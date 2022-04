Tamera : Celle qui voit des couleurs quand elle entend de la musique

On dit qu'elle touche environ 4 % de la population et qu'elle peut se manifester sous de nombreuses formes puisqu'elle peut affecter les goûts, les odeurs, les formes ou les touchers.

"Je ressens juste les couleurs et parfois je vois comme une scène de film entière, je la décris comme une scène entière, une mise en place, et ce que je sens qui arriverait à cette musique."

''Je me retrouve avec mes sentiments''

"Je sais quand quelque chose est en clé parce que, soit ça correspond à la même couleur, soit ça ne correspond pas. Ou alors, c'est différent et ça ne me semble pas correct."

Certaines recherches ont montré que les synesthètes se sont déclarés plus aptes à l'imagerie visuelle que la population générale, et certains avantages spécifiques en matière de mémoire ont également été enregistrés chez eux.

"Quelle que soit la scène la plus folle qui me vient à l'esprit ou une belle palette de couleurs qui m'attire et me touche, alors j'écrirai simplement dessus."