Biodiversité : qu'est-ce que c'est et comment la protéger ?

Les gouvernements du monde entier se réuniront cette année pour discuter des moyens d'empêcher les activités humaines de provoquer l'extinction des espèces animales et végétales.

Qu'est-ce que la biodiversité et pourquoi est-elle importante ?

La biodiversité est la variété de toute vie sur Terre - animaux, plantes, champignons et micro-organismes comme les bactéries.

Les animaux et les plantes fournissent aux humains tout ce dont ils ont besoin pour survivre, notamment de l'eau douce, de la nourriture et des médicaments.

Cependant, ces avantages ne peuvent être obtenus par des espèces individuelles. Nous avons besoin d'une variété d'animaux et de plantes pour pouvoir travailler ensemble et prospérer. En d'autres termes, nous avons besoin de la biodiversité.

Les plantes sont également très importantes pour améliorer notre environnement physique - en purifiant l'air que nous respirons, en limitant la hausse des températures et en offrant une protection contre le changement climatique.

Les mangroves et les récifs coralliens peuvent servir de barrière à l'érosion causée par l'élévation du niveau de la mer. Et les arbres que l'on trouve couramment dans les villes, comme le platane de Londres ou le tulipier, sont excellents pour absorber le dioxyde de carbone et éliminer les polluants de l'air.