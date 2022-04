Guerre Ukraine - Russie : qui sont les membres du groupe de mercenaires Wagner russe ?

Les services de renseignements militaires britanniques affirment que 1 000 mercenaires de la société militaire privée russe, le groupe Wagner, sont en train d'être déployés dans l'est de l'Ukraine.

Le groupe a été actif au cours des huit dernières années en Ukraine, en Syrie et dans des pays africains et a été accusé à plusieurs reprises de crimes de guerre et de violations des droits de l'homme.