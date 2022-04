Guerre Ukraine - Russie : ce que le nombre confirmé de morts à la guerre en Russie nous apprend sur l'invasion de l'Ukraine

il y a 37 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, Des marins assistent à un service commémoratif et funéraire pour Andrei Paliy, commandant adjoint de la flotte russe de la mer Noire

Chaque jour, la Russie enterre des soldats morts en Ukraine. La BBC estime que 20 % des morts déclarés par les régions russes sont des officiers. Que disent ces données sur l'état de l'armée qui combat en Ukraine ?

Le 25 mars est la dernière date à laquelle le ministère russe de la défense a fait état de ses pertes. Selon lui, 1 351 militaires sont morts en Ukraine. Les forces armées ukrainiennes donnent un chiffre beaucoup plus élevé - 18 300 personnes.

Depuis le 5 avril, les sources officielles russes ont publié les noms d'au moins 1 083 soldats russes morts. La plupart des rapports proviennent des rapports des chefs de région ou de district sur les soldats morts.

Personnel supérieur

Sur les 1 083 morts identifiés, 217 sont des officiers, du lieutenant junior au général. Ils représentent 20% de l'ensemble du personnel militaire figurant sur la liste des pertes confirmées de l'armée russe, que la BBC tient à jour depuis le début de la guerre.

Une tendance similaire a été observée lors du premier rapport du service russe de la BBC sur les pertes de l'armée russe - sur les 557 morts identifiés, 109 étaient des officiers, soit 19,6%.

Un nombre aussi élevé d'officiers dans les listes de pertes établies ne signifie pas qu'un Russe sur cinq mort sur le champ de bataille était un officier. Traditionnellement, les corps des commandants morts dans l'armée russe sont envoyés chez eux en priorité, et leur décès est plus susceptible d'être annoncé publiquement, explique Samuel Cranny-Evans du Royal United Services Institute (RUSI).

"Lors des conflits passés, l'armée russe accordait plus d'attention à l'évacuation des corps des officiers morts. Et moins d'attention était accordée aux militaires de rang inférieur après leur mort. Mais en même temps, les officiers constituent vraiment l'épine dorsale des forces armées russes", explique l'expert.

Dans la liste des pertes, la BBC a trouvé 10 colonels (dont un capitaine de premier rang), 20 lieutenants-colonels, 31 majors et 155 officiers subalternes (du lieutenant junior au capitaine).

L'Ukraine affirme que sept généraux russes sont déjà morts, mais la Russie n'a confirmé que la mort du général de division Andrei Sukhovetsky.

Dans les armées des pays de l'OTAN, de nombreuses tâches sur le champ de bataille peuvent être accomplies par des sergents, des caporaux et d'autres officiers subalternes. Dans l'armée russe, les décisions d'un niveau similaire ne peuvent être prises que par des officiers ayant au moins le grade de lieutenant.

"Les officiers russes assurent la direction tactique et la formation de leurs pelotons ou bataillons. Les sergents de l'armée russe se contentent le plus souvent de contrôler les équipements ou de suivre les ordres, c'est-à-dire qu'ils ne dirigent personne. Cela signifie que les officiers sont obligés d'assumer davantage de fonctions dans la direction des combats. Par conséquent, un officier russe est plus susceptible de mourir au combat que les officiers de nombreuses autres armées", explique M. Cranny-Evans.

Parachutistes sans soutien

Lorsqu'on étudie la liste des victimes confirmées en Russie, on remarque une autre tendance : environ 15% de tous les morts identifiés ont servi dans les troupes aéroportées.

Les experts interrogés par la BBC notent que les parachutistes russes sont largement utilisés pour résoudre des tâches qui, en théorie, pourraient être confiées à l'infanterie conventionnelle. Mais les commandants militaires russes préfèrent utiliser les forces aéroportées, car ces unités sont généralement bien mieux préparées, tant physiquement que mentalement.

Le taux de pertes relativement élevé parmi les parachutistes n'est pas surprenant, estime Rob Lee, chargé de recherche à l'Institut de recherche en politique étrangère des États-Unis. "Les unités des troupes aéroportées ont pris part à des opérations sur les secteurs les plus difficiles du front - à Hostomel, aux batailles près de Kiev et aux affrontements dans le sud de l'Ukraine", ajoute-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La médaille d'un soldat de l'armée russe tombé au combat est présentée lors de ses funérailles

Dès le premier jour de la guerre, l'armée russe a débarqué des troupes à l'aéroport Antonov dans le village d'Hostomel - les troupes s'attendaient à ce que les militaires russes, venus de Biélorussie, puissent établir le contact avec elles et organiser le ravitaillement. Cela ne s'est pas fait complètement, et le 31 mars - après un mois de combats intenses - les troupes ukrainiennes ont repris le contrôle de l'aéroport.

Cranny-Evans explique que les opérations combinées de la Russie ont été relativement lentes, et que les unités aéroportées sur la ligne de front se sont retrouvées sans troupes régulières ni soutien aérien.

Il existe des informations sur les pertes d'autres unités d'élite russes. La liste des pertes que nous avons pu confirmer comprend 15 représentants des forces spéciales du renseignement militaire du GRU (dont cinq officiers) et 10 représentants des forces spéciales de la garde nationale.

Parmi les morts figurent au moins trois propriétaires de "bérets rouges" (Ruslan Galyamov et Oleg Kirillov du Tatarstan, Vyacheslav Aktyashev de la région de Perm) - il s'agit de l'élite des forces spéciales russes. La sélection pour le droit de porter un béret rouge est considérée comme l'une des épreuves militaires les plus difficiles au monde.

La liste des victimes que nous avons confirmée comprend également des personnes exerçant des professions inattendues. Le 28 mars, des journalistes de Briansk ont rapporté la mort d'un sergent supérieur de la fanfare militaire, Alexander Karpeev. Il est précisé que Karpeev jouait de la trompette. Les tâches qu'il accomplissait en Ukraine ne sont pas mentionnées dans les rapports.

Le long chemin du retour

Dans la plupart des cas connus du public, les corps des défunts sont ramenés chez eux deux à trois semaines après leur mort. Par exemple, selon les données publiées, un enseigne des forces spéciales de la garde nationale, Ruslan Galyamov, est mort le 11 mars et a été enterré le 26 mars.

Dans certains cas, il a fallu plus d'un mois pour ramener le corps chez soi. Mikhail Bakanov, 20 ans, a été tué le deuxième jour de la guerre, le 25 février, selon les chiffres officiels. Son corps n'a pu être ramené chez lui qu'à la fin du mois de mars.

De tels délais de livraison des corps des morts sont généralement typiques des grands conflits modernes, selon l'Institut royal britannique d'études de défense et de sécurité.

"Dans une situation comme celle de l'Ukraine, les vivants auront toujours la priorité sur les morts. Et les efforts seront toujours concentrés sur la préservation et la prise en charge de ceux qui sont en vie. L'envoi dans leur pays d'origine des corps de ceux qui ne peuvent plus être aidés passe au second plan. La situation est aggravée par l'évolution constante de la ligne de front. À ce stade du conflit, il est difficile pour les deux camps de sécuriser leurs flancs contre les incursions ennemies", note M. Cranny-Evans.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des gardes d'honneur assistent aux funérailles d'un soldat de l'armée russe

Des responsables ukrainiens et des témoins oculaires ont affirmé à plusieurs reprises qu'en se retirant, l'armée russe laisse les corps des soldats morts. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, indique que Kiev souhaite transférer les corps des morts en Russie, mais que cette dernière "a d'abord refusé, puis a proposé des sortes de sacs."

Dans la seconde moitié du mois de mars, le chef de l'administration régionale de Nikolaev, Vitaly Kim, a exhorté les habitants à signaler l'emplacement des corps des militaires russes dans les territoires libérés par l'Ukraine.

"Ils ne prennent pas toujours leurs [soldats], et au printemps et en été, ce sera notre problème. S'il vous plaît, dites-nous où ils sont, [...] si possible, rassemblez-les dans des sacs. Par conséquent, je demande que nous devions les collecter et les mettre dans des réfrigérateurs, les renvoyer pour qu'ils soient identifiés par l'ADN, car ces soldats ont aussi des mères."

Au moins trois militaires russes n'ont été identifiés qu'après un examen ADN. Alexander Vavilin, 21 ans, de Nijni Novgorod, est mort le 27 février, mais ses proches n'ont été informés de son décès que le 1er avril - pendant tout ce temps, une enquête était en cours, selon les médias locaux : ils attendaient, entre autres, les résultats d'un test ADN.

Alexander Yemtsov, 27 ans, originaire de Transbaikalia, n'a également été identifié que grâce à un examen - Yemtsov est mort dans un véhicule blindé de transport de troupes calciné.

Emplois dans l'armée

La région de Russie où le plus grand nombre de décès a été signalé localement est le Daghestan - on sait que 93 soldats y ont été enterrés. Des écoles portent leur nom et même des rues sont rebaptisées en leur honneur.

Un nombre élevé de morts a également été signalé en Bouriatie (52 personnes), dans la région de Volgograd (48), dans la région d'Orenbourg (41) et en Ossétie du Nord (39).

Cela ne signifie pas que les représentants de certaines régions ont été spécialement envoyés pour participer aux hostilités en Ukraine, comme l'ont suggéré certains experts et journalistes.

"La majeure partie des soldats sous contrat dans l'armée russe sont des gens de la périphérie, il ne s'agit pas du sud, ni du Caucase du Nord, mais de toute la périphérie - des villes moyennes et petites, des villes et des villages", explique à la BBC un expert dans le domaine du développement socio-économique des régions russes, le professeur Natalya Zubarevich.

Elle note que les habitants des régions déprimées ou semi-dépressives rejoignent aussi souvent l'armée. La Bouriatie est considérée comme l'une de ces régions.

L'un des morts de cette région est Mikhail Garmaev, originaire d'Oulan-Oude. Après avoir quitté l'école, il est entré à l'école technique de construction, mais n'a pas terminé ses études et est parti servir dans l'armée. Après son service, Mikhail est retourné à Oulan-Oude et a trouvé un emploi dans une société d'installation d'alarme. Mais quelques années plus tard, il est retourné à l'armée et a signé un contrat. Le 6 mars, près de Kiev, Mikhail a été pris dans une embuscade et abattu de deux balles. Le 21 mars, il a été enterré à Oulan-Oude.

Des scénarios similaires - de quelqu'un qui a étudié, servi, essayé de trouver un emploi civil, mais qui est ensuite retourné dans l'armée - se retrouvent dans les biographies de nombreux autres Russes morts dans la guerre en Ukraine.

"L'armée est un employeur important dans les régions où il est presque impossible de gagner de l'argent. Le recrutement dans l'armée vous donne un salaire stable et la sécurité", souligne M. Zubarevich.

Les régions de Russie ont encore des attitudes différentes à l'égard de la publication d'informations sur les morts.

Dans huit régions, les fonctionnaires n'ont pas fait état de décès de militaires. Mais dans trois d'entre elles - la région de Tomsk, la République d'Adygea et le Chukotka - la BBC a pu confirmer des rapports sur les funérailles de soldats russes tués en Ukraine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Russie a perdu plusieurs militaires de haut rang

Jusqu'à la fin du mois de mars, les autorités de la région de Kemerovo ne faisaient pas officiellement état des décès survenus en Ukraine. Au cours de notre première enquête sur les pertes dans l'armée russe, la BBC a réussi à établir les noms de sept habitants du Kouzbass morts dans cette guerre. Quelques heures après cette publication, les autorités de la région de Kemerovo, qui avaient auparavant gardé le silence, ont annoncé des détails sur 13 militaires morts, sans les nommer. Depuis lors, les données n'ont pas été officiellement mises à jour. Pour l'heure, la BBC a pu identifier au moins 18 personnes de la région de Kemerovo décédées en Ukraine.

"Dans la région de Kemerovo, le gouverneur s'est appuyé sur une rhétorique victorieuse plus emphatique et moins attentive au sujet du coût de la guerre", note le politologue Mikhail Vinogradov.

"J'admets qu'au Daghestan, l'implication émotionnelle est plus forte, y compris pour reconnaître le rôle des habitants de la république dans l'opération. Cela se fait en partie dans une compétition absurde avec les personnes de Tchétchénie qui sont au premier plan publiquement. Dans d'autres régions, ces données peuvent être perçues de manière plus traumatisante", ajoute le politologue.

Vinogradov estime que Moscou a délibérément délégué aux chefs de régions le devoir de signaler les pertes subies pendant la guerre, ce qu'on appelle en Russie une "opération spéciale".

"Je pense qu'il y a une volonté de ne pas traumatiser inutilement les citoyens avec les chiffres globaux des pertes - c'est pourquoi ils sont donnés rarement et parfois de manière vague", dit l'expert. "D'un autre côté, le flux des pertes est relativement important et vous ne voulez pas le cacher complètement. Et donc, jusqu'à présent, peu de gens ont intérêt à trouver des chiffres communs. Peut-être que les gouverneurs n'ont pas eu de commande claire sur la façon de le couvrir, et il y a relativement beaucoup d'autonomie."

Dans certaines régions de Russie, il est arrivé que les médias rapportent la mort de militaires russes, mais suppriment ensuite le reportage.

"Il n'est pas interdit de collecter des informations sur les militaires morts, mais, pour autant que je sache, tous les médias de la région ont été informés que cela ne passera pas à l'antenne ou ne sera pas publié pour le moment. Et ils ne disent pas quand il sera possible de publier. Personnellement, je suppose que jamais", confie un journaliste sibérien à la BBC sous couvert d'anonymat.

"Il y a la propagande appropriée"

Les cercueils des soldats russes morts en Ukraine arrivent non seulement dans les régions de Russie, mais aussi dans les pays de l'ex-URSS.

Le 25 mars, les funérailles d'Egemberdi Dorboev ont eu lieu dans la région d'Issyk-Kul, au Kirghizstan. Le maire de Norilsk affirme que Dorboev est arrivé récemment sur le territoire de Krasnoïarsk et y vivait avec sa mère. Le jeune homme avait la citoyenneté russe et à l'automne 2021, il a été enrôlé dans l'armée. Il est mort à l'âge de 19 ans.

Rustam Zarifulin, 26 ans, qui avait signé un contrat avec l'armée russe et est mort en Ukraine, a également été enterré au Kirghizistan.

Les corps de deux soldats russes (Saidakbar Saidov et Ramazon Murtazoev), morts en Ukraine, ont été enterrés au Tadjikistan. Et dans la capitale de l'Ossétie du Sud, qui s'est séparée de la Géorgie, le sergent russe Andrei Bakaev, qui a participé à la guerre, a été enterré.

"Auparavant, les personnes originaires de certains pays post-soviétiques aspiraient à rejoindre l'armée russe, car c'était un moyen d'obtenir la citoyenneté russe selon un régime simplifié. Aujourd'hui, il n'y a plus de telles préférences", déclare Svetlana Gannushkina, militante des droits de l'homme.

Elle ajoute que pour certains migrants, l'armée peut rester un employeur attrayant : "Avec le Tadjikistan, par exemple, la Russie a conclu un accord sur la double citoyenneté. Et les personnes qui ont servi en tant que conscrits dans l'armée du Tadjikistan sont aussi officiellement considérées comme ayant servi en Russie, ce qui signifie que si elles le souhaitent, elles peuvent immédiatement passer au service contractuel. Ces personnes ne nous ont pas contactés. Mais pour autant que je puisse l'imaginer, pour ceux qui n'ont pas eu un destin différent et qui n'ont pas réussi, par exemple, à faire des études, le service militaire peut sembler attrayant. Et puis il y a la propagande appropriée."

Chaque jour en Russie, de plus en plus, de nouveaux noms de défunts et des photographies de funérailles sont publiés. Souvent, les noms sont publiés par les chefs des régions russes ou les représentants des administrations de district, les médias locaux et les établissements d'enseignement où les soldats avaient étudié.

La BBC a fondé son analyse uniquement sur les rapports contenant des informations spécifiques sur le défunt, notamment son nom complet, son grade et, si possible, le lieu de l'enterrement.