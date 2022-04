Covid-19 Omicron BA.2 : à quoi ressemble l'omicron "silencieux", la sous-variante déjà dominante dans le monde entier ?

il y a 42 minutes

Jusqu'à la mi-mars, la variante la plus répandue sur la planète était la BA.1, qui a surpris les experts par son niveau de transmissibilité, même si elle était moins dangereuse que les autres.

Les infections, qui diminuaient rapidement partout après les pics quotidiens inimaginables provoqués par l'omicron, ont à nouveau augmenté en Europe durant ces dernières semaines, et selon le chef de la division européenne de l'OMS, Hans Kluge, cela est dû à la lignée BA.2.

Mardi, les Centres de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis (CDC) ont indiqué qu'environ 55 % des nouveaux cas de Covid-19 sur le sol américain étaient dus au BA.2. Cela signifie qu'il s'agit désormais de la variante dominante dans le pays.

En réponse, la Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine chargée du médicament, a également autorisé mardi une deuxième dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 pour les personnes âgées de 50 ans ou plus, à partir de quatre mois après le premier rappel.

En Asie, on observe également un pic de cas détectés quotidiennement depuis la mi-février.

Le BA.2 est souvent qualifié de sous-variant "silencieux", car il est dépourvu du marqueur génétique que les chercheurs utilisaient pour déterminer rapidement si une infection était plus susceptible de provenir de l'omicron "normal" (BA.1) que de la variante delta.

Le variant BA.2 est plus transmissible que l'omicron normal mais, heureusement, il n'est pas plus grave.

Qu'est-ce que le variant BA.2 ?

La même chose s'est produite avec omicron, qui comprend les sous-variants BA.1, BA.2, BA.3 et B.1.1.529.

La variante omicron présente une mutation appelée BA.2, qui est 30 % plus contagieuse que l'originale.

On ne sait pas exactement d'où il provient, mais il a été détecté pour la première fois en novembre parmi les séquences téléchargées dans une base de données, aux Philippines.

Bien que les vaccins soient moins efficaces contre cette maladie et que la protection diminue avec le temps, une dose de rappel augmente la protection et prévient les hospitalisations et les décès, selon les données de l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni.