Confessions en ligne : lire les secrets des autres active notre propre processus émotionnel

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, La popularité des pages de confession en ligne se mesure au nombre de personnes qui les suivent.

Il n'y a rien de tel que le sentiment de se débarrasser de quelque chose.

La peur, la honte et la stigmatisation peuvent nous empêcher de révéler les parties les plus profondes de nous-mêmes, ou parfois divulguer nos propres informations.

Selon des chercheurs de l'université de Columbia, garder des secrets peut en fait causer du tort "en entraînant de la fatigue, un isolement social et une diminution du sentiment de bien-être".

Alors, comment faire pour révéler des informations sans se blesser ou blesser les autres ?

Peut-être les médias sociaux... à travers des "pages de confessions" anonymes qui sont en ce moment sont très suivies.

Un espace sûr

Crédit photo, Getty Images Légende image, Garder des secrets peut causer du tort " en engendrant de la fatigue et une diminution du sentiment de bien-être".

Pendant des siècles, les humains se sont confessés à des chefs religieux, tandis que, plus récemment, une tendance aux émissions radiophoniques et aux tantes d'agonie a permis aux gens de partager leurs secrets de manière anonyme.

En 1980, un artiste a créé l'Apology Line, qui a fonctionné pendant 15 ans et a permis aux New-Yorkais de laisser des messages sur un répondeur "afin de fournir un moyen aux gens de s'excuser pour leurs torts envers les autres sans se mettre en danger".

Au début, les forums et les salons de discussion semblaient être les endroits où ce type de contenu pouvait apparaître en ligne, puis des applications consacrées à ce sujet ont été développées. Mais aujourd'hui, ce sont les comptes de médias sociaux modérés qui s'emparent de cet espace.

Ils vont de l'hilarant au dévastateur et tout ce qui se trouve entre les deux a une longue histoire dans les communautés scolaires et universitaires.

Et selon Zehra Kamal Alam, psychologue basée à Islamabad, au Pakistan. "Si les gens sont en mesure de se connecter à des groupes de soutien en ligne, cela peut être une excellente occasion de partager anonymement, de se sentir estimé et d'apprendre d'autres personnes vivant des expériences similaires".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le partage de secrets anonymes en ligne crée un sentiment de communauté entre les lecteurs, les posteurs et les modérateurs.

D'autres pages, comme The Secret Keepers qui fonctionne sur Instagram, penchent vers des confessions personnelles plus intenses.

"Nous vivons dans un monde dépouillé de toute nuance et il peut être difficile de parler de sujets intensément personnels avec ses amis et sa famille", explique Olivia Petter, membre de l'équipe The Secret Keepers, basée au Royaume-Uni.

"Si vous vous sentez sensible à quelque chose, vous n'avez pas forcément envie de vous mettre à nu, et vous vous sentez plus en sécurité et moins exposé au jugement lorsque c'est anonyme et en ligne.

"C'est pour cela que les gens ont des thérapeutes : on leur dit des choses qu'on ne dirait jamais à ses amis".

The Secret Keepers offre un forum ouvert pour le soutien et la discussion autour des confessions qu'ils partagent sur la page, dont une femme qui regrette d'être mère et une autre qui aime son partenaire mais pense que leur vie sexuelle est terrible.

Les adeptes du compte, parmi lesquels figurent de nombreux thérapeutes et psychologues, encouragent les confidents et leur donnent des conseils.

"Partager des secrets peut permettre aux gens de se sentir moins seuls et plus connectés alors qu'ils sont déjà isolés, avant de s'attaquer à la honte qui entoure tant de questions"auxquelles ils n'ont pas de solution, explique Olivia.

"La page a trouvé un écho auprès des gens et c'est agréable de voir qu'elle est vraiment utile.

"Nous espérons que The Secret Keepers pourra aider à lutter contre la stigmatisation de ces problèmes en montrant que les sentiments de ces personnes sont valables."

Cyber intimidation

Crédit photo, Getty Images Légende image, Au cours de la dernière décennie, plusieurs applications de confession non modérée ont été fermées en raison de plaintes pour cyber intimidation.

Les plates-formes de confession ont toutefois un revers de médaille, surtout lorsqu'elles ne sont pas contrôlées

Si l'anonymat peut encourager les discussions honnêtes, il peut aussi constituer une barrière derrière laquelle les auteurs de commentaires imprudents et cruels peuvent se cacher.

Sarahah a été retirée des boutiques Google et Apple en 2018 après des accusations selon lesquelles elle facilitait l'intimidation.

L'application - qui signifie en arabe "honnêteté" - avait été créée pour que les employeurs puissent recevoir des commentaires anonymes honnêtes de la part de leurs collègues.

Au lieu de cela, les utilisateurs ont pu faire de la plateforme un dispositif de cyber intimidation.

Des applications similaires, telles que Whisper, Secret et Ask.fm, ont été fermées au fil des ans, les développeurs n'ayant pas réussi à enrayer les abus.

"Les forums en ligne peuvent également être exploités par des personnes ayant d'autres motivations et peuvent mettre en danger la sécurité de certains groupes vulnérables", déclare Zehra.

"S'ils ne sont pas réglementés, manquent de toute forme de structure et de supervision pour les profanes qui fournissent les services en ligne, cela peut être plus nuisible que bénéfique.

"Les gens peuvent finir par se sentir plus accablés, recevoir des messages erronés et être encore plus désorientés sur la façon de gérer les problèmes de santé mentale en raison d'informations et de conseils mal conçus." ajoute Zehra.

Confessions dans le monde

La tendance des pages de confession est un phénomène mondial qui ne cesse d'évoluer.

À Hong Kong, des comptes Instagram tels que Sticky_Rice_Love et Couple, Murmur fournissent des conseils en matière de sexualité et de relations à leurs utilisateurs sous la forme de confessions et de réponses.

Il existe une tendance Twitter connue sous le nom de "gham hour" au Pakistan, où les utilisateurs tweetent leurs pensées honnêtes et émotionnelles après minuit qui, bien que pas toujours anonymes, montrent une communauté de confessionnalisme partagée en ligne.

En Corée du Sud, ces types de sites web sont connus sous le nom de "forêts de bambous", d'après une fable dans laquelle un homme détenant un secret sur le roi ne pouvait le garder pour lui et le criait dans une forêt. Dès lors, on disait que chaque fois que le vent soufflait, la forêt répétait le secret.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est essentiel d'offrir un espace sûr pour les confessions, que ce soit dans un cadre thérapeutique ou de manière anonyme en ligne.

Les avantages de se confesser

Pour de nombreuses personnes, confesser leurs secrets cachés de manière anonyme en ligne est très thérapeutique.

Selon le Programme d'action visant à combler le déficit de santé mentale de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, on estime que jusqu'à 75 % des personnes vivant dans des pays

"La non-disponibilité de professionnels formés, l'accent limité sur les activités préventives, la portée limitée des services aux groupes ruraux et à faible revenu et les tabous entourant la santé mentale sont quelques-uns des facteurs contributifs ", explique Zehra.

Bien que sa propre expérience de la prestation de soins psychologiques se situe dans un cadre professionnel, elle affirme que la création d'un espace sûr pour le partage des secrets est essentielle pour les pages de confession en ligne.

"Parler de ses problèmes peut être une source de guérison, mais parfois, cela peut aussi déclencher des réactions et faire resurgir des émotions négatives", explique-t-elle.

"Il est important que les gens se sentent en sécurité, et de créer une sécurité dans le processus, pour aider à gérer l'expérience s'ils deviennent trop anxieux ou dépassés."

Le psychothérapeute Angelo Foley, qui gère un compte Instagram en France appelé Balance Ta Peur - ce qui signifie "expose ta peur" - lui, va encore plus loin.

Selon lui, il y a un véritable bénéfice à la fois pour ceux qui se confessent, mais aussi pour les lecteurs qui "consomment" ces posts anonymes.

"Lire les confessions des autres, c'est comme lire un roman", dit-il. "Nous nous y projetons, nous nous identifions, les histoires des autres activent notre propre processus psychique et émotionnel."

Il utilise son compte pour partager anonymement les peurs les plus profondes de ses contributeurs à ses 70 000 followers, dans l'espoir qu'ils se sentent moins seuls.

"Cela nourrit la curiosité insatiable, un voyeurisme présent chez tous les êtres humains", explique Angelo. "Nous aimons savoir ce qui se passe chez les autres, par instinct de survie, pour savoir si nous sommes du bon ou du mauvais côté.

Il pense que l'anonymat nous donne l'illusion d'une protection, soit contre le jugement des autres, soit contre la découverte par nos proches de nos mondes intimes.

Angelo a été la première personne à partager ses peurs sur "Balance Ta Peur", et pense que sa formation de psychothérapeute lui a donné les compétences nécessaires pour créer un espace sûr où les gens peuvent confesser leurs peurs secrètes.

"La peur est présente dans toutes nos expériences de vie, nos crises passagères, nos traumatismes, nos souffrances, nos questionnements existentiels'', dit-il.