si aujourd'hui, après ce processus d'évolution biologique, l'organisme disait "Je ne veux pas perdre de poids". Et que fait-il ? Après avoir perdu du poids, le taux métabolique au repos diminue, il dépense moins, l'activité du système nerveux autonome sympathique diminue.

Mais il ne s'agit pas seulement de facteurs physiologiques et métaboliques. M. Velloso souligne également le manque de respect du plan de régime défini avec un professionnel de la santé, comme c'est le cas pour les régimes.

Cela se produit pour plusieurs raisons, dont le degré de restriction alimentaire.

Cierro, de l'Association brésilienne de nutrition, nous rappelle que, lorsque la perte de poids se produit par le biais de restrictions des groupes d'aliments et des nutriments essentiels à l'entretien du corps, il peut y avoir une perte musculaire (masse maigre), une déshydratation et une diminution du métabolisme (dépense énergétique).

Par ailleurs, l'humeur peut également être affectée par la restriction alimentaire, en plus des changements hormonaux et des facteurs émotionnels.

Ainsi, lorsque cette personne arrête le régime et reprend ses habitudes alimentaires, "l'organisme a tendance à stocker la nourriture sous forme de graisse, car il comprend que l'état de pénurie peut revenir (à nouveau dans le futur)".

Par conséquent, Velloso défend l'idée que les gens doivent être sensibilisés à l'importance de poursuivre les traitements contre le surpoids et l'obésité et que ce cycle de gain et de perte est attendu.

Il précise que pour les patients obèses, dont l'IMC est supérieur à 30, il est plus difficile de perdre du poids. Cela est dû au fait que leurs caractéristiques métaboliques après la perte de poids vont à l'encontre d'elles-mêmes.

Et puis il peut y avoir une prise de poids ou le fameux effet accordéon. Mais ceci, en ce qui concerne l'obésité, n'est pas le cas pour les patients qui veulent perdre jusqu'à 5 kg, par exemple.

"Plusieurs études affirment que le traitement non pharmacologique de l'obésité présente de nombreuses limites à long terme", explique Durval Ribas.

"En moyenne après 6 mois à 1 an, cela varie du travail au travail scientifique, en faisant un régime hypocalorique, en faisant un changement cognitif-comportemental et avec l'activité physique, malheureusement la variation du poids corporel en termes de pourcentage, revient aux niveaux précédents. Il y a eu une réduction de poids, mais après, il y a une limitation car la personne elle-même a du mal à suivre."

Des études soulignent que même de petits changements dans les habitudes alimentaires et des pertes modestes telles que 5% du poids corporel, augmentent de manière significative l'espérance de vie et favorisent des améliorations notables.

Des recherches publiées dans le New England Journal of Medicine ont montré qu'il est possible, de cette manière, de réduire jusqu'à 17 % les taux de mortalité dus aux maladies cardiovasculaires et autres.

Surcharge pondérale chez les enfants et les adolescents

L'identification du surpoids et de l'obésité chez les enfants et les adolescents est considérée comme difficile car ces jeunes sont encore en phase de développement.

L'Organisation mondiale de la santé suggère l'utilisation des courbes de croissance de l'enfant, qui mesurent, suivent et évaluent la croissance des enfants et des jeunes de 0 à 19 ans.

Mais il est important qu'ils soient suivis par des professionnels de la santé spécialisés dans cette tranche d'âge.

"Chaque tranche d'âge entre l'enfance et l'adolescence est directement liée aux phases de croissance et de développement du corps, les besoins nutritionnels sont donc différents. Le comportement alimentaire des enfants et des adolescents, ainsi que celui des adultes, est différent aux différentes étapes de la vie, compte tenu du niveau d'activité physique et du mode de vie, sous l'influence de questions socio-économiques, culturelles et émotionnelles, entre autres", explique Cierro, de l'Association brésilienne de nutrition.

M. Velloso souligne que "les restrictions en matière de calories et de nutriments ou de groupes d'aliments ne devraient intervenir chez les enfants et les adolescents que lorsqu'il y a une indication explicite de surpoids ou d'autres maladies".

On estime que plus de 6 millions d'enfants sont en surpoids au Brésil, et que 3 millions sont devenus obèses.

Parmi les enfants âgés de cinq à neuf ans suivis par le système de santé unifié (SUS), 13,2% sont touchés par l'obésité et 28% sont en surpoids.

Quant aux enfants de moins de cinq ans, ils sont près de 15% pour le surpoids et 7% pour l'obésité.

Comme chez les adultes, plusieurs facteurs entrent en jeu. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie de covid-19, par exemple, a aggravé et impacté l'alimentation des mineurs, et actuellement, environ 340 millions d'adolescents sont en surpoids ou obèses.

Pendant la pandémie, le Brésil a également connu une explosion de la faim (qui n'est pas nécessairement le contraire de l'obésité), un quart de la population brésilienne connaissant une grave insuffisance alimentaire.

M. Ribas Filho souligne également la relation entre le surpoids et les facteurs épigénétiques, dans lesquels l'expression des gènes est modifiée sans altérer l'ADN lui-même - de petites marques chimiques sont ajoutées ou retirées de notre code génétique en réponse aux changements de l'environnement dans lequel nous vivons.

"L'épigénétique montre que les maladies chroniques commencent au niveau intra-utérin. Par exemple, si la mère d'un enfant a pris 24 kg ou plus pendant la grossesse, ou si le bébé est né avec plus de 4 kg, ou moins de 2,5 kg, la probabilité que l'enfant soit obèse est plus élevée", explique le nutrologue.

Selon lui, les bébés nés avec un poids insuffisant peuvent développer des mécanismes de survie pour économiser de l'énergie tout au long de leur vie.