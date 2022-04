Chine : un coup d'œil dans la vie privée des "livestreamers"

il y a 41 minutes

Et les acheteurs ne sont pas les seuls accros. Les vendeurs, plus férus de numérique, ont également commencé à étaler leurs marchandises sur Internet.

En février 2020, au plus fort de la pandémie de Covid-19 en Chine, Taobao, la plateforme qui possède le plus grand nombre de ventes en direct, a connu une augmentation de 719 % de nouveaux vendeurs dans tout le pays.

Peut-être plus important encore, les livestreamers ont offert un certain répit à la solitude, surtout à une époque où les restrictions et la quarantaine ont privé de nombreuses personnes de liens humains et de compagnie.