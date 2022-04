Archéologie : découverte d'un fossile de dinosaure tué par un astéroïde, selon des scientifiques

On prétend que les créatures de Tanis ont été tuées et enterrées le jour même où un astéroïde géant a frappé la Terre.

Nous voyons une tortue fossile embrochée par un pieu en bois, les restes de petits mammifères et les terriers qu'ils ont creusés, la peau d'un tricératops cornu, l'embryon d'un ptérosaure volant à l'intérieur de son œuf et ce qui semble être un fragment de l'astéroïde lui-même.

"Ce site contient tellement de détails qui nous indiquent ce qui s'est passé à chaque instant que c'est presque comme si on le regardait dans un film. Vous regardez la colonne de roche, vous regardez les fossiles, et cela vous ramène à ce jour-là", explique Robert DePalma, l'étudiant diplômé de l'université de Manchester (Royaume-Uni) qui dirige les fouilles de Tanis.

L'esturgeon et le poisson-spatule dans cet enchevêtrement de fossiles sont essentiels. Ils ont des petites particules coincées dans leurs branchies. Ce sont les sphérules de roche fondue projetées par l'impact et qui sont retombées sur la planète. Les poissons auraient respiré ces particules en entrant dans la rivière.

Les sphérules ont été reliées chimiquement et par datation radiométrique à l'emplacement de l'impact au Mexique, et dans deux des particules récupérées dans de la résine d'arbre préservée, il y a également de minuscules inclusions qui impliquent une origine extraterrestre.

L'existence de Tanis, et les revendications qui en découlent, ont émergé pour la première fois dans la sphère publique dans le magazine New Yorker en 2019. Cela a provoqué un tollé à l'époque.

La science exige habituellement que la présentation initiale des nouvelles découvertes se fasse dans les pages d'une revue savante. Quelques articles évalués par des pairs ont maintenant été publiés, et l'équipe de fouilles en promet beaucoup d'autres au fur et à mesure du processus méticuleux d'extraction, de préparation et de description des fossiles.

Il a agi comme un autre consultant externe de la BBC. Il souhaite que les arguments soient présentés dans un plus grand nombre d'articles évalués par des pairs et que des paléoscientifiques aux spécialités très spécifiques se rendent sur le site pour donner leur avis indépendant.

Grâce à la technologie moderne des rayons X, il est possible de déterminer la composition chimique et les propriétés de la coquille de l'œuf. Elle était probablement coriace plutôt que dure, ce qui pourrait indiquer que la mère du ptérosaure a enterré l'œuf dans du sable ou des sédiments, comme une tortue.

Il est également possible, grâce à la tomographie à rayons X, d'extraire virtuellement les os du poussin du ptérosaure à l'intérieur, de les imprimer et de reconstituer ce à quoi l'animal aurait ressemblé. C'est ce qu'a fait M. DePalma.

