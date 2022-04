Psychologie : quand faut-il faire confiance à son instinct ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le célèbre physicien Albert Einstein croyait aux intuitions et aux inspirations

Interrogé sur la source de son génie, Albert Einstein répond sans hésiter. "Je crois aux intuitions et aux inspirations. J'ai parfois l'impression d'avoir raison. Je ne sais pas si je le suis", déclarait-il au Saturday Evening Post en 1929.

Selon lui, il vaut mieux faire confiance à ses instincts et les tester plus tard que de les rejeter d'emblée. Le physicien était loin d'être le seul à avoir cette philosophie.

C'était aussi, apparemment, une grande partie de la stratégie de Coco Chanel.

"La mode est dans l'air, elle naît dans le vent. On en a l'intuition", disait-elle. Vous reconnaissez peut-être vous-même cette sensation. Que vous regardiez un nouvel appartement, que vous envisagiez un nouvel emploi ou que vous jugiez l'honnêteté de quelqu'un, vous pouvez avoir une intuition ineffable lorsque quelque chose est bien ou mal - sans être capable d'articuler les raisons de votre jugement.

Il peut être tentant de considérer nos instincts comme une sorte de "sixième sens" mystérieux, mais il n'est pas nécessaire de faire appel au paranormal pour expliquer l'intuition.

Au cours des deux dernières décennies, les psychologues et les neuroscientifiques ont fait d'énormes progrès dans l'identification des sources de nos instincts et de leur rôle essentiel dans nos vies.

Au fil du temps, leurs recherches ont permis d'identifier les situations spécifiques dans lesquelles notre intuition est susceptible de nous mener sur le bon chemin, et les moments où elle nous égare - des connaissances qui peuvent nous aider tous à prendre de meilleures décisions.

L'esprit dans le corps

C'est dans les études sur la détection des mensonges que les preuves de l'importance des intuitions sont les plus solides. Les gens ont tendance à juger plus précisément de l'honnêteté d'une personne - et à savoir si elle ment sur un événement particulier - si on leur demande de se fier à leurs intuitions, plutôt que de réfléchir et de donner leurs raisons.

Dans d'autres situations, la force de nos intuitions dépendra de l'étendue de nos expériences. Le cerveau inconscient fouille dans ses connaissances stockées pour trouver la meilleure réponse à nos problèmes, sans que nous nous rappelions consciemment les souvenirs précis qui alimentent ces sentiments. Les gens ont tendance à mieux juger de l'honnêteté d'une personne - et à savoir si elle ment sur un événement particulier - si on leur demande de suivre leurs intuitions.

Prenons l'exemple d'une expérience menée par Erik Dane, professeur de gestion à l'université Rice, au Texas. En 2012, son équipe de recherche a demandé à des étudiants de regarder une série de sacs à main de marque - dont certains étaient des produits authentiques et d'autres des contrefaçons réalistes.

La moitié des participants ont été invités à ignorer leur instinct et à énumérer toutes les caractéristiques qu'ils rechercheraient pour déterminer si le sac à main était vrai ou faux. Les autres ont été invités à suivre leurs intuitions, à laisser leurs sentiments guider leur jugement. Les chercheurs ont également interrogé les participants sur leurs habitudes d'achat et sur le fait qu'ils possédaient ou non de nombreux articles de marque.

Pour les participants utilisant l'approche analytique, leur expérience antérieure n'a guère fait de différence : ils ont tous obtenu des résultats à peu près identiques. En revanche, pour les participants à qui l'on avait demandé d'utiliser leur intuition, l'expertise a fait une énorme différence, augmentant considérablement la précision de leurs réactions instinctives. En effet, les experts utilisant leur intuition étaient environ 20 % plus précis que ceux utilisant uniquement l'analyse.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La qualité de l'instinct d'une personne peut dépendre de son intelligence émotionnelle (IE) globale

L'intelligence émotionnelle

Selon les dernières recherches, la qualité de l'instinct d'une personne peut dépendre de son intelligence émotionnelle (IE) globale. Et en apprenant à augmenter notre IE, nous pourrions donc renforcer nos prises de décision intuitives.

Les psychologues évaluent l'IE à l'aide d'une série de questions qui mesurent, par exemple, la capacité d'une personne à identifier les émotions exprimées sur le visage des autres, et sa capacité à prédire les changements d'humeur d'une personne, compte tenu des circonstances.

Jeremy Yip, professeur adjoint de gestion à l'université de Georgetown, à Washington, a récemment comparé les résultats de l'IE à ceux de l'Iowa Gambling Task. Alors que la plupart des participants semblaient montrer une réaction de stress accrue lorsqu'ils envisageaient de choisir les "mauvais" jeux de cartes, les personnes ayant un faible IE interprétaient mal leurs propres signaux corporels.

Pour ces participants à faible IE, une réponse de stress plus importante semblait agir comme un encouragement à prendre les cartes risquées - et finalement non rentables. Ils ne semblaient tout simplement pas reconnaître ce sentiment comme un avertissement. "Il se peut qu'ils aient mal interprété leur excitation physiologique comme de l'excitation, de sorte qu'ils ont pris davantage de risques", explique Yip.

Heureusement, il est possible d'entraîner l'IE. Anna Alkozei, de l'université d'Arizona à Tucson (États-Unis), a récemment conçu un cours en ligne comportant des modules qui encouragent les stagiaires à réfléchir plus attentivement à la manière dont les différentes émotions peuvent être perçues et à la façon dont des sentiments tels que l'excitation physiologique peuvent influencer la prise de décision.

En suivant deux leçons par semaine pendant trois semaines, les participants d'Alkozei ont montré une amélioration significative dans un test de l'IE - et cela s'est traduit par une meilleure performance dans la tâche de jeu de l'Iowa. Les participants d'un groupe témoin - qui ont suivi un cours en ligne sur l'environnement - n'ont pas montré de telles améliorations.

Si vous voulez affiner votre intuition, vous pouvez donc d'abord essayer d'entrer en contact avec vos émotions de manière plus générale, en vous interrogeant soigneusement sur ce que vous ressentez exactement et sur les sources de cette humeur. Avec le temps, vous aurez plus de facilité à discerner quand vous recevez un signal authentique et précis. Vos intuitions ne seront jamais totalement infaillibles, mais avec de la pratique, elles peuvent devenir un guide important.