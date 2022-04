Racisme au Brésil : noirs et maintenus au bas de l'échelle sociale

il y a une heure

Luana Genot s'est sentie exclue à cause de la couleur de sa peau

Pourtant, le début de la vie professionnelle de Mme Genot a été très différent. Elle a commencé à être mannequin alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente vivant à Rio, et sa carrière dans la mode l'a menée aux quatre coins du monde, de Londres à Paris en passant par l'Afrique du Sud.

Le travail pouvait sembler glamour de l'extérieur, mais Mme Genot se sentait freinée à cause de la couleur de sa peau, car les clients ne pouvaient souvent pas imaginer qu'une personne comme elle puisse représenter leurs marques.

Lorsqu'elle a quitté le métier de mannequin et qu'elle est rentrée chez elle, elle s'est heurtée aux mêmes obstacles.

"Une fausse démocratie raciale"

Plus de 50% des 208 millions d'habitants du pays se définissent comme noirs ou "pardo", une catégorie du recensement brésilien qui décrit les personnes métisses.

Cependant, des données de 2016 montrent que les Noirs n'occupent qu'environ 6 % des postes de direction et sont globalement payés en moyenne 44 % de moins.

"Il y a ici ce mythe de la démocratie raciale où tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau, peut être accueilli. Et c'est faux", dit Mme Genot. "Le message pour moi était que ce paradis n'existe pas. Nous devons le construire."

C'est exactement ce qu'elle essaie de faire avec son Institut - aider les entreprises brésiliennes à être plus "activement antiracistes", comme elle l'appelle.

Elle voit à quel point les entreprises gagnent à attirer et à garder des talents noirs qui ne verraient pas un emploi en entreprise comme une possibilité.

"Ce n'est pas une faveur pour les personnes noires. Les entreprises ont besoin de ces têtes noires pour réfléchir à des produits et services qui répondent à la majorité brésilienne."

Changement au sommet

Les choses ont commencé à changer ces dernières années. La discrimination positive a trouvé un terrain fertile au Brésil. Les institutions publiques et les universités publiques ont établi des quotas pour les travailleurs et les étudiants noirs.

Mais pour une personne, les quotas ne suffisent pas à faire la différence. Il y a un peu plus d'un an, Luiza Trajano, la milliardaire brésilienne propriétaire du plus grand détaillant du pays, Magazine Luiza, a décidé d'ouvrir son programme très convoité de formation à la gestion aux seuls candidats noirs.