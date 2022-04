Guerre Ukraine - Russie : qu'est-ce qu'un crime de guerre et Poutine peut-il être poursuivi pour l'Ukraine ?

Les images des corps de civils dans les rues de Boutcha ont entraîné une condamnation internationale de la Russie et de nouvelles accusations selon lesquelles ses forces commettent des crimes de guerre.

La Cour pénale internationale enquête déjà pour déterminer si des crimes de guerre sont commis et l'Ukraine met également en place une équipe chargée de recueillir des preuves.

Qu'est-ce qu'un crime de guerre ?

On ne le dirait peut-être pas, mais "même la guerre a des règles", comme le dit le Comité international de la Croix-Rouge.

Ces règles sont contenues dans des traités appelés Conventions de Genève et dans une série d'autres lois et accords internationaux.

Les civils ne peuvent pas être délibérément attaqués, pas plus que les infrastructures qui sont vitales pour leur survie.

Certaines armes sont interdites en raison des souffrances aveugles ou effroyables qu'elles provoquent, comme les mines terrestres antipersonnel et les armes chimiques ou biologiques.

Les malades et les blessés doivent être soignés - y compris les soldats blessés, qui ont des droits en tant que prisonniers de guerre.

Qu'est-ce qu'un génocide ?

Quelles allégations de crimes de guerre y a-t-il eu en Ukraine ?

Des enquêteurs et des journalistes ont trouvé ce qui semble être la preuve d'un massacre délibéré de civils à Boutcha, une ville située dans la banlieue de Kiev, et dans d'autres zones voisines.

Les forces ukrainiennes disent avoir trouvé des fosses communes et des preuves que des civils ont été abattus après avoir été attachés aux pieds et aux mains.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson affirme que ces attaques sont "une preuve de plus" des crimes de guerre.

La semaine dernière, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a indiqué que la Russie avait "détruit des immeubles d'habitation, des écoles, des hôpitaux, des infrastructures essentielles, des véhicules civils, des centres commerciaux et des ambulances" - des actions qui, selon les États-Unis, constituent des crimes de guerre.

Il existe également de plus en plus de preuves que des bombes à fragmentation - des munitions qui se séparent en de nombreuses petites bombes - ont touché des zones civiles de Kharkiv.

Aujourd'hui, la Cour pénale internationale (CPI) et la Cour internationale de justice (CIJ) ont pour rôle de faire respecter les règles de la guerre.

La Cour pénale internationale (CPI) enquête et poursuit les criminels de guerre individuels qui ne sont pas devant les tribunaux des États.

C'est le successeur moderne et permanent de Nuremberg, qui a poursuivi les principaux dirigeants nazis en 1945.

Parmi les nazis poursuivis lors des procès de Nuremberg figurent Hermann Goring, Rudolf Hess et Joachim von Ribbentrop

La CPI peut-elle poursuivre des infractions en Ukraine ?

Les enquêteurs examineront les allégations passées et présentes, en remontant jusqu'en 2013, avant l'annexion de la Crimée par la Russie.

Mais son pouvoir est limité dans la pratique. La Cour ne dispose pas de sa propre force de police et s'en remet aux États pour arrêter les suspects.

Le président Poutine, les généraux ou d'autres dirigeants pourraient-ils être poursuivis ?

Il est bien plus facile d'imputer un crime de guerre au soldat qui le commet qu'au dirigeant qui l'a ordonné.

Hugh Williamson, de Human Rights Watch, spécialiste de la collecte de preuves de crimes de guerre dans les conflits, affirme qu'il existe des preuves d'exécutions sommaires et d'autres graves abus commis par les forces russes.

"Il y a un épisode intéressant dans notre rapport sur l'Ukraine où un commandant donne l'ordre aux soldats de sortir deux civils et de les abattre", confie-t-il à BBC News.

"Deux des soldats s'y opposent et cet ordre n'est pas exécuté. Donc, il y a des preuves claires de certains incidents dans l'armée russe, mais aussi un élément de commandement et de contrôle."

L'efficacité de la CPI - et la façon dont le droit international s'applique dans la pratique - ne dépend pas seulement des traités, mais aussi de la politique et de la diplomatie.

Le professeur Sands et de nombreux autres experts soutiennent que, comme à Nuremberg, la solution réside une fois de plus dans la diplomatie et les accords internationaux.